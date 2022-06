Ist das die Situation – wenn die Wahrheit am meisten gebraucht wird, geht die Unterstützung für sie aus? Sobald die herrschenden Eliten die Berichterstattung kontrollieren, sind Freiheit, Freiheit und das Leben, wie die Amerikaner es kannten, tot.

Es wird immer schwieriger, die Wahrheit zu sagen, da die Amerikaner dafür bestraft werden. Wenn Sie die wenigen von uns, die nach der Wahrheit süchtig sind, nicht unterstützen, wird die Wahrheit sterben.

Krieg mit der Russischen Föderation

Von Paul Craig Robers



24. Juni 2022

Ich erinnere mich daran, wie andere in mein Horn stießen. Die französische Regierung von Präsident Francois Mitterrand verlieh mir die französische Ehrenlegion für die Wiederherstellung der Wirtschaftswissenschaften. Präsident Reagan schickte seinen Haushaltsdirektor Jim Miller zur Preisverleihung mit einem Brief von Reagan, in dem er mir Anerkennung für Reagans erfolgreiche Wirtschaftspolitik zollte, die die Stagflation beseitigte. Das US-Finanzministerium verlieh mir seine Silbermedaille für “herausragende Beiträge zur US-Wirtschaftspolitik”. Who’s Who in America verlieh mir den Lifetime Achievements Award. Der Press Club of Mexico verlieh mir den International Journalism Award. Als meine Kinder geboren wurden, erhielt ich Glückwunschschreiben von Persönlichkeiten wie dem Chief of Naval Operations und dem Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Und so weiter.

Heute wird nicht mehr in mein Horn geblasen, es sei denn, ich tue es selbst, was ich nicht getan habe, aber jetzt tun werde. Ich habe mich selbst ruiniert, indem ich die Wahrheit gesagt habe, und dafür bekomme ich nicht einmal Anerkennung.

Gestern (23. Juni 2022) schrieb The Saker (Andrei Raevsky), dass es unbestreitbar geworden ist, dass das, was als begrenzte russische Militäroperation in der Ukraine begann, sich zu einem offenen und umfassenden Krieg zwischen Russland und dem Westen entwickelt hat.

Ich war der erste, der in einem Artikel darauf hinwies, dass der “begrenzte” Aspekt der russischen Intervention im Donbass eine Täuschung war. Washington, so sagte ich, würde niemals zulassen, dass sie begrenzt wird. Für diese offensichtlich richtige Einsicht hat Andrej mich als antirussisch denunziert. Dmitri Orlow tat mich als Spinner ab, der einen Atomkrieg wolle. Mit anderen Worten, mein Hinweis auf eine Fehlkalkulation des Kremls, die zu einem größeren Krieg führen würde, war trotz seines offensichtlichen Wahrheitsgehalts unerwünscht.

Nun, wie Andrei jetzt einräumt, ist der von mir vorhergesagte größere Krieg bereits eingetreten. Die Empfänglichkeit des Kremls für Provokationen hat ihn in eine Situation gebracht, in der ein unbedeutendes Land, sicherlich militärisch, aber in jeder Hinsicht, Russlands Versorgung mit einem Teil Russlands – Kaliningrad – blockiert hat. Wenn der Kreml, der Provokationen stets toleriert, dies akzeptiert, ist Russland erledigt. Wenn der Kreml dies nicht akzeptiert, ist Litauen erledigt.

Da Litauen Mitglied der NATO ist – eine dumme Entscheidung – wird die NATO in den Krieg ziehen oder nachgeben müssen. Die jüdischen Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, werden nicht zulassen, dass sie sich zurückziehen. Washington zahlt viel für Gehorsam und wird von der NATO erwarten, dass sie sich fügt.

Mit anderen Worten: Europas “Führer” werden wahrscheinlich bald vor einer Entscheidung stehen: Zerstören wir Europa oder geben wir unsere amerikanischen Zahlungen auf?

Sie werden das Geld nehmen und weglaufen, aber wohin?

Als ehemaliger Kalter Krieger, als ehemaliges Mitglied eines präsidialen Untersuchungsausschusses, der die Ansichten der CIA über die wirtschaftlichen und militärischen Fähigkeiten der Sowjetunion bewerten sollte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es keinen Ausweg gibt.

Wenn die Hegemonie der jüdischen Neokonservativen über die Außenpolitik der USA und damit des Westens nicht gebrochen wird, steuern der Westen und Russland auf einen Atomkrieg zu.

Der Krieg wird nuklear sein, weil der Westen konventionell zu schwach ist, um Russland zu konfrontieren. Der Westen ist sich dessen nicht bewusst, denn die russische Intervention im Donbass umfasst nur wenige russische Truppen, die sich langsam durch Umzingelung bewegen. Normalerweise ist eine Invasionstruppe personell im Verhältnis 3:1 überlegen, aber im Donbass-Konflikt sind die Ukrainer den Russen wahrscheinlich zahlenmäßig unterlegen, während die Masse der russischen Armee am Rande des Geschehens auf ein Eingreifen der NATO-Truppen wartet.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Russland den Donbass von ukrainischen Streitkräften räumen wird. Diese Aufgabe ist fast abgeschlossen. Aber nicht der größere Konflikt.

EU und NATO bilden eine Koalition “für den Krieg gegen Russland” – Lawrow

Der russische Außenminister sagte heute: “Hitler hat einen großen Teil, wenn nicht sogar die meisten europäischen Nationen unter seinem Banner für einen Krieg gegen die Sowjetunion versammelt”, und fügte hinzu, dass “jetzt die EU zusammen mit der NATO eine andere – moderne – Koalition für eine Pattsituation und letztendlich einen Krieg mit der Russischen Föderation bilden.” Übersetzt mit Deepl.com

