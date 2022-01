Steinmeier und Kollegen, wie wär`s mit Aufforsten, aber diesmal für und in Palästina?

https://www.middleeastmonitor.com/20220122-israel-settlers-uproot-hundreds-of-olive-trees-in-west-bank/

Bild: Israelische Soldaten gehen am 2. Mai 2020 im Dorf al-Sawiyah südlich der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland an gefällten Olivenbäumen vorbei, die palästinensischen Demonstranten gehören (ungesehen) [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

Israelische Siedler entwurzeln Hunderte von Olivenbäumen im Westjordanland

22. Januar 2022

Israelische Siedler haben am Freitag 400 Olivenbäume in dem palästinensisch besetzten Westjordanlanddorf Deir Sharaf entwurzelt, wie Zeugen berichteten.

Einer der Zeugen, Ghassan Daghlas, der israelische Siedlungsverstöße im nördlichen Westjordanland beobachtet, erklärte, dass die Siedler in ein Grundstück namens Al-Harayek einbrachen und die Bäume fällten.

Die Eigentümer des Grundstücks wurden als Abdul Rahim, Abdul Hamid und Ghazi Antari identifiziert – allesamt Dorfbewohner von Deir Sharaf.

Ghazi Antari erzählte, er sei zu seinem 68-Dunam-Hof gegangen und habe dort festgestellt, dass Siedler 320 Olivenbäume abgeholzt hatten, die er vor drei Jahren gepflanzt hatte.

Daghlas sagte, dies sei nicht das erste Mal, da die Siedler vor fast einem Monat etwa 600 Setzlinge zerstört hätten.

Unterdessen entwurzelte eine Gruppe israelischer Siedler 90 Olivensetzlinge und Bäume, die palästinensischen Bauern im Salfit-Dorf Yasuf im Westjordanland gehören.

Jamal Salama, ein palästinensischer Bewohner des Dorfes Yasuf in Salfit, berichtete, dass die Siedler 70 seiner Olivenbäume entwurzelt hätten, nachdem sie seinen Hof in der Nähe des Dorfes gestürmt hatten.

READ: Siedler fällen Dutzende von Olivenbäumen im Westjordanland, um illegale Siedlung zu erweitern

Samer Rashed, ein weiterer palästinensischer Bewohner des Dorfes, sagte, dass etwa 20 Olivenbäume, die ihm gehören, von Siedlern, die seine Farm stürmten, abgehackt wurden.

Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser und deren Eigentum ist im besetzten Westjordanland an der Tagesordnung und wird von den israelischen Behörden nur selten sanktioniert. Palästinenser, lokale und internationale Beobachter und Beamte glauben, dass die israelische Regierung die Gewalt der Siedler unterstützt.

Mehr als 700.000 Israelis leben im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem in rein jüdischen Siedlungen und verstoßen damit gegen das Völkerrecht.

Nach offiziellen Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hat sich die Zahl der Siedler seit dem 1993 zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unterzeichneten Friedensabkommen von Oslo fast verdreifacht.

Nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde die Zahl der Siedler im Jahr 1993 auf 252.000 geschätzt. Die Zahl der illegalen kolonialen Siedlungen ist von 144 im Jahr 1993 auf heute 515 gestiegen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...