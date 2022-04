https://www.counterpunch.org/2022/04/19/now-is-the-time-for-nonalignment-and-peace/

Wandkunst, Portland, Oregon. Foto: Jeffrey St. Clair.



Jetzt ist die Zeit für Blockfreiheit und Frieden



von Roger McKenzie – Vijay Prashad



19. April 2022

Der Krieg ist ein hässlicher Teil der menschlichen Erfahrung. Alles an ihm ist abscheulich. Krieg ist ganz offensichtlich der Akt der Invasion und die Brutalität, die damit einhergeht. Kein Krieg ist präzise, jeder Krieg verletzt die Zivilbevölkerung. Jede Bombardierung löst einen neurologischen Schock in einer Gesellschaft aus.

Der Zweite Weltkrieg hat diese Hässlichkeit im Holocaust und in den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki gezeigt. Aus Hiroshima und dem Holocaust erwuchsen zwei mächtige Bewegungen, die eine für den Frieden und gegen die Gefahren weiterer atomarer Angriffe, die andere für ein Ende der Spaltung der Menschheit und für eine Abkehr von dieser Spaltung. Der Stockholmer Appell von 1950, der von 300 Millionen Menschen unterzeichnet wurde, forderte ein absolutes Verbot von Atomwaffen. Fünf Jahre später versammelten sich 29 Länder aus Afrika und Asien, die 54 Prozent der Weltbevölkerung repräsentierten, in Bandung, Indonesien, um ein Zehn-Punkte-Versprechen gegen den Krieg und für die “Förderung der gegenseitigen Interessen und der Zusammenarbeit” zu unterzeichnen. Der Geist von Bandung war für den Frieden und für die Blockfreiheit, für die Völker der Welt, die sich bemühen sollten, einen Prozess zur Beseitigung der Lasten der Geschichte (Analphabetismus, Krankheit, Hunger) zu schaffen, indem sie ihren sozialen Reichtum nutzen. Warum sollte man Geld für Atomwaffen ausgeben, wenn man es für Klassenzimmer und Krankenhäuser verwenden sollte?

Trotz der großen Errungenschaften vieler neuer Nationen, die aus dem Kolonialismus hervorgegangen waren, verhinderte die überwältigende Macht der alten Kolonialmächte, dass der Geist von Bandung die Geschichte der Menschheit bestimmte. Stattdessen setzte sich die Zivilisation des Krieges durch. Diese Zivilisation des Krieges zeigt sich in der massiven Verschwendung von menschlichem Reichtum bei der Produktion von Streitkräften – ausreichend, um Hunderte von Planeten zu zerstören – und im Einsatz dieser Streitkräfte als erstem Instinkt zur Beilegung von Streitigkeiten. Seit den 1950er Jahren liegt das Schlachtfeld dieser Bestrebungen nicht mehr in Europa oder Nordamerika, sondern in Afrika, Asien und Lateinamerika – in Gebieten der Welt, in denen das menschliche Leben nach altem kolonialen Empfinden weniger wichtig ist. Diese internationale Spaltung der Menschheit – die besagt, dass ein Krieg im Jemen normal ist, während ein Krieg in der Ukraine entsetzlich ist – bestimmt unsere Zeit. Weltweit finden 40 Kriege statt; es muss der politische Wille vorhanden sein, für die Beendigung jedes einzelnen Krieges zu kämpfen, nicht nur für die Kriege, die in Europa stattfinden. Die ukrainische Flagge ist im Westen allgegenwärtig; welche Farben haben die jemenitische Flagge, die Flagge der Sahrauis und die somalische Flagge?

Rückkehr zum Frieden, Rückkehr zur Blockfreiheit

Wir werden in diesen Tagen mit Gewissheiten überschüttet, die immer weniger real zu sein scheinen. Während Russlands Krieg in der Ukraine weitergeht, herrscht die verblüffende Ansicht, dass Verhandlungen aussichtslos sind. Diese Ansicht kursiert selbst dann, wenn vernünftige Menschen sich einig sind, dass alle Kriege in Verhandlungen enden müssen. Wenn das der Fall ist, warum wird dann nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen und das für Verhandlungen notwendige Vertrauen aufgebaut? Verhandlungen sind nur möglich, wenn auf allen Seiten Respekt herrscht und man versucht zu verstehen, dass alle Seiten in einem militärischen Konflikt vernünftige Forderungen haben. Diesen Krieg als eine Laune des russischen Präsidenten Wladimir Putin darzustellen, ist Teil der Übung des permanenten Krieges. Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind notwendig, aber auch Sicherheitsgarantien für Russland, die eine Rückkehr zu einem ernsthaften internationalen Rüstungskontrollregime einschließen würden.

Der Frieden kommt nicht einfach, weil wir ihn uns wünschen. Er erfordert einen Kampf in den Schützengräben der Ideen und Institutionen. Die politischen Kräfte, die an der Macht sind, profitieren vom Krieg, und deshalb kleiden sie sich in Machismo, um die Waffenhändler besser zu vertreten, die mehr Krieg wollen, nicht weniger. Diesen Leuten in den blauen Anzügen der Bürokratie kann man die Zukunft der Welt nicht anvertrauen. Sie lassen uns im Stich, wenn es um die Klimakatastrophe geht; sie lassen uns im Stich, wenn es um die Pandemie geht; sie lassen uns im Stich, wenn es um Friedensstiftung geht. Wir müssen die alten Geister des Friedens und der Blockfreiheit beschwören und sie in den Massenbewegungen zum Leben erwecken, die die einzige Hoffnung für diesen Planeten sind.



Es ist nicht nur sentimental, in die Vergangenheit zurückzugreifen, um die blockfreie Bewegung von heute mit Leben zu erfüllen. Die Widersprüche der Gegenwart haben in Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas bereits das Gespenst der Blockfreiheit aufkommen lassen. Die meisten dieser Länder haben gegen die Verurteilung Russlands gestimmt, nicht weil sie Russlands Krieg in der Ukraine unterstützen, sondern weil sie erkennen, dass die Polarisierung ein fataler Fehler ist. Was wir brauchen, ist eine Alternative zur Zwei-Lager-Welt des Kalten Krieges. Das ist der Grund, warum viele der Staats- und Regierungschefs dieser Länder – von Chinas Xi Jinping über Indiens Narendra Modi bis hin zu Südafrikas Cyril Ramaphosa – trotz ihrer sehr unterschiedlichen politischen Ausrichtungen eine Abkehr von der “Mentalität des Kalten Krieges” gefordert haben. Sie sind bereits auf dem Weg zu einer neuen blockfreien Plattform. Es ist diese aktuelle Bewegung der Geschichte, die uns dazu veranlasst, über eine Rückkehr zu den Konzepten der Blockfreiheit und des Friedens nachzudenken.

Niemand will sich die volle Tragweite der Einkreisung Chinas und Russlands durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten vorstellen. Selbst Länder, die eng mit den Vereinigten Staaten verbündet sind – wie Deutschland und Japan – erkennen, dass es für ihre eigenen Länder fatal wäre, wenn sich ein neuer Eiserner Vorhang um China und Russland legen würde. Der Krieg und die Sanktionen haben bereits zu schweren politischen Krisen in Honduras, Pakistan, Peru und Sri Lanka geführt, und weitere werden folgen, da die Lebensmittel- und Treibstoffpreise astronomisch steigen. Der Krieg ist für die ärmeren Länder zu teuer. Die Ausgaben für den Krieg zehren an der menschlichen Seele, und die Kriegsführung selbst verstärkt das allgemeine Gefühl der Verzweiflung der Menschen.

Die Kriegstreiber sind Idealisten. Ihre Kriege lösen nicht die großen Herausforderungen der Menschheit. Die Ideen der Blockfreiheit und des Friedens hingegen sind realistisch; ihr Rahmen hat Antworten für die Kinder, die essen und lernen, spielen und träumen wollen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde von Morning Star und Globetrotter verfasst.

Roger McKenzie ist Reporter für den Morning Star. Er ist der Generalsekretär von Liberation, einer der ältesten britischen Menschenrechtsorganisationen.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Chefredakteur von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Sein neuestes Buch ist Washington Bullets, mit einer Einführung von Evo Morales Ayma.

--

