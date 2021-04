Israelische Truppen haben vor Wochen einen palästinensischen Teenager erschossen. Seine Eltern dürfen nicht mit ihm sprechen Von Alex Levac

Wenn deutsche Medien schweigen, gibt es immer noch wahrhaftige Journalisten wie Gideon Levy und Alex Levac von Haaretz

Bildquelle: Haaretz

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-idf-shot-palestinian-teen-weeks-ago-his-parents-aren-t-allowed-to-talk-to-him-1.9694128

Abed al-Razek sagt, dass er fast den Verstand verloren hat. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er rief wieder den Shin Bet an: “Sag mir, wo Ahmed ist. Ich muss ihn mit meinen Augen sehen. Ahmed ist in euren Händen, lasst mich ihn sehen.” Der Shin Bet-Mann: “Ahmed ist am Leben, aber keiner von Ihnen wird ihn sehen.”

Abed al-Razek sagt, er habe das Telefon vor Schreck auf den Boden fallen lassen. Er war sich sicher, dass Ahmed getötet worden war. Er rief die Nummer an, von der aus der Shin Bet-Agent angerufen hatte: “Haben Sie Ahmed getötet? Ist Ahmed tot? Haben Sie keine Angst, es mir zu sagen.” Der Agent antwortete: “Ahmed ist jetzt am Leben. Er ist auf dem Weg nach Hadassah Ein Karem. Ahmed ist zu 50 Prozent lebendig und zu 50 Prozent tot.”

Die IDF-Sprechereinheit erklärte diese Woche: “Der Minderjährige wurde angeklagt, am Freitag, den 26. Februar 2021, im Sektor der Ephraim Territorial Brigade einen Sprengsatz an den Sicherheitszaun geworfen zu haben, als Zivilisten vor Ort waren. Der Verdächtige wurde bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in seinem Fall in Untersuchungshaft genommen. Während des Vorfalls führten IDF-Kämpfer, die sich in der Gegend aufhielten, die Prozedur zur Verhaftung des Verdächtigen durch, bei der auch auf den Verdächtigen geschossen wurde.”

Was genau geschah an jenem Tag auf dem Feld? Die Familie sagt, sie wisse es immer noch nicht. Klar ist, dass die Soldaten Ahmed ein paar Mal in den Unterkörper schossen und dass S. nicht verletzt wurde.

Ahmed und sein Freund machten sich gegen 11 Uhr auf den Weg zu den Feldern, eine Entfernung von etwa drei Kilometern. Dort, etwa 100 Meter von der Trennungsmauer entfernt, steht das alte Steinhaus seines Urgroßvaters, das in den 1950er Jahren gebaut wurde und jetzt eine verlassene Ruine ist. Ahmed ging freitags gerne dorthin. Das Land drum herum gehört der Familie. Zu dieser Jahreszeit ist alles in einem kräftigen Grün. Auf der anderen Seite des Zauns liegt Kfar Ruth, ein Moschaw, im ehemaligen Niemandsland zwischen Israel und Jordanien.

An jenem schwarzen Freitag machte sich Ahmed mit seinem Freund S., der ein Jahr älter ist als er, auf den Weg in Richtung der Felder des Dorfes, die durch die von Israel errichtete Trennmauer zerschnitten werden. Dies ist ein Erholungsgebiet für die Bewohner des Ortes, von denen die meisten in Israel arbeiten, an ihrem Ruhetag, und hier lauern ihnen israelische Soldaten auf, die sie manchmal von ihrem eigenen Grundstück jagen, manchmal auch erschießen.

Ahmed ist ein Schüler der 10. Klasse in Safa, einem Dorf mit etwa 4.000 Einwohnern westlich von Ramallah, nicht weit von der Grünen Linie hinter dem Maccabim-Kontrollpunkt an der Autobahn 443 nach Jerusalem. Die meisten Autos im Dorf sind mashtubot – Schrottautos ohne Nummernschilder -, deren Besitzer sie aus Angst, erwischt zu werden, kaum außerhalb des Dorfes fahren. Ahmed wurde auf den Feldern von Safa erschossen, neben dem Spielplatz der Kinder.

Obwohl er auf der linken Seite teilweise gelähmt ist, arbeitet Abed al-Razek, 54, als Gärtner in der Gemeinde Lapid, nahe Modi’in. Er arbeitet seit 30 Jahren in Israel, baut seine Häuser und pflegt seine Gärten. Sein Sohn Ahmed wurde noch nie verhaftet, hatte noch nie Ärger mit der israelischen Armee. “Er ist 17”, sagt sein Vater, “aber er hat die Sinne eines Zweijährigen. Er weiß nicht, wohin er geht und was er tut. Er wird sagen: ‘Papa, ich bin auf dem Weg nach Hause’, aber er wird nicht auftauchen.”

Sein 17. Geburtstag war am Sonntag. Ahmed Falana wurde am 4. April 2004 geboren und ist das vierte Kind seiner Eltern. Er verbrachte seinen Geburtstag im Megiddo-Gefängnis im Norden Israels und kann sich wahrscheinlich nicht einmal an seinen großen Tag erinnern. Seine Eltern, Aida und Abed al-Razek Falana, konnten ihm nicht zum Geburtstag gratulieren. Sie wissen nicht einmal, wie es ihm geht. Selbst als er im Hadassah Medical Center in Ein Karem, Jerusalem, ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er von Kugeln getroffen wurde, die von Truppen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte abgefeuert wurden, konnten seine Eltern nicht an seiner Seite sein. Und auch als Falana nach der Operation aufwachte, nachdem ein Hoden entfernt worden war, konnten seine Eltern nicht an seiner Seite sein. Sie konnten weder bei ihm sein noch mit ihm telefonieren. Abed al-Razek erzählt uns, dass er alles tun würde, um die Stimme seines Sohnes auch nur für ein paar Minuten zu hören. Nur um zu wissen, wie es ihm geht und um ihn zu unterstützen. Aber die israelischen Behörden lassen das nicht zu.

Diese Woche erzählte uns Abed al-Razek: “Mein Verstand war weg. Ich wusste nicht, was ich tat. Eine Woche lang war ich in meinem Zimmer bei geschlossener Tür, betete und sprach zu Gott, ihm zu helfen. Wer wird helfen, außer Gott?”

> Aus den Patientenakten der Abteilung für allgemeine Chirurgie B, Hadassah: “Wurde mit Wunden in Beinen und Hodensack in den Schockraum gebracht. Verlor eine große Menge an Blut; Blutdruck niedrig.”

Ahmed wurde drei Tage lang unter Bewachung in Hadassah hospitalisiert. Sein Vater versuchte, ihn zu besuchen, wurde aber abgewiesen. Am 1. März wurde der Teenager ins Megiddo-Gefängnis verlegt. Ein paar Tage später wurde er ins Haemek-Krankenhaus in Afula gebracht, um einen Beinbruch zu operieren, der durch die Schießerei verursacht worden war. Diesmal rief ein Sozialarbeiter des Krankenhauses seine Familie an, informierte sie und schickte ihnen Dokumente zur Einwilligung in die Operation, die sie unterschreiben sollten. Die Familie unterschrieb; am nächsten Tag wurden sie erneut über Ahmeds Zustand informiert. Doch bis heute durfte nur der von ihnen beauftragte Anwalt ihn in ihrem Namen besuchen.

“Seit 40 Tagen habe ich Ahmed nicht mehr gesehen”, erzählt sein Vater diese Woche. “Ich spreche mit allen möglichen Leuten in Israel, damit mir jemand hilft. Nur damit sie mich Ahmed sehen lassen.”

Der Anwalt forderte Abed al-Razek auf, geduldig auf die Erlaubnis zu warten, seinen Sohn zu sehen. In der Zwischenzeit hat er auch Angst, dass der Shin Bet seine Erlaubnis, in Israel zu arbeiten, widerrufen wird und die Familie ohne Versorger dasteht. Am Sonntag, Ahmeds Geburtstag, betete sein Vater nur um eines: mit seinem Sohn sprechen zu können, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Aber es sollte nicht sein.

Abed al-Razek setzte sich mit der Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights in Verbindung, die begann, den Fall zu untersuchen. Am 1. März schickte Naji Abbas, PHRs Fallmanager für Gefangene, einen dringenden Brief an Dr. Liav Goldstein, den Chefarzt des israelischen Gefängnisdienstes. Darin erklärte er, dass Ahmed, ein Minderjähriger, in Hadassah operiert wurde, ohne dass seine Eltern informiert oder in irgendeiner Weise kontaktiert wurden.

Ein Anwalt der NGO besuchte den Teenager im Gefängnis. Ahmed kam zu dem Treffen in Begleitung eines anderen Gefangenen, der ihm half, sich fortzubewegen; er klagte über starke Schmerzen in seinem rechten Bein. Er war nicht in der Lage, dem Anwalt zu sagen, welcher Art von Operation er sich unterzogen hatte oder welche Behandlung er erhalten würde. Auch wusste er nicht, dass er das Recht hatte, einen Rollstuhl zu verlangen.

“Es ist unvorstellbar, dass ein Minderjähriger von 17 Jahren festgehalten wird, verwundet und ohne die Bedingungen zu erhalten, die für seinen Zustand angemessen sind, [ohne] eine Erklärung in seiner eigenen Sprache über die Behandlung zu bekommen, die er erhalten wird”, schrieb Abbas in seinem Brief an Goldstein.

Physicians for Human Rights forderte, dass Ahmed ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt und eine Erklärung über seinen medizinischen Zustand gegeben wird, und auch, dass die Behörden in Betracht ziehen, ihm bald zu erlauben, mit seiner Familie zu sprechen. Die Gefängnisbehörde machte sich nicht die Mühe, zu antworten.

Daraufhin kontaktierte die NGO in Zusammenarbeit mit Hamoked – Center for the Defense of the Individual, einer Menschenrechtsorganisation, auch den Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums, den Generalstaatsanwalt und den Leiter des Zentralkommandos der IDF und bat darum, ein Dokument zu verfassen, das ein Verfahren zur Unterrichtung der Familien von Gefangenen und Häftlingen, die in ein Krankenhaus gebracht werden, über ihren Gesundheitszustand vorsieht. Der PHR-Brief zitiert eine Reihe von Fällen von Gefangenen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden und deren Zustand sich verschlechterte, ohne dass sich jemand die Mühe machte, ihre Familien auf dem Laufenden zu halten. Rechtsanwalt Haim Levy von der Rechtsabteilung des Gesundheitsministeriums antwortete: “Aus der Lektüre Ihres Briefes geht nicht hervor, dass das Verhalten der Krankenhäuser in Bezug auf die Aktualisierung der Familien der Gefangenen es rechtfertigt, dass das Gesundheitsministerium ein Verfahren oder ein Rundschreiben verfasst.”

Ein Sprecher des Gefängnisdienstes gab diese Woche die folgende Erklärung gegenüber Haaretz ab: “Seit seiner Aufnahme in den Gefängnisservice wurden dem fraglichen Häftling zwei Telefonate mit seiner Familie erlaubt, in Übereinstimmung mit dem Protokoll. Darüber hinaus erhalten Vertreter des Roten Kreuzes laufend Berichte über seinen Zustand und haben ihn auch besucht. Ab sofort kann seine Familie ihn nicht mehr besuchen, da sie aus einer Coronavirus-Sperrzone kommt. Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass er die notwendige medizinische Behandlung erhält und unter ständiger ärztlicher Aufsicht steht.”

Im Widerspruch zur Antwort des Gefängnisdienstes bestreiten Familienmitglieder, dass Ahmed seit seiner Inhaftierung mit ihnen gesprochen hat. Diese Woche jedoch, einige Stunden nachdem Haaretz mit dem Büro des Sprechers des Gefängnisdienstes in Verbindung stand, wurde Ahmed die Erlaubnis erteilt, zu Hause anzurufen. Übersetzt mit Deepl.com

Naji Abbas, von Physicians for Human Rights, sagte diese Woche, dass Ahmeds Geschichte ein weiteres düsteres Beispiel für die Auswirkungen der Besatzung auf palästinensische Minderjährige sei.