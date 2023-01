Krisen- und Insolvenzticker: Fast jedes zweite deutsche Unternehmen geht für 2023 von Rezession aus

Wo soll das noch bloß hinführen? Oberste “Wirtschaftsweise” fordert höhere Rentenbeiträge – und immer späteres Renteneintrittsalter

Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, spricht sich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung für eine sofortige Erhöhung der Rentenbeiträge aus. Sie sagte:

“Wir sollten die Beitragssätze jetzt schon anheben, um die starke Babyboomer-Generation, die bald in Rente geht, noch an den Kosten zu beteiligen. Und wir sollten die Renten im Laufe der Zeit weniger stark steigen lassen. Bisher sind die Renten an die Löhne gekoppelt. Das sollte sich ändern. Die Renten sollten nicht mehr so stark steigen wie die Löhne.”

Weiterhin will Schnitzer besonders hohe Renten zukünftig “abschmelzen”, denn “wer doppelt so viel in die Rentenkasse einzahlt, sollte nicht mehr automatisch doppelt so viel herausbekommen”. Ihre Generation habe zu sehr “über die Verhältnisse gelebt” und zu wenig Kinder groß gezogen. Da nun aber immer weniger Beitragszahler einzahlen, fordert Schnitzer ein radikales Umdenken der Betroffenen – auch in Bezug auf ein immer späteres Renteneintrittsalter: “Wir müssen allen Menschen klarmachen: Sie müssen für die Kosten, die sie im Laufe des Lebens verursachen, früh Rücklagen bilden.”

Quelle: www.globallookpress.com © Christian Ohde

