Koexistenz in Israels “gemischten Städten” war immer eine Illusion Von Jonathan Cook

Palästinenser leben in der ständigen Angst vor jüdischen Pogromen

Bild: Residents of Jaffa protesting on May 15, 2021. (Photo: AP Photo/Heidi Levine)

Coexistence in Israel’s ‘mixed cities’ was always an illusion – Mondoweiss Last weekend Israeli prime minister Benjamin Netanyahu described as “terrorists” those Palestinian citizens who have been protesting decades of state-sponsored discrimination. Vowing that “anyone who acts like a terrorist will be handled like one”, he said: “Arab law-breakers are attacking Jews, burning synagogues and Jewish homes.”

Koexistenz in Israels “gemischten Städten” war immer eine Illusion

Angriffe auf Synagogen und archäologische Stätten innerhalb Israels wurzeln in der Erfahrung der palästinensischen Bürger mit einer bewaffneten ‘Entwicklung’ nur für Juden.



Von Jonathan Cook

21. Mai 2021

Am vergangenen Wochenende bezeichnete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu jene palästinensischen Bürger als “Terroristen”, die seit Jahrzehnten gegen die staatlich geförderte Diskriminierung protestieren. Er schwor, dass “jeder, der sich wie ein Terrorist verhält, auch wie einer behandelt wird”, sagte er: “Arabische Gesetzesbrecher greifen Juden an, brennen Synagogen und jüdische Häuser nieder.”

Netanjahu war bei weitem nicht allein mit seiner Verurteilung der fast zweiwöchigen Proteste innerhalb Israels durch das Fünftel der israelischen Bevölkerung, die palästinensischer Herkunft sind. Sie sind die Überbleibsel des palästinensischen Volkes, von dem die meisten bei der Gründung Israels 1948 ethnisch gesäubert wurden.

Israels Präsident Reuven Rivlin, der normalerweise als weitaus gemäßigter gilt als Netanjahu, hat die palästinensischen Demonstranten innerhalb Israels einen “blutrünstigen arabischen Mob” genannt und ihre Aktionen als “Pogrom” gegen die jüdische Gemeinschaft bezeichnet.

Beide haben weitgehend geschwiegen über die Welle von noch größerer Gewalt gegen Israels palästinensische Minderheit, sowohl von der Polizei als auch von bewaffneten jüdischen rechtsextremen Banden.

Generalstreik

Am Dienstag führte die palästinensische Minderheit einen Generalstreik durch, um gegen die Welle der Gewalt gegen Palästinenser in der Region zu protestieren, vor allem in Gaza. Dort sind mehr als 200 Menschen – darunter mehr als 60 Kinder – durch israelische Luftangriffe getötet worden.

Gleichzeitig rief das wichtigste politische Gremium der Minderheit, das Follow-Up-Komitee, internationale Organisationen dazu auf, die 1,8 Millionen palästinensischen Bürger Israels vor der kombinierten – und scheinbar koordinierten – Gegenreaktion der israelischen Polizei und des jüdischen Mobs zu schützen.

Adalah, eine führende juristische Organisation für die Minderheit, schloss sich dem Follow-Up-Komitee an und sagte, die israelische Regierung gebe “der rassistischen und gewalttätigen Unterdrückung freie Hand… Den arabischen Bürgern bleibt keine andere Wahl, als an die Nationen der Welt zu appellieren, Israel zu zwingen, sie zu schützen”.

An den Hauptschauplätzen der Konfrontation, in einer Handvoll von Städten, die Israel irreführend als “gemischte Städte” bezeichnet, sind es die palästinensischen Bürger, die den höchsten Preis zahlen.

Diese Städte, von denen einige in der Nähe von Tel Aviv liegen, sind historische palästinensische Gemeinden, deren Bewohner größtenteils 1948 vertrieben wurden. Selbst seitdem wurden die kleinen, ghettoisierten palästinensischen Bevölkerungen, die zurückblieben, aggressiv “judaisiert” – in einem langfristigen Prozess jüdischer ethnischer und religiöser Gentrifizierung, um ihre Präsenz auszulöschen.

Gefahr von Pogromen

Das erste Todesopfer bei den Zusammenstößen in den “gemischten Städten” war ein palästinensischer Bürger, der in Lod, in der Nähe von Tel Aviv, von einer Gruppe jüdischer Bewohner erschossen wurde. Es wird berichtet, dass alle Verdächtigen des Mordes freigelassen wurden, nachdem der Polizeiminister Amir Ohana zu den hochrangigen Politikern gehörte, die ihre Empörung über die Verhaftungen zum Ausdruck brachten.

Ein weiterer früher Vorfall betraf einen palästinensischen Taxifahrer, der südlich von Tel Aviv von Horden maskierter Juden aus seinem Auto gezerrt wurde, die ihn vor israelischen Fernsehkameras und Hunderten von Schaulustigen brutal verprügelten, während die Polizei nirgendwo in Sicht war. Zuvor wütete derselbe Mob in der Stadt Bat Yam und zerschlug alle Geschäfte, die aussahen, als gehörten sie palästinensischen Bürgern.

Trotz Netanjahus und Rivlins Behauptungen sind es die palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels, die weit mehr von Pogromen bedroht sind als die jüdische Mehrheit.

In der Machtbalance sind die Sicherheitskräfte des Staates Stammes-jüdisch, die Regierung und die politischen Entscheidungsträger sind alle Juden, ein großer Teil der jüdischen Bürger besitzt Waffen, und die Medien sprechen für die jüdische Bevölkerung, nicht für die 1,8 Millionen Palästinenser.

Als Zeichen für die wachsende Gefahr berichteten die israelischen Medien diese Woche, dass die Anträge auf Waffenscheine – die normalerweise nur für jüdische Bürger erhältlich sind – um das Siebenfache gestiegen sind.

Ohana, der Polizeiminister, hat vorgeschlagen, dass jüdische Bürger als “Kraftmultiplikator” für die Polizei fungieren – das heißt, es sollte ihnen erlaubt sein, das Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen. Und Filmmaterial hat gezeigt, wie die Polizei und bewaffnete rechtsextreme jüdische Banden bei Angriffen auf palästinensische Gemeinden in den gemischten Städten zusammenarbeiten, selbst als diese Städte unter Ausgangssperre stehen sollten.

Das Waffenmagazin neu laden

Wie Netanjahu haben auch führende israelische Medienvertreter offen zu Gewalt gegen die palästinensische Minderheit in Israel aufgerufen.

In einem Beispiel setzte ein hochrangiger TV-Moderator, Dov Gil-Har, die Proteste der palästinensischen Bürger gegen die staatlich geförderte Diskriminierung mit historischen Pogromen gegen Juden gleich. Zuvor hatte er seinen jüdischen Zuschauern – 80 Prozent der Bevölkerung des Landes – vorgeschlagen, dass die Lösung für die Proteste darin bestehe, “die Waffenmagazine neu zu laden”. Als er von einem palästinensischen Interviewpartner herausgefordert wurde, fügte er hinzu, dass er seine eigene Waffe gegen die Demonstranten einsetzen könnte.

Die ständige Botschaft an die jüdische Mehrheit war, dass die palästinensische Öffentlichkeit eine Bedrohung ist und dass es für Juden notwendig sein könnte, das Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen.

Und das geschah gerade, nachdem die gewalttätigen Rechtsextremen – jüdische Faschisten – bei den Wahlen im März einen noch nie dagewesenen Erfolg erzielt hatten, indem sie sich sechs Sitze im 120-köpfigen Parlament sicherten und möglicherweise einen Platz in der Regierung, wenn Netanyahu eine Koalition zustande bringt.

Liberale Aufwiegelung

Aber so besorgniserregend die direkte Hetze israelischer Politiker und Medien gegen die palästinensische Minderheit auch ist, sie wird durch ein viel subtileres “Othering” der israelisch-jüdischen Liberalen noch verstärkt. Sie haben ihre eigene Aufwiegelung in der raffinierteren Sprache der archäologischen Erhaltung, der jüdisch-arabischen Koexistenz und der religiösen Toleranz maskiert.

Im offiziellen israelischen Diskurs werden die “gemischten Städte” – mit Haifa als Vorzeigebeispiel – seit langem als seltene Orte präsentiert, an denen jüdische und palästinensische Bürger in unmittelbarer Nähe zueinander leben und die ein potenzielles Modell für mehr Verständnis und Zusammenarbeit zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen darstellen.

Die Kehrseite wird weniger oft hervorgehoben: Die “gemischten Städte” sind so ziemlich die einzigen Gemeinden, in denen jüdische und palästinensische Bürger eine Art von täglicher Interaktion haben.

Im Rest des Landes hat Israel eine strikte Trennung der Wohngebiete durchgesetzt. Palästinensische Bürger sind auf etwa 120 überfüllte Gemeinden beschränkt, in denen sie kein Land, keine Baugenehmigungen, keine Industriegebiete und keine Klassenräume für ihre Kinder haben.

Zusammengepfercht

Aber selbst in den “gemischten Städten” gibt es keine wirkliche Durchmischung.

Vor der Gründung Israels auf den Ruinen der palästinensischen Heimat im Jahr 1948 waren Städte wie Haifa, Akko, Jaffa, Lod (Lydd) und Ramle einige der wichtigsten in Palästina.

Israels Führer machten es zu einer Priorität, fast alle palästinensischen Bewohner während der Nakba aus diesen Städten zu vertreiben und ins Exil zu schicken, als Teil einer Politik, die sicherstellen sollte, dass es keine gebildete, städtische Elite gab, die politischen oder diplomatischen Widerstand gegen ihre ethnische Säuberungskampagne organisieren konnte.

Heute stammen die meisten Palästinenser in den “gemischten Städten” nicht von den ursprünglich dort lebenden Familien ab, sondern von Flüchtlingen, die in ihnen gefangen waren, als sie 1948 versuchten, in Sicherheit zu fliehen. Die israelische Armee trieb die Flüchtlinge oft in den ärmsten Gegenden dieser historischen palästinensischen Städte zusammen – Gegenden, die Juden nicht bewohnen wollten – während Israel entschied, was mit ihnen geschehen sollte.

Die Nachkommen der Flüchtlinge leben immer noch in diesen benachteiligten Vierteln, typischerweise zur Miete von Amidar, einer israelischen staatlichen Immobiliengesellschaft. Seit Jahrzehnten verweigert Amidar ihnen die Erlaubnis, ihre Häuser zu renovieren oder zu verbessern. Sie ist normalerweise nur zu bereit, sie zu vertreiben, wenn eine staatliche Behörde oder jüdische Investoren entscheiden, dass diese palästinensischen Familien einem “Judaisierungs”-Projekt im Wege stehen.

Keine ‘Kristallnacht’

Das ist der notwendige Hintergrund, um die Art und Weise zu verstehen, wie die israelischen Medien, einschließlich einer angesehenen liberalen Zeitung wie Haaretz, bei der Berichterstattung über die jüngsten Ereignisse in den “gemischten Städten” ihre eigene verdeckte Hetze betrieben haben.

Viel Aufmerksamkeit wurde dem Abfackeln von Synagogen und Jeschiwas, oder jüdischen Seminaren, durch palästinensische Demonstranten geschenkt. Der Anblick von Torarollen, die aus verkohlten Gebäuden evakuiert wurden, hat die jüdische Öffentlichkeit zu dem Schluss ermutigt, dass diese Angriffe von Antisemitismus angetrieben wurden – eine Variante der Angst, dass die Palästinenser die Juden ins Meer treiben wollen.

Absurderweise verglich der Bürgermeister von Lod diese Szenen mit der Kristallnacht – der berüchtigten Nacht der Nazi-Pogrome gegen die deutschen Juden im Jahr 1938 – als ob Israels jüdische Mehrheit nicht von einer der stärksten Armeen der Welt geschützt würde.

Aber es gibt praktische, viel banalere Gründe, warum Synagogen und Yeshivas zu den ersten Gebäuden gehörten, die in Lod angegriffen wurden.

Siedler-Außenposten in Israel

In den letzten drei Jahrzehnten wurde Israels Hauptbemühung, die “gemischten Städte” zu “judaisieren”, durch einen religiösen Zermürbungskrieg geführt. Ein Teil der Siedlerbevölkerung wurde ermutigt, ihre Aufmerksamkeit von der Westbank und Ostjerusalem nach Israel “umzuleiten”. Sie sind langsam in die “gemischten Städte” eingedrungen, da die lokalen Gemeinden und staatlichen Behörden sie mit speziellen Förderungen für ihre extremistischen Seminare und Synagogen gelockt haben.

Häuser und Land werden in palästinensischen Vierteln übernommen, um diese neuen fanatischen Außenposten der wichtigsten Siedlungen im Westjordanland innerhalb Israels zu beherbergen.

Häuser und Land werden in palästinensischen Vierteln übernommen, um diese neuen fanatischen Außenposten der Hauptsiedlungen im Westjordanland innerhalb Israels unterzubringen.

Das hat sehr schädliche Folgen. Die religiösen Extremisten haben versucht, mehr nationalistische Gefühle unter der lokalen jüdischen Bevölkerung der gemischten Städte zu schüren, was die Spannungen mit den palästinensischen Nachbarn erhöht. Genau wie in der Altstadt von Ost-Jerusalem versuchen diese jüdischen religiösen Fanatiker, palästinensische Familien aus ihren eigenen Gemeinden zu vertreiben.

Seit Jahren gibt es in Jaffa besondere Wut über die Übernahme der palästinensischen Teile der Stadt durch jüdische religiöse Extremisten. Das gipfelte Wochen vor den aktuellen Zusammenstößen in einem Angriff zweier Brüder auf den Leiter einer dortigen Jeschiwa.

Selbst das israelische Gericht, das die Anklageschrift gegen die Brüder prüfte, wies letztlich die Behauptung der Polizei zurück, der Angriff sei antisemitisch gewesen. Wie viele andere Familien kämpften die Brüder gegen die Zwangsräumung ihres Hauses durch eine staatliche Behörde. Der Angriff spiegelte ihre Wut darüber wider, dass religiöse Extremisten nach neuen Grundstücken in ihrer Nachbarschaft suchen und ihnen diese auch angeboten werden.

Nach dem Vorfall hielten die palästinensischen Familien eine Demonstration ab, bei der sie skandierten: “Jaffa für Jaffaner, Siedler raus”.

Der große Unmut unter den Palästinensern in den “gemischten Städten” gegenüber diesen neuen religiösen Besatzern lässt sich durch den dringenden Wunsch nach Selbsterhaltung erklären, nicht durch Antisemitismus.

Barbaren am Tor

In ähnlicher Weise haben sich die israelischen Medien über die Angriffe auf wichtige archäologische Stätten in Orten wie Akko und Lod aufgeregt. Die kaum verhüllte These der Medien ist, dass diese Angriffe palästinensische Bürger als, wie israelische Juden schon lange vermuteten, Barbaren am Tor entlarvt haben. Es wurde der Eindruck kultiviert, dass sich das Verhalten der Minderheit kaum von dem der Taliban unterscheidet, die die buddhistischen Bamiyan-Statuen in die Luft sprengen.

Letzte Woche sagte der Chefwissenschaftler der israelischen Altertumsbehörde, Gideon Avni, zu Haaretz: “In Akko ist ein ganzes Lebenswerk, das durch seinen archäologischen Wert die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen sollte, den Bach hinuntergegangen. In Lod haben sie [palästinensische Bewohner] versucht, den Versuch zu zerstören, die Stadt als Zentrum der Altertümer zu stärken und aufzuwerten.”

Aber auch hier gibt es gute praktische Gründe, warum palästinensische Bewohner der “gemischten Städte”, besonders in Lod und Akko, es auf archäologische Stätten abgesehen haben.

Die palästinensischen Städte, die jetzt als “gemischt” definiert werden, liegen meist neben oder über römischen, Kreuzfahrer- und Mumlak-Ruinen.

Israel zerstörte den palästinensischen Charakter dieser Gemeinden ab 1948, indem es den Großteil der palästinensischen Bevölkerung vertrieb und sie dann schrittweise als öffentliche Räume judaisierte. Die Archäologie wurde, wie die Religion, als Waffe gegen die palästinensischen Bewohner der “gemischten Städte” eingesetzt, um bei ihrer Auslöschung zu helfen.

Archäologische Themenparks

Israels Politisierung der Archäologie hat sich auf Schichten der Geschichte konzentriert, die nichts mit der jüngsten arabisch-palästinensischen Vergangenheit zu tun haben und diese überschatten sollen. Darüber hinaus wurden die archäologische Bewahrung und die damit verbundenen touristischen Unternehmungen zum Vorwand für eine erneute ethnische Säuberung der Palästinenser aus ihren historischen Städten.

Das deutlichste Beispiel ist im besetzten Ost-Jerusalem zu sehen, wo sich die israelische Altertumsbehörde mit der Siedlerorganisation Elad verbündet hat. Gemeinsam haben sie unter Verwendung höchst zweifelhafter archäologischer Beweise einen Themenpark im Disney-Stil “Königreich Davids” innerhalb und unterhalb eines palästinensischen Viertels namens Silwan errichtet.

Das Gelände der Stadt Davids wird seit mehr als drei Jahrzehnten mit Unterstützung der Regierung und der Jerusalemer Stadtverwaltung erweitert. Dutzende von bewaffneten jüdischen Siedlerfamilien sind unter Verletzung des internationalen Rechts in die Nachbarschaft gezogen.

In der jüngsten Entwicklung bereitet sich Israel darauf vor, in den kommenden Wochen viele Dutzende von Palästinensern zu vertreiben, während es die Davidstadt erweitert.

Es waren diese Schritte, die zum Teil die Spannungen schürten, die die aktuellen palästinensischen Proteste innerhalb Israels und den Raketenbeschuss aus Gaza auslösten.

Lod-Mosaik angegriffen

Beim Beobachten der lang andauernden Unterdrückung Silwans durch die Archäologie haben die Palästinenser in den “gemischten Städten” ein starkes Echo ihrer eigenen Erfahrungen gesehen. Der Hauptunterschied ist, dass sich der archäologische Angriff innerhalb Israels nicht nur auf die jüdische Geschichte konzentriert, sondern jede historische Periode umfasst, die vom palästinensischen Erbe ablenkt.

Israel hat diese archäologischen Projekte irreführenderweise als “Tourismusentwicklung” und “Stadterneuerung” verkauft und oft behauptet, sie seien dazu bestimmt, die “jüdisch-arabischen Beziehungen” zu verbessern.

Eines der Ziele der aktuellen Proteste war ein bald zu eröffnendes Museum für das Lod-Mosaik, ein weltberühmtes, fast vollständiges römisches Mosaik, das 1996 gefunden wurde. Es war um die Welt gereist, bis eine verspätete Finanzierung bedeutete, dass es in einem armen, von Palästinensern bewohnten Viertel neben der alten Stadt, in der es ausgegraben wurde, untergebracht werden konnte.

Obwohl das Mosaik bei dem Angriff in der letzten Woche unversehrt blieb, wurde die Glasfront des neuen Gebäudes zertrümmert.

Der Unmut der Bewohner über das neue Museum in Lod muss in zwei Zusammenhängen verstanden werden: jahrzehntelanges Verschweigen des palästinensischen Erbes von Lod sowie der Sichtbarkeit der heutigen palästinensischen Bevölkerung; und die Investitionen der israelischen Behörden in Projekte, die Touristen nach Lod bringen sollen, während sie die lokale palästinensische Bevölkerung, die unter großer Armut leidet, weiterhin vernachlässigen.

Die Altstadt von Lod wurde in den 1950er Jahren größtenteils zerstört, um ihren palästinensischen Charakter auszulöschen. Die Straßen, selbst in palästinensischen Vierteln, haben hebräische Namen erhalten.

Die Stadtverwaltung von Lod hat kürzlich Pläne für die Renovierung eines weiteren historischen Ortes vorgestellt, eines mamlukischen Khan, der bis 1948 als Hauptmarkt der Stadt diente. Über die Köpfe der lokalen Bevölkerung hinweg soll er in einen judaisierten Kulturraum verwandelt werden, der Cafés und Kunsthandwerksläden beherbergt.

Und wie in Silwan werden auch in Lod lokale Tourprogramme entwickelt – manchmal in Abstimmung mit den ankommenden Siedlern -, die ein altes jüdisches Erbe hervorheben und die palästinensische Vergangenheit und Gegenwart der Stadt ignorieren.

Oder wie ein Bericht von Emek Shaveh, einer israelischen Organisation dissidenter Archäologen, kürzlich feststellte: “Die Stadt Lod löscht damit einmal mehr das glorreiche Erbe der Stadt aus und betrachtet ihre arabischen Bewohner als Ärgernis.”

Familien droht die Räumung

In Akkon ist die Archäologie zu einer noch offeneren Waffe geworden, die gegen die lokale palästinensische Bevölkerung eingesetzt wird. Seit 1948 sind sie weitgehend auf die am Meer gelegene Altstadt beschränkt, wo sie lange ignoriert wurden und in Armut lebten.

Doch während die Entscheidung der Vereinten Nationen, die Altstadt vor 20 Jahren zum Weltkulturerbe zu erklären, die alten Gebäude dort rettete, half es den Einwohnern wenig. Im Gegenteil, ihre Situation ist sogar noch prekärer geworden, da Israel, jüdische Investoren und andere Länder Geld in die “Entwicklung” der Altstadt gesteckt haben.

Überwacht werden diese Projekte von der Israel Antiquities Authority und der Acre Development Corporation, die sich beide nicht mit den lokalen oder nationalen palästinensischen Führungen in Israel beraten haben.

Gideon Avni, von der Antiquitätenbehörde, sagte der Zeitung Haaretz: “Diese Symbole [in Akkon] werden vor unseren Augen zerstört.” Ein anderer ungenannter Experte schloss sich ihm an: “Banden von Plünderern haben systematisch ein Objekt nach dem anderen zerstört.”

Eines der Hauptziele in Akkon war das Konservierungszentrum der Antikenbehörde, das von der italienischen Regierung unterstützt wird.

Die Altstadt von Akkon wurde im 18. Jahrhundert von einem palästinensischen Herrscher, Daher el-Omar, auf den Ruinen einer früheren Kreuzfahrerstadt erbaut. Aber die israelischen Behörden haben diese wichtige palästinensische Schicht ausgeklammert – genauso wie sie die lokale palästinensische Bevölkerung ausgeklammert haben – um Touristen zu ermutigen, in das unterirdische, kreuzritterliche Akko zu gehen.

Selbst wenn das palästinensische Erbe in Akko bewahrt wird, wird es als “osmanisch” neu verpackt – israelischen Juden und Touristen wird es als Erbe des türkischen kolonialen Einflusses präsentiert und nicht als die kulturellen und architektonischen Artefakte der lokalen Palästinenser, die unter osmanischer Herrschaft lebten.

Eines der sichtbarsten palästinensischen Gebäude ist der gut erhaltene Khan al-Umdan, einst der Hauptmarkt der Stadt, der im Hafen liegt.

Er ist seit Jahren abgeriegelt, da die Entwicklungsgesellschaft Investoren gefunden hat, um ihn in ein Luxushotel zu verwandeln. Palästinensischen Familien, die in den Gassen rund um den Khan leben, droht die Vertreibung, um das neue Ambiente, das die israelischen Behörden für die Touristen schaffen wollen, nicht zu beeinträchtigen.

Disneyfizierung von Akko

Unterstützt wird dieser Prozess von wohlhabenden jüdischen Investoren, wie Uri Jeremias. Sie waren die treibende Kraft hinter der oberirdischen Gentrifizierung der Altstadt von Akko, um vom neuen Tourismus zu profitieren. Jeremias’ kleines Imperium begann mit einem Fischrestaurant an der Strandpromenade und hat sich um eine beliebte Eisdiele und ein ehrgeiziges Hotel namens “Efendi” erweitert.

Wie der Name schon andeutet, hat das Efendi zur Disneyfizierung von Akko beigetragen, indem es einige der beeindruckendsten palästinensischen Gebäude der Altstadt in ein Hotel umgewandelt hat, in dem Touristen eine generische “osmanische” Pracht erleben können, abgeschirmt von der Armut draußen und von jeder Spur eines bedeutenden palästinensischen Erbes.

Es ist nicht überraschend, dass Jeremias’ Anwesen ebenfalls angegriffen wurde, ebenso wie ein anderes Hotel, das Arabesque.

In einem schmeichelnden Porträt in der Zeitung Haaretz konnte Evan Fallenberg, der Besitzer des Arabesque, sein Hotel einfach als einen Ort der kulturellen und wirtschaftlichen Erneuerung und als ein Symbol der “jüdisch-arabischen Koexistenz” darstellen. Er nannte es “ein Werk der Liebe, das von Muslimen, Juden und Christen gleichermaßen geteilt wird”.

Bezugnehmend auf seine Annahmen über Akko als “Modell für erfolgreiche Koexistenz” fügte Fallenberg hinzu: “Was mir in den letzten Jahren Hoffnung gegeben hat, ist, dass dies eine Art Mikrokosmos dessen war, was in diesem Land passieren könnte, und das ist jetzt in Gefahr, verloren zu gehen.”

Illusion der Koexistenz

Doch das Modell der Koexistenz in den “gemischten Städten” war immer eine Illusion, eine, die durch die Proteste endgültig zerschlagen wurde. Koexistenz funktionierte nur für eine ethnische Gruppe, die Juden.

Aber dieses Koexistenzmodell in den “gemischten Städten” war immer eine Illusion, eine, die durch die Proteste schließlich zerschlagen wurde. Die Koexistenz funktionierte nur für eine einzige ethnische Gruppe, die Juden. Sie basierte auf der fortschreitenden Judaisierung dieser historischen palästinensischen Gemeinden, um ihr palästinensisches Erbe auszulöschen und ihre palästinensische Bevölkerung zu vertreiben.

Tourismus und archäologische Konservierung waren einfach bequemere, Image bewusstere Wege, um die Judaisierung im 21. Jahrhundert zu betreiben. Sie erregten weniger Aufmerksamkeit und internationale Opposition als Israels ethnische Säuberungsaktionen und groß angelegte Zerstörungen von Gemeinden im vorigen Jahrhundert.

Indem sie diesen Kontext – Israels fortlaufende Judaisierung palästinensischer Gemeinden innerhalb Israels – weggelassen haben, haben israelische Liberale die Hetze gegen palästinensische Bürger nur noch vertieft. Sie haben das von der Rechten präsentierte Bild bestätigt, ob es nun Präsident Rivlins “blutrünstiger Mob”, Netanjahus “Terroristen” oder die “Kristallnacht” des Bürgermeisters von Lod ist.

Damit haben israelische Liberale den Rationalisierungen jüdischer rechtsextremer Banden für ihre Gewalt gegen palästinensische Bürger ihre eigene Form der Legitimation angeboten: dass sie Juden und die jüdische Ehre schützen, dass sie Pogrome abwenden.

Zur Verteidigung einer nicht existierenden Koexistenz haben sich israelische Liberale auf die Seite der Rechtsextremen geschlagen und die palästinensische Minderheit der sehr realen Gefahr von jüdischen Pogromen ausgesetzt. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...