Besondere “Beziehungen” mit einem mörderischen rassistischen Aufwiegler Regime?

Bild:Israeli Justice Minister Amir Ohana attends a special Cabinet meeting in the Israeli-occupied Golan Heights, June 16, 2019. – REUTERS/Ammar Awad

Israels Polizeiminister unterstützt Rufe nach bewaffneten Juden zur “Verteidigung” der Arabisch-Jüdischen Stadt

Von Bar Peleg

01.06.2021

Die Kommentare des Ministers für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, folgen dem Aufruf eines Stadtrats von Lod, dass Juden aus dem ganzen Land die jüdischen Einwohner der Stadt beschützen sollen, was von arabischen Politikern als Aufwieglung zurückgewiesen wurde

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, sagte am Montag, es sei legitim, bewaffnete Juden zum Schutz der jüdischen Gemeinden in der Stadt Lod aufzurufen, in der es während der letzten Eskalation im Gazastreifen zu gewalttätigen Spannungen zwischen jüdischen und arabischen Einwohnern gekommen war.

Ohana reagierte damit auf einen Brief des Abgeordneten der Gemeinsamen Liste, Ofer Cassif, der letzte Woche sagte, dass der Aufruf eines Mitglieds des Stadtrats von Lod, bewaffnete Juden zum Schutz der Bewohner der gemischten Stadt einzusetzen, eine Aufwiegelung darstelle.

Ohana schrieb als Antwort: “Ich stimme nicht zu, dass es Aufwiegelung ist. Der Aufruf an die Bürger, sich gegen ihre Angreifer zu verteidigen, unter anderem mit Schusswaffen, für die sie eine legale Lizenz haben, ist ein legitimer Aufruf.” Er schloss seinen Brief mit den Worten: “Es gab Zeiten, in denen Juden wehrlos und machtlos gegenüber ihren Angreifern waren. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei.”

Lod war Anfang des Monats Schauplatz gewaltsamer Zusammenstöße zwischen den arabischen und jüdischen Einwohnern der Stadt. Synagogen wurden niedergebrannt, ein muslimischer Friedhof wurde verwüstet, Häuser wurden mit Brandbomben beschossen und Geschäfte wurden während der Unruhen zerstört und geplündert. Ein arabischer Bewohner, Moussa Hassouna, wird verdächtigt, während der Unruhen von einem bewaffneten jüdischen Bewohner erschossen worden zu sein, und ein jüdischer Bewohner, Yigal Yehoshua, wurde danach von Steinen getötet, die arabische Bewohner auf sein Auto warfen.

Am Freitag rief der Habayit Hayehudi-Vertreter im Stadtrat von Lod, Amichai Langfeld, jüdische Waffenbesitzer dazu auf, zum Schutz der Bewohner der Stadt zu kommen. Bei einem Besuch im Haus einer Familie, die während der Unruhen von einer Brandbombe getroffen wurde, sagte Langfeld: “Ich vertraue nicht darauf, dass es der israelischen Polizei gelingen wird, uns zu schützen. Vor dem Schabbat rufen wir bewaffnete Menschen auf, so wie es sie hier während des Schawuot-Festes gab, um uns zu schützen.” Lods Bürgermeister Yair Revivo, der während des Besuchs neben Langfeld stand, warnte die Menschen davor, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen.

Nach Langfelds Äußerungen schrieb Cassif einen Brief an Ohana, in dem er warnte, dass “es eine ausdrückliche Aufforderung an bewaffnete Leute gibt, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und sogar scharfes Feuer zu benutzen… all dies unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Lod, der neben dem Aufwiegler stand.”

Cassif fügte hinzu, dass “ohne sofortiges Eingreifen Ihrerseits, um die eklatante Aufstachlung zur Gewalt zu stoppen, eine schreckliche Tragödie eintreten könnte.”

In seiner Antwort schrieb Ohana: “Leider leben wir in einer Welt mit begrenzten Ressourcen, und deshalb hat das Land (und jedes Land) nicht die Möglichkeit, an jeder Straßenecke einen Polizisten zu stationieren und in jeder Nachbarschaft eine Undercover-Zelle. Mehr als einmal war ein Zivilist gezwungen, sich mit einem lebensbedrohlichen Ereignis auseinanderzusetzen, lange bevor Polizeikräfte eintrafen.”

Ohana merkte an, dass das Gesetz besagt, dass es Szenarien gibt, in denen ein Zivilist eine Waffe abfeuern kann. “Erwarten wir, dass [ein Zivilist] auf das Eintreffen der Polizei wartet, selbst wenn es sein Leben oder das eines anderen kostet? Sicherlich nicht; das Gesetz erlaubt ihnen, in ihrer Not in Selbstverteidigung zu handeln.”

Im Gegenzug antwortete Cassif: “Es gibt keinen Streit darüber, ob jemand sein Leben oder das eines anderen verteidigen darf. Aber wir diskutieren hier nicht über Selbstverteidigung, denn die aufstachelnden Worte von Herrn Amichai Langfeld sind kein Aufruf zur Selbstverteidigung, sondern zu organisierten Gruppen, die an einen bestimmten Ort kommen und dort mit Waffen herumlaufen – also illegale Milizen gründen wollen.

“Die Ereignisse der letzten Wochen sowie journalistische Recherchen belegen zudem, dass es einem Großteil derjenigen, die den Aufrufen gefolgt sind, nicht um Schutz geht, sondern darum, arabische Zivilisten anzugreifen, egal wer und wo sie sich befinden. Das heißt, friedliche Bürger, die nichts mit Gewalttaten zu tun haben”, schrieb Cassif. Übersetzt mit Deepl.com