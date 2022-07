http://www.informationclearinghouse.info/57131.htm



Amerikanische Soldaten sind bereits “boots on the ground”

Joe Bidens geheimer Krieg in der Ukraine

Von Philip Giraldi

21. Juli 2022: Information Clearing House — “UNZ”

– Das Weiße Haus beharrt darauf, dass es keine amerikanischen Soldaten direkt in den Krieg in der Ukraine einbeziehen wird, aber es unternimmt immer wieder Schritte, die unweigerlich zu einer groß angelegten offenen Kampfrolle der USA gegen Russland führen werden. Zu den jüngsten Maßnahmen, mit denen der Druck auf den Kreml erhöht werden soll, gehörte die Ankündigung von Biden auf dem NATO-Gipfel in Madrid am 29. Juni, dass die USA ein ständiges Hauptquartier für das Fünfte Armeekorps in Polen einrichten, eine zusätzliche Rotationsbrigade mit Tausenden von Soldaten in Rumänien unterhalten und andere Einsätze in den baltischen Staaten verstärken werden. Auch die Zahl der US-Truppen in Europa, die sich derzeit auf etwa 100 000 beläuft, wird erhöht. Biden zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Türkei dazu gebracht werden konnte, ihre Einwände gegen einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens aufzugeben.

Auf dem Weg zum NATO-Gipfel an Bord der Air Force One teilte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan mit: “Am Ende des Gipfels werden Sie eine robustere, effektivere, glaubwürdigere, fähigere und entschlossenere Streitkräftestruktur sehen, die einer akuten und verschärften russischen Bedrohung Rechnung trägt. Vermutlich las Sullivan von einem vorbereiteten Skript ab, aber das Ziel war wohl eher die Verschärfung der Spannungen mit Moskau als der Versuch, sie abzubauen und eine diplomatische Lösung zu finden.

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seinen Beitrag geleistet. In einer erstaunlichen Zurschaustellung von Arschkriecherei antwortete er, dass die neuen US-Streitkräfteverpflichtungen ein Beweis für Bidens starke Führung seien. Was Stoltenberg nicht erwähnte, war, dass Biden schon seit einiger Zeit über die Präsenz von US-Militärpersonal in der Ukraine lügt. Bereits im März ließ er die Katze aus dem Sack, als er den Truppen der 82. Luftlandedivision in Polen mitteilte, dass sie bald in die Ukraine gehen würden, und bemerkte: “Ihr werdet sehen, wenn ihr dort seid, und einige von euch waren schon dort, werdet ihr sehen -” Dies war ein Eingeständnis, dass US-Truppen bereits in der Ukraine stationiert sind, auch wenn das Weiße Haus schnell Schadensbegrenzung betrieb und versicherte, dass der Präsident weiterhin gegen eine direkte Beteiligung amerikanischer Soldaten an den Kämpfen ist. Biden behauptete auch, dass die USA daran arbeiten, “eine Fortsetzung des Massakers [an den Ukrainern] zu verhindern”. Auch diese Formulierung war kaum dazu gedacht, Raum für ein mögliches Entgegenkommen gegenüber Russland zu schaffen, um ein Ende der Kämpfe auszuhandeln.

Und nun gibt es einen Bericht der New York Times mit dem Titel “Commando Network Coordinates Flow of Weapons in Ukraine, Officials Say: A secretive operation involving US Special Operations forces hints at the scale of the effort to assist Ukraine’s still outgunned military.”

Der Artikel beschreibt eine aktivere Rolle der USA in der Ukraine, als die Biden-Administration bisher öffentlich zugeben wollte. Bereits im Februar, vor der Intervention in der Ukraine, zogen die USA Berichten zufolge ihre eigenen 150 Militärausbilder ab, von denen viele die ukrainischen Soldaten an neu erworbenen Waffen aus amerikanischer Produktion ausbildeten. Einige paramilitärische Mitarbeiter des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) und Spezialeinheiten setzten jedoch ihren Dienst im Lande heimlich fort und leiteten den Großteil des Informationsflusses, den die USA mit den ukrainischen Streitkräften teilen. Darüber hinaus haben Special-Ops-Soldaten von Washingtons NATO-Verbündeten den Transport von Waffen und Ausrüstung in die Ukraine gesteuert und einige spezielle Schulungen durchgeführt. Es wurde auch berichtet, dass britische SAS-Kommandos derzeit Präsident Wolodymyr Selenskyj bewachen. Die NYT führt unter Berufung auf amerikanische und andere westliche Beamte aus, dass sich die Soldaten und CIA-Offiziere derzeit nicht an der Front mit den ukrainischen Truppen befinden. Auch wenn die USA und die NATO-Mitgliedsstaaten die Anwesenheit ihrer paramilitärischen Soldaten in der Ukraine nicht zugegeben haben, sind sich Russland und andere Geheimdienste in der ganzen Welt dessen bewusst, so die Times.

Eine letzte Bemerkung zu dem Times-Artikel ist eine Antwort auf die Frage, warum er zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt erschienen ist. Die Mainstream-Medien waren Befürworter einer aggressiven US-Unterstützung für die Ukraine und Zelensky, aber jetzt beginnen sie, von dieser Position abzurücken, wie auch die Washington Post und andere Medien. Vielleicht sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass der von Washington und seinen europäischen Verbündeten geförderte Plan nur unter großen Kosten für die jeweiligen Volkswirtschaften zum Erfolg führen wird. Larry Johnson drückt es folgendermaßen aus: “Ich denke, der Zweck dieses Artikels, der jetzt erscheint, ist es, die Grundlage dafür zu schaffen, warum wir nicht mehr US-Militärpersonal oder sogar CIA-Personal in die Ukraine entsenden können oder sollten, weil die weitere Entsendung von US-Personal… in die Ukraine zu Ausbildungszwecken aufgrund der Erfolge Russlands auf dem Schlachtfeld zu riskant wird.” Man könnte auch hinzufügen, dass dies außerordentlich gefährlich ist. Ein Fehltritt oder sogar eine absichtliche Falschflagge von einer der beiden Seiten könnte den Krieg leicht zu einem Atomkrieg ausweiten. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

