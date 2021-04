Jüdische Brutalität und extremistischer Rassismus



Bild: Medics treat a Palestinian wounded by Israeli security forces outside Damascus Gate, East Jerusalem, April 22, 2021. (Oren Ziv)

I write to remember the brutality of Jewish violence I saw in Jerusalem – +972 Magazine There was the Palestinian father who tried to save his daughter from the police, the young Kahanists chanting 'death to Arabs' in the streets, the fear I felt when asked if I am a leftist. I write to remember it all.

Ich schreibe, um mich an die Brutalität der jüdischen Gewalt zu erinnern, die ich in Jerusalem gesehen habe.

Da war der palästinensische Vater, der versuchte, seine Tochter vor der Polizei zu retten, die jungen Kahanisten, die auf den Straßen “Tod den Arabern” skandierten, die Angst, die ich spürte, als ich gefragt wurde, ob ich ein Linker sei. Ich schreibe, um mich an all das zu erinnern.

Jüdische Brutlität

Von Orly Noy



24. April 2021

Seit dem Beginn des Ramadan in diesem Monat hat die Jerusalemer Polizei den Palästinensern verboten, auf den breiten Stufen am Eingang zum Damaskustor, dem Hauptplatz in der Altstadt, zu sitzen und abendliche Versammlungen zu Ehren des heiligen Monats abzuhalten. Diese willkürliche Entscheidung, für die keine plausible Erklärung gegeben wurde, hat einen breiten palästinensischen Protest ausgelöst. Die Polizei hat, als ob sie nur auf die perfekte Gelegenheit gewartet hätte, den Platz in ein nächtliches Schlachtfeld verwandelt.

Vor dem Hintergrund dieser Gewalt riefen Aktivisten der jüdischen Extremistengruppe Lehava ihre Anhänger dazu auf, am Donnerstag in Scharen zu kommen, “um die jüdische Würde wiederherzustellen”, nachdem mehrere TikTok-Videos aufgetaucht waren, die Palästinenser zeigen, die ultraorthodoxe Juden in der Stadt schikanieren. Unterstützt von ihren Vertretern, die jetzt in der Knesset sitzen, folgten Hunderte von Anhängern der kahanistischen Organisation dem Aufruf und kamen in der Gegend an, mit dem erklärten Ziel, Araber (oder alternativ, Linke) anzugreifen.

Sie marschierten in Richtung Damaskustor, während sie “Tod den Arabern” skandierten, und verwandelten den Donnerstag in die gewalttätigste Nacht, die Jerusalem seit Jahren erlebt hat. Wir, die linken Aktivisten Jerusalems, waren auch dabei, um zu versuchen, den Faschisten etwas entgegenzusetzen, während sie durch die Straßen der Stadt marschierten.

Ich schreibe jetzt nicht, weil ich daran glaube, dass die Beschreibung des Kriegsgebiets, das ich diese Woche auf den Straßen Jerusalems erlebt habe, oder die Beschreibung der jüdischen Jugendlichen, die im Herzen der Stadt “Tod den Arabern” skandierten, irgendetwas ändern wird. Ich weiß, dass es das nicht wird.

Jüdische Rassisten marschieren in der Innenstadt von Jerusalem:

Ich schreibe aus dem Bedürfnis heraus, diesen Wahnsinn in seine grundlegendsten Elemente zu zerlegen – damit ich ihn vielleicht besser verstehen kann. Ich schreibe, um mein Zeugnis abzulegen, weil ich nichts anderes tun kann. Ich schreibe, um mich zu erinnern.

Um mich daran zu erinnern, dass ich inmitten der Tränengaswolken und des ohrenbetäubenden Lärms der auf Palästinenser geschossenen Betäubungsgranaten einen Vater sah, der die Hand seiner Tochter hielt und versuchte, gemeinsam zu fliehen.

Um mich an die verängstigten Augen des Teenagers zu erinnern, der von Polizeibeamten geschleift wurde, nachdem sie auf eine Gruppe junger Palästinenser losgegangen waren.

Sich an die leeren Stufen gegenüber dem Damaskustor zu erinnern, von dem Palästinenser seit Beginn des Ramadan verbannt sind.

Um mich daran zu erinnern, dass ich, als der Gestank des ” Stinktiers” – eines Fahrzeugs, das während palästinensischer Proteste mit hoher Geschwindigkeit eine übelriechende Flüssigkeit abschießt – mich fast zum Erbrechen brachte und die Fäkalien der Polizeipferde auf dem Boden zurückblieben, mich fragte, ob die Stadtverwaltung am nächsten Tag den Dreck wegräumen würde, und wie unerträglich es sein muss, in Ramadan-Nächten das Fasten zu brechen, nachdem man von den fauligen Abwässern des Stinktiers durchnässt wurde. Das sollen die festlichsten Nächte des Jahres sein.

Ich erinnere mich, wie ich keine Angst hatte, als ich eine blutrünstige Meute von Kahanisten auf mich zukommen sah. Stattdessen war ich schockiert, wie viele und wie jung sie alle waren.

Um mich daran zu erinnern, wie ich später in dieser Nacht Angst hatte, als ein paar junge jüdische Jungen uns fragten: “Seid ihr Linke?”

Um mich an die ultraorthodoxen Juden zu erinnern, die auf der anderen Seite der Jerusalemer Stadtbahn standen, in der Nähe der jüdischen Seite des Musrara-Viertels, und die Explosionen der Betäubungsgranaten, die am Damaskustor abgefeuert wurden, mit Begeisterung in ihren Augen betrachteten.

Sie erinnern sich an den jungen Mann mit der Kippa, der mit einem Palästinenser auf der anderen Seite einer Polizeibarrikade diskutierte, bevor er ihm sagte: “Wir werden euch alle abschlachten, ihr wisst, dass wir euch einen nach dem anderen töten werden.”

Die israelische Polizei unterdrückt den Protest am Damaskustor:

Zur Erinnerung an das Feuerwerk, das den Himmel erhellte, als die Kahanisten sangen: “Fürchte dich nicht, Israel, fürchte dich nicht.”

Sich an die linken Aktivisten zu erinnern, die in sehr kleinen Gruppen herumliefen, manchmal zu zweit.

Sich daran zu erinnern, dass mich meine Tochter, als ich das Haus verließ, fragte: “Wenn du siehst, dass sie jemanden schlagen, was wirst du dann tun können?” und ich hatte keine Ahnung, wie ich antworten sollte. Übersetzt mit Deepl.com

Orly Noy ist Redakteurin bei Local Call, politische Aktivistin und Übersetzerin von Lyrik und Prosa aus dem Farsi. Sie ist Mitglied des Vorstands von B’Tselem und Aktivistin der politischen Partei Balad. Ihr Schreiben beschäftigt sich mit den Linien, die ihre Identität als Mizrahi, Linke, Frau, temporäre Migrantin, die in einem ewigen Immigranten lebt, und dem ständigen Dialog zwischen ihnen überschneiden und definieren.

