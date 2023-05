In Reaktion auf die Ausweisung von 30 russischen Diplomaten durch das Auswärtige Amt hatte Russland schon im April entschieden, nur noch eine paritätische Anzahl deutscher Staatsbediensteter in Moskau zu dulden. Jetzt, wo die Ausreisefrist für die Überzähligen näher rückt, machen deutsche Medien auf “unschuldiges Opfer”.

Krokodilstränen bei deutschen Medien: Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen Russland verlassen

In Reaktion auf die Ausweisung von 30 russischen Diplomaten durch das Auswärtige Amt hatte Russland schon im April entschieden, nur noch eine paritätische Anzahl deutscher Staatsbediensteter in Moskau zu dulden. Jetzt, wo die Ausreisefrist für die Überzähligen näher rückt, machen deutsche Medien auf “unschuldiges Opfer”.

Video: In der deutschen Botschaft in Moskau müssen in letzter Zeit immer häufiger die Sachen gepackt werden. Das Video von RIA Nowosti zeigt, wie Habseligkeiten ausgewiesener Diplomaten mit Lkws vom Botschaftsgelände gefahren werden.

Bereits im April hatte Russland auf die Ausweisung von 30 russischen Diplomaten aus Deutschland reagiert und als Gegenmaßnahme die Zahl der in Moskau akkreditierten deutschen Staatsbediensteten eingeschränkt. Den “Überzähligen” war eine Frist bis zum 31. Mai für die Ausreise gesetzt worden, die nun ausläuft.

Am Sonnabend wärmten einige deutsche Massenmedien, darunter die Süddeutsche Zeitung, die Tagesschau und die Welt, die Nachricht wieder auf und vergossen Krokodilstränen: