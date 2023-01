Gratulation, ein guter Beginn! Hoffentlich folgen noch viele Kollegen/innen in der Welt. Allerdings sehe ich beim zionistischen Vertreter in Deutschland diese Chance und Sicht der Dinge nicht, Ron Prosor ist ein lang-erprobter Scharfmacher und würdiger Vertreter seines Regimes! Evelyn Hecht-Galinski



Die neue rechtsextreme Regierung “gefährdet den Charakter und die Werte des Staates Israel”, so die scheidende Botschafterin

Israels damalige Botschafterin in Frankreich, Yael German, nimmt am 17. Juli 2022 in Paris an einer Zeremonie anlässlich des 80. Jahrestages der Razzien gegen Juden während des Krieges teil (AFP)

Israels Botschafterin in Frankreich tritt wegen der “extremistischen Ansichten” der neuen Regierung zurück

Von MEE-Mitarbeitern

30. Dezember 2022

Die israelische Botschafterin in Frankreich, Yael German, ist am Donnerstag aus Protest gegen die neue rechtsextreme Regierung zurückgetreten.

In einem brisanten Rücktrittsschreiben schrieb German, die neue Regierung von Benjamin Netanjahu gefährde “den Charakter und die Werte des Staates Israel”.

“Ich wurde vom scheidenden Premierminister Yair Lapid zur israelischen Botschafterin in Frankreich ernannt und war stolz und erfreut, das Land und die Weltsicht der scheidenden Regierung zu vertreten”, schrieb sie.

Aber die neue Regierung, so fügte sie hinzu, “umfasst Vertreter von Parteien, deren extreme Ansichten in den Leitlinien der Koalition, in ihrer Politik und in ihren Erklärungen zur Verabschiedung von Gesetzen zum Ausdruck kommen, die in meinen Augen inakzeptabel sind.

“Unter diesen Umständen kann ich mich nicht selbst belügen und weiterhin eine Politik vertreten, die sich so radikal von allem unterscheidet, an das ich glaube.

Die sechste Regierung von Benjamin Netanjahu wurde am Donnerstag vereidigt, als Demonstranten vor der Knesset in Jerusalem auf die Straße gingen.

Die neue Regierung wird die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels sein. Ihr gehören Abgeordnete der Likud-Partei, der rechtsextremen religiös-zionistischen Fraktionen und der ultra-orthodoxen Parteien an, die zusammen 64 der 120 Sitze im Parlament innehaben.

Die Regierung erklärte am Mittwoch, dass ihr wichtigstes Leitmotiv sein wird, dass “das jüdische Volk ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel hat”.

“Die Regierung wird Siedlungen in allen Teilen des Landes Israel in Galiläa, Negev, Golan, Judäa und Samaria fördern und entwickeln”, fügte sie hinzu, wobei sie die israelische Bezeichnung für das besetzte Westjordanland verwendete.

Lapid verurteilte seinen Nachfolger Netanjahu dafür, dass er “uns in ein dunkles, halachisches [religiöses Gesetz] Land führt”.

Mehr als 100 ehemalige israelische Diplomaten, darunter auch Botschafter, warnten am Donnerstag in einem Brief an Netanjahu, dass die neue rechtsextreme Regierung dem Ansehen Israels in der Welt schaden und zu einer internationalen Untersuchung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete führen könnte.

