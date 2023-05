Kissingers Märchen für Idioten

von Davor Slobodanovich Vuyachich

24. Mai 2023

Kissingers Idee, durch einen NATO-Beitritt der Ukraine Frieden zu schaffen, ist so verrückt wie der Gedanke, ein Feuer mit Kerosin zu löschen.

Im Oktober 2019 veröffentlichte die Online-Ausgabe von Progressnews.ge den Artikel “Die Auflösung der Sowjetunion war das größte Verbrechen der Vereinigten Staaten – Henry Kissinger ist enttäuscht vom Kapitalismus”, der eine angebliche Aussage von Henry Kissinger, dem 56. US-Außenminister und 7. Nationalen Sicherheitsberaters der USA, zitiert wird, aus der man schließen könnte, dass der erfahrene Politiker, Diplomat, politische Theoretiker und geopolitische Berater in seinen letzten Lebensjahren seine Rolle bei der Zerstörung der Sowjetunion bereute und sich gerne an die sowjetische Lebensweise erinnert. “Ein sowjetischer Mensch war in der Lage, sein Glück in so einfachen Dingen wie Jeans, Toilettenpapier und geräucherter Wurst zu finden und führte ein erfülltes Leben. Wir haben sie korrumpiert und ihnen die Tür zu einer Welt geöffnet, in der sich hinter den glitzernden Verlockungen die grausamen Gesetze des Kapitalismus verbergen… Wir hatten nur Sex, während sie wahre Liebe hatten. Wir hatten nur Geld, während sie reine menschliche Dankbarkeit hatten, und das gilt für alle Lebensbereiche. Natürlich kann mich niemand als Bewunderer des Sozialismus bezeichnen, da ich ein westlicher Mensch mit westlicher Mentalität bin; ich glaube jedoch, dass die Sowjetunion einen echten neuen Menschen hervorgebracht hat. Man kann solche Menschen als homo soveticus bezeichnen. Dieser Mensch war uns eine Stufe voraus, und ich bedaure aufrichtig, dass wir dieses Heiligtum zerstört haben. Das ist vielleicht unser größtes Verbrechen überhaupt” – diese Worte wurden Kissinger in dem Artikel zugeschrieben. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass es sich um einen Scherz handelte, und zwar um einen russischen.

Progressnews.ge hat nämlich unvorsichtigerweise einen Artikel von der russischen Satirequelle Panorama.pub übernommen und ihn für authentisch gehalten. Der ursprüngliche humorvolle Artikel wurde ein Jahr zuvor im Geiste und in der Art und Weise geschrieben, die für die traditionelle Schule der russischen Satire charakteristisch sind, deren Entschlüsselung und richtiges Verständnis nicht nur ein gewisses Maß an Intelligenz, sondern auch eine gute Kenntnis der russischen Mentalität voraussetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass dieses niedliche Werk, für das der Autor keine Lorbeeren ernten wollte, indem er es nicht signierte, die Progressnews-Redaktion leicht täuschen konnte. Henry Kissinger war zweifellos ein brillanter Mann von außerordentlicher Intelligenz, der, wenn es ihn interessiert hätte, leicht in die unbestreitbaren Vorzüge der sowjetischen Lebensweise hätte eindringen können, und dann wäre er wirklich in der Lage gewesen, etwas Ähnliches zu sagen wie das, was der satirische Artikel ihm zuschreibt. Leider ist der Mann, der im Weißen Haus nur ehrfürchtig und flüsternd “der K” genannt wurde, ein Teflon-Mann für alle Fälle, auch am Ende seines langen Lebens voller Intrigen, Geheimnisse, Action und Aufregung, konsequent und einer der größten Feinde des modernen Russlands geblieben, wie er auch der erbitterte Gegner der Sowjetunion war und wie er angesichts seiner deutsch-jüdischen Wurzeln nur ein entschlossener Gegner des russischen Reiches sein konnte. Kissinger war einfach immer ein natürlicher Gegner von allem, was russisch ist, zu allen Zeiten und an allen Orten. Russland wird ihn zweifellos noch lange nach seinem Tod als einen der intelligentesten, gerissensten und damit gefährlichsten Gegner in Erinnerung behalten, den es je hatte, aber das wird die geistreichen Russen natürlich nicht daran hindern, auch in Zukunft Witze über all das zu machen.

Präsident der USA, Richard Nixon, unter dem Kissinger von September 1973 bis Januar 1977 als US-Außenminister diente und wahrscheinlich einer der mächtigsten Männer war, die jemals dieses Amt innehatten, blieb “the K” im öffentlichen Leben der USA als eine Figur von immenser Autorität präsent, deren Meinung nicht nur den Kurs der nationalen Außenpolitik, sondern auch die politischen Unruhen in anderen Ländern stark beeinflusste. All dies bedeutet jedoch nicht, dass er zwangsläufig und gleichzeitig eine moralische Autorität war; im Gegenteil, er war alles andere als das. Es scheint, dass das psychologische Phänomen, das als “Identifikation mit dem Aggressor” bekannt ist, Kissingers politischen Charakter in hohem Maße prägte und ihn in den internationalen Angelegenheiten, in die er verwickelt war, genauso rücksichtslos werden ließ wie die Nazis – dieselben Schurken, vor denen er selbst 1938 als Teenager mit seiner Familie in die USA floh und durch deren verbrecherische Hände 13 Mitglieder seiner Familie ums Leben kamen. In seiner langen politischen Karriere hatte Kissinger in einer für die Nazis charakteristischen Weise wenig oder gar keinen Respekt vor dem Leben unschuldiger Menschen, insbesondere in Ländern wie Vietnam und Kambodscha, wo sein einziges Vermächtnis sein Beitrag zum Völkermord an unschuldigen Zivilisten war. Trotz alledem erhielt Kissinger 1973 für seine Teilnahme an den Verhandlungen über die Einstellung der Feindseligkeiten in Vietnam nicht weniger als den Friedensnobelpreis, eine der umstrittensten Verleihungen dieses Preises überhaupt, da der Frieden erst zwei Jahre später eintrat. Bei der gleichen Gelegenheit weigerte sich Le Duc Tho, ein vietnamesischer Politiker, der an diesen Verhandlungen beteiligt war, diese prestigeträchtige Auszeichnung entgegenzunehmen, und wurde damit zur einzigen Person, die sie jemals verweigerte, aber er bewahrte damit seine Würde und Ehre vor der vietnamesischen und weltweiten Öffentlichkeit. Kissinger trug nicht nur nicht zur Beendigung des Vietnamkriegs bei, sondern heizte ihn sogar noch an und war direkt für Verbrechen wie die illegale Bombardierung Kambodschas verantwortlich, die er nicht nur vor der amerikanischen Öffentlichkeit, sondern auch vor dem Kongress verbergen konnte. Als pragmatischer und grausamer Machiavellist, man könnte sogar sagen, als ein Mann, dessen Mentalität derjenigen der kaltblütigen Schreibtischmörder ähnelte, die für den Holocaust verantwortlich waren, ist Kissinger einer der amerikanischen Politiker, die am meisten zur Entstehung der amerikanischen militanten Hegemonie, des Imperialismus und des Neokolonialismus beigetragen haben – einer Ideologie, die die amerikanische Außenpolitik bis heute vollständig bestimmt. Er überlebte nicht nur auf mysteriöse Weise die Watergate-Affäre, obwohl er schließlich gezwungen war, als US-Außenminister zurückzutreten, sondern gewann im Laufe der Zeit immer mehr an Einfluss, und sein Aufstieg setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort. Obwohl oder gerade weil er an einer ganzen Reihe amerikanischer schmutziger Kriege und verdeckter Operationen in der ganzen Welt beteiligt war, von Südostasien über den Nahen Osten bis nach Chile, blieb Kissinger die “éminence grise” des amerikanischen “deep state” – bis heute, wo er im Alter von 100 Jahren immer noch das Bedürfnis verspürt, denen, die er als Feinde der USA ansieht, einen schmerzhaften Schlag zu versetzen.

Der Ausbruch der Ukraine-Krise, die durch einen von der CIA gesteuerten Putsch ausgelöst wurde, gab Kissinger die Gelegenheit, im März 2014 einen Artikel in der renommierten “Washington Post” zu veröffentlichen, in dem er betonte, dass die Ukraine das Recht auf eine “europäische Zukunft” habe, aber nicht der NATO beitreten solle, was er auch schon Jahre zuvor gefordert hatte. Gleichzeitig behauptete er, dass die Ukraine die “Souveränität” über die Krim behalten müsse, obwohl er sicherlich sehr gut die Umstände kannte, unter denen dieses ethnisch rein russische Gebiet von Russland abgetrennt und am 19. Februar 1954 durch den Eigenwillen des ukrainischen Chruschtschow und für seine persönlichen politischen Interessen an die Ukraine übergeben wurde. Wir sollten nicht vergessen, dass die Ukraine damals lediglich eine Verwaltungseinheit der UdSSR war und kein unabhängiger Staat, was sie erst 1991 zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden sollte. In seinem achtstündigen Interview für “The Economist”, das Kissinger Ende April dieses Jahres gab und das am 17. Mai veröffentlicht wurde, ging Kissinger in seiner eleganten, listigen und pseudointellektuellen Russophobie jedoch noch einen Schritt weiter, die vielleicht gar keine persönliche Natur hat, sondern einfach Ausdruck seines Bedürfnisses ist, weiterhin als loyaler Ideologe und inoffizielles Sprachrohr für das zu fungieren, was viele als die gerontokratischen zionistisch-angelsächsischen plutokratischen Eliten bezeichnen, die im Zentrum der Machtstrukturen des amerikanischen Deep State stehen. Dieses Interview ist eine mehr als umfangreiche Lektüre, die sich über fünfzig Seiten erstreckt, so dass es hier nur möglich ist, die interessantesten Details zu Russland und seinem unerwünschten militärischen Konflikt mit dem kollektiven Westen zu kommentieren.

Zunächst einmal hat “the K”, vielleicht erwartungsgemäß, seine frühere Meinung über die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO geändert, wenn es überhaupt jemals seine ehrliche Meinung war und nicht nur Teil einer typischen amerikanischen Taktik, scheinbar unerreichbare Ziele schrittweise und in Etappen zu erreichen, in Prozessen, die manchmal Jahrzehnte dauern. Nehmen wir aber an, Kissinger hätte vorher klar gesehen, wie gefährlich eine solch brutale Provokation Russlands, wie der Einmarsch der NATO vor Moskaus Haustür, für den Weltfrieden sein könnte, und wäre jetzt aus irgendeinem Grund seines früheren, richtigen politischen Instinkts beraubt. Kissinger ruft nun nicht nur nicht zu verantwortungsbewusster Vorsicht auf, sondern kritisiert auch offen die europäischen Staats- und Regierungschefs, die gerade aus einer gesunden und lobenswerten Vorsicht heraus mit dem Beitritt der Ukraine zur NATO zögern. Kissinger macht deutlich, dass es unzulässig ist, vor dem 24. Februar, also vor dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation, die Dinge einfach wieder in Ordnung zu bringen. Dies ist, so könnte man sagen, etwas, das seiner Meinung nach die derzeitigen amerikanischen Ambitionen nicht befriedigen kann, und er nennt es offen den falschen Weg, den Krieg zu beenden. Die Ukraine muss Teil der NATO sein, um in den Händen des kollektiven Westens zu einer Messerspitze auf Russlands blankem Hals zu werden. Der gerissene “Teflon Don” des amerikanischen “deep state” rechtfertigt die Änderung seiner Haltung in dieser mehr als ernsten und sensiblen Frage, die das Überleben der gesamten Menschheit betrifft, sogar mit seiner angeblichen Sorge um die besten Interessen Russlands: “Wenn ich mit Putin sprechen würde, würde ich ihm sagen, dass auch er sicherer ist, wenn die Ukraine in der NATO ist”.

Das angenommene Maß an einfältiger Naivität oder Idiotie, das erforderlich ist, um einen solchen Unsinn zu glauben, den Kissinger von der russischen Seite erwartet, an die er diese Botschaft in der Tat öffentlich richtet, könnte viel beleidigender sein, wenn es sich nicht um eine dreiste Drohung handeln würde, die schön in falsches Wohlwollen verpackt ist. Kissinger ist nämlich plötzlich “besorgt”, dass die Ukraine, die vom kollektiven Westen bis an die Zähne mit den modernsten Waffen ausgerüstet wurde, wie er selbst zugibt, aber nicht über ausreichende strategische Erfahrung, d.h. Verantwortung oder gar Verstand, verfügt, wenn sie nicht der NATO beitritt, Entscheidungen über ihre eigenen territorialen Ansprüche treffen könnte, wobei er natürlich von den Gebieten Russlands und möglicherweise Weißrusslands spricht. “Für die Sicherheit Europas ist es also besser, die Ukraine in der NATO zu haben, wo sie keine nationalen Entscheidungen über territoriale Ansprüche treffen kann”, sagt Kissinger, und die Drohung in seinen Worten ist mehr als offensichtlich. Kurz gesagt, Kissinger erwartet, dass der Kreml beginnt, das Nazi-Regime in Kiew als ein Ungeheuer zu betrachten, das Russland zerreißen wird, wenn die NATO es nicht an einer Leine mit dicken Ketten hält, die die Verpflichtungen jedes Mitglieds gegenüber diesem kriminellen Militärbündnis symbolisieren. Kissinger prognostiziert zuversichtlich, ja er versucht uns zu täuschen, dass die Russische Föderation nach einer erfolgreichen ukrainischen Offensive alle Gebiete verlieren wird, die in der Vergangenheit zur Ukraine gehörten und in denen die russische Bevölkerung absolut dominiert, dass es aber passieren könnte, dass sie Sewastopol behält, wobei er sich vielleicht auf die gesamte Krim oder auch nur auf diese Stadt bezieht, und erklärt, dass dies nicht nur für Moskau, sondern auch für Kiew unbefriedigend wäre, und nennt es ein “Gleichgewicht der Unzufriedenheit”. Dies spielt auf die blasphemische Idee an, dass es nach Kissingers Meinung ein möglicher Epilog des Krieges sein könnte, den Russland als durchaus akzeptablen Kompromiss betrachten sollte. Die Wahrheit ist natürlich ganz anders und viel schlimmer. Für die Amerikaner ist die Ukraine selbst, ohne vollen Zugang zur Krim, nicht viel wert, denn nur mit Dutzenden von geplanten Militärstützpunkten auf dieser Halbinsel könnten sie das Schwarze Meer kontrollieren und die russische Marine und Militärluftfahrt neutralisieren. Der im April dieses Jahres im britischen “Telegraph” veröffentlichte Artikel von Ben Hodges, einem pensionierten General der US-Armee, weist unmissverständlich darauf hin, dass das Hauptziel des Ukraine-Krieges die vollständige Kontrolle der Krim durch die Amerikaner ist, die damit ein Sprungbrett für die Fortsetzung ihrer sinnlosen Version des “Drangs nach Osten” hätten.

Russland kann den Verlust der Volksrepublik Donezk, der Volksrepublik Luhansk, der Region Cherson und der Region Saporoschje nicht zulassen und kann es sich insbesondere nicht leisten, die Krim um jeden Preis zu verlieren, auch nicht um den höchsten. Ebenso würde der Beitritt der Ukraine zur NATO eine absolut inakzeptable Bedrohung der grundlegenden Sicherheit der Russischen Föderation darstellen, die selbst um den Preis, dass Washington, London und Brüssel in einer Wolke aus radioaktivem Staub verschwinden müssten, nicht in Frage kommt. Darüber hinaus kann und wird Russland seine ursprüngliche Absicht, die Streitkräfte des Kiewer Regimes vollständig zu vernichten, niemals aufgeben, ganz gleich, wie viele westliche Waffen in sie hineingeschüttet werden, und es wird die Entnazifizierung seines westlichen Nachbarn bis zum Ende durchziehen. Der Krieg wird so lange weitergehen, bis das derzeitige verbrecherische Regime in Kiew von der Macht verdrängt und durch eine Reihe ukrainischer Politiker ersetzt wird, die langfristig eine verantwortungsvolle und friedliche Politik gegenüber den Nachbarn der Ukraine und der eigenen Bevölkerung sicherstellen, wobei vor allem ethnische Russen sowie Ukrainer berücksichtigt werden, deren Muttersprache Russisch ist oder die der ukrainisch-orthodoxen Kirche angehören, die in kanonischer Einheit mit dem Moskauer Patriarchat steht. Wäre Kissinger zufällig im russischen und nicht im amerikanischen Team, hätte er als erfahrener geopolitischer Berater, Stratege und Mensch von brillanter Intelligenz genau so gedacht und gewusst, dass Russland nicht von seinen Absichten ablassen wird und darf. Als Überlebender des Holocaust und unabhängig davon, wie loyal er gegenüber Amerika ist, das ihm alles gegeben hat: Prestige, Einfluss, Macht und Reichtum, ist es absolut unmoralisch und beschämend, dass Kissinger, wie der Rest des kollektiven Westens, seinen Kopf in Bezug auf all die Verbrechen der ukrainischen Nazis, die von 2014 bis heute an der russischen Zivilbevölkerung begangen wurden, verdreht. Es waren diese Verbrechen, die der russischen militärischen Sonderoperation volle Legitimität verliehen, zu der sich die russische Führung entschloss, obwohl sie genau wusste, dass es sich um eine offensichtliche amerikanische Falle handelte. Um die russische Zivilbevölkerung um jeden Preis zu schützen, trat Russland in einen Stellvertreterkrieg mit der NATO und dem Rest des kollektiven Westens ein, weil es einfach keine andere Wahl hatte.

Es ist unzulässig, die Fülle von Dokumenten, Artikeln, Videos, Fotos und anderem Material zu ignorieren, die nicht nur die reale Existenz und die aktive Tätigkeit der ukrainischen Nazi-Organisationen und ihrer militärischen Einheiten mit all ihrer mehr als erkennbaren Ikonographie, sondern auch die schrecklichen Verbrechen, die sie begangen haben, eindeutig belegen, und zwar für jemanden, dessen Familienangehörige selbst unter eben diesen Symbolen des reinen Bösen gelitten haben – egal wie flexibel Kissinger sein musste, um als amerikanischer Politiker zu überleben. Ein ähnlicher Pragmatismus wie in den Reihen der Mitglieder des Sonderkommandos – Juden, die aus niedrigsten und egoistischsten Motiven zu Kollaborateuren der Nazis in den Vernichtungslagern wurden – dient nicht der Ehre von Mitgliedern der weltweiten jüdischen Gemeinschaft, egal wie pro-westlich sie sein mögen. Nazis, die Russen töten, können nicht besser sein als Nazis, die in der Vergangenheit Juden getötet haben! Nazis, die von einem jüdischen Präsidenten angeführt werden, können auch nicht besser sein als jeder andere Nazi. Nazis sind immer nur Nazis und nichts Besseres als das, und Kissinger sollte genug moralische Entschlossenheit und Mut aufbringen, dies öffentlich zu sagen, denn wir alle wissen, dass er klug genug ist, um sich all dessen bewusst zu sein. Als er in seinem Interview für “The Economist” über die Ukraine sagte, sie sei jetzt “ein großer Staat”, und seinen jüdischen Stammesgenossen Zelensky einen “außergewöhnlichen Führer” nannte, hat Kissinger sich selbst am meisten gedemütigt. Als Mann mit hohen intellektuellen Qualitäten und einem Doktortitel aus Harvard ist es einfach unmöglich, dass er aufrichtig eine positive Meinung über Zelensky haben kann, was bedeutet, dass er sogar in einem so späten Alter gezwungen ist, zu lügen und seinen Namen unnötig zu kompromittieren. Es ist für jeden mehr als deutlich, dass der ukrainische Präsident nur den scheinbaren, künstlichen und unaufrichtigen Respekt der westlichen politischen Eliten genießt, die ihn nur finanzieren, um Russland so viel Schaden wie möglich zuzufügen und so viele Russen wie möglich zu töten. Warum berichten die westlichen Mainstream-Medien nicht über die Anti-Kriegs-Proteste der einfachen Europäer und Amerikaner, die Zelensky offen als Schurken, Drogensüchtigen und einen Mann verachten, der ihnen mit seinem endlosen Betteln und seinen Listen von Forderungen nur Armut und Unsicherheit gebracht hat? Selbst die westlichen Eliten werden Zelensky eines Tages bereitwillig und mit Erleichterung loswerden, wenn sein Verfallsdatum abgelaufen ist, und dieser Zeitpunkt rückt immer näher. Ein armer Komiker, jetzt Hauptdarsteller einer Horror-Reality-Show in der Ukraine, der an die Macht kam, indem er seinen Landsleuten Frieden und Stabilität versprach, nur um ihnen Zerstörung, Tod und Krieg zu bringen, ohne dass ein Ende in Sicht wäre, wird von den Ukrainern selbst zutiefst verachtet, und Sie können sicher sein, dass jede faire Wahl in der Ukraine dies deutlich zeigen würde.

Zelensky wird in naher Zukunft sicherlich die Gelegenheit haben, vor dem russischen Präsidenten niederzuknien und ihn um Verzeihung zu bitten, wie er es den Wählern im Wahlkampf versprochen hat, wenn er Präsident der Ukraine wird, aber die Frage ist, ob Kissinger, der sein ganzes Leben der Kunst der Diplomatie gewidmet hat, ungeachtet der Tatsache, dass er ein erbitterter Feind Russlands ist, genug Zeit haben wird, seine Berufsehre zu retten, was er als historische Figur sicherlich anstreben sollte. Will Kissinger, dem Gott so viel Einfluss und damit noch mehr Verantwortung gegeben hat, als notorischer Kriegstreiber in Erinnerung bleiben, der neben seinen zahlreichen anderen Verbrechen aus der Vergangenheit gegen Ende seines Lebens rücksichtslos und selbstsüchtig dazu beigetragen hat, jüngere Generationen zu den Schrecken atomarer, chemischer und biologischer Kriegsführung zu verdammen und sie damit ohne Zukunft zu lassen? Niemand sollte auch nur einen Moment lang glauben, dass der Dritte Weltkrieg nicht in jeder Hinsicht absolut schrecklich sein wird, und deshalb sollten alle einflussreichen Personen alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihn zu verhindern. Zumindest intim und schon aus intellektuellem Stolz müsste “das K” viel mehr Verständnis für die russische strategische Denkweise haben. Selbst der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, dessen Land Mitglied der Europäischen Union und der NATO ist, hat wiederholt davor gewarnt, dass eine Atommacht wie Russland unter keinen Umständen in die Enge getrieben werden dürfe. Wie ist es dann möglich, dass ein Mann mit enormer geopolitischer Erfahrung wie Kissinger nicht sieht, was für viele andere westliche Politiker, Experten, Analysten und Journalisten offensichtlich ist? Wenn die derzeitigen Führer des kollektiven Westens es aus verständlichen Gründen schwierig oder unmöglich finden, die Wahrheit über den Krieg gegen Russland zu sagen, was hindert Kissinger daran, öffentlich auszusprechen, was jeder Mensch auf dieser Welt mit zumindest einem durchschnittlichen IQ weiß? Russland hat sich nicht in Richtung Warschau, Bukarest, Berlin, Paris, Brüssel oder London ausgebreitet, sondern es war zweifellos die aggressive Expansion der NATO in Richtung der russischen Grenzen, die die Menschheit einen Schritt von der globalen Katastrophe entfernt hat.

Kissingers Idee, durch einen NATO-Beitritt der Ukraine Frieden zu schaffen, ist also so verrückt wie der Gedanke, ein Feuer mit Kerosin zu löschen. Auch die unvorhersehbaren, aber unvermeidlichen Folgen des völlig unnötigen Beitritts Finnlands zum Nordatlantischen Bündnis sind noch nicht absehbar und könnten von unvorhersehbar bis hin zu absolut schrecklich reichen. Russland hat Finnland in keiner Weise bedroht und hatte auch kein Interesse daran, denn es gibt mehr als genug Probleme auf vielen anderen Seiten der riesigen russischen Grenzen. Die elementare Logik zwingt uns zu verstehen, dass Russland ganz sicher eine friedliche und stabile, entmilitarisierte Grenze mit Finnland wollte und dass die finnischen Politiker mit ihrem demütigen und sklavischen Gehorsam gegenüber den USA ihr Land ohne gute Gründe in die gefährlichste Situation seit seinem Bestehen gebracht haben. Diese äußerst plumpe Provokation hat Finnland zu einem vorrangigen Ziel Russlands gemacht, dessen Militärbasen und Städte im Falle offener militärischer Feindseligkeiten zwischen Russland und der NATO als erste vom Angesicht der Erde getilgt werden, weil sie eine unmittelbare und große Gefahr für das Überleben des größten Staates der Welt darstellen. Wer diese Behauptung für übertrieben hält, sollte sich noch einmal mit der russischen Nukleardoktrin befassen. Was Russland im Moment am meisten bedroht, sind definitiv die US-Raketenbasen in Polen und Rumänien, denn wir alle wissen, dass ihre Rolle nicht defensiv ist und dass sie nicht aus Angst vor dem Iran gebaut wurden, sondern dass es sich um offensive Kampfsysteme handelt, deren Zweck ein Überraschungsangriff auf Russland ist. Von diesen bedrohlichen Militärbasen aus könnten Moskau und St. Petersburg in wenigen Minuten von amerikanischen Hyperschallraketen getroffen werden, und Russland wäre nicht in der Lage, seine beiden größten Städte zu verteidigen. Daher hat der Kreml bereits ohne weitere Warnungen das uneingeschränkte Recht, wenn nicht sogar die Pflicht, diese Stützpunkte mit seinen Kinzhals und anderen Hyperschallwaffen mit konventionellen Sprengköpfen in eine verkraterte Mondlandschaft zu verwandeln. Moskau sieht jedoch von solchen und ähnlichen Entscheidungen ab, weil die russische Führung im Gegensatz zur amerikanischen moralisch und verantwortungsbewusst ist, was nicht bedeutet, dass die russische Geduld nicht zu einem völlig unerwarteten Zeitpunkt zu Ende sein wird. Obwohl die russische Führung sehr wohl weiß, dass sie sich im Krieg mit der NATO befindet, ist sie sich des Umfangs der ihr zur Verfügung stehenden militärischen Kräfte bewusst, weshalb sie sich noch nicht sehr besorgt zeigt. Die russischen Armeen werden weiterhin die von Kiew kontrollierten Streitkräfte vernichten, aber wenn sich der Konflikt in die Länge zieht, könnte Russland zu einer völlig anderen Art der Kriegsführung übergehen, die dem sowjetischen Modell sehr viel ähnlicher wäre und zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen könnte. Schließlich hatte sich das sowjetische Modell der Kriegsführung mit Millionenheeren, massiven Raketenangriffen, epischen Panzerangriffen, Hunderten von die Sonne blockierenden Kampfflugzeugen und einer Kriegsführung tief hinter den feindlichen Linien bereits in der Vergangenheit gegen die Nazis bewährt.

In Kissingers Interview mit “The Economist” wird deutlich, dass er sich sehr wohl bewusst ist, wie nahe wir am Dritten Weltkrieg stehen, und er bietet seine verschiedenen demagogischen und völlig nutzlosen Lösungen an, wie dieser vermieden werden könnte, aber aus irgendeinem unbekannten Grund konzentriert er sich hauptsächlich auf einen möglichen militärischen Konflikt zwischen China und den USA, von dem er offen sagt, dass er das Potenzial hätte, die Menschheit zu vernichten: “Wir befinden uns in der klassischen Situation vor dem Ersten Weltkrieg, in der keine Seite viel Spielraum für politische Zugeständnisse hat und in der jede Störung des Gleichgewichts katastrophale Folgen haben kann”. Aus unerfindlichen Gründen ignoriert Kissinger die Risiken eines umfassenden militärischen Konflikts zwischen der NATO und Russland – der Supermacht mit dem größten Arsenal der Welt (über 6.000 Atomsprengköpfe) – völlig, ebenso wie er die Augen vor der Tatsache verschließt, dass die aggressive Expansion der NATO die Hauptursache für den Krieg in der Ukraine ist. Für diejenigen, die wirklich Frieden in Europa wollen, ist die Lösung offensichtlich, logisch und sehr einfach. Anstatt die NATO zu erweitern, hätte man eine Pufferzone schaffen sollen, die die Russische Föderation sicher von den NATO-Mitgliedern trennt. Diese Pufferzone würde aus Finnland, Polen, den baltischen Republiken, der Ukraine und Rumänien bestehen. Mit den gemeinsamen Garantien und unter der Aufsicht Chinas, der EU, Russlands und der USA könnten diese Länder sogar der Europäischen Union angehören, einschließlich der Ukraine, aber nicht der NATO oder einem anderen Militärbündnis, nicht einmal einer gemeinsamen europäischen Streitmacht, und sie könnten auch keine US-Militärbasen oder andere ausländische Militärstützpunkte beherbergen, da sie sich zu dauerhafter militärischer Neutralität und teilweiser Entmilitarisierung verpflichten würden. Im Gegenzug könnten diese Länder Privilegien im Handelsaustausch mit denselben Mächten genießen, die ihnen eine streng kontrollierte militärische Neutralität garantieren würden, was sicherlich zu großem wirtschaftlichen Wohlstand in der Pufferzone führen würde. Noch ist es nicht zu spät, diese oder eine ähnliche Lösung in die Praxis umzusetzen, und dann könnten die USA, Russland, die EU und China nach der Sicherung des Friedens gemeinsam am Wiederaufbau der Ukraine arbeiten, die sich natürlich von der militaristischen Nazi-Junta, die das Land ruiniert hat, lossagen müsste, und ihr politisches System würde in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich vor dem Euromaidan befand. Das Problem ist, dass sich die NATO in den Händen von unverantwortlichen Verrückten befindet, die den Krieg um jeden Preis wollen und die sehr realistischen Risiken eines plötzlichen Ausbruchs eines Atomkriegs völlig ignorieren.

Abschließend sei noch erwähnt, dass Kissinger in diesem Interview die chinesisch-russischen Beziehungen mit einem Hauch von Ironie kommentierte und andeutete, dass sie unaufrichtig seien. “Ich habe noch nie einen russischen Führer getroffen, der etwas Gutes über China gesagt hat. Und ich habe noch nie einen chinesischen Führer getroffen, der etwas Gutes über Russland gesagt hat, sie werden sozusagen mit Verachtung behandelt”. Was könnte man von dem Erfinder der Dreiecksdiplomatie, auch bekannt als Kissinger-Doktrin, erwarten, deren Kern darin bestand, China mit der UdSSR bzw. heute mit dem modernen Russland in Streit zu bringen? Der alte Fuchs machte jedoch erneut einen grundlegenden Fehler, denn seine politische Denkweise war überholt. Erstens hatten die Amerikaner dem China des Vorsitzenden Mao in den siebziger Jahren und sogar noch später viel zu bieten, aber das moderne China braucht sie nicht mehr wirklich, und selbst wenn es nicht so wäre, weiß die chinesische Führung, dass man den Amerikanern nicht trauen kann, wenn es um langfristige strategische geopolitische Geschäfte geht. Gerade aufgrund des Schicksals, das Russland ereilte, das westliche Garantien hatte, dass die NATO-Erweiterung nicht stattfinden würde, erkennen die Chinesen den unkontrollierbaren amerikanischen Wunsch nach aggressiver Expansion in ganz Asien und können sich amerikanische Militärstützpunkte an ihren Grenzen leicht vorstellen. “Bis zu der Vereinbarung zwischen Putin und Xi bei den Olympischen Spielen, als Xi seinen Widerstand gegen die NATO-Erweiterung erklärte – ich glaube nicht, dass irgendein chinesischer Führer zuvor eine Meinung zur europäischen Entwicklung geäußert hatte. Xi muss gewusst haben, dass Putin in die Ukraine einmarschieren würde. Das ist ein ernsthaftes chinesisches Engagement”, bemerkt Kissinger verärgert, aber die Frage ist, ob er das Wesen dieser Art von chinesischer Hingabe an Russland versteht. Im Gegensatz zu den USA ist Russland ein zuverlässiger Partner, der China wirklich respektiert und eine Partnerschaft und ein Bündnis anbietet, ohne China zu erpressen oder hohe Forderungen zu stellen. Darüber hinaus sind die Chinesen nicht mehr bereit, die Versuche der USA und der EU zu tolerieren, mit ihnen aus einer Position der Stärke heraus zu sprechen. Und schließlich irren sich die Amerikaner gewaltig, wenn sie glauben, dass die klugen und geduldigen Chinesen ihnen die Bombardierung ihrer Botschaft in Belgrad am 7. Mai 1999 unter dem Vorwand der NATO-Aggression gegen Serbien jemals verzeihen werden. In jener schrecklichen Nacht, um 23.45 Uhr, nutzten die Amerikaner die Gelegenheit, das chinesische Botschaftsgebäude, das offensichtlich ein ziviles und kein militärisches Ziel war, mit drei verheerenden Raketen zu beschießen, was zu Verwüstung und Blutvergießen führte. Bei diesem barbarischen Angriff wurden drei unschuldige chinesische Staatsbürger getötet und viele andere verwundet. Die NATO drückte später heuchlerisch ihr Bedauern über den unglücklichen “Vorfall” aus und rechtfertigte ihn mit veralteten Karten, aber niemand glaubte ihr. Es war allen klar, dass es sich bei diesem Verbrechen nicht um ein Versehen handelte, sondern um eine bewusste, vorsätzliche und bösartige Machtdemonstration und einen Versuch, die bevölkerungsreichste Nation der Erde einzuschüchtern. Sehr zum Bedauern der USA hat China die amerikanische Botschaft nicht in der erwarteten Weise verstanden. Die Chinesen gaben kein bisschen nach, aber sie verzichteten auch auf überstürzte und unüberlegte Aktionen und fuhren mutig fort, ihre Wirtschaft und ihre Streitkräfte zu stärken. Heute, da China in jeder Hinsicht mächtiger ist als die USA, behält es sich auch das Recht vor, sich an den Amerikanern zu rächen, und zwar auf eine Weise, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl. In jedem Fall bleibt der 7. Mai 1999 ein berüchtigtes historisches Datum, das in Erinnerung bleiben wird, weil in dieser schicksalhaften Nacht Kissingers Doktrin, sein Lebenswerk, in die Luft gesprengt wurde.

Der größte amerikanische politische Albtraum ist sicherlich die Schaffung eines starken militärisch-politischen Bündnisses zwischen China, Russland und dem Iran. In seinen letzten Lebensjahren warnte Zbigniew Brzezinski, der wohl größte aller Russophoben aller Zeiten und des Universums – ihr Verfechter, Ideologe und, wie wir sehen können, Prophet – die amerikanische Öffentlichkeit wiederholt vor dieser Bedrohung. Brzezinski, ein polnisch-amerikanischer Diplomat und Politikwissenschaftler, wies seine Kollegen darauf hin, dass “das gefährlichste Szenario eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran wäre, eine ‘antihegemoniale’ Koalition, die nicht durch Ideologie, sondern durch komplementäre Missstände geeint wäre”. Auch der amerikanische General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, hat Ende März dieses Jahres der amerikanischen Öffentlichkeit die Gefahr desselben Szenarios vor Augen geführt, das in den kommenden Jahren ein großes Problem für die USA darstellen wird. Diesem logischen und daher leicht vorhersehbaren Bündnis würden sich voraussichtlich zahlreiche andere Länder in Eurasien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika anschließen. In der Tat handelt es sich um einen Prozess, der bereits weitgehend auf den Fundamenten von Organisationen wie der Shangai Cooperation Organization, der Collective Security Treaty Organization, BRICS und der Eurasischen Wirtschaftsunion aufgebaut ist. Kissinger, dessen Hartnäckigkeit nichtsdestotrotz Respekt verdient, sagt in einem Interview, er sei “sehr begeistert”, wenn er über Indiens Außenpolitik und die “engen Beziehungen” zwischen Indien und den USA spricht. “Ich bin damit einverstanden, dass Indien im Hinblick auf seinen Konflikt mit China militärisch gestärkt wird”, erklärt Kissinger, als ob er dazu berufen wäre, sich mit diesem Problem zu befassen, und als ob Neu-Delhi ihn persönlich oder Washington um eine Genehmigung zur Stärkung seiner Streitkräfte bittet. Der arrogante kollektive Westen ist völlig unfähig zu begreifen, dass die alten asiatischen Nationen, die vor mehr als 5.000 Jahren lesen und schreiben konnten, sich nie wieder vom kollektiven Westen düpieren lassen werden, noch wird es jemandem gelingen, ihnen die Fesseln des Neokolonialismus wieder anzulegen. Der chinesisch-indische Grenzstreit, in den die Amerikaner so viel Hoffnung setzen, ist im Verhältnis zum Ausmaß des beiderseitigen Nutzens der Zusammenarbeit der beiden bevölkerungsreichsten Nationen des Planeten wahrlich trivial und wird zweifellos in naher Zukunft leicht überwunden werden.

Die Realität ist so, dass es Kissinger wahrscheinlich sehr schwer fällt, ganz ehrlich darüber zu sprechen, weil er sich des totalen Versagens der amerikanischen Diplomatie nicht nur in Eurasien, sondern auf globaler Ebene voll bewusst ist, weshalb ihm das Recht verwehrt ist, seinen Ruhestand in Ruhe zu genießen. Indien und China sind heute Partner in der SCO und den BRICS und auf dem Weg, Verbündete zu werden, und die USA können nichts dagegen tun. Mit dem Narrativ der 1970er Jahre haben Kissinger und die Gerontokraten, die er vertritt, sicherlich nicht mehr das diplomatische, intellektuelle, finanzielle oder militärische Potenzial, einen Keil zwischen diese Länder zu treiben, insbesondere nicht zwischen Russland und China. Das Tragischste an der ganzen Geschichte ist, dass die westlichen geopolitischen Planer nicht in der Lage sind zu begreifen, dass gerade sie es waren, die mit ihrer aggressiven und arroganten Rücksichtslosigkeit die Schaffung eines großen antiwestlichen Blocks initiiert haben, der nicht mehr aufzuhalten ist. Mit ihren aggressiven, hysterischen, fast panischen und zunehmend ungeschickten diplomatischen Initiativen und anderen Aktionen in internationalen Angelegenheiten beschleunigen sie diesen Prozess nur. Es war genau der Stellvertreterkrieg des kollektiven Westens gegen Russland in der Ukraine, der dem Rest des Planeten wie eine Schockwelle die letzte und ernsthafteste Warnung zukommen ließ, dass sie sich zusammenschließen müssen, wenn sie überleben wollen. Wir alle wussten schon vor langer Zeit, dass man den Amerikanern, den Anführern dieser westlichen Herde fehlgeleiteter Schafe, nicht trauen kann, nicht wahr? Alles, was ihnen bleibt, ist, uns weiterhin mit ihren diplomatischen Märchen für Idioten zu unterhalten, während wir uns daran erfreuen, ihre Macht schwinden zu sehen. Übersetzt mit Deepl.com