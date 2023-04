Dieses Jahr wäre der richtige Zeitpunkt um den 8. Mai, den Tag der Befreiung über Nazi-Deutschland als Feiertag in Deutschland einzuführen und ein Zeichen zu setzen. Evelyn Hecht-Galinski

Kursk folgt Belgorod bei Absage der Militärparade zum Siegestag am 9. Mai

Aus Sicherheitsgründen wird die russische Stadt Kursk am 9. Mai keine Militärparade abhalten. Dies kündigte Roman Starowoit, der Gouverneur des Grenzgebiets, auf einer wöchentlichen Sitzung an. Der Grund dafür ist die Position des Operationsstabs der Region, der vergangene Woche beschlossen hatte, die Anti-Terror-Maßnahmen zu verstärken. Starowoit wörtlich:

“Angesichts dieser Entscheidung haben wir beschlossen, dass es am 9. Mai keine Militärparade geben wird. Was die Aktion ‘Unsterbliches Regiment’ betrifft, so werden wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt über das Format und den Ort der Veranstaltung informieren.”

Vergangene Woche wurde die Parade auch im Grenzgebiet Belgorod abgesagt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow begründete dies mit der Abneigung, “den Feind zu provozieren”:

“Es wird keine Parade geben, um den Feind nicht mit einer großen Ansammlung von Ausrüstung und Soldaten im Zentrum von Belgorod zu provozieren.”

Die an die Ukraine grenzenden Gebiete Kursk, Belgorod und Brjansk werden regelmäßig von den ukrainischen Streitkräften unter Beschuss genommen. Am 1. April wurde ein Sprengsatz von einer Drohne auf das Dach eines Kulturzentrums im Dorf Dronowka im Gebiet Kursk abgeworfen. Am 2. April wurden im Dorf Nikolajewo-Darjino im Gebiet Kursk sieben Menschen durch Mörserbeschuss verletzt. Am 5. April waren mehrere Dörfer nach Beschuss ohne Strom.

In Moskau wird die Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai wie geplant stattfinden. Allerdings werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, verkündete Präsidentensprecher Dmitri Peskow.

Das Unsterbliche Regiment ist eine internationale zivilgesellschaftliche und patriotische Bewegung zur Bewahrung der Erinnerung an die Generation des Großen Vaterländischen Krieges, die mehrere mehrere Gedenkaktionen organisiert. Jedes Jahr am Tag des Sieges marschieren die Teilnehmer mit Fotos ihrer Verwandten, von Teilnehmern am Großen Vaterländischen Krieg, Untergrundkämpfern, Widerstandskämpfern, Arbeitern an der Heimatfront, KZ-Häftlingen, Opfern der Blockade und Kindern des Krieges durch die Straßen mehrerer Städte.

