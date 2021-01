Bild:A Palestinian woman holds a poster during a solidarity rally in London. Photo courtesy of ZUMA Press.

Yes, the IHRA definition of anti-Semitism is intended to censor political expression Pro-Israel groups have long tried to shut down Palestine activism in the name of false anti-Semitism charges, but they hope that by implementing the IHRA working definition, institutions will be obliged to comply with their demands.

Ja, die IHRA-Definition von Antisemitismus zielt darauf ab, politische Äußerungen zu zensieren

Von Michael Bueckert



31. Dezember 2020



11 Beispiele, die zeigen, wie die IHRA-Definition eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellt und darauf abzielt, palästinensische Solidarität zum Schweigen zu bringen

Es wurde bereits viel über die Gefahren geschrieben, die von der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus und ihren illustrativen Beispielen ausgehen. Die Definition, die von der kanadischen Regierung, der Provinz Ontario und mehreren Städten übernommen wurde, verbindet Antisemitismus mit vielen Formen der Kritik und des Protests gegen Israel und stellt damit eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit dar und kommt einer antipalästinensischen Diskriminierung gleich.

Befürworter der IHRA (von denen viele auch Pro-Israel-Lobbygruppen sind) weisen jedoch schnell die Behauptung zurück, dass sie die Rede zum Schweigen bringt, und verweisen in der Regel auf einen Satz auf der IHRA-Website, der verspricht, dass “Kritik an Israel, die ähnlich wie die an jedem anderen Land geäußert wird, nicht als antisemitisch angesehen werden kann.”

Das Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA), Kanadas prominenteste Pro-Israel-Organisation, deutete sogar an, dass eine solche Anschuldigung auf eine antijüdische Verschwörungstheorie oder “klassischen Antisemitismus” hinausläuft. Auf der anderen Seite erkennt die liberal-zionistische Gruppe JSpaceCanada die Gefahr an, dass die IHRA-Definition “missbraucht” werden könnte, um Reden über Israel anzugreifen, weist aber dennoch die meisten Einwände gegen die Definition zurück und hat ihre starke (wenn auch “vorsichtige”) Unterstützung zugesagt.

Dies bedeutet, die Realität zu ignorieren. Wie der Journalist Ben White kürzlich erklärte, beabsichtigen die Hauptbefürworter des IHRA in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ausdrücklich, dass es benutzt wird, um palästinensische Fürsprache zu unterdrücken. Er merkt an: “Die Befürworter der [IHRA-Definition] betonen, dass die Definition ‘legitime’ Kritik an Israel zulässt. Doch die … Beweise zeigen, dass das, was ‘legitim’ und ‘illegitim’ ist, von Personen bestimmt wird, die glauben, dass die BDS-Bewegung und die Diskussion über die israelische Apartheid jenseits der Grenze sind.”

Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung in ihrer Eingabe zu Ontarios Bill 168, die die IHRA-Definition als Ontario-Gesetzgebung übernommen hätte (der Gesetzentwurf wurde durch eine einseitige Order in Council ersetzt).

In diesem Artikel werde ich diese Analyse erweitern, um die zensorischen Motivationen aufzuzeigen, die den Vorstoß zur Annahme der Definition antreiben.



IHRA: In ihren eigenen Worten – Es ist wichtig, dass wir genau untersuchen, was die kanadischen Befürworter der IHRA-Definition tatsächlich sagen. In ihren öffentlichen Erklärungen haben die IHRA-Befürworter die Definition bereits in einer Weise angewandt, die viele Aktivitäten als antisemitisch einstuft: studentische Veranstaltungen zur israelischen “Apartheid”, die Graswurzelbewegung zum Boykott Israels, Kanadas Abstimmung über die palästinensische Selbstbestimmung bei den Vereinten Nationen, humanitäre Unterstützung für palästinensische Nichtregierungsorganisationen und sogar die Schriften des bedeutenden öffentlichen Intellektuellen Noam Chomsky. Noch beunruhigender ist, dass die IHRA-Befürworter die Definition als ein Werkzeug verstehen, das die Behörden ermächtigen kann, Maßnahmen zu ergreifen, um viele Formen pro-palästinensischer politischer Äußerungen zu stoppen, zu verbieten oder zu defundieren.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von nur 11 aktuellen Beispielen, in denen Kanadas Befürworter der IHRA-Definition offen ihren Zweck erklärt haben: politische Äußerungen über Israel zu zensieren und zu stigmatisieren und palästinensischen Aktivismus zu verbieten.

Beispiel 1: Anti-Zionismus und scharfe Kritik an Israel – Die meisten Befürworter der IHRA-Definition sehen sie als anwendbar auf Antizionismus und scharfe Kritik an Israel. In einer Pressemitteilung, in der die Unterstützung Kanadas für die Definition im Jahr 2019 begrüßt wird, sagte das Centre of Israel and Jewish Affairs (CIJA). Die IHRA-Definition erkennt auch ausdrücklich an, dass Antizionismus – also die Delegitimierung und Dämonisierung des jüdischen Staates – ein klarer und unmissverständlicher Ausdruck von Antisemitismus ist. In einem damit zusammenhängenden Web-Post mit dem Titel “Warum ist die IHRA-Definition wichtig?” behauptet die CIJA, dass “die IHRA-Definition klar aufzeigt, dass die Dämonisierung Israels purer und einfacher Antisemitismus ist.”

Es ist erwähnenswert, dass der Zionismus historisch gesehen eine junge politische Ideologie ist, und dass zu seinen Gegnern die meisten Palästinenser und eine Minderheit von Juden gehören. In der Tat werden verschiedene Forderungen nach Gerechtigkeit – einschließlich des Rückkehrrechts für palästinensische Flüchtlingsfrauen oder eines einzigen binationalen demokratischen Staates in Palästina-Israel – gewöhnlich als antizionistisch charakterisiert. Es ist offensichtlich, dass es erhebliche Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung und die akademische Freiheit hat, wenn wir solche Ansichten als antisemitisch definieren. Darüber hinaus sind Anschuldigungen über “Delegitimierung”, “Dämonisierung” und “doppelte Standards” gegen Israel völlig subjektive Behauptungen über Kritik, und in der Praxis werden diese Begriffe verwendet, um praktisch jede Aussage über Israel zu beschreiben, die seinen Anhängern nicht gefällt.



Beispiel 2: Unterstützung der Studentenvereinigung für palästinensische Aktivitäten auf dem Campus – Im Februar 2020 haben B’nai Brith Canada und Friends of the Simon Wiesenthal Centre (FSWC) jeweils einen offenen Brief an den Präsidenten der Universität von Toronto unterstützt und in Umlauf gebracht, in dem argumentiert wurde, dass die Annahme der IHRA-Definition der Verwaltung die “Verpflichtung” geben würde, in die internen Angelegenheiten von Studentenvereinigungen einzugreifen, wenn diese Proteste gegen Israel zuließen, wie z.B. das Eintreten für eine Boykott-, Sanktions- und Divestment-Kampagne (BDS) gegen Israel oder Veranstaltungen der Israelischen Apartheid-Woche (IAW): Wir legen Ihnen und der Verwaltung der Universität von Toronto nahe, dass die Annahme der IHRA-Definition von Antisemitismus in vollem Umfang und als Richtlinie ein notwendiger erster konkreter Schritt nach vorne wäre. Daraus folgend hätte die Universität jedes Recht, wenn nicht sogar die Pflicht, der Unterstützung der UTGSU für BDS sowie der Abhaltung der jährlichen “Israel Apartheid Week” entgegenzutreten.

Wie Canadian Jewish News berichtet: die “Professoren wollen, dass die Universität die IHRA-Definition annimmt und sie anwendet, um BDS-Bemühungen auf dem Campus zu beenden und die IAW-Kampagne abzuschaffen.” In einem anderen Artikel spezifizierte einer der Akademiker hinter dem Brief weiter, dass das Ziel der IHRA-Definition sei, Proteste gegen Israel zu zensieren: “Diskussionen über die israelische Politik sind in Ordnung. Bei IAW und BDS geht es nicht darum. Wir sind der Meinung, dass dies unheilvolle antisemitische Veranstaltungen sind”, sagte er. Mit der IHRA-Definition in ihrem Werkzeugkasten kann die Universitätsverwaltung dazu übergehen, “diese Aktivitäten auf dem Campus zu verbieten”, fügte er hinzu.



Beispiel 3: BDS, IAW und anti-israelische Rhetorik – In einem Meinungsartikel, der von den Canadian Jewish News veröffentlicht wurde, argumentierten die liberalen Abgeordneten Anthony Housefather und Michael Levitt (jetzt Präsident des FSWC), dass die IHRA-Definition notwendig ist, weil sie sich auf Proteste gegen Israel bezieht:

Und entscheidend ist, dass [IHRA] auch Fälle einschließt, in denen Antisemitismus als Kritik an Israel oder dem Zionismus maskiert wird. Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist zwar legitim, aber Israel mit anderen Maßstäben zu messen als andere Länder, sein Existenzrecht in Frage zu stellen oder seine Zerstörung zu fordern, wie bei der Israel-Apartheid-Woche auf dem Universitätsgelände, verweigert dem einzigen jüdischen Staat die Rechte, die jedem anderen Land zustehen […] Allzu oft ist die Anti-Israel-Rhetorik, wie sie von der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung verwendet wird, von Delegitimierung, Dämonisierung und doppelten Standards geprägt – Aspekte des Diskurses, die eindeutig die Grenze zum Antisemitismus überschreiten.



Beispiel 4: Abstimmung für das palästinensische Selbstbestimmungsrecht bei den Vereinten Nationen – Ende 2020 stimmte Kanada in der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Ja für einen Antrag auf palästinensische Selbstbestimmung, während es bei vielen anderen Anträgen zu palästinensischen Menschenrechten mit Nein stimmte. Allerdings haben mehrere Kommentatoren diese einzige, unbedeutende Abstimmung als einen Verstoß gegen die IHRA-Definition interpretiert.

In einer Kolumne für die National Post schrieb Avi Benlolo (bis vor kurzem der CEO von FSWC): Dennoch ist diese Resolution, wenn man sich der IHRA-Definition von Antisemitismus anschließt – und Kanada sagt, dass es das tut – antisemitisch.

Benlolos Argument wurde von der in Montreal ansässigen Zeitung Suburban in einem Leitartikel aufgegriffen: Kanada ist eine von 35 großen industrialisierten Demokratien, die die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus formell akzeptiert haben. Diese Definition besagt in einer ihrer elf Richtlinien, dass die “Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Volkes” in die Kategorie des Antisemitismus fällt. Diese Resolution, für die Kanada gestimmt hat, kann sicherlich als Leugnung der jüdischen Selbstbestimmung interpretiert werden. Die logische Schlussfolgerung dieser Aussage überlassen wir Ihnen – und Ihrem Rechtsempfinden – zu bestimmen. Ähnlich verhält es sich laut der rechtsgerichteten Canadian Antisemitism Education Foundation (CAEF):

Antizionismus ist, innerhalb der von Ihnen akzeptierten IHRA-Definition, die Einbeziehung der Dämonisierung Israels und die Einhaltung eines doppelten Standards. Ist Kanadas Abstimmung bei der UNO nicht ein Beispiel für diesen doppelten Standard?



Beispiel 5: Abstimmung für die palästinensische Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation – Im November 2020 stimmte Kanada bei der Weltgesundheitsorganisation gegen einen Antrag, der die Auswirkungen der israelischen Besatzung auf die Gesundheitsbedingungen der Palästinenser verurteilte. In einem Tweet gratulierte die CIJA Kanada zu seiner Abstimmung und beschrieb die Resolution wie folgt:

CIJAs absurde Charakterisierung der Resolution ist eindeutig dazu gedacht, sie mit einem der illustrativen Beispiele der IHRA in Verbindung zu bringen, das lautet: “Die Verwendung von Symbolen und Bildern, die mit klassischem Antisemitismus assoziiert werden (z.B. die Behauptung, dass Juden Jesus getötet haben oder Blutverleumdung), um Israel oder Israelis zu charakterisieren.”



Beispiel 6: “Anti-Israel”-Wissenschaft an Universitäten – B’nai Brith Canada verweist auf die IHRA-Definition als ein Instrument, das Universitäten dazu verpflichten kann, “Anti-Israel”-Wissenschaftler von potenziellen Berufungen auszuschließen. Konkret hat B’nai Brith die Universität von Toronto gebeten, die Kandidatur von Dr. Valentina Azarova für die Leitung des Internationalen Menschenrechtsprogramms der juristischen Fakultät abzulehnen, weil sie die israelische Besatzung kritisch sieht. Der Geschäftsführer von B’nai Brith, Michael Mostyn, schrieb in der Toronto Sun, dass Azarovas “Anti-Israel-Besessenheit” sie von vornherein hätte disqualifizieren müssen. In einer Eingabe an den externen Gutachter, der beauftragt wurde, diesen Vorfall zu untersuchen, wiederholt B’nai Brith diese Behauptung: B’nai Brith Canada vertritt die Position, dass der Suchausschuss Frau Azarova nicht für die Position des Direktors des Internationalen Menschenrechtsprogramms an der Universität Toronto hätte empfehlen sollen, weil sie eine ungeeignete Kandidatin war. Sie war, sagen wir, ungeeignet wegen ihrer langen Vorgeschichte, in der sie sich praktisch nur auf Israel konzentriert hat, wegen ihrer extremen, einseitigen veröffentlichten Kritik an angeblichen Menschenrechtsverletzungen durch Israel und wegen ihrer langjährigen professionellen, aktiven, sichtbaren Verbindung mit einer Vielzahl von antizionistischen Organisationen. B’nai Brith geht dann noch weiter und empfiehlt, dass die Universität die IHRA-Definition übernehmen sollte, “um die Universität bei der Bewältigung von Situationen der Art zu unterstützen, die die Kandidatur von Frau Azarova darstellt.”

In diesem Zusammenhang hat B’nai Brith auch eine Petition an die Universität York gerichtet, um einen Dozenten wegen seiner akademischen Kritik am Zionismus “vom Unterrichten eines Menschenrechtskurses zu disqualifizieren”.



Beispiel 7: Kritik an Israel unter Verwendung der Sprache der Menschenrechte – Daniel Korn, geschäftsführender Direktor von Hasbara Fellowships Canada, behauptet, dass die IHRA-Definition “BDS und Anti-Israel-Aktivismus” als antisemitisch einstuft und sagt: [Die IHRA-Definition] würde den Verwaltungen helfen, den Unterschied zwischen legitimer Kritik an Israel und Kampagnen zu verstehen, die versuchen, Israel zu isolieren, zu dämonisieren und zu delegitimieren. Es ist an der Zeit, den betrügerischen und schädlichen Kampagnen Einhalt zu gebieten, die die Sprache der Menschenrechte missbrauchen, um eine parteiische politische Agenda zu fördern. Die Annahme der IHRA-Definition wird den Verwaltungen von Hochschulen und Universitäten helfen, dieses prinzipielle Ziel zu verwirklichen.

Abgesehen von der Implikation, dass Universitäten sich auf die IHRA berufen sollten, um Campus-Proteste gegen Israel zu verbieten, ist die Behauptung, dass die Sprache der Menschenrechte “missbraucht” wird, um antisemitische Ziele zu verbergen, äußerst beunruhigend und gefährlich. Eine solche Interpretation könnte im Grunde jede Kritik an Israel, die sich auf die Menschenrechte stützt, verbieten (oder zumindest verdächtig machen).



Beispiel 8: UN-Datenbank für Siedlungsgeschäfte – Anfang 2020 startete die rechtsgerichtete Gruppe Canadian Antisemitism Education Foundation (CAEF) eine Kampagne, in der sie argumentierte, dass die Datenbank der Vereinten Nationen über Unternehmen, die mit Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten in Verbindung stehen, gegen die IHRA-Definition verstoßen würde: Nach der akzeptierten Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stellt diese Aktion mit Sicherheit einen weiteren Tag des Antisemitismus bei den Vereinten Nationen dar – Israel wird anders behandelt als jedes andere Land unter ähnlichen Umständen. Schlimmer noch, da es keine illegale Besatzung gibt, ist diese Behandlung nichts anderes als offener Antizionismus, der Antisemitismus ist.



Beispiel 9: Humanitäre Finanzierung für palästinensische NGOs – In einem Bericht aus dem Jahr 2019 beschuldigte die Pro-Israel-Gruppe NGO Monitor die United Church of Canada und die humanitäre NGO Kairos Canada, die IHRA-Definition zu verletzen, aufgrund ihrer Partnerschaft mit der palästinensischen Frauengruppe Wi’am, die sich 2005 einer Erklärung der palästinensischen Zivilgesellschaft zur Unterstützung des Boykotts von Israel angeschlossen hatte. Wie der Bericht erklärt: BDS-Kampagnen, die sich gegen Israel richten, gelten nach der IHRA-Definition von Antisemitismus (offiziell anerkannt von Global Affairs Canada) als antisemitisch, da sie versuchen, “dem jüdischen Volk sein Recht auf Selbstbestimmung” abzusprechen und “doppelte Standards” anzuwenden.

In diesem Zusammenhang wurde in einem Tweet von NGO Monitor (der von CIJA retweetet wurde) behauptet, dass NGOs, die “Israel herausgreifen und angreifen”, antisemitisch seien und dass die kanadische Regierung die IHRA-Definition gegen sie anwenden sollte. Die Implikation war, dass Kanada ihre Entwicklungshilfegelder streichen sollte:

Die Pro-Israel-Gruppe Honest Reporting Canada griff dieses Thema ebenfalls auf, um zu argumentieren, dass die Unterstützung eines Boykotts gegen die IHRA-Definition verstößt und dass NGOs ihre Bundesmittel verlieren sollten, wenn sie Verbindungen zu Pro-Boykott-Gruppen haben: In der Tat erfüllen BDS-Kampagnen, wie die des palästinensischen Partners der United Church of Canada, Wi’am, die IHRA-Definition von Antisemitismus, da sie versuchen, “dem jüdischen Volk sein Recht auf Selbstbestimmung” abzusprechen und “doppelte Standards” anzuwenden. Wi’am erhält 20 Prozent des Zuschusses an Kairos Kanada … Kanada sollte diesen Vorfall untersuchen und in Erwägung ziehen, Gelder, die eindeutig den kanadischen Werten und Richtlinien widersprechen, zu streichen.



Beispiel 10: Berichterstattung über antizionistische Ansichten in Medienorganen – Die pro-israelische Gruppe Honest Reporting Canada sagt, dass Medienorganisationen die IHRA-Definition übernehmen sollten, die Nachrichtenredakteure dazu verpflichten würde, antizionistische Meinungen und möglicherweise sogar israelfeindliche Berichterstattung zu zensieren:

Da diese Definition von Antisemitismus so weithin akzeptiert ist, wird es für Medien in Kanada zwingend notwendig, sie als Arbeitsdefinition in ihrer eigenen Berichterstattung über Israel zu verwenden. Legitime Kritik an Israel ist in einem Land mit einer freien und lebendigen Presse wie Kanada akzeptabel und willkommen, und während der offene Ausdruck von Hass gegen Juden in der heutigen Mainstream-Gesellschaft selten ist, existiert er weiterhin unter dem Deckmantel des Antizionismus. Daher ist es die Pflicht der Medien, keine antisemitischen Äußerungen zuzulassen, die sich als politische Positionen tarnen, um einen Platz am sprichwörtlichen Tisch zu bekommen.

Diese Empfehlung ist alarmierend. Wenn die IHRA-Definition auf diese Weise angewandt würde, könnte dies möglicherweise bedeuten, dass Zeitungen nicht einmal in der Lage wären, akkurat über Ereignisse in Israel zu berichten. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Medien gemäß dieser Empfehlung keine Interviews mit israelkritischen Parteien führen oder deren Meinungen aufnehmen sollten.



Beispiel 11: Noam Chomsky – In einem Brief an den Prince George Citizen beschwert sich Robert Walker von der Pro-Israel-Gruppe Honest Reporting Canada über einen Kolumnisten, der den jüdischen Intellektuellen Noam Chomsky lobte. Der Brief argumentiert, dass Chomskys Ansichten gegen die IHRA-Definition verstoßen und “Antisemitismus” darstellen, und dass “Ansichten wie die von Chomsky” “als gefährlich und wenig hilfreich zurückgewiesen werden sollten.”



Schlussfolgerung: Alles verstößt gegen IHRA – Offensichtlich sehen die größten Befürworter der IHRA-Definition von Antisemitismus diese als ein Mittel, um politische Äußerungen über Israel zu unterbinden, und wollen sie auf verschiedene Aktivitäten anwenden, einschließlich antizionistischer Stipendien, eines Studentenboykotts gegen Israel oder sogar einer Abstimmung zur Unterstützung der Palästinenser bei den Vereinten Nationen. In den Augen der Pro-Israel-Lobbygruppen kann alles, was ihnen nicht gefällt, als Verstoß gegen die IHRA-Definition angesehen werden. Dies ist keine hypothetische Bedrohung der Meinungsfreiheit, sondern eine sehr reale und greifbare.

Um es klar zu sagen: Die Annahme der IHRA-Definition durch Regierungen bringt die Redefreiheit nicht automatisch zum Schweigen. Stattdessen überlässt sie es Institutionen, Verwaltern und Beamten, darüber zu urteilen, ob bestimmte Formen der politischen Meinungsäußerung gegen die Definition verstoßen. Die Personen, die in diese schwierige Position gebracht werden, sind nicht richtig ausgerüstet, um Äußerungen über Israel oder den Zionismus zu bewerten, noch sollte man von ihnen erwarten, dass sie eine solche Aufgabe erfüllen. Pro-Israel-Gruppen haben lange versucht, Palästina-Aktivismus im Namen falscher Antisemitismus-Vorwürfe zu unterbinden, aber sie hoffen, dass durch die Umsetzung des IHRA Institutionen gezwungen sein werden, ihren Forderungen nachzukommen.

Wenn die IHRA-Definition tatsächlich so durchgesetzt wird, dass Kritiker Israels zum Schweigen gebracht werden, ist das keine “Verzerrung”, “falsche Anwendung” oder gar eine “Bewaffnung” der Definition – es wird das beabsichtigte Ergebnis der Definition sein, genau das, wofür sie geschaffen wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Bueckert ist Vizepräsident von Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME). Er hat einen Doktortitel in Soziologie und politischer Ökonomie von der Carleton University. Folgen Sie ihm auf Twitter @mbueckert.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...