Was für ein menschenverachtender perveser Chuzpe-Vorschlag, des “Obersten Gerichtshofs”des “jüdischen Staats”, die völkerrechtswidirgen palästinensischen Eigentümer den Status eines “geschützten Wohnraums” anzubieten und Miete an die jüdischen Siedler -Besatzer-Eindringlinge zu fordern, damit ihr EIGENTUM nicht abgerissen wird. Wenn Deutschland weiter verlangt das “Existenzrecht” des jüdischen Apartheidstaats anzuerkennen, dann hat es NICHTS aus der unseglichen Vergangenheit gelernt. Weder ist der jüdische Apartheidstaat “die einzige” Demokratie im Nahen Osten, noch ist seine Existenz auf dieser Basis der ethnischen Säuberung, Enteignung , Zerstörung, Entrechtung und rücksichtslosen Judaisierung gerechtfertigt! Hier ist endlich die EU am Zuge mit Sanktionen darauf zu regieren! Boykott, Desinvestment und Sanktionen (BDS), ist das einzige und wirksame Mittel der Wahl gegen dieses Staatsterrorregimegegen.

https://www.middleeastmonitor.com/20210802-israel-court-calls-on-sheikh-jarrah-residents-to-pay-rent-to-settlers/

Bild: Israeli forces patrol in Sheikh Jarrah, Jerusalem on 2 June 2021. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Israelisches Gericht fordert Bewohner von Sheikh Jarrah auf, Miete an Siedler zu zahlen

2. August 2021

Der Oberste Gerichtshof Israels hat heute den palästinensischen Bewohnern des besetzten Viertels Sheikh Jarrah den Status eines “geschützten Wohnsitzes” angeboten: Wenn sie Miete an die Siedlerorganisation zahlen, die Anspruch auf das Land erhebt, auf dem ihre Häuser stehen, werden ihre Häuser nicht abgerissen. Die Familien lehnten den Vorschlag ab und verwahrten sich gegen die Eigentumsansprüche von Nahalat Shimon und die anschließenden Pläne für ihre gewaltsame Räumung, berichtete Ir Amim.

Die Anhörung fand vor einem Gremium aus drei Richtern – Yitzhak Amit, Noam Sohlberg und Daphne Barak-Erez – statt, die über einen Antrag der Familien El-Kurd, Jaouni, Abu Hasna und Askafi auf Zulassung der Berufung entschieden, denen die Räumung ihrer Häuser in Sheikh Jarrah durch die Siedlerfirma Nahalat Shimon droht.

Israel will 400 Palästinenser aus dem Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah vertreiben – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Beide Seiten trugen anschließend ihre Argumente vor, und die Anhörung endete ohne eine Entscheidung des Gerichts. Es wird erwartet, dass die Richter in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Fortsetzung des Verfahrens treffen werden. Laut einem der Anwälte, die die Familien vertreten, wird wahrscheinlich eine weitere Anhörung in dieser Angelegenheit angesetzt. Die ursprünglich für Anfang Mai vorgesehene Anhörung wurde bis jetzt verschoben, um dem Generalstaatsanwalt die Möglichkeit zu geben, sein Eingreifen in den Fall zu erwägen, was er letztendlich ablehnte.

Die Entscheidung des Gerichts in diesem Fall wird sich wahrscheinlich auf weitere Familien aus dem Stadtteil Kerem Al-Jaouni in Sheikh Jarrah auswirken, gegen die Nahalat Shimon Räumungsklagen eingereicht hat, darunter auch der Fall der Familien Dajani, Daoudi und Hammad, der ebenfalls vor dem Obersten Gerichtshof anhängig ist.

Am 28. Juli beantragte der Anwalt der drei genannten Familien, den für gestern angesetzten Räumungstermin zu verschieben.

Daraufhin erließ der Oberste Gerichtshof eine einstweilige Verfügung, mit der die Räumung vorläufig gestoppt und die Siedlergruppe aufgefordert wurde, bis zum 8. August zu reagieren. Die drei Familien haben ebenfalls einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Obersten Gerichtshof eingereicht, doch wurde weder eine Anhörung angesetzt noch eine Entscheidung getroffen.

Derzeit laufen Räumungsklagen gegen insgesamt etwa 50-60 Familien in Sheikh Jarrah (30 Familien – Kerem Al-Jaouni-Abschnitt und 20-30 Familien – Um Haroun-Abschnitt), die sich in verschiedenen Stadien der Gerichtsverfahren befinden.

Viele weitere Familien laufen Gefahr, Räumungsforderungen zu erhalten, da die israelischen Behörden im besetzten Ostjerusalem 2020 zum ersten Mal seit 1967 heimlich Landregistrierungsverfahren eingeleitet haben.

“Ohne das Wissen der Öffentlichkeit haben die Behörden diskret die Landrechte von Grundstücken in Um Haroun auf angebliche jüdische Eigentümer eingetragen. Ein solches Vorgehen ist beispiellos und hat potenziell akute Auswirkungen auf palästinensische Grundstücke nicht nur in Sheikh Jarrah, sondern in ganz Ostjerusalem”, erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe Ir Amim auf ihrer Website, “was letztlich zu einer weit verbreiteten Enteignung von Palästinensern in der Stadt und zur Ausweitung der jüdischen Siedlungen führen könnte.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...