Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Mann im Zentrum von Hebron Von Alex MacDonald

Die Woche beginnt und das zionistische Morden läuft weiter. Wieder wurde ein unschuldiger junger palästinensischer Mann ermordet, wäre es ein jüdischer Extremist und Siedler vor einer Synagoge gewesen, dann wäre die weltweite Anteilnahme groß, aber ein Palästinenser …. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-man-shot-dead-hebron-central



Ein Foto des 26-jährigen Nassim Abou Fouda (Soziale Medien)

Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Mann im Zentrum von Hebron



Soldaten eröffnen Berichten zufolge das Feuer auf Nassim Abou Fouda, als er einen Kontrollpunkt in der Nähe der Ibrahimi-Moschee passierte

Von Alex MacDonald

30. Januar 2023

Israelische Streitkräfte haben am Montag in der Stadt Hebron im Westjordanland einen palästinensischen Mann erschossen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Nassim Abou Fouda, 26, erlag seinen Wunden, nachdem er in der von Israel besetzten Stadt in den Kopf geschossen wurde, so das Ministerium.

Palästinensischen Medien zufolge befand sich Abu Fouda in einem Fahrzeug im Zentrum von Hebron in der Nähe der Ibrahimi-Moschee, als Soldaten an einem Militärkontrollpunkt das Feuer auf ihn eröffneten.

Jeder in Dschenin hat jemanden zu betrauern”: Neun getötete Palästinenser, ein Begräbnis

Mehr lesen ”

Im vergangenen Jahr hat die israelische Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland immer häufiger zu tödlichen Unfällen geführt, was einen Anstieg des bewaffneten palästinensischen Widerstands zur Folge hatte.

In den letzten Tagen haben sich die Spannungen verschärft, nachdem bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin am Donnerstag neun Palästinenser getötet wurden. Am nächsten Tag tötete ein Palästinenser sieben Israelis in einer Siedlung im besetzten Ostjerusalem.

Seit Anfang Januar sind mindestens 32 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden.

Im vergangenen Jahr wurden im Westjordanland und in Ostjerusalem mehr Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet als in jedem einzelnen Kalenderjahr seit der Zweiten Intifada.

Im Jahr 2022 starben bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten mindestens 220 Menschen, darunter 48 Kinder.

Von der Gesamtzahl der Todesopfer entfielen 167 auf das Westjordanland und Ostjerusalem und 53 auf den Gazastreifen.

Im vergangenen Jahr töteten Palästinenser mindestens 29 Israelis, darunter ein Kind, was die höchste Zahl von Todesopfern seit 2008 darstellt. Übersetzt mit Deepl.com

