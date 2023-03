Israelische Streitkräfte töten drei Palästinenser bei Schießerei im Westjordanland Von MEE-Mitarbeitern

Die Golani Brigade ist eine berüchtigte zionistische Mörder-Einheit, die wieder drei Widerstandskämpfer ermordete, alles im Schatten der Ukraine Kriegs. Evelyn Hecht-Galinski



Israeli forces killed three Palestinians in a shoot-out near the occupied West Bank city of Nablus on Sunday morning. The Palestinian health ministry identified them as Jihad Mohammad al-Shami (24), Odai Othman al-Shami (22), and Mohamed Raed Dbeik (18).