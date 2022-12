Beide träumen von der Eroberung des ganzen Landes. Von “Groß-Israel” zur “Groß-Ukraine”. Aber glücklicherweise gibt es noch die Palästinenser und die Russen…. Wie sich Selenskyj und Netanjahus faschistische Regierungskoalitionen doch ähneln… Evelyn Hecht-Galinski



https://www.richardsilverstein.com/2022/12/30/judeo-fascist-coalition-affirms-inalienable-right-of-jewish-people-to-all-of-the-land-of-israel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Jüdisch-faschistische Koalition bekräftigt “unveräußerliches Recht” des jüdischen Volkes auf “das gesamte Land Israel” Neue israelische Regierung ohrfeigt die USA und lehnt die Zwei-Staaten-Lösung ausdrücklich ab



von Richard Silverstein

30. Dezember 2022

Itamar Ben Gvir ergreift triumphierend Netanjahus Hand beim Schütteln der jüdischen Macht

Gestern wurde Israels neue jüdisch-faschistische Regierungskoalition vereidigt und die Minister übernahmen ihre neuen Ressorts. Ich habe die beunruhigendsten von ihnen hier vorgestellt. Hier möchte ich mich auf die problematischsten “Grundsätze” der neuen Regierung konzentrieren:

“Dies sind die Grundprinzipien dieser nationalen Regierung: Das jüdische Volk hat das alleinige und unveräußerliche Recht auf das gesamte Gebiet des Landes Israel. Die Regierung wird die jüdische Besiedlung in allen Teilen Israels – Galiläa, Negev, Golan und Westjordanland – vorantreiben und entwickeln…

Mit anderen Worten: Israel strebt die Ansiedlung von bis zu 1 Million Juden in mehrheitlich israelisch-palästinensischen Gebieten an: das Dreiecksgebiet in Galiläa. Das Beduinengebiet in der Negev. Palästina im Osten. Und die syrischen Drusen auf dem Golan. Das Ziel der jüdisch-suprematistischen Minister ist es, diese Gebiete zu “judaisieren” und das Übergewicht der “arabischen” Bevölkerung zu beseitigen. Dies soll durch eine Kombination von Anreizen für die jüdische Besiedlung und der Erstickung der palästinensischen Bewohner in diesen Gebieten erreicht werden. Zu den Instrumenten gehören die Verweigerung von Baugenehmigungen, die Zerstörung einzelner palästinensischer Häuser und die völlige Auslöschung von Beduinengemeinden wie Al Araqib und palästinensischen Dörfern wie Maaser Yatta.

Dies sollte eine vernichtende Absage an die US-Politik sein. Wie hat die Regierung Biden darauf reagiert? Die Erklärungen des Präsidenten und von Tom Nides, dem US-Botschafter, sind zahnlos, unglücklich und peinlich. Zunächst bringt Biden die alte “Zweistaatenlösung” ins Spiel, ein mittlerweile tattriges, altes, dummes Konzept:

“Die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Zweistaatenlösung unterstützen und sich einer Politik widersetzen, die ihre Lebensfähigkeit gefährdet.”

Wie, im Namen Allahs, El Shaddais oder Gottes, können Sie weiterhin die Zweistaatenlösung als ein tragfähiges Konzept anbieten? Wie lange können Sie noch mit einer stotternden Kerze durch dieses Totenhaus wandern und seine Leiche suchen?

Sprechen Sie über “gegensätzliche Politiken” – auch das ist ahnungslos. Wir sprechen nicht nur über “Politiken”. Wir sprechen von einer ganzen Regierung, ja einer ganzen Knesset, die dieses Konzept völlig ablehnt. Sie lehnt es nicht nur ab, sondern hat Biden mit der maximalistischen Vision jüdisch-suprematistischer territorialer Souveränität geohrfeigt.

Was bietet Biden als Antwort? N-O=T=H-I-N-G. Eine große fette Null.

Um nicht übertroffen zu werden, bietet Nides diese völlige Banalität an:

“Wir wollen eng mit ihm [Netanjahu] auf der Grundlage gemeinsamer Werte zusammenarbeiten, die wir teilen, und uns zu diesem Zeitpunkt nicht von allen anderen [Smotrich, Ben Gvir und anderen] ablenken lassen. Der Fokus liegt also auf dem Premierminister und dem Büro des Premierministers.”

Welche “gemeinsamen Werte” teilen die USA mit Israel? Ethnische Säuberung? Schändung von heiligen Stätten? Massenmord? Apartheid? Sind das unsere Werte? Und wenn nicht, warum sollten wir dann so tun, als hätten wir irgendwelche Gemeinsamkeiten? Abgesehen von der Tatsache, dass eine mächtige Israel-Lobby dafür sorgt, dass sich die Regierungen an die Linie halten und somit als Vollstrecker für Israel fungieren.

Außerdem behauptet Nides, dass alle anderen Minister neben Netanjahu keine Rolle spielen. Er plant, Smotrich zu “ignorieren”, der praktisch alles kontrollieren wird, was in Palästina (Westjordanland) passiert. Seine Agenda umfasst eine massive Zunahme neuer jüdischer Siedlungen und der dazugehörigen Infrastruktur, die Zerstörung palästinensischer Häuser, die Beschlagnahmung von palästinensischem Privatland, die Behinderung palästinensischer Reisen und des Zugangs zu Ackerland usw.

Der US-Botschafter wird auch den ehemaligen Terroristen Ben Gvir “ignorieren”, der nicht nur die nationale Polizei, sondern auch die Grenzpolizei befehligen wird. Sie dringen routinemäßig in palästinensische Dörfer ein (zusammen mit der IDF) und greifen Palästinenser, äthiopische Juden und afrikanische Flüchtlinge an und töten sie. Es sind dieselben Kräfte, die vor zwei Jahren einen Volksaufstand und einen Beinahe-Bürgerkrieg angezettelt haben. Ganz zu schweigen von einem israelischen Militärangriff auf den Gazastreifen mit 250 Toten. Dies sind einige der “Ablenkungen”, die Nides zu ignorieren vorschlägt.

Er behauptet, er wolle sich ausschließlich auf Netanjahu als Gesprächspartner konzentrieren, als ob der neue Premierminister der “verantwortungsbewusste Erwachsene” der Gruppe sei. Tatsächlich unterstützt Netanjahu den größten Teil der Agenda der Theo-Faschisten. Er kann dies nicht ausdrücklich zugeben. Aber es sind genau diese extremistischen Ansichten, die ihn an die Macht gebracht haben und ihn dort halten.

Netanjahu ist ein Meister darin, seinen politischen Partnern und Rivalen in den Rücken zu fallen und ihnen den politischen Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Die Straße ist gepflastert mit den Grabsteinen und Epitaphien derjenigen, die seiner Einladung zur Regierungsbildung gefolgt sind, nur um im passenden Moment ausmanövriert und beiseite geworfen zu werden. Dies ist einer der Gründe, warum die Parteien der “Mitte” bei der Bildung dieser neuen Regierung nichts mit Bibi zu tun haben wollten. Sie waren zu oft verbrannt worden, um es zu erwähnen.

Oberster israelischer Gerichtshof

Vorgeschlagenes Aufhebungsgesetz würde den Obersten Gerichtshof Israels und die Rechtsstaatlichkeit aushebeln

Es ist also möglich, dass er seine eigenen neu gefundenen Verbündeten überlistet und ihre extremistischen Vorschläge kastriert. Schließlich ist er schon seit über 40 Jahren im Amt. Und die meisten dieser neuen extremistischen Minister haben keine vorherige Ministererfahrung. Aber warum sollte er auch, wenn er, wie oben erwähnt, mit ihnen übereinstimmt?

Unsere zahnlosen jüdischen Gemeindemandatare sind kaum besser. Sie treffen sich mit israelischen Diplomaten, die sich an ihre Perlen klammern und darüber jammern, wie schwer es sein wird, mit einer erklärtermaßen faschistischen, frauenfeindlichen und homophoben Regierung weitere Hunderte von Millionen von den US-Juden zu ergaunern. Sie beschwichtigen und jammern, tun aber nichts Substanzielles. Sie sind mehr als eine Peinlichkeit.

Eine weitere beunruhigende Aussage aus der Grundsatzerklärung der Koalition:

“Die Regierung wird Maßnahmen ergreifen, um die Regierungsführung zu gewährleisten und das richtige Gleichgewicht zwischen Legislative, Exekutive und Judikative wiederherzustellen.”

Dies ist ein Code für die Verabschiedung eines Überlagerungsgesetzes, das eine unabhängige Justiz demontieren und die Rechtsstaatlichkeit zerstören würde. Es würde das Gleichgewicht nicht “wiederherstellen”, da es die Art von Gleichgewicht, auf die sich dies bezieht, nie gab. Israel hatte schon immer ein Justizsystem, das es den Gerichten erlaubte, über von der Knesset verabschiedete Gesetze zu entscheiden. Es lag in ihrem Zuständigkeitsbereich, sie zu verbieten, wenn sie gegen die Grundgesetze verstießen, die – in vielen Fällen willkürlich – als Quasi-Verfassung dienen. Der vorgeschlagene Plan würde es der Knesset ermöglichen, jedes Gerichtsurteil durch eine Mehrheitsentscheidung des Parlaments zu beseitigen. Dies ist im Grunde genommen ein Angriff auf einen ganzen Zweig der Regierung. Eine Zerstörung des empfindlichen Gleichgewichts der Regierung. Ein Machtspiel der Theo-Faschisten, die wissen, dass sie die Nation nicht in eine jüdische Theokratie umwandeln können, wenn sie nicht eine im Wesentlichen säkulare Institution der Judikative beseitigen.

Ich möchte also, dass Biden und Blinken dem amerikanischen Volk oder überhaupt jemandem erklären, was genau wir bestätigen und schützen, wenn wir Israel an diesem entscheidenden Punkt seiner Geschichte einen Freibrief erteilen. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, die die Geheimnisse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...