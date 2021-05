Israels Pogrome in Jerusalem könnten die Zerstörung von al-Aqsa auslösen

von Miko Peled

Es gibt allen Grund, an das tragische (und scheinbar unglaubliche) Szenario zu glauben, dass eine der heiligsten Stätten Jerusalems und eines der am meisten verehrten Monumente der Welt bald in Schutt und Asche liegen könnte, während die zionistischen Kräfte zufrieden lächeln.

Israel’s Pogroms in Jerusalem Could Spark the Destruction of al-Aqsa JERUSALEM – As the holy month of Ramadan comes to a close, it is becoming clear that the violence against Palestinians in Jerusalem has been ramped up in a coordinated effort by the Israeli government, the Jerusalem municipality, the Israeli police, and violent Zionist gangs.

Als Teil einer umfassenden Kampagne der ethnischen Säuberung im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah hat die israelische Regierung Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben und sie an Juden übergeben. Diese Vertreibungen lösten Proteste aus, die in einem von Just Vision produzierten Film mit dem Titel “Home Front” dokumentiert sind: Portraits From Sheik Jarrah”.

Der Film konzentriert sich, wie die vielen Nachrichtenberichte über Sheikh Jarrah, auf den Kampf zwischen den Bewohnern des Viertels, den gewalttätigen Siedlern, die in ihre Häuser einziehen, und dem israelischen Rechtssystem, das im Großen und Ganzen Juden gegenüber Arabern bevorzugt. Doch über die historische Bedeutung, die Sheikh Jarrah als Stadtteil von Jerusalem hat, wird wenig berichtet.

Sheikh Jarrah Moschee

Die alte Sheikh Jarrah Moschee befindet sich auf der rechten Seite der Nablus Road, gleich hinter dem American Colony Hotel. Die Moschee wird Hussam al-Din al-Jarrahi zugeschrieben, der im dreizehnten Jahrhundert mit Salahaddin nach Palästina kam und als dessen Leibarzt diente.

In Sheikh Jerrah befindet sich auch das Dar Al-Tifl Al-Arabi – gegründet von der bemerkenswerten Hind Al-Husseini, ursprünglich als Schule und Internat für Waisenkinder, die das zionistische Massaker im Dorf Deir Yassin überlebt hatten. Heute fungiert sie immer noch als Schule und steht als ständige Erinnerung an die zionistischen Gräueltaten und die palästinensische Widerstandsfähigkeit.

Palästinenser zu vertreiben und Siedlern zu erlauben, ihre Häuser zu nehmen, ist immer gut für die Politik, besonders wenn es “Gewalt” auslöst. Jetzt können die Behörden dem israelischen Volk zeigen, dass sie wissen, wie man mit den “Arabern” umgeht.

Sheikh Jarrah

Silwan

Die Stadt Silwan, auch bekannt als Wadi Hilweh, liegt direkt außerhalb der Altstadt. Sie ist Opfer einer gewalttätigen und besonders brutalen Kampagne von ethnischer Säuberung, Gewalt und Zerstörung geworden. Seit Jahren sind die Bewohner von Silwan der Zerstörung ihrer Häuser und der Vertreibung ausgesetzt, damit die Siedler sie übernehmen und Ausgrabungen stattfinden können. Unnötig zu sagen, dass die Menschen, die vertrieben wurden und deren Häuser zerstört oder genommen wurden, keine Entschädigung erhielten.

All dies wird angeblich aus “wissenschaftlichen Gründen” getan, damit “archäologische” Funde aufgedeckt werden können. Bislang wurde nicht der geringste Beweis dafür gefunden, dass König David jemals existiert hat, dennoch wurde bereits ein archäologischer Park mit dem Namen “The City of David” errichtet. Dies hat zu großen Spannungen in Silwan geführt, da Siedler in palästinensische Häuser einziehen und israelische Sicherheitskräfte und eine private Miliz, die für die Siedler arbeitet, die palästinensischen Bewohner der Stadt ständig terrorisieren.

Ramadan und die bevorstehenden Feierlichkeiten zum “Jerusalem-Tag” bedeuten immer Gewalt gegen die Bewohner von Silwan.

Die Altstadt von Jerusalem

Die Zionisten erkennen die Tatsache nicht an, dass die Stadt Jerusalem, und insbesondere die Altstadt, seit fast 2.000 Jahren eine mehrheitlich muslimische und arabische Stadt ist. Die Kultur, die Architektur, die Denkmäler und die Bewohner der Stadt sind ebenfalls mehrheitlich muslimisch und arabisch, wobei mehrere Minderheitengemeinschaften neben ihnen koexistieren, darunter eine kleine und verarmte jüdische Gemeinde, die im jüdischen Viertel lebte.

Nach dem israelischen Angriff von 1967 fiel Ost-Jerusalem zusammen mit der Altstadt in die Hände der Zionisten. Seitdem betreibt der Staat Israel eine massive Kampagne zur Stärkung der zionistischen Mythologie, die eine Verbindung zwischen Zionisten und dem biblischen König David behauptet.

Das jüdische Viertel der Stadt wurde erweitert und gebaut, bis zu einem Punkt, an dem es ein Schandfleck in einer ansonsten einmalig schönen alten Stadt ist. Wie die Zionisten in ganz Palästina haben sie auch in Jerusalem Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, damit jüdische Siedler ihren Platz einnehmen können.

Um die Dinge noch schlimmer zu machen, gibt es eine massive israelische Militär- und Polizeipräsenz in der Stadt. Ihre Aufgabe ist es, die Palästinenser einzuschüchtern und die Siedler zu ermutigen, eine angespannte Umgebung zu schaffen, in der es gefährlich ist, ein Palästinenser zu sein. In dem Bemühen, palästinensische Händler, die seit Generationen Geschäfte in der Altstadt haben, zu vertreiben, weisen internationale und israelische Reiseführer, die israelische Lizenzen haben, um Touren in der Stadt zu machen, Touristen an, nicht in Geschäften in palästinensischem Besitz einzukaufen, sondern nur in Geschäften, die in jüdischem Besitz sind.

Laylat al-Qadr

Laylat-al-Qadr gilt als eine der heiligsten Nächte im islamischen Kalender. Sie fällt in die letzten zehn Tage des Ramadan. Es wird geglaubt, dass es die Nacht war, in der dem Propheten Muhammad die ersten Verse des Heiligen Qur’an offenbart wurden. Während diese Zeilen geschrieben werden, wird diese Nacht in der ganzen muslimischen Welt gefeiert, wobei die Gläubigen die örtlichen Moscheen für lange Gebets- und Besinnungsstunden füllen, die oft bis tief in die Nacht hineinreichen.

In Palästina reisen die Gläubigen aus allen Teilen des Landes nach Jerusalem, um in der Al-Aqsa-Moschee zu beten. In diesem Jahr hat die israelische Polizei jedoch Straßen blockiert, den Zutritt verweigert und Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee selbst gewaltsam angegriffen. Palästinensische Sanitäter berichten, dass mindestens 180 Palästinenser bei der Gewalt auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee verletzt wurden, darunter 80, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und Gläubigen in Jerusalem führen unweigerlich zu palästinensischem Widerstand und in den meisten Fällen zu palästinensischen Todesopfern. Während des heiligen Monats Ramadan, und besonders in dieser Nacht, kann es zu einer Katastrophe führen.

Israel al-Aqsa

Gläubige gehen in Deckung, als israelische Kräfte Tränengas in die al-Aqsa-Moschee feuern, 10. Mai 2021. Mahmoud Illean | AP

Israel al-Aqsa

Sanitäter behandeln einen Verwundeten auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, 10. Mai 2021. Mahmoud Illean | AP

Israel al-Aqsa. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...