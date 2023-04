Israeli settlers attack children in Palestine. When will the world stop them? We woke early on 5 March to a brisk and bright morning. We walked together, the four of us, up the hill and through the olive grove. We sat and waited eagerly for the schoolchildren to cross the crest of the distant hill. We waited. And waited. And waited.

Israelische Truppen haben am Montag in der besetzten Stadt Jericho im Westjordanland einen palästinensischen Jungen getötet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Der 15-jährige Mohamed Faiz Balhan wurde kurz nach 9 Uhr Ortszeit erschossen, als israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager Aqbat Jabr in der Nähe der Stadt stürmten, um Festnahmen vorzunehmen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens drei weitere Personen verwundet, zwei davon durch scharfe Munition.

Ein palästinensischer Student läuft vor der israelischen Besatzungsarmee, die jüdische Siedler schützt, die das alte Dorf Sebastia in Nablus im besetzten Westjordanland besuchen, am 18. April 2022 (Reuters)

Jeden Tag greifen Siedler ungestraft Palästinenser, darunter auch Kinder, gewaltsam an. Das wird so weitergehen, wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht handelt.

Das israelische Militär teilte zuvor in einer Erklärung mit, dass seine Streitkräfte in dem Lager operierten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Israelische Siedler greifen Kinder in Palästina an. Wann wird die Welt sie stoppen?

von Kelly James Clark

10. April 2023



Am 5. März wachten wir früh an einem kühlen und hellen Morgen auf. Wir gingen zu viert den Hügel hinauf und durch den Olivenhain. Wir setzten uns und warteten gespannt darauf, dass die Schulkinder den Kamm des entfernten Hügels überquerten.

Wir warteten. Und warteten. Und warteten. Eine Person führte mehrere verzweifelte Telefonanrufe, um herauszufinden, wo die Kinder waren. Ihre Begleitung, so erfuhren wir, war nicht aufgetaucht. Sie konnten und wollten nicht ohne Begleitung zur Schule gehen.

Schließlich tauchten die Kinder auf, hüpften und lachten den Weg entlang, während das Fahrzeug, das ihnen folgte, einen langen Schatten warf. Wir seufzten vor Freude und Erleichterung.

Ich befand mich im besetzten Palästina, in einem Gebiet, in dem Kinder eine Militäreskorte brauchen, um zur Schule zu gehen. Ohne die Macht des Militärs und das wachsame Auge von Friedensaktivisten schikanieren illegale israelische Siedler die fünf- bis neunjährigen Palästinenser und greifen sie sogar an.

Nur zwei Tage zuvor hatten illegale Siedler eine Amerikanerin in den 60ern, die ein siebenjähriges Mädchen zum Kräuterpflücken auf öffentlichem Land begleitete, mit einem Baseballschläger geschlagen. Die bewusstlose Frau trug das kleine Mädchen in Sicherheit – weg von einem Siedler, der eine Eisenstange schwang. Die verletzte Frau erfuhr im Krankenhaus, dass das Mädchen wohlauf war. Sie erfuhr auch, dass eine Anzeige bei der Polizei zwecklos sei, da die israelische Polizei Siedler nie bestrafe.

Gewalt durch Siedler

Palästinensische Bürger aus Masafer Yatta und mindestens vier internationale Friedensorganisationen haben in Abstimmung mit dem israelischen Militär einen strengen Überwachungsplan aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Kinder in Frieden zur Schule gehen können. Ohne die Bedrohung durch die Besatzungstruppen greifen die Siedler die Kinder ungestraft an.

Keine Schule, in die sie gehen können, kein Zuhause, in das sie zurückkehren können. Man könnte meinen, dass die Siedler, ja sogar Israel, die Palästinenser vertreiben wollen.

Ich habe eine Idee: Bestrafen Sie Siedler, die Kinder angreifen. Ich denke, das könnte eine einfachere Lösung für das Problem sein. Und die richtige Lösung.

Die Siedler sind nämlich nicht nur Kinder, sondern auch andere Menschen. Sie greifen – mit Steinen, Schlägern und sogar Gewehren – auch erwachsene Menschen an, wenn sie auf ihren Feldern arbeiten.

Im Oktober brachen Siedler einem palästinensischen Vater, der gerade seine Oliven erntete, beide Arme. Die Siedler sagten der Polizei, der palästinensische Vater habe sie angegriffen, woraufhin der Vater wegen versuchten Mordes angeklagt und ins Gefängnis gebracht wurde. Er wurde zehn Tage später freigelassen, als ein Video zeigte, dass die Siedler die Angreifer waren. Gegen keinen der Siedler wurde Anklage erhoben.

Jeden Tag und in jeder Hinsicht greifen israelische Siedler ungestraft Palästinenser in den besetzten Gebieten an. Gestern las ich in den Nachrichten, dass eine palästinensische Mutter, während sie ihre Tochter von der Schule nach Hause brachte (damit die Siedler ihr kleines Mädchen nicht angriffen), die Türen ihres Hauses von Siedlern zugeschweißt wurden. Ich hörte auch, dass Siedler in einem anderen palästinensischen Haus alle Fenster eingeschlagen hatten. Und ich erfuhr von Schulen, die von Siedlern abgerissen wurden.

Keine Schule, in die man gehen kann, kein Haus, in das man zurückkehren kann. Man könnte meinen, dass die Siedler, ja sogar Israel, die Palästinenser vertreiben wollten.

Als wir die Kinder die letzte halbe Meile zu ihrer neuen Schule begleiteten (die alte war abgerissen worden), liefen wir durch den Olivenhain zurück. Ich sage “Olivenhain”, was idyllisch klingt, aber in Wirklichkeit waren es nur Stümpfe. Der Olivenhain war eines Nachts von Siedlern abgeholzt worden, was die Lebensgrundlage des Dorfes vernichtete.

Ich war wegen einer Hochzeit in der Stadt. Als wir zu der abendlichen Feier fuhren, wurden wir von der israelischen Polizei an einem zufälligen Kontrollpunkt ohne ersichtlichen Grund angehalten. Wahrscheinlich weil ich im Auto saß, wurden wir nur 30 Minuten lang festgehalten. Regelmäßige, zufällige, unprovozierte, langwierige und erniedrigende Polizeiverhöre sind für Palästinenser die Norm. Das Verbrechen: Autofahren als Palästinenser.

Traumatisierte Kinder

Bei der Feier zündete jemand auf der Rückseite des Gebäudes ein Feuerwerk. Aus Angst vor Gewehrfeuer rannten mehrere Männer nach hinten, um sich zu vergewissern, dass alle in Sicherheit waren. Als die Feuerwerkskörper weiter explodierten, kauerte sich etwa die Hälfte der Kinder, meist kleine Mädchen, vor Angst zusammen. Alle von ihnen – 100 Prozent – hatten schon einmal Lärmbomben und Tränengas auf ihre Häuser abgefeuert.

Unter den Hochzeitsgästen war auch die Familie des Bauern, der fälschlicherweise beschuldigt wurde, Siedler angegriffen zu haben. Die 11-köpfige Familie schilderte mir, wie sie einige Monate zuvor zehn Nächte in Folge mit Lärmbomben und Tränengas zugebracht hatten, wobei sie jeden Tag, an dem ihr Vater im Gefängnis war, markierten. Es war schließlich das Haus eines “versuchten Mörders”. Ich weiß das aus eigener Anschauung, denn im letzten Herbst geschah es, während ich mit einem der Familienmitglieder ein Zoom-Gespräch führte.

Ich bin nicht der einzige, der von solchen Ungerechtigkeiten in den besetzten Gebieten erfährt. Jeder, der über einen Internetzugang verfügt, kann sich Videos von diesen regelmäßigen Gräueltaten ansehen. Angriffe von Siedlern auf Kinder sind kein Geheimnis. Googeln Sie “israelische Siedler”, “Angriffe” und “Kinder” und Sie werden (leider) zahlreiche Ergebnisse finden.

Die Vereinten Nationen prangern sowohl die illegalen Siedlungen als auch die Gewalt der Siedler an: “Bewaffnete und maskierte israelische Siedler greifen Palästinenser in ihren Häusern an, attackieren Kinder auf dem Weg zur Schule, zerstören Eigentum und brennen Olivenhaine nieder und terrorisieren ganze Gemeinden völlig ungestraft”, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ich fragte mich: Wie kann irgendjemand, egal wo, der Meinung sein, es sei in Ordnung, unschuldige Kinder anzugreifen? Ich vermute, einige Siedler fühlen sich frei, Kinder anzugreifen, weil sie die Palästinenser entmenschlichen.

Meine jüdischen Freunde sind sich zwar einig, dass die Tora eindeutig die Gleichheit aller Menschen lehrt, aber die Siedler, die solche Gewalttaten begehen, sehen das nicht so. Leider sind auch viele israelische Bürger, nicht nur Siedler, der Meinung, dass Israel alle Palästinenser vertreiben sollte.

Die UNO und die USA haben die Entscheidung Israels, die Siedlungen im Westjordanland zu erweitern, verurteilt. Um der Kinder willen müssen wir uns, bevor es zu spät ist, für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Sonst werden die rassistischen Siedler – letztendlich – siegen. Übersetzt mit Deepl.com

