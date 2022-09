https://www.middleeasteye.net/news/queen-elizabeth-ii-dies-96





Königin Elizabeth II. stirbt im Alter von 96 Jahren

Britische Monarchin stirbt nach kurzer Krankheit in Balmoral



Von MEE-Mitarbeitern

8. September 2022

Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit.

Sie befand sich unter ärztlicher Aufsicht auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie im Kreise ihrer Familie starb.

Elizabeth II. war die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte und regierte seit dem Tod ihres Vaters George VI. im Februar 1952. Charles, Prinz von Wales, wird im Alter von 73 Jahren der neue König werden.

Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt übermittelten Beileidsbekundungen.

Die Königin war eines der am weitesten gereisten Staatsoberhäupter der Geschichte und besuchte die meisten Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas.

Dazu gehörte auch ein Besuch in der Golfregion im Februar 1979, der sie nach Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, Katar, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Oman führte. Auch der Iran stand auf dem Programm, doch die Unruhen im Zusammenhang mit der Islamischen Revolution änderten die Pläne.

Im folgenden Jahr unternahm sie Staatsbesuche in Nordafrika, die sie nach Tunesien, Algerien und Marokko führten. Während ihrer Regierungszeit besuchte sie auch Libyen, Iran, Sudan, die Türkei und Jordanien.

Hunderte von Staatsoberhäuptern aus aller Welt besuchten die Königin bei ihren Staatsbesuchen im Vereinigten Königreich, darunter mehrere arabische Herrscher.

Darunter waren vier aufeinanderfolgende Könige von Saudi-Arabien und der syrische Präsident Bashar al-Assad im Dezember 2002, neun Jahre bevor der Bürgerkrieg in seinem Land ausbrach, der ihn zu einem Paria machen sollte.

Bei einem besonderen Besuch im Jahr 2003 wurde der saudische König Abdullah von Elizabeth um Balmoral herumgefahren, die die Königin einem ehemaligen britischen Botschafter in Saudi-Arabien zufolge bat, “langsamer zu fahren und sich auf die Straße zu konzentrieren”.

In den letzten Jahren waren ihre engen Beziehungen zu Regierungen in der Region, die mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden, ins Visier geraten.

Anfang dieses Jahres begleiteten Mitglieder der bahrainischen Verteidigungskräfte die Königin von der Royal Windsor Horse Show, nachdem Abgeordnete sie aufgefordert hatten, “eine moralisch korrekte Haltung einzunehmen” und ihre persönliche Einladung an den König von Bahrain zu widerrufen.

Sie unterhielt auch eine langjährige Beziehung zum Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem ein britischer Richter vorwarf, seine Ex-Frau zu misshandeln und seine beiden Töchter gefangen zu halten, nachdem er sie entführt hatte. Seit diesem Gerichtsurteil wurden die beiden nicht mehr zusammen gesehen.

Ein Bericht aus dem vergangenen Jahr enthüllte, dass sich Mitglieder des britischen Königshauses seit Beginn der Niederschlagung des Arabischen Frühlings vor über zehn Jahren mehr als 200 Mal mit autokratischen Monarchien im Nahen Osten getroffen haben.

Während ihrer Regierungszeit hatte die Königin von ausländischen Staatsoberhäuptern eine Reihe von Juwelen geschenkt bekommen, darunter mehrere kostspielige Schmuckstücke aus dem Nahen Osten.

Dazu gehörten die Diamantkette von König Faisal, die ihr der gleichnamige saudische Monarch 1967 schenkte, und die Kette von König Khalid, die sie bei einem Besuch 1979 erhielt. Letzteres wurde oft von Prinzessin Diana getragen.

Während dieses Besuchs in der Golfregion im Jahr 1979 wurde der Königin vom damaligen Emir von Katar, Scheich Khalifa bin Hamad Al Thani, auch die Demi-Parure aus Perlen und Diamanten – ein passendes Ohrring- und Collierset – überreicht. Übersetzt mit Deepl.com



