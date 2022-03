Der “jüdische Staat” ist auf dem Boden von jüdischem Rassismus=Zionismus gegründet

Bild: Israelische Passagiere kommen aus der Ukraine über die Grenze zu Rumänien mit einem israelischen “Israir”-Rettungsflug auf dem israelischen Ben-Gurion-Flughafen in Lod, nahe Tel Aviv, am 1. März 2022 an [JACK GUEZ/AFP via Getty Images]

Israels Politik gegenüber ukrainischen Flüchtlingen offenbart seinen abscheulichen Rassismus

Von Adnan Abu Amer

19. März 2022

Während der russisch-ukrainische Krieg in seine dritte Woche geht und die Zahl der ukrainischen Einwanderer unter dem Druck des Krieges gestiegen ist, gibt es in Israel scharfe Unterschiede zwischen einer Gruppe, die die Aufnahme aller Einwanderer befürwortet, und einer anderen, die nur jüdische Einwanderer aufnehmen will. Eine dritte Gruppe warnt davor, die Bemühungen um die Bewahrung der so genannten “ethnischen Reinheit” des Staates zu zerstreuen.

Der zunehmende Streit innerhalb der israelischen Regierung zeigt, dass die israelische Sichtweise des laufenden Krieges uneinheitlich ist und kein Konsens über ihre Position besteht. Es gibt eine Spaltung zwischen denjenigen, die die russische Invasion ablehnen, denjenigen, die der Ansicht sind, dass diese Position Israel einen hohen Preis kosten könnte, und einer dritten Gruppe, die eine vollständige Angleichung an den Westen fordert.

Wenn der Krieg zwischen der Ukraine und Russland blutiger wird, bereitet sich Israel auf neue Wellen der jüdischen Einwanderung aus der Ukraine vor. Die jüdische Gemeinde in der Ukraine zählt 48.000 Einwohner, und die israelische Regierung begann zu erkennen, dass sie sich auf die Zunahme der Anträge auf Einwanderung nach Israel vorbereiten muss. Das Ministerium für Einwanderung, das Außenministerium, das Ministerium für Diasporaangelegenheiten, die Ministerien für Einwanderung, Auswärtige Angelegenheiten und Diaspora, die Jewish Agency for Israel und das Büro des Premierministers begannen, diese Einwanderungswellen zu organisieren, um zwischen Juden und ihren Familien in der ehemaligen Sowjetunion zu vermitteln. Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie sind 6.000 neue jüdische Einwanderer aus der Ukraine nach Israel eingewandert.

Im Jahr 2021 sind 3.080 neue jüdische Einwanderer aus der Ukraine nach Israel eingewandert, aber aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine gehen die jüdischen Einwanderungsbehörden von einem dramatischen Anstieg der Anträge ukrainischer Juden aus. Das Ministerium für Alijah und Integration gab einen Anstieg der Anträge auf Eröffnung von Migrationsakten um 12 Prozent an, und es wird erwartet, dass die Zahlen weiter steigen werden.

Die israelischen Strömungen, die die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge befürworten, behaupten, dass Israel der Beschützer aller Juden ist, wo immer sie auch sein mögen. Deshalb helfen Hunderte von Israelis in der Ukraine in einem Feldlazarett an der Grenze. Jeden Tag landen 12 bis 16 Flüge aus Russland und den Ländern rund um die Ukraine auf dem Flughafen Ben Gurion. Es wird erwartet, dass etwa 2.000 bis 3.000 Einwanderer eintreffen werden, zusätzlich zu denjenigen, die unter das rassistische “Rückkehrgesetz” fallen, das nur für Juden und Juden gilt.

Die Gruppe, die Vorbehalte gegen die umfassende Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine hat, forderte einen Ministerausschuss, der eine klare Einwanderungspolitik für Israel erarbeiten soll, um sich der Situation anzupassen und Parameter für die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge festzulegen. Bislang hat Israel keine spezifische und klare Einwanderungspolitik, und die ukrainische Flüchtlingskrise erfordert eine Regierungsentscheidung, die auf einer Vereinbarung zwischen den verschiedenen Teilen der Regierung beruht. Diese sind sich über die derzeitige Situation nicht einig, sondern stehen dem, was sie als “humanitäre Katastrophe” bezeichnen, eher gleichgültig gegenüber.

Eine dritte israelische Strömung hält die Forderung nach einem Flüchtlingsplan für “beschämend”, da sie den Ruf Israels schädigt und seine Einwanderungspolitik untergräbt, da es sich die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht leisten kann. Dies veranlasste Hunderte von Demonstranten, vor dem Haus der Innenministerin Ayelet Shaked zu protestieren und sie zu beschuldigen, zwischen Flüchtlingen nach Religion, Rasse und Geschlecht zu diskriminieren. Diese Gruppe ist der Ansicht, dass jede Regierung, die aus diesen Gründen diskriminiert, beschämend ist.

Israelische Einwanderungsministerin: “Behandelt äthiopische Flüchtlinge wie Ukrainer”.

Diese rassistische Politik Israels gegenüber ukrainischen Flüchtlingen hat im Vergleich zu anderen Maßnahmen gegenüber Einwanderern aus anderen Ländern wie Äthiopien dazu geführt, dass alle Minister der Regierung beschuldigt wurden, einen “Skandal” zu begehen und eine “Schande” für Israel zu verursachen, weil sie eine rassistische Politik demonstriert haben, die Juden von anderen trennt.

Es ist klar, dass Israel, das Land, das sich um seine Bürger in der Ukraine und die Juden dort gekümmert hat, seine Türen für die Opfer mehr als jedes andere Land verschlossen hat. Israel hat geschwiegen, sich abgewandt und seine Türen verschlossen. Die Welt wird das Schweigen Israels nicht vergessen. Es wird der Tag kommen, an dem die Welt Israel zur Rechenschaft ziehen wird, weil es sich der Bestrafung für seine endlose Besatzung entzogen hat.

Das Wissen um die israelische Sorge um die Juden beeindruckt diejenigen, die als “Liebhaber der jüdischen Rasse” bezeichnet werden. Aber wenn die Kriegsflüchtlinge auf dem israelischen Flughafen ankommen und aufgefordert werden, eine riesige Geldsumme zu hinterlegen, um Freiheit und Sicherheit zu erfahren, ist es offensichtlich, dass etwas im israelischen Gewissen völlig verdreht ist. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen einem Kind aus der Ukraine, das auf der Suche nach Sicherheit und Geborgenheit geflohen ist und keine jüdische Großmutter hat, und einem Kind aus der Ukraine, das eine jüdische Großmutter hat? Worin besteht der Unterschied? Rassismus.

Die Israelis befürchten, dass ukrainische Flüchtlinge in Israel mit persönlichen Schwierigkeiten, gesundheitlichen Problemen und anderen Schwierigkeiten konfrontiert sein werden, z. B. weil sie kein Hebräisch sprechen oder die israelische Mentalität und Kultur nicht verstehen. Israelische Studien haben ergeben, dass bei jüdischen Einwanderern vermehrt Depressionen und sogar Selbstmordfälle diagnostiziert werden, was das Ministerium für Alija und Integration veranlasst hat, ein Gesundheitszentrum einzurichten, das sich mit diesem Problem befassen soll. In diesem Zentrum sind Spezialisten für psychische Gesundheit tätig, die fünf Tage in der Woche arbeiten und Dienste in fünf verschiedenen Sprachen anbieten: Englisch, Französisch, Spanisch, Amharisch und Russisch.

Gleichzeitig wurde in den letzten Tagen bekannt, dass israelische Menschenhandelsnetze aktiv daran arbeiten, ukrainische Frauen und Mädchen unter dem Vorwand, sie als Flüchtlinge aufzunehmen, in die Prostitution zu locken. Die Menschenhandelsnetze haben ihre Basis am Flughafen Ben Gurion und in nahe gelegenen Hotels, die von den Behörden für die Aufnahme von Flüchtlingen bestimmt wurden.

Bei ihren Zeugenaussagen am Ben-Gurion-Flughafen berichteten etwa hundert ukrainische Flüchtlinge, dass man ihnen Geld angeboten habe, um ihnen bei der Flucht aus den Kriegsgebieten in der Ukraine zu helfen. Die Frauen überquerten die Grenze und bestiegen ein Flugzeug nach Israel. Bei ihrer Ankunft teilten dieselben Personen den Frauen jedoch mit, dass sie gezwungen würden, sexuelle oder häusliche Dienste zu leisten, um das Geld zurückzuzahlen. Übersetzt mit Deepl.com

