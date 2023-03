John Bolton’s Prominence In The Media Proves Our Entire Society Is Diseased ❖ In order to narrative-manage the public conversation about the Iraq War on the 20th anniversary of the invasion, those who helped unleash that horror upon our world have briefly paused their relentless torrent of “Ukraine proves the hawks were always right” takes to churn out a deluge of “Actually the Iraq War wasn’t based on lies and turned out pretty great after all” takes.

John Boltons Prominenz in den Medien beweist, dass unsere gesamte Gesellschaft erkrankt ist

von Caitlin Johnstone

21. März 2023❖

Um die öffentliche Diskussion über den Irak-Krieg am 20. Jahrestag der Invasion zu lenken, haben diejenigen, die dazu beigetragen haben, diesen Schrecken auf unsere Welt loszulassen, ihre unerbittliche Flut von “Die Ukraine beweist, dass die Falken immer Recht hatten” kurz unterbrochen, um eine Flut von “Eigentlich basierte der Irak-Krieg nicht auf Lügen und hat sich doch ziemlich gut entwickelt” zu veröffentlichen.

Der Chef des Council on Foreign Relations, Richard Haas – der im US-Außenministerium unter Colin Powell arbeitete, als Bush seine verbrecherische Invasion startete – ließ einen Artikel im Project Syndicate veröffentlichen, in dem er fälschlicherweise behauptete, dass die US-Regierung und sein ehemaliger Chef nicht über Massenvernichtungswaffen gelogen hätten und dass “Regierungen Dinge falsch machen können und dies auch tun, ohne zu lügen.”

Der ehemalige Redenschreiber von Bush, David “Axis of Evil” Frum, hat einen mit Lügen gespickten Artikel für The Atlantic verfasst, in dem er behauptet, dass “das, was die USA im Irak getan haben, kein Akt unprovozierter Aggression war” und dass es den Irakern infolge der Invasion vielleicht besser oder zumindest nicht schlechter geht, als es ihnen sonst gegangen wäre.

Der neokonservative Kriegspropagandist Eli Lake, den der Journalist Ken Silverstein als “offenen und glühenden Verfechter des Irak-Kriegs und der verschiedenen Mythen, die zu seiner Rechtfertigung verbreitet wurden” bezeichnet, hat einen Aufsatz in Commentary veröffentlicht, in dem er die außergewöhnliche Behauptung aufstellt, dass der Krieg “nicht die Katastrophe war, von der heute alle sprechen” und dass “der Irak heute besser dasteht als vor 20 Jahren”.

Aber das bei weitem erschreckendste Stück revisionistischer Kriegsverbrecher-Apologetik, das zum 20. Jahrestag der Invasion erschienen ist, ist ein in der National Review veröffentlichter Artikel des Völkermord-Walrosses John Bolton selbst.

Bolton unterscheidet sich von seinen Kollegen, die den Irak-Krieg geplant haben, indem er behauptet, dass die eigentliche Invasion und der Sturz von Saddam Hussein “nahezu fehlerfrei” waren und dass der einzige Fehler der USA darin bestand, nicht noch mehr Menschen zu töten und die Regierung des Iran zu stürzen.

Bolton kritisiert “das Versäumnis der Bush-Administration, ihre beträchtliche Präsenz im Irak und in Afghanistan zu nutzen, um einen Regimewechsel im Iran anzustreben” und schreibt, dass “wir eine klare Gelegenheit hatten, die iranische Opposition zu stärken, um die Ayatollahs zu stürzen”.

“Doch leider haben die Vereinigten Staaten, wie schon nach der Vertreibung Saddams aus Kuwait 1991, zu früh aufgehört”, schreibt Bolton.

Bolton behauptet, die notorisch grausamen Sanktionen, die zwischen 1991 und 2003 gegen den Irak verhängt wurden, seien zu milde gewesen, und meint, es hätte “vernichtende Sanktionen” geben sollen, die “kaltblütig durchgesetzt” wurden.

Wie Eric Boehm von Reason in seiner eigenen Kritik an Boltons Essay feststellt, ist der vielleicht ärgerlichste Teil der, in dem Bolton jegliche Verantwortung der USA für die Folgen und Auswirkungen der Irak-Invasion abweist und versucht, die “makellose” ursprüngliche Invasion von all der Destabilisierung und dem menschlichen Leid, das darauf folgte, abzutrennen, indem er sagt, dass “sie nicht unausweichlich, unerbittlich, deterministisch und unabänderlich aus der Entscheidung, einzumarschieren und zu stürzen, resultierten”.

“Unabhängig davon, wie gut Bush bei seinen Entscheidungen nach dem Sturz Saddams abgeschnitten hat (meines Erachtens nicht perfekt, aber respektabel), ist er konzeptionell und funktionell von der Entscheidung zur Invasion zu trennen. Die nachfolgende Geschichte, ob gut oder schlecht, kann nicht von der Logik, der grundlegenden Notwendigkeit und dem Erfolg des Sturzes von Saddam ablenken”, schreibt Bolton.

Das ist natürlich absurd. Wenn ein Kriegshetzer der Bush-Regierung behauptet, dass man die Invasion nicht logisch mit ihren Folgen in Verbindung bringen kann, ist das so, als würde ein Brandstifter behaupten, dass man das Anzünden eines Feuers im Wohnzimmer nicht logisch mit der Verbrennung des gesamten Hauses in Verbindung bringen kann. Er versucht nur, jede Verantwortung für diesen Krieg und seine Rolle darin von sich zu weisen.

“Man könnte vermuten, dass Bolton sich eine Welt vorstellt, in der Handlungen keine Konsequenzen haben sollten, weil er in den letzten zwei Jahrzehnten in genau so einer Welt gelebt hat”, schreibt Boehm. “Irgendwie hat er seinen Status als Außenpolitikexperte, Medienkommentator und Präsidentenberater in Washington beibehalten, obwohl er in Bezug auf den Irak so entsetzlich falsch lag.

Und das ist für mich das Erstaunlichste an der ganzen Sache. Nicht, dass John Bolton im Jahr 2023 immer noch der Meinung ist, die Invasion des Irak sei eine großartige Idee gewesen und hätte viel weiter gehen sollen, sondern dass die Art von Psychopath, die so etwas sagen würde, immer noch ein prominenter Medienkommentator ist, der von den einflussreichsten Medien der Welt für seine “Expertise” eine Plattform erhält.

Wenn man darüber nachdenkt, ist das ein vernichtendes Urteil über alle westlichen Medien und eigentlich über unsere gesamte Zivilisation. Die Tatsache, dass ein echter, buchstäblicher Psychopath, dessen einziges Lebensziel darin besteht, bei jeder Gelegenheit so viele Menschen wie möglich durch Gewalt zu töten, routinemäßig Kolumnen und Interviews in der Washington Post erhält und regelmäßig als Experte auf CNN zu sehen ist, beweist, dass unsere gesamte Gesellschaft krank ist.

Um es klar zu sagen: Wenn ich sage, dass John Bolton ein Psychopath ist, dann benutze ich keine Übertreibungen, um meinen Standpunkt darzulegen. Ich spreche lediglich die einzige logische Schlussfolgerung aus, zu der man kommen kann, wenn man Berichte darüber liest, wie er die Kinder des OVCW-Chefs bedroht hat, dessen erfolgreiche diplomatische Bemühungen Anfang 2002 die Argumente für eine Invasion erschwerten, oder wie er wochenlang eine verängstigte Frau in ihrem Hotelzimmer beschimpfte, an ihre Tür hämmerte und sie mit Obszönitäten anbrüllte.

Und das ist nur die Persönlichkeit von Bolton. Die tatsächliche Politik, die er – manchmal erfolgreich – durchgesetzt hat, ist weitaus erschreckender. Das ist der Freak, der sich für die Bombardierung des Iran, die Bombardierung Nordkoreas, den Angriff auf Kuba wegen nicht vorhandener Massenvernichtungswaffen, die Ermordung Gaddafis und viele andere Kriegshandlungen stark gemacht hat. Der geholfen hat, den Iran-Contra-Skandal zu vertuschen, der offen zugegeben hat, an Putschen gegen ausländische Regierungen beteiligt gewesen zu sein, und der während seiner erschreckenden Zeit als Nationaler Sicherheitsberater versucht hat, Trump dazu zu bringen, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen.

Dieser Mann ist ein Monster, das in einen Käfig gehört, aber stattdessen ist er eine der einflussreichsten Stimmen im mächtigsten Land der Welt. Das liegt daran, dass wir von einem riesigen, weltumspannenden Imperium regiert werden, das von genau der Art mörderischer Ideologie zusammengehalten wird, die John Bolton vertritt.

Bolton wird nicht trotz seines psychopathischen Blutrausches, sondern gerade deswegen mit maximaler Verstärkung angehoben. Das ist die Art von Zivilisation, in der wir leben, und das ist die Art von medialem Umfeld, in dem die Menschen im Westen ihre Weltanschauung formen. Wir werden von mörderischen Tyrannen regiert, und wir werden durch Massenmedien, die blutrünstige Psychopathen wie John Bolton als Teil dieser Propaganda hochstilisieren, dazu gebracht, ihre Mordlust zu akzeptieren.

Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist es, womit wir es hier zu tun haben.

Und deshalb haben sie so hart daran gearbeitet, die Geschichte des Irak umzuschreiben. Sie brauchen uns, damit wir den Irak entweder als ein größeres Gut akzeptieren, das einen hohen Preis gekostet hat, oder als einen schrecklichen Fehler, der sich nie wiederholen wird, damit sie uns in Zukunft in noch schrecklichere Kriege führen können.

Wir werden getaktet. Bis jetzt war “Irak” eine verheerende Ein-Wort-Erwiderung für den Schrecken und das Scheitern des US-Interventionismus. Die Aufsätze, die diese imperialen Spinmeister herausgebracht haben, sind der erste Teil eines langen Spiels, um diesem Wort seine historische Bedeutung und Macht zu nehmen. Lassen Sie nicht zu, dass sie es auch nur einen Zentimeter verschieben. Übersetzt mit Deepl.com

