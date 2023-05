Krieg und Frieden Von Eugen Souper NRhZ

Druckversion

Krieg und Frieden

Ein russischer Journalist zu Behauptungen von Prof. Dr. Klaus Gestwa über den Ukraine-Konflikt

Das Wesentliche der Ereignisse verstehen

Von Eugen Souper

Am 23. Februar 2023 veröffentlichte Prof. Dr. Klaus Gestwa, Professor für Osteuropäische Geschichte von der Universität Tübingen, “acht populäre Theorien zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine” als so genannten Thesencheck. Der russische Journalist Eugen Souper kommentiert die Ausführungen Gestwas und weist auf die sachlichen und ideologischen Fehler des angesehenen Professors hin. So gibt er dem Zuschauer auch Gelegenheit, die Positionen beider Seiten besser zu verstehen. Souper meint, “für die russischen Medien besteht keine Notwendigkeit, den Einfluss auf die Köpfe der Menschen zu übertreiben, Propaganda überzeugt keinen Russen.” Nachfolgend dokumentiert die NRhZ die Entgegnung von Eugen Souper in deutscher Übersetzung.

Der Zweck meiner Antwort ist es, auf die sachlichen und ideologischen Fehler des angesehenen Professors hinzuweisen, die er in seinen Widerlegungen [der russischen Sichtweise] macht. Aber gleichzeitig begrüße ich die Tatsache dieser Korrespondenzdiskussion, da sie dazu beitragen wird, die Positionen des anderen besser zu verstehen und möglicherweise mehr Menschen einzubeziehen, die das Wesentliche der Ereignisse verstehen wollen.

Zu These 1

Beginnen wir die Analyse mit der ersten These, in der der Professor argumentiert, dass die NATO Russland nie bedroht hat und diese Bedrohung von Russland speziell erfunden wurde, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen.

Der erste Fehler des Professors besteht darin, dass er bei der Analyse der Erklärung der so genannten Allrussischen Offiziersversammlung feststellt, dass dieser Appell am Tag des Einmarsches Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 veröffentlicht wurde. Tatsächlich wurde der Aufruf am 31. Januar 2022 veröffentlicht, wie der Link zu der Website zeigt, den der Professor selbst zitiert [1].

Weiter stellt der Professor fest, dass es in diesem Appell heißt, dass “die Bedrohung aus dem Ausland erfunden wurde, um einen militärischen Angriff auf die Ukraine zu provozieren”. In dem Bericht heißt es jedoch, dass “externe Bedrohungen sicherlich vorhanden sind, aber im Moment nicht kritisch sind”.

Schauen wir uns nun an, was die “Allrussische Offiziersversammlung” ist. Tatsächlich ist es eine von Tausenden von öffentlichen Organisationen in Russland, die den meisten Russen wenig bekannt ist und kein politisches oder fachliches Gewicht hat. Das Niveau der Expertenanalyse dieses Verbandes kann anhand des Textes der zur Diskussion stehenden Berufung beurteilt werden. Insbesondere heißt es, dass, wenn Russland die Ukraine angreift, die NATO-Staaten gezwungen sein werden, mit Russland in den Krieg zu ziehen, die Türkei die Krim angreifen wird und Russland sich sofort in einen weltweiten Paria verwandeln wird. Daher ist es nicht notwendig, sich ernsthaft auf den Text dieses Appells zu beziehen und ihn erst recht als Beweis dafür anzuführen, dass Russland eine Bedrohung durch die NATO erfunden hat, um die Ukraine anzugreifen.

Darüber hinaus räumt der Professor ein, dass die NATO nach dem Zusammenbruch der UdSSR begann, aktiv nach Osten zu expandieren. Erinnern Sie sich daran, dass die NATO von 1999 bis 2023 14 Staaten umfasste, von denen vier eine gemeinsame Grenze mit Russland haben.

Der Professor argumentiert, dass dies geschah, weil in Russland “imperiale Stimmen” zu erklingen begannen, und dies ist eine Entschuldigung für die Länder, die der NATO beigetreten sind, da sie sich um ihre Sicherheit kümmerten. Aber Russland ist auch um seine Sicherheit besorgt und warnt seit zwei Jahrzehnten, dass es die NATO-Erweiterung als Bedrohung für sich selbst betrachtet.

Aber es geht nicht nur um die NATO-Erweiterung und die Zahl der NATO-Soldaten in der Nähe der russischen Grenzen. Die Aggression des NATO-Blocks gegen Jugoslawien war der erste grobe Verstoß gegen die Bestimmungen der Russland-NATO-Grundakte, die den Verzicht auf die Anwendung von Gewalt gegen “jeden anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit in irgendeiner Weise” proklamierte [2][3].

Danach, im Jahr 2002, zogen sich die Vereinigten Staaten aus dem ABM-Vertrag zurück und starteten ein Programm zur Schaffung eines globalen Raketenabwehrsystems mit Elementen, die sich unter anderem in Europa befanden und nicht nur defensives, sondern auch offensives Potenzial trugen [4].

Im Jahr 2019 zogen sich die Vereinigten Staaten aus dem INF-Vertrag (Vertrag über die Beseitigung von Mittel- und Kurzstreckenraketen) zurück und eröffneten damit die Möglichkeit, neue Arten von Bodenwaffen zu schaffen und sie auf dem Territorium ihrer europäischen NATO-Verbündeten einzusetzen [5].

Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten in der Ukraine und in vielen anderen Ländern der ehemaligen UdSSR biologische Laboratorien eröffnet haben, in denen sie undurchsichtige Studien zu Krankheitserregern durchgeführt haben, die Epidemien verursachen können. Lange vor Beginn der speziellen Militäroperation (SMO) hat Russland wiederholt um internationalen Zugang zu diesen Laboratorien gebeten [6].

All dies wurde von Russland als grober Verstoß gegen die Bestimmungen der Grundakte und als direkte Bedrohung seiner eigenen Sicherheit empfunden. Kann man sagen, dass die NATO die Interessen Russlands berücksichtigt und versucht hat, sie nicht zu provozieren? Hier spreche ich nur von dokumentierten Verstößen, aber auch vom Staatsstreich in der Ukraine, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, wurde von Russland als Überschreiten der letzten roten Linie wahrgenommen und provozierte die Eingliederung der Krim in Russland.

Die These, dass die immer stärker werdenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland von den friedliebenden Stimmungen der NATO zeugten, hält einer Überprüfung nicht stand. Diese Beziehungen entwickelten sich, da sie sowohl für Russland als auch für Deutschland von Vorteil waren. Als Historiker sollte sich der Professor darüber im Klaren sein, dass auch bis zum Angriff Nazi-Deutschlands auf die UdSSR reger Handel zwischen diesen Ländern betrieben wurde [7]. Macht es einen Unterschied?

Der Professor erinnert daran, dass westliche Staats- und Regierungschefs am Vorabend der SMO versuchten, Putin die Meinung zu vermitteln, dass ein Angriff auf die Ukraine unzulässig sei. Aber erinnern Sie sich daran, dass Moskau Ende 2022 einen Vertragsentwurf mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten veröffentlicht hat, in dem es insbesondere auf der Beendigung der militärischen Zusammenarbeit der NATO mit postsowjetischen Ländern, der Weigerung, Stützpunkte auf ihrem Territorium zu errichten, der Beschränkung der Stationierung von Angriffswaffen in der Nähe der russischen Grenze, dem Abzug amerikanischer Atomwaffen aus Europa und der Nichterweiterung des Bündnisses nach Osten bestand [8] . So war es Russland, das erkannte, dass die Situation an einem gefährlichen Punkt angelangt war, das die Amerikaner und ihre Verbündeten einlud, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie ignorierten diese Einladung jedoch.

Zu These 2

Kommen wir zur Analyse der zweiten These über die historischen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine. Sie, sehr geehrter Herr Professor, erkennen an, dass Russland, die Ukraine und Weißrussland eine große gemeinsame historische Vergangenheit haben. Diese Tatsache kann nicht geleugnet werden. Aber Sie sagen, dass Russland auf dieser Grundlage versucht, die Ukraine als unabhängigen Staat zu zerstören und zu absorbieren. Unter den erklärten Zielen der SMO gibt es jedoch nichts dergleichen [9]. Russland braucht eine gutnachbarliche Ukraine. Russland braucht auch ein gutnachbarliches Weißrussland, und da Weißrussland nicht zu einem Sprungbrett für antirussische Kräfte geworden ist, genießen seine Bürger heute ein friedliches Leben und profitieren vom Frieden mit Russland. Das reicht für Russland völlig aus.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Ukraine bis 2014 und auch danach weiterhin von der Zusammenarbeit mit Russland profitiert hat. Wir waren weiterhin an Handelsbeziehungen gebunden, obwohl die ukrainischen Behörden es eilig hatten, sie durch einseitige Sanktionen zu zerstören.

Okay, das war ihre Wahl. Aber wenn Putin die Ukraine als “antirussisch” bezeichnet, verstehen alle Russen, was er meint. In den letzten 8 oder noch mehr Jahren haben wir gesehen, wie die westlichen Partner der Ukraine sie auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet haben. Die westlichen Staats- und Regierungschefs selbst gaben zu, dass die Minsker Vereinbarungen nur ein Versuch waren, Zeit zu gewinnen und die Ukraine besser auf den Krieg vorzubereiten [10],[11]. Es scheint mir, dass es danach einfach nichts mehr zu diskutieren gibt. Die Russen betrachten die Ukrainer immer noch als brüderliches Volk und sind bereit, nach ihrer Entnazifizierung und Entmilitarisierung mit ihnen in Frieden und Harmonie zu leben.

Zu These 3

Lassen Sie uns die dritte These über Putins Absichten in diesem Krieg analysieren. Krieg ist, wie Sie wissen, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der Versuch, Putin als obsessiven Kriegsliebhaber darzustellen, ist eine zu starke Vereinfachung. Im Allgemeinen ist mir aufgefallen, dass europäische Denker dazu neigen, nicht nur Putin, sondern auch Russland und Russen zu vereinfachen. Ich verstehe sie, weil Vereinfachen immer einfacher ist als Lernen. Und für das Studium Russlands, seiner Kultur, Geschichte und Besonderheiten der Mentalität gibt es manchmal nicht genug Leben. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass unsere europäischen Kollegen endlich lernen, in Russlands Handeln mehr zu sehen, als ihren eigenen Propagandaklischees zu folgen. Schließlich ist es das Missverständnis Russlands, das Europa immer wieder zu katastrophalen Fehlern führt, wie es im Fall des Krieges in der Ukraine geschehen ist.

Putin hat lange und hart versucht, mit der Ukraine auszukommen und sich auf ein friedliches Zusammenleben zu einigen. Da seine Diplomatie nicht erfolgreich war, setzte er die Politik mit anderen Mitteln fort [12]. Ich bin sicher, dass er von der gewählten Methode nicht begeistert ist, so wie keiner der Russen begeistert ist. Und wir alle hoffen, dass dies so schnell wie möglich endet. Sie werden heute in Russland keinen einzigen Kriegsliebhaber finden.

Sie behaupten auch, Putin habe Angst vor der glänzenden Demokratie des Westens. Niemand in Russland heute, auch nicht Putin, glaubt an Ihre Demokratie. Wir wurden in den 90er Jahren von Ihnen getäuscht und glaubten an ein Märchen über eine freie westliche Welt. Aber in den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, dass Russland manchmal viel mehr Freiheit und Demokratie hat als Sie. Ja, wir haben keine perfekte Demokratie und keine vollkommene Freiheit. Aber wir rühmen uns nicht damit und erzählen der Welt keine Märchen über einen “blühenden Garten”, umgeben von wildem Dschungel. Und wenn wir sehen, wie die Polizei in Frankreich ihre eigenen Leute verprügelt, die gegen die Rentenreform rebelliert haben, oder wie sie in den Vereinigten Staaten Strafverfahren gegen die Opposition fabriziert, können wir uns Ihre Demokratie nicht zum Vorbild nehmen. Und noch mehr, Angst vor ihr zu haben.

Und schließlich erscheint Putins Idee einer neuen Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Welt vernünftig, und ich bin sicher, dass sie früher oder später stattfinden wird. Am Ende wird die Welt entscheiden müssen, wie sie weiterleben will, nachdem alle bestehenden Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit endgültig gestorben sind.

Was will Putin also wirklich? Er will, dass niemand anderes Russland und die Russen bedroht. Dies ist ein legitimer Wunsch, und das russische Volk unterstützt ihn voll und ganz.

Zu These 4

Kommen wir zur Analyse der vierten These über die ukrainische Demokratie. Ich weiß nicht, über welche Art von ukrainischer Demokratie wir sprechen können, wenn Oppositionsparteien [13] und die Medien in der Ukraine offiziell verboten sind [14]. Wenn jede Äußerung einer bürgerlichen Position, die von der Meinung der Behörden abweicht, strafrechtlich verfolgt wird. Wenn die kanonische orthodoxe Kirche verfolgt wird [15].

Man kann den Euromaidan als eine demokratische Bewegung betrachten, nicht als einen Staatsstreich, aber man kann nicht leugnen, dass der Südosten der Ukraine ihn nicht akzeptiert hat. Und dass die so genannten ukrainischen Demokraten als Reaktion auf diese Ablehnung das entfesselt haben, was Sie einen “Angriffskrieg” nennen. Wenn Demokratie nach Ihrem Verständnis die physische Vernichtung aller Dissidenten voraussetzt, dann erscheint uns eine solche Demokratie nicht attraktiv.

Was die heutigen Ereignisse betrifft, so weiß ich nicht, wer die Ukraine jetzt wirklich kontrolliert. Aber das sind definitiv nicht die Menschen in der Ukraine. Die Menschen hätten längst eine Gelegenheit gefunden, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen und den Krieg zu beenden. Aber Selenskyj hat Verhandlungen mit Russland per Gesetz verboten, und dies ist eine weitere Manifestation der brillanten ukrainischen Demokratie [16].

Ich sehe auch, dass der Einfluss westlicher Führer auf die Ukraine enorm zugenommen hat. Jetzt schuldet die Ukraine dem Westen so viel, dass sie fast ein Jahrhundert lang zahlen muss. Und ich glaube nicht, dass dies ein Geschenk ist, das der Gläubiger seinem Schuldner vergeben wird.

Zu These 5

Wir analysieren weiter die fünfte These über den Status der Krim und des Donbass. Ihr historischer Hintergrund ist genau, bis Sie anfangen, über die Gegenwart zu sprechen und Ihre persönlichen Einschätzungen abzugeben. Sie behaupten, dass die Bewohner der Krim 2014 nicht daran interessiert waren, Teil Russlands zu werden. Die Ergebnisse des Referendums zeigten jedoch das Gegenteil. Sie mögen an seiner Legitimität und Authentizität zweifeln, aber Sie können nicht leugnen, dass es nach dem Eintritt in Russland keine spürbare Empörung unter den Bewohnern der Krim gab. Die Menschen akzeptierten diese Tatsache ruhig und passten sich unglaublich schnell an ihr neues Leben an. Buchstäblich sofort wurde die Krim zu einem Anziehungspunkt für Millionen von Touristen aus ganz Russland, und ich selbst, nachdem ich viele Male um die Halbinsel gereist war und dort mit Freunden, Kollegen und sogar Verwandten kommuniziert hatte, hörte nie eine Enttäuschung von ihnen von den neuen Realitäten [17].

Apropos Donbass: Sie behaupten, dass dort von den russischen Sonderdiensten separatistische Gefühle gepflanzt wurden. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie die Macht unserer Sonderdienste stark überschätzen. Die ukrainischen Behörden taten alles, um diese Region von sich selbst zu trennen, da sie ihre Identität nicht erkannten und versuchten, Ukrainer dort anzusiedeln und alle kulturellen Beziehungen zu Russland zu zerstören.

Woher kam diese Verbindung zu Russland auf dem Territorium der Ukraine? Ich möchte Ihnen die Namen einiger der großen Städte nennen, die von den russischen Zaren gegründet wurden. Dies sind Donezk, Lugansk, Mariupol, Charkow, Odessa, Saporoschje, Sumy, Cherson, Nikolaev, Kirowograd, Krivoy Rog und Dnepropetrowsk [18]. Alle diese Namen sollten Ihnen aus den Militärberichten des letzten Jahres bekannt sein.

All dies bedeutet natürlich nicht, dass Russland davon träumt, seine einst gegründeten Städte zurückzuholen. Dies ist eine vulgäre Sicht auf Russland. Wenn unsere Ambitionen so wären, würden sie sich nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf andere Länder erstrecken. Und deshalb hat Putin auch nach 2014 die Unabhängigkeit der DVR und LVR sehr lange nicht anerkannt. Er versuchte, im diplomatischen Bereich zu bleiben und hoffte, Probleme friedlich lösen zu können. Wie ich bereits sagte, braucht Russland Ruhe an den Grenzen, keine neuen Gebiete. Aufgrund der Tatsache, dass die Amerikaner und Europäer die legitimen Forderungen Russlands ignorierten, begann das Territorium unseres Landes zu wachsen.

Zu These 6

Als nächstes analysieren wir die sechste These über die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine. Ich gestehe, dass ich, nachdem ich Ihre Widerlegung der These gehört habe, dass die Lieferung westlicher Waffen den Krieg in der Ukraine verlängert, darin nicht die Widerlegung selbst gefunden habe. Sie geben zu, dass dies eine Tatsache ist, aber Sie schieben die Schuld auf Putin. Sie sagen, dass Putin nicht erlaubt werden darf, Land zu erobern, und deshalb kann es keine Friedensverhandlungen geben, bis die Ukraine gewinnt.

Aber Sie wiederholen einen Fehler der Vergangenheit. Russland braucht kein Land, Russland kämpft nicht um Land. Russland ist das größte Land der Welt und wir haben viel Land, das wir mit einer so kleinen Bevölkerung nicht entwickeln können. Der Krieg in der Ukraine führt zu einem weiteren Rückgang unserer Bevölkerung, verschärft die demografischen Probleme. Das ist ein enormer Preis, den wir zahlen, aber nicht für Land, sondern für Sicherheit.

Auch Europa zahlt, und das jeden Tag mehr. Durch die Lieferung von Waffen verlängern Sie Krieg und Leid. Aber dieser Krieg wird früher oder später enden. Je später, desto mehr zahlen Sie dafür. Wenn Sie immer noch glauben, dass Russland verlieren und sich zurückziehen kann, dann tue ich es nicht.

Sie nennen Moldawien und Georgien als Beispiel, ich gehe davon aus, dass sie die nächsten Ziele Russlands werden könnten. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass es die ausgewogene Position Georgiens war, das sich von Beginn des Ukraine-Konflikts an weigerte, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und echte Neutralität einnahm, die seine Sicherheit garantierte. Und nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Einkommen, da der Handelsumsatz zwischen Russland und Georgien im vergangenen Jahr in einem fantastischen Tempo gewachsen ist [19], [20]. Und bei all den Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Moldawien ist seine Führung klug genug, um den schmalen Grat in den Beziehungen zu Russland nicht zu überschreiten.

Vielleicht war dies eine Entdeckung für Sie, aber Sie können Freunde sein und mit Russland Handel treiben. Und das ist die Garantie für Ihre Sicherheit.

Sie argumentieren, dass Russland ohne Putin ein schwieriger Partner bleiben kann. Indem Sie die Ukraine weiterhin mit Waffen und Geld vollpumpen, indem Sie in Ihren Medien weiterhin Hass gegen alle Russen schüren, erziehen Sie buchstäblich Generationen von Russen zur Feindseligkeit gegen Europa und seinen Werten. Selbst wenn der Krieg morgen endet, werden die Russen nichts vergessen. Ich habe vor einem Jahr darüber gesprochen. Die öffentliche Stimmung wird so sein, dass russische Politiker selbst mit starkem Wunsch die antiwestliche Stimmung der Russen nicht ignorieren können. Die gute Nachricht für Sie ist, dass die Russen sehr schnell verzeihen und wissen, wie man wirklich zu Freunden wird. Aber dafür müssen die europäischen Politiker, die jetzt die Flammen des Krieges schüren, gehen.

Zu These 7

Kommen wir zur Analyse der siebten These über die Falschheit der russischen Medien. Alle Medien auf der ganzen Welt belügen ihre Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie Sie festgestellt haben, dass die russischen Medien mehr lügen als die deutschen, dafür würde ich gerne die Daten einer unparteiischen Studie sehen und nicht Ihre persönlichen Einschätzungen. Ich lese viel russische, europäische und amerikanische Presse und sehe keinen großen Unterschied zwischen ihnen. Jeder Staat versucht, die Medien in seinem eigenen Interesse zu kontrollieren und zu nutzen. In unserer Welt gibt es schon lange keine Meinungsfreiheit mehr. Und meiner Meinung nach ist der Versuch herauszufinden, wessen Medien die Fakten mehr verzerren – russische, deutsche oder andere – eine hohle Sache.

Die russischen Medien sind nicht perfekt. Aber es besteht keine Notwendigkeit, ihren Einfluss auf die Köpfe der Menschen zu übertreiben. Verstehen Sie, dass, wenn die Russen nicht in ihren Köpfen und Herzen glauben würden, dass der Krieg in der Ukraine ein bitteres, aber notwendiges Ereignis ist, keine Propaganda sie davon überzeugen könnte. Vor allem, wenn man dafür sein eigenes Blut vergießen muss. Sie als Deutscher vergießen Ihr Blut nicht, für Sie ist alles, was passiert, nur ein Bild auf dem Monitor, so dass Sie die Motivation der Russen nicht vollständig beurteilen können und sie eine zombifizierte Herde zu nennen. Wenn Sie verstehen wollten, was passiert, würden Sie versuchen, mehr darüber zu erfahren, warum sich die Russen genau so verhalten, wie sie es tun. Aber es ist einfacher für Sie, ein anderes Propagandaklischee zu verwenden und Russen zu Menschen zu erklären, die die Fähigkeit verloren haben, kritisch zu denken.

Nein, die russischen Medien sind nicht perfekt. Aber Ihre sind nicht besser. Ich lese seit zehn Jahren die westliche Presse. In den letzten 5-6 Jahren habe ich aufgehört, interessante und frische Gedanken darin zu sehen. Gedanken, die mit ihrer Neuheit verblüffen und Sie in eine neue Richtung denken lassen. Ihr habt solche Denker nicht mehr, weil eure Gesellschaft sie nicht braucht. Ich bedauere das, denn Europa stand einst an vorderster Front des Denkens und bereicherte die Welt. Aber das ist längst vorbei. Ihre Presse ist so aufgebaut, dass sie im Grunde amerikanische Narrative wiederholt. Zuerst schreibt Bloomberg etwas, dann replizieren es Ihre Medien. Sie sind in eine totale intellektuelle Falle der Amerikaner getappt, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Dies manifestiert sich natürlich nicht nur in der Presse, sondern auch in anderen Themen, aber dies ist ein anderes Gesprächsthema.

Zu These 8

Und schließlich analysieren wir die letzte achte These über die Notwendigkeit der Niederlage Russlands. Sie träumen davon, dass die Ukraine mit Hilfe des Westens Russland auf dem Schlachtfeld besiegt und alle seine Territorien zurückerobern kann. Ich träume davon, dass Russland die gesamte Ukraine in seine Föderation zurückbringen wird, da nur dies die Nichtwiederholung des Krieges garantiert. Aber seien wir realistisch – in Wirklichkeit sind unsere Träume nicht dazu bestimmt, wahr zu werden. Tatsächlich wird dieser Konflikt eingefroren und es wird eine neue schwelende Brutstätte der Spannungen in Europa geben, die periodisch aufflammen wird und sich über Jahrzehnte hinziehen kann [21].

All dies hätte vermieden werden können. Als Selenskyj sich erst im vergangenen Jahr unter dem Druck seiner westlichen Sponsoren geweigert hatte, mit Russland zu verhandeln. Aber der Moment, in dem die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, rückt näher und der Frieden wird kommen.

Glauben Sie mir, Russen und Ukrainer werden sich viel schneller einigen, als Sie sich heute vorstellen können. Niemand hätte sich also vorher vorstellen können, dass die Russen nach den blutigen Kämpfen im Nordkaukasus so schnell mit den Tschetschenen einigen würden. Ich fordere Sie auf, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was in der Welt geschieht, und Sie werden sehen, dass sich die Welt sehr schnell verändert und alte Feinde zu Freunden werden. Der Iran ist wieder mit Saudi-Arabien befreundet und Saudi-Arabien ist mit Syrien befreundet, was vor kurzem noch undenkbar war. Und nur westliche Länder verlieren Vertrauen und Freundschaft wegen ihrer Arroganz und unglaublichen Ambitionen.

Abschließend wünsche ich uns allen Frieden. Und je früher es kommt, desto besser.

Bei dem hier wiedergegebenen Text handelt es sich um das ins Deutsche übersetzte Transkript eines in russischer Sprache aufgenommenen Videos. Hier das Video mit deutschsprachiger Synchronisation:

Online-Flyer Nr. 811 vom 17.05.2023



