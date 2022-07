Konsequenzen des Kapitalismus von Noam Chomsky und Marv Waterstone Westend Verlag

Dieses Buch fordert uns förmlich heraus, sich den kommenden Herausforderungen aktiv zu stellen und den Kampf mit den kapitalistischen Strukturen aufzunehmen. Wenn wir das nicht tun, dann sind die Konsequenzen so schrecklich, dass wir in einem Desaster enden. Ob wir noch viel aufhalten werden ist fraglich, aber kampflos aufzugeben, wäre das Ende. Noam Chomsky und Marvin Waterstone geben uns eine Anleitung zum handeln. Schließlich betrifft uns die kapitalistische Bedrohung alle. Was wir aktuell erleben, ist nur ein Vorgeschmack der zügellosen Globalisierung und rücksichtslosen kriegerischen Kampfes unter US-Führung. Konsequenzen des Kapitalismus, vom langen Weg von der Unzufriedenheit zum Widerstand, dass ist gutes Motto. Dank an die Autoren, die dieses wichtige Buch geschrieben haben.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.nachdenkseiten.de/?p=84872

Über das Buch Eine essentielle Fibel über Kapitalismus, Politik und die Funktionsweise der Welt, basierend auf der sehr beliebten Vorlesungsreihe „Was ist Politik?“ Gibt es eine Alternative zum Kapitalismus? In diesem bahnbrechenden Text zeichnen Chomsky und Waterstone eine kritische Landkarte für eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft. ‚Covid-19 hat eklatante Versäumnisse und monströse Brutalitäten im gegenwärtigen kapitalistischen System aufgedeckt. Es stellt sowohl eine Krise als auch eine Chance dar. Alles hängt von den Handlungen ab, die die Menschen in ihre eigenen Hände nehmen.‘ Wie prägt die Politik unsere Welt, unser Leben und unsere Wahrnehmungen? Wie viel vom „gesunden Menschenverstand“ wird tatsächlich von den Bedürfnissen und Interessen der herrschenden Klassen bestimmt? Und wie können wir die kapitalistischen Strukturen herausfordern, die heute alles Leben auf dem Planeten bedrohen?

Der Autor / Die Autorin Noam Chomsky Noam Chomsky, geboren 1928, ist Professor emeritus für Sprachwissenschaft und Philosophie am M.I.T. Er hat die moderne Linguistik revolutioniert und zahlreiche Bestseller verfasst. Chomsky ist einer der… mehr erfahren Marvin Waterstone Marv Waterstone ist emeritierter Professor der School of Geography and Development an der University of Arizona, wo er seit über 30 Jahren als Fakultätsmitglied tätig ist. Seine Forschungsund Lehrtätigkeit…

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...