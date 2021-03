Bild: Workers drag the red carpet next to Kosovo’s and Israel’s flags displayed during a ceremony at the headquarters of the Foreign Ministry in Pristina on February 1, 2021 [ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images]

Kosovo follows US, Guatemala in opening embassy in Jerusalem Kosovo opened its embassy to Israel in Jerusalem on Sunday, joining the United States and Guatemala as the only countries with embassies in a city whose status is at the heart of the Israeli-Palestinian conflict, reports Reuters. Muslim-majority Kosovo promised to locate its embassy in Jerusalem when it established diplomatic ties with Israel last year under US sponsorship.

Kosovo folgt den USA und Guatemala bei der Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem

14. März 2021

Der Kosovo eröffnete am Sonntag seine Botschaft in Jerusalem und schließt sich damit den Vereinigten Staaten und Guatemala als die einzigen Länder mit Botschaften in einer Stadt an, deren Status im Zentrum des israelisch-palästinensischen Konflikts steht, berichtet Reuters.

Der mehrheitlich muslimische Kosovo versprach, seine Botschaft in Jerusalem zu errichten, als er letztes Jahr unter US-Förderung diplomatische Beziehungen zu Israel aufnahm.

Das kosovarische Außenministerium erklärte auf Twitter, dass mit der Eröffnung der Botschaft “das Versprechen, das heute im Oval Office gegeben wurde, endlich erfüllt wird”.

Israel sieht seine neuen Beziehungen zum Kosovo als Teil seiner breiteren Normalisierung mit arabischen und muslimischen Ländern unter Vereinbarungen, die vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump unterstützt wurden.

Wasel Abu Youssef, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, sagte, die Eröffnung der kosovarischen Botschaft in Jerusalem widerspreche UN-Resolutionen und ziele darauf ab, “die palästinensische Sache zu schwächen”.

Lesen: EU warnt Kosovo vor Botschaftseröffnung in Jerusalem

Ein Termin für eine offizielle Eröffnungszeremonie wurde nicht sofort bekannt gegeben.

Am Donnerstag eröffnete die Tschechische Republik ein diplomatisches Büro in Jerusalem, eine Zweigstelle ihrer Botschaft in Tel Aviv, ein Schritt, der die Verurteilung durch die Palästinenser und die Arabische Liga nach sich zog.

Der Status Jerusalems ist eines der größten Hindernisse für ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern, die mit breiter internationaler Unterstützung Ost-Jerusalem, das von Israel im Nahostkrieg 1967 erobert wurde, als ihre Hauptstadt haben wollen.

Israel hat Ost-Jerusalem nach dem Konflikt von 1967 annektiert, was international nicht anerkannt wird. Übersetzt mit Deepl.com



