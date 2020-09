Fight over the Mediterranean: France’s Proxy War and the Budding Turkish-Russian Alliance Overwhelmed by uncontrollable circumstances, the Greek government is bracing for another financial crisis that promises to be as terrible as the last one in 2015. Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, announced, on September 12, that Athens has made a “robust” arms deal that will “reinforce the armed forces” and create a “national shield”.

Kampf um das Mittelmeer: Frankreichs Stellvertreterkrieg und die aufkeimende türkisch-russische Allianz

Von Ramzy Baroud

27. September 2020

Von unkontrollierbaren Umständen überwältigt, stellt sich die griechische Regierung auf eine weitere Finanzkrise ein, die so schrecklich zu werden verspricht wie die letzte im Jahr 2015.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis kündigte am 12. September an, dass Athen einen “robusten” Waffenhandel abgeschlossen habe, der “die Streitkräfte stärken” und einen “nationalen Schutzschild” schaffen werde.

Doch jenseits von Mitsotakis’ Maske des Vertrauens braut sich ein Albtraum zusammen, der Griechenland wahrscheinlich noch jahrelang heimsuchen wird. Vor fünf Jahren, als Athen seine Schulden – vor allem gegenüber europäischen Ländern und Institutionen – nicht beglichen hatte, beeilten sich Frankreich und Deutschland, das gedemütigte Land durch den Verkauf von noch mehr militärischer Hardware weiter zu erdrosseln.



Doch jenseits von Mitsotakis’ Maske des Vertrauens braut sich ein Albtraum zusammen, der Griechenland wahrscheinlich noch jahrelang heimsuchen wird. Vor fünf Jahren, als Athen seine Schulden – vor allem gegenüber europäischen Ländern und Institutionen – nicht beglichen hatte, beeilten sich Frankreich und Deutschland, das gedemütigte Land durch den Verkauf von noch mehr militärischer Hardware weiter zu erdrosseln.

Die Geschichte wiederholt sich; dieses Mal beinhaltet die Krise den andauernden Streit des Landes mit der Türkei über die Hoheitsgewässer. Unter Berufung auf die europäische Solidarität drängen die Franzosen ihr militärisches Gerät erneut dem umkämpften und wirtschaftlich schwachen Griechenland auf. Folglich wird Griechenland 18 französische Rafale-Kampfflugzeuge, vier Marinehubschrauber, neue Panzerabwehrwaffen, Marinetorpedos und Luftwaffenraketen kaufen.

Während die griechische Regierung den Schritt als Machtdemonstration für den Fall eines künftigen militärischen Konflikts mit der benachbarten Türkei darstellt, wird die französische Bewaffnung die Verwundbarkeit Griechenlands gegenüber dem französischen politischen Diktat jetzt und in Zukunft noch verstärken.

Dies ist Teil eines größeren Musters für Frankreich. Der französische Präsident, Emmanuel Macron, übernimmt erneut die Rolle des Retters. In letzter Zeit hat er die Rolle des Wiederaufbaus des verwüsteten Beiruts nach der massiven Explosion im August übernommen. Im Gegenzug erwartet er von allen politischen Kräften im Libanon politische Duldung, ja er fordert sie sogar.

Die Krise in Griechenland sieht jedoch anders aus. Der türkisch-griechische Ost-Mittelmeer-Konflikt ist vielschichtig, da viele regionale Akteure beteiligt sind, die alle um den gleichen Preis wetteifern: einige Dividenden aus den massiven Vorkommen neu entdeckten Erdgases. Während der Konflikt als eine Fortsetzung der langwierigen Feindseligkeiten zwischen der Türkei und Griechenland dargestellt wird, ist letzterer in Wirklichkeit nur eine kleine Facette eines neuen großen Spiels, dessen Ausgang die Dynamik im Mittelmeerraum völlig verändern könnte.

Während die NATO aus den Fugen gerät, was zum Teil auf die isolationistische Politik der gegenwärtigen US-Regierung zurückzuführen ist, agieren europäische Staaten wie Frankreich und Italien unabhängig von dem einst vereinten westlichen Militärbündnis.

Europa verliert seine einst strategisch dominante Position im Mittelmeerraum. Nachdem die europäischen Länder jahrelang in den jahrzehntelangen libyschen Konflikt investiert haben, werden sie wahrscheinlich mit leeren Händen nach Hause gehen.

Jahrelang hat Frankreich die im Osten stationierten Streitkräfte des libyschen Generals Khalifa Haftar unterstützt, während Italien die Regierung der Nationalen Vereinbarung (GNA) im Westen unterstützte. Die beiden NATO-Mitglieder, die offen politisch aneinander geraten sind, hatten gehofft, dass der Ausgang des libyschen Krieges ihnen einen großen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Einfluss verschaffen würde.

Dennoch sind die Nachrichten aus der Region eindeutig gegensätzlich, denn die Türkei und Russland, die erst vor kurzem ihre Ansprüche auf Libyen gestellt haben, sind diejenigen, die nun das Schicksal dieses Landes kontrollieren. Ankara und Moskau sind nicht nur die wichtigsten Machtmakler in Libyen – Russland unterstützt Haftar, während Istanbul die GNA unterstützt -, sondern sie werden wahrscheinlich auch die Zukunft Libyens bestimmen. In ihrer zweiten Verhandlungsrunde am 16. September in Ankara haben die beiden Länder einen Waffenstillstand in Libyen als Teil eines politischen Prozesses gebilligt, der das kriegführende Land letztendlich stabilisieren soll.

Die Ironie liegt darin, dass es bis vor kurzem noch Meinungsverschiedenheiten zwischen der Türkei und Russland gab. Der Konflikt in Syrien hatte einen Punkt erreicht, an dem ein Krieg im Jahr 2015 unmittelbar bevor zustehen schien. Dies änderte sich, als beide Länder eine beispiellose Chance sahen, die sich aus der relativen Abwesenheit Washingtons als direkter Akteur in den Konflikten der Region ergab, verbunden mit der Uneinigkeit zwischen Europa und der NATO und den internen Konflikten.Mit der Zeit ergaben sich weitere Gelegenheiten in Libyen und schließlich im östlichen Mittelmeerraum. Als Frankreich und Italien Begeisterung für eine sich abzeichnende Allianz zwischen Israel, Griechenland und Zypern im Zusammenhang mit dem EastMed-Gaspipeline-Projekt zeigten, griff die Türkei ein, um mit einer eigenen Allianz ein Gegengewicht zu schaffen. Im November 2019 unterzeichneten die Türkei und die libysche GNA ein Memorandum of Understanding, das die Einflussbereiche der Türkei im Mittelmeerraum erweiterte und Frankreich zwang, sich einer weiteren Herausforderung an seine Führung in der Region zu stellen.

Darüber hinaus weitete die ermutigte Türkei ihre Suche nach Erdgas im Mittelmeer auf ein riesiges Gebiet aus, das sich von der türkischen Südküste bis zur libyschen Nordostküste erstreckt. Da die NATO nicht in der Lage war, eine einheitliche Front zu bilden, rückte Frankreich allein vor, in der Hoffnung, einen geopolitischen Status quo aufrechtzuerhalten, der den Mittelmeerraum seit Jahrzehnten beherrscht.

Dieser Status quo ist nicht länger tragfähig, da mit Sicherheit ein neuer politischer Vertrag geschrieben wird, zumal der Charakter des türkisch-russischen Bündnisses immer klarer wird und verspricht, dauerhaft zu sein.

Die gegenseitigen Interessen zwischen der Türkei und Russland werden wahrscheinlich in einem tatsächlichen Bündnis kulminieren, sollten sich ihre laufenden Verhandlungen dauerhaft auszahlen. Auf der anderen Seite dieser möglichen Koalition stehen zögerliche und zänkische europäische Mächte, angeführt von dem eigennützigen Frankreich, dessen strategische Vision in Libyen wie schon Jahre zuvor in Syrien einen schweren Schlag erlitten hat.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow führt nun die russische Diplomatie an, um eine nicht-militärische Lösung für den türkisch-griechischen Konflikt zu finden. Dies ist an sich schon ein Zeichen für die wachsenden Fähigkeiten Russlands in einer Region, die bis vor kurzem ausschließlich von der NATO beherrscht wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...