Israeli forces kill teen near Bethlehem Israeli occupation forces shot and killed a teenage boy in Tuqu, a village near the West Bank city of Bethlehem, on Friday. The previous day, a Palestinian man was shot and killed at close range in what may amount to an extrajudicial execution.

Relatives of Mustafa Amer Sabbah carry the 15-year-old’s body outside a hospital in the West Bank city of Bethlehem after the boy was killed by Israeli forces, 28 April. Ahmad Tayem APA images

Israelische Streitkräfte töten Teenager in der Nähe von Bethlehem

von Maureen Clare Murphy

28. April 2023

Angehörige von Mustafa Amer Sabbah tragen die Leiche des 15-Jährigen vor einem Krankenhaus in Bethlehem im Westjordanland, nachdem der Junge am 28. April von israelischen Streitkräften getötet worden war. Ahmad Tayem APA-Bilder

Israelische Besatzungstruppen haben am Freitag in Tuqu, einem Dorf in der Nähe der Stadt Bethlehem im Westjordanland, einen Teenager erschossen.

Am Vortag wurde ein palästinensischer Mann aus nächster Nähe erschossen, was einer außergerichtlichen Hinrichtung gleichkommen könnte.

Wie Defense for Children International-Palestine mitteilte, wurde Mustafa Amer Ali Sabbah, 15, am Freitagnachmittag mit scharfer Munition ins Herz geschossen. Er war das 19. palästinensische Kind, das in diesem Jahr von israelischen Streitkräften getötet wurde, fügte die Menschenrechtsorganisation hinzu.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, der Junge sei bei Auseinandersetzungen mit dem israelischen Militär getötet worden.

Das Militär versuchte, die Tötung des Teenagers zu rechtfertigen, indem es israelischen Medien mitteilte, er sei in frühere Ausschreitungen verwickelt gewesen”.

Zuvor hatten israelische Streitkräfte am Freitag eine Razzia in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland durchgeführt, bei der Waffen beschlagnahmt und ein Palästinenser verhaftet wurde, der beschuldigt wurde, am bewaffneten Widerstand beteiligt zu sein.

Anwohner stellten sich den angreifenden Soldaten entgegen, wodurch zwei Palästinenser verletzt wurden, wie Al Jazeera berichtete.

Offizier der Sicherheitskräfte getötet

Am Donnerstag erschossen israelische Streitkräfte den 39-jährigen Ahmad Yaqoub Taha auf einer Straße in der Nähe der Stadt Salfit im Westjordanland.

Auf dem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie Taha aus einem Auto aussteigt und sich auf einen Beamten stürzt, bevor er zu Boden fällt. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Soldat offenbar mehrmals auf Taha schießt, während er am Boden liegt und vermutlich keine unmittelbare Gefahr darstellt.

Nach Angaben der Times of Israel, die sich auf das israelische Militär beruft, fuhr Taha an einer Kreuzung in der Nähe der Siedlung Ariel im Westjordanland auf die Gegenfahrbahn einer Autobahn und versuchte, sein Auto in Zivilisten und Sicherheitskräfte zu rammen”.

“Der Verdächtige stieg dann aus seinem Auto aus, während er angeblich ein Messer schwang, bevor er von den Soldaten erschossen wurde”, so die Publikation weiter.

Bei dem Vorfall wurden keine Israelis verletzt, aber ein palästinensischer Passant wurde Berichten zufolge leicht verletzt.

Taha war Berichten zufolge ein Mitglied der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Suleiman Taha, der Bruder des getöteten Mannes, äußerte Unglauben gegenüber Israels Behauptung, Taha habe einen Anschlag versucht.

“Es handelt sich um einen Vater von zwei kleinen Kindern, einen Mann, der bei den Sicherheitskräften arbeitete und sich sehr für seine Arbeit engagierte”, sagte Suleiman gegenüber der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

“Behauptungen, er habe einen Anschlag versucht oder geplant, ergeben keinen Sinn”, fügte er hinzu.

Zunehmende Gewalt

Am Montag töteten israelische Streitkräfte zwei Palästinenser bei verschiedenen Anschlägen.

Mit vier getöteten Palästinensern in dieser Woche ist die Zahl der Todesopfer nach einer Flaute gegen Ende des Ramadan und während des Eid-Festes, das auf den Fastenmonat folgt, wieder angestiegen.

Israel stand Berichten zufolge unter dem Druck der Biden-Regierung in Washington, eine Deeskalation herbeizuführen, nachdem die Polizei bei Übergriffen auf Ramadan-Gläubige in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee gefilmt worden war.

Bewaffnete Gruppen im Libanon und im Gazastreifen feuerten nach den Angriffen auf die al-Aqsa-Moschee Raketen auf Israel ab und schürten damit die Angst vor einem regionalen Krieg, der jedoch nicht eintrat.

Weitere tödliche Gewalt im Westjordanland scheint jedoch so gut wie sicher zu sein, da Israel der Familie eines inhaftierten Palästinensers, der beschuldigt wird, einen Soldaten getötet zu haben, mitgeteilt hat, dass es beabsichtigt, ihr Haus in der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland abzureißen.

Gegen die Familie eines anderen Palästinensers, der nach israelischen Angaben an dem Schusswechsel im Oktober beteiligt war, wurde bereits eine Abrissverfügung erlassen.

Der strafweise Abriss von Häusern ist eine Form der kollektiven Bestrafung, die nach internationalem Recht verboten ist.

Im vergangenen Jahr hat Israel nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA 11 Häuser von Palästinensern, denen Anschläge vorgeworfen wurden, strafversiegelt oder zerstört. Hunderte weiterer palästinensischer Gebäude wurden unter dem Vorwand, sie seien ohne Genehmigung gebaut worden, abgerissen oder beschlagnahmt.

Anfang Januar starben drei Palästinenser an den Verletzungen, die sie bei einer Razzia zur Zerstörung von Häusern im Dorf Kafr Dan in der Nähe von Dschenin erlitten hatten.

Mehr als 100 Palästinenser wurden seit Jahresbeginn von israelischen Polizisten, Soldaten und bewaffneten Zivilisten getötet, wie die elektronische Intifada feststellte.

Zwanzig Israelis und Ausländer wurden im gleichen Zeitraum von Palästinensern getötet oder starben an ihren Verletzungen, die sie zuvor erlitten hatten. Übersetzt mit Deepl.com

