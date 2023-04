Struggle for Power and Control in Sudan May Lead to Civil War The situation today in Sudan should be a wake-up call to the Syrian opposition calling for normalization with Israel. Sudan’s capital Khartoum has turned into a war zone with a split in the military forces.

© Foto: Social Media

Kampf um Macht und Kontrolle im Sudan könnte zu einem Bürgerkrieg führen

von Steven Sahiounie

19. April 2023

Die heutige Situation im Sudan sollte ein Weckruf für die syrische Opposition sein, die eine Normalisierung mit Israel fordert.

Die sudanesische Hauptstadt Khartum hat sich in ein Kriegsgebiet verwandelt, in dem die Streitkräfte gespalten sind. Die sudanesische Armee kämpft gegen die Rapid Support Forces (RSF), eine paramilitärische Truppe, und die 10 Millionen Einwohner gehen in Deckung, um den Artilleriebeschuss und die Luftwaffeneinsätze gegen die RSF zu vermeiden. Die Krankenhäuser berichten von 80 Verletzten und drei toten Zivilisten.

Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Fernsehsender Al Sharek TV, der aus dem Sudan berichtet, behauptet, dass ein ägyptischer Soldat heute auf dem Militärstützpunkt Murwey in Khartum getötet wurde, wo die Kämpfe seit gestern andauern.

Ein großes Armeekontingent war am Samstag in die RSF-Lager eingedrungen und hatte die Kontrolle übernommen, nachdem die RSF zuvor Armeestützpunkte angegriffen hatten, so Brigadegeneral Nabil Abdallah, der die Armee als ihre Pflicht zum Schutz des Landes bezeichnete.

Die RSF behaupteten, den Hauptstadtflughafen, zwei weitere Regionalflughäfen und den Präsidentenpalast unter ihre Kontrolle gebracht zu haben, während der Allgemeine Nachrichtendienst des Sudan die Behauptungen der RSF als unwahr zurückwies.

General Abdel Fattah al-Burhan, der Vorsitzende des regierenden Souveränen Rates, befand sich Berichten zufolge in Sicherheit. Nach der Machtübernahme durch das Militär, bei der die Armee und die RSF den ehemaligen Präsidenten im Jahr 2019 gestürzt hatten, kämpft der Sudan um die Rückkehr zu einer zivilen Regierung. Eine Übergangszeit mit anschließenden Wahlen war geplant, wurde aber nie eingeleitet.

General Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt als Hemedti, der Kommandeur der RSF, bezeichnete Burhan als “Kriminellen” und beschuldigte die Armee, einen Staatsstreich durchgeführt zu haben. Hemedti ist seit 2019 stellvertretender Vorsitzender des von General Abdel Fattah al-Burhan geleiteten regierenden Souveränen Rates, dessen RSF 100.000 Mann stark sind.

Die Spannungen zwischen der Armee und der RSF begannen am Donnerstag, als die Armee die RSF beschuldigte, von der Armee unabhängige und illegale Bewegungen durchzuführen. Gemäß dem noch nicht unterzeichneten Übergangsabkommen soll die RSF in die Reihen der Armee integriert werden. Der Prozess der Fusion und die Frage, unter welcher Autorität sie durchgeführt werden soll, hat die Tür zu Konflikten geöffnet.

Die RSF ist aus der Regierung des autokratischen Präsidenten Omar al-Bashir hervorgegangen, der 2019 aus dem Amt entfernt wurde. Während der Regierungszeit von Bashir führte er während des jahrzehntelangen Konflikts in der sudanesischen Region Darfur eine brutale Niederschlagung durch. Der heutige Kampf um Macht und Kontrolle zwischen der Armee und der RSF geht auf die Vorgängerregierung zurück.

Der RSF werden Kriegsverbrechen im Dafur-Konflikt vorgeworfen, und im Juni 2019 überfielen sie ein Lager der Demokratiebewegung in Khartum, wobei fast 130 Menschen starben.

Ausländische Intervention

Wie so viele Länder im Nahen Osten ist der Sudan gespalten in Teile der Gesellschaft, die der Muslimbruderschaft und ihrer politischen Ideologie des radikalen Islam folgen, und solche, die gegen den Extremismus sind. Katar, die Türkei und die USA haben sich mit den Muslimbrüdern verbündet, und insbesondere die USA haben sie als Fußsoldaten in Syrien eingesetzt. Ägypten, Tunesien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Russland haben die Muslimbruderschaft jedoch abgelehnt.

Die USA und Israel

Der US-Botschafter im Sudan, John Godfrey, bezeichnete gestern die Eskalation der Spannungen bis hin zu direkten Kämpfen als “extrem gefährlich” und forderte die Führungsspitze dringend auf, die Zusammenstöße zu beenden. Godfrey sagte, dass er und das Botschaftspersonal an Ort und Stelle Schutz suchten.

Im Januar 2021 erklärte sich der Sudan bereit, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, damit der Sudan von der US-Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus gestrichen wird. Am 2. Februar 2023 traf der israelische Außenminister Eli Cohen mit Burhan in Khartum zusammen, und die beiden Länder planten, noch vor Ende 2023 in Washington, DC, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, der jedoch zunächst vom Ergebnis der demokratischen Wahlen im Sudan abhängen sollte.

Burhan akzeptierte die Forderungen der USA, dass der Sudan seine Unterstützung für die palästinensische Sache der Freiheit einstellt und seine Beziehungen zum Iran abbricht.

Der Sudan profitierte jedoch nicht von der Verbesserung seiner Infrastruktur, und der Sudan bleibt ein zerrütteter, gescheiterter Staat mit einer Bevölkerung, die am Rande des Hungertodes steht.

Die derzeitige Konfrontation zwischen der Armee und der RSF könnte den wirtschaftlichen Zusammenbruch und die Gewalt zwischen den Stämmen in dem riesigen Land noch verstärken.

Die syrische Opposition

Der syrische Oppositionsführer Fahad Almasri, Gründer der Nationalen Heilsfront in Syrien (NSF), hat öffentlich zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und Israel aufgerufen. Almasri meint, die Syrer hätten ihre Zeit mit der palästinensischen Sache verschwendet und sollten sich stattdessen um ihre eigenen Interessen kümmern.

Während des bewaffneten Konflikts in Syrien wurden verletzte Jibhat al-Nusra-Terroristen zur Behandlung in israelische Krankenhäuser gebracht. Jibhat al-Nusra wird von den USA und der UNO als terroristische Vereinigung eingestuft.

Mitglieder der erloschenen Freien Syrischen Armee sangen in Homs Lieder und trugen Transparente, in denen sie Israel lobten und um Hilfe bei der Beteiligung an dem Angriff auf Syrien baten.

Der Konflikt in Syrien begann 2011 und war ein Angriff der USA und der NATO auf Syrien mit dem Ziel eines Regimewechsels. Das Ziel der US-Politik, einen Regierungswechsel in Syrien herbeizuführen, wurde in Tel Aviv in dem 1996 verfassten Strategiepapier “A Clean Break” formuliert.

Die heutige Situation im Sudan sollte ein Weckruf für die syrische Opposition sein, die eine Normalisierung mit Israel fordert. Ein Blick auf den Sudan zeigt, dass der Weg der Normalisierung, den die USA und Israel eingeschlagen haben, weder dem Sudan noch seinem Volk genutzt hat.

Die USA und Israel machen Versprechungen, lassen aber keine Taten folgen.

Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …