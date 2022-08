https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-palestinian-shot-head-israel-forces-family-home

Der Tod von Muhammad al-Shaham ist das jüngste Beispiel für eine Eskalation der Gewalt der israelischen Armee gegen Palästinenser bei der Stürmung ihrer Häuser (Wafa)

Der Vater des 21-jährigen Muhammad al-Shaham sagt, die Soldaten hätten seinen Sohn 40 Minuten lang im Haus verbluten lassen, bevor sie ihn abführten

Israelische Streitkräfte töten Palästinenser in seinem Haus in Jerusalem

Von Shatha Hammad

in Ramallah, Besetztes Palästina

15. August 2022

Israelische Streitkräfte haben am Montagmorgen einen palästinensischen Jugendlichen, Muhammad al-Shaham, in den Kopf geschossen, nachdem sie sein Haus im Stadtteil Kufr Aqab im besetzten Ost-Jerusalem gestürmt hatten. Dies teilte seine Familie mit.

Ibrahim al-Shaham, Muhammads Vater, sagte, sein 21-jähriger Sohn sei von einem direkten Kopfschuss aus nächster Nähe getroffen worden und habe dann etwa 40 Minuten lang im Haus geblutet, bevor er von den israelischen Streitkräften zur Behandlung gebracht wurde.

Ibrahim wies die Behauptung der israelischen Streitkräfte zurück, sein Sohn habe versucht, einen der Polizisten zu erstechen. Er sagte den lokalen Medien, dass die Beamten um 3.30 Uhr die Tür des Hauses aufgesprengt und plötzlich das Feuer auf die Familie eröffnet hätten.



IIbrahim al-Shaham hält das blutbefleckte Hemd seines Sohnes Muhammad, der am 15. August 2022 von den israelischen Streitkräften erschossen wurde (MEE/Mohammad Samarin)

In einer Erklärung bestätigten die israelischen Streitkräfte, dass Schaham wenige Stunden nach dem Vorfall in einem israelischen Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Sie fügten hinzu, dass verdeckte Truppen, die in Kufr Aqab auf der Suche nach Waffen waren, von der Familie al-Shaham konfrontiert wurden, als sie ihr Haus stürmten. Shaham habe daraufhin versucht, einen der Beamten zu erstechen und sei daraufhin erschossen worden.

Aufnahmen von Überwachungskameras in der Gegend zeigten, wie Soldaten Schahams Leiche zu einem Militärfahrzeug trugen, nachdem er verwundet worden war.

Übersetzung: Besatzungstruppen entführen die Leiche des Märtyrers Muhammad al-Shaham, nachdem er in seinem Haus in Kafr Aqab, nördlich von Jerusalem, hingerichtet wurde

Ibrahim sagte, die Erschießung vor den Augen seiner Familie sei ähnlich wie andere Tötungen durch israelische Streitkräfte in Nablus in der vergangenen Woche.

Er sagte, die Soldaten hätten die Patronenhülsen der auf seinen Sohn abgefeuerten Kugeln eingesammelt, bevor sie sich aus dem Haus zurückzogen.

Shahams Vater sagte auch, die Armee habe das Haus in Kufr Aqab, direkt an der Grenze zwischen Ostjerusalem und Ramallah, durchsucht und zerstört.

Verhalten von Mafiosi

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Ermordung Schahams und bezeichnete sie als “abscheuliches Verbrechen” und als letzte in einer Reihe von “Hinrichtungen und Ermordungen vor Ort durch israelische Streitkräfte auf Anweisung der politischen Ebene”.

Kein Ort ist sicher: Israelische Armee “terrorisiert” Palästinenser mit nächtlichen Razzien in ihren eigenen Häusern

“Dies ist das Verhalten von Mafia- und Verbrecherorganisationen, die auf kaltblütigen Mord ohne Gerichtsverfahren abzielen”, sagte das Ministerium.

Es erklärte, es werde den Todesfall auf allen Ebenen weiterverfolgen, insbesondere vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Menschenrechtsrat und anderen juristischen Ebenen der Vereinten Nationen, im Rahmen seiner kontinuierlichen Bemühungen, der Straflosigkeit Israels für seine Handlungen ein Ende zu setzen.

Hussein Al-Sheikh, Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, erklärte, dass die Ermordung von Shaham dringend einer internationalen Untersuchung bedürfe.

Die israelische Armee führt fast täglich Razzien und Verhaftungen in palästinensischen Städten durch, bei denen häufig Palästinenser verwundet oder getötet werden.

In diesem Jahr wurden bereits mehr als 130 Palästinenser durch israelisches Feuer getötet, davon 49 im Gazastreifen und mehr als 81 im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. Übersetzt mit Deepl.com

