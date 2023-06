Titelfoto | Illustration von MintPress News

Israelische Unternehmen boomen in der von Marokko besetzten Westsahara

Jessica Buxbaum 7. Juni 2023

Am 22. Dezember 2020 normalisierten Israel und Marokko offiziell ihre Beziehungen, nachdem die Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump die besetzte Westsahara für marokkanisch erklärt hatte. In den darauffolgenden Jahren haben israelische Unternehmen ihr geschäftliches Engagement in der Westsahara verstärkt, was darauf hindeutet, dass die Zusammenarbeit der beiden Länder den Landraub des jeweils anderen anheizt.

1975 annektierte Marokko einen Teil der Westsahara – eine Region, in der das Volk der Saharauis beheimatet ist – und 1979 die gesamte Westsahara. Nur wenige haben diese Handlungen akzeptiert: Heute erkennen 82 Länder die Unabhängigkeit der Westsahara an, während nur die Vereinigten Staaten die marokkanische Souveränität über das Land anerkennen.

“Das Schlimmste vom Schlimmsten”

Obwohl Israel die Westsahara nicht offiziell als Teil Marokkos anerkannt hat, arbeiten mehrere israelische Unternehmen bereits mit Marokko in dem besetzten Gebiet zusammen. Dazu gehören NewMed Energy, Ratio Petroleum, Selina Group, Halman-Aldubi Technologies und ein ungenanntes Unternehmen, das ein Aquakulturprojekt in der Westsahara startet. MintPress News bat die bekannten Firmen um eine Stellungnahme, warum sie in den besetzten Gebieten tätig sind, erhielt jedoch keine Antwort.

Laut der Watchdog-Gruppe Western Sahara Resource Watch (WSRW) sind die einzigen Unternehmen, die in der Westsahara nach Öl und Gas suchen, israelische Unternehmen – NewMed Energy und Ratio Petroleum.

“Das sind Ressourcen, die unter der Besatzung erschöpft sein und verschwinden werden, bevor der Konflikt gelöst ist, und das ist sehr besorgniserregend für das saharauische Volk”, erklärte Erik Hagen, Vorstandsmitglied von WSRW, gegenüber MintPress News. “Das, was die israelischen Unternehmen jetzt tun, ist sozusagen das Schlimmste vom Schlimmsten”.

Investitionen in eine weitere Besatzung

Ähnlich wie die israelischen Siedlungsunternehmen in den besetzten palästinensischen Gebieten baut Israel nun auch seine wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Westsahara aus.

Im September 2021 unterzeichnete das marokkanische Nationale Amt für Kohlenwasserstoffe und Bergbau (ONHYM) ein Abkommen mit Ratio Gibraltar, einer Tochtergesellschaft des israelischen Ölkonzerns Ratio Petroleum, um vor der Küste von Dakhla, einer Stadt in der Westsahara, nach Öl und Gas zu suchen. Daraus entwickelte sich eine aufkeimende Geschäftspartnerschaft.

Im Dezember letzten Jahres schloss NewMed Energy mit ONHYM und dem in Gibraltar ansässigen Unternehmen Adarco Energy eine Vereinbarung über die Offshore-Erdgas- und Erdölexploration im Block Boujdour Atlantique in der Westsahara. NewMed Energy ist eine Tochtergesellschaft des israelischen Unternehmens Delek Group. Nach Angaben von WSRW wird die Delek Group von einer Reihe europäischer und amerikanischer Investoren unterstützt.

Der Eigentümer der Delek-Gruppe, Yitzhak Tshuva, ist der größte Anteilseigner des Unternehmens, gefolgt vom Pensionsfonds der norwegischen Regierung. Die Deutsche Bank ist der zehntgrößte Eigentümer des Unternehmens. Sechs US-amerikanische Finanzunternehmen halten Aktien: Dimensional Holdings, Vanguard Group, BlackRock, Grantham Mayo van Otterloo & Co, Charles Schwab Corporation und Empirical Finance.

WSRW kontaktierte NewMed Energy im Dezember bezüglich seiner Offshore-Bohrlizenz in der Westsahara und erhielt die folgende Antwort von Nadav Perry, VP of Regulatory and Public Affairs bei NewMed Energy:

Ich möchte klarstellen, dass alle unsere Handlungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart im Einklang mit internationalem Recht und israelischem Recht sowie den geltenden Gesetzen stehen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass wir in Übereinstimmung mit der erklärten Politik der israelischen Regierung handeln und dies auch weiterhin tun werden.”

WSRW wandte sich an NewMed Energy mit der Bitte um Klärung, welche Gesetze des Landes das Unternehmen befolgt, erhielt jedoch keine Antwort.

In diesem Frühjahr tauchten weitere israelische Unternehmen in der Westsahara auf.

Der israelische Minister für Innovation, Wissenschaft und Technologie, Ofir Akunis, kündigte im März an, dass ein unbekanntes israelisches Unternehmen ein Aquakulturprojekt in den besetzten Gebieten starten wird.

“Dies und andere Bereiche der Zusammenarbeit wurden durch das Abraham-Abkommen ermöglicht”, sagte Akunis während der UN-Wasserkonferenz 2023 über den Deal.

MintPress News hat sich beim israelischen Ministerium erkundigt, welches Unternehmen für das Aquakulturprojekt verantwortlich ist, aber keine Antwort erhalten.

Im April eröffnete das israelische Hotelunternehmen Selina Group ein neues Hotel in der westsaharischen Stadt Dakhla. Ebenfalls im April kündigte ein Konsortium israelischer Start-ups unter der Leitung von Halman-Aldubi Technologies an, mit der marokkanischen Polytechnischen Universität Mohammed VI zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Lebensmittellösungen in der Westsahara zu entwickeln. Zu diesen Start-ups gehören Seakura, Shachar Group, FreezeM und Celitron.

Ausländische Investitionen in der Westsahara sind Teil der marokkanischen Strategie, Fakten zu schaffen, so Riccardo Fabiani, Direktor für Nordafrika bei der International Crisis Group, einer Organisation, die sich auf die Verhütung von Kriegen und die Milderung von Konflikten konzentriert.

“Indem man ausländische Investitionen in der Westsahara anzieht, schafft man effektiv internationale Anerkennung und Akzeptanz für die marokkanische Kontrolle der Westsahara”, so Fabiani gegenüber MintPress News.

Indem Israel seine Geschäftsaktivitäten in der Westsahara ausweitet, “signalisieren Sie anderen ausländischen Unternehmen, dass es in Ordnung ist, in der Westsahara zu investieren. Es ist Business as usual”, sagte Fabiani.

Vor der Normalisierung hielten sich internationale Unternehmen aus Furcht vor rechtlichen Konsequenzen von der Westsahara fern. Doch jetzt, da sich mehr Unternehmen aus dem Ausland in der Region engagieren, ändert sich der Ruf der Westsahara auf der internationalen Bühne, so Fabiani.

“Die Haltung und Position, die viele westliche Länder und Unternehmen gegenüber der Westsahara einnehmen, ist die Idee, dass es sich nicht wirklich um ein besetztes Gebiet handelt, sondern eher um ein umstrittenes Gebiet, das von den Marokkanern kontrolliert wird”, sagte er.

Eine Partnerschaft, die jetzt öffentlich ist

Obwohl die Beziehungen zwischen Marokko und Israel erst vor weniger als drei Jahren normalisiert wurden, besteht die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bereits seit Jahrzehnten, wenn auch im Verborgenen.

Die marokkanische Luftwaffe kaufte 2014 Heron-Drohnen von Israel Aerospace Industries (IAI), erhielt die Waffen aber erst 2020. Die Waffen werden Berichten zufolge gegen die Polisario-Front eingesetzt, eine Gruppe, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft.

“Auf diese Weise helfen die Israelis den Marokkanern, die Polisario zurückzuschlagen, und man könnte argumentieren, dass dies ein Weg ist, die Unabhängigkeitsbewegung zu unterdrücken”, sagte Fabiani.

Im Jahr 2018 lud die Website MenaDefense.net ein Video hoch, in dem marokkanische Polizisten während einer Parade israelische Tavor (X95)-Schusswaffen trugen. Marokko bestritt, die Waffen aus Israel erhalten zu haben, und erklärte, sie seien über eine europäische Firma erworben worden. In mehreren Berichten wurde behauptet, die Schusswaffen seien unter ukrainischer Lizenz hergestellt worden; die Ukraine hat dies jedoch dementiert. Diese spezielle Version der Tavor wird in der Ukraine nicht hergestellt.

Nach Angaben von Amnesty International haben die marokkanischen Behörden die Spionagesoftware Pegasus der israelischen NSO-Gruppe eingesetzt, um zwischen 2017 und 2020 Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger in der Westsahara unrechtmäßig zu verfolgen.

Im Jahr 2021 kaufte Marokko Kamikaze-Drohnen von IAI und 2022 das Flugabwehr- und Raketenabfangsystem Barak MX von IAI. Das israelische Unternehmen BlueBird Aero System verkaufte 2021 Drohnen an Marokko, die Berichten zufolge zur Überwachung und nachrichtendienstlichen Erfassung in der Westsahara eingesetzt werden sollen.

Mit der Normalisierung ist die militärische Allianz zwischen Marokko und Israel nicht mehr nur ein Geheimnis. Sie wird auch intensiver.

“Vor der Normalisierung arbeiteten die Israelis mit den Marokkanern zusammen, aber sie fühlten sich nicht wohl dabei, über diese verdeckte nachrichtendienstliche oder militärische oder Ad-hoc-Zusammenarbeit hinauszugehen”, sagte Fabiani. “Aber mit der Normalisierung hat dies nun eine ganz neue Ebene erreicht, die beispiellos ist.”Übersetzt mit Deeepl.com

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.