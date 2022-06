L’Allemagne et ses “relations particulières” avec les États voyous Evelyn Hecht-Galinski L’Allemagne et ses “relations particulières” avec les États voyous Evelyn Hecht-Galinski

L’Allemagne et ses “relations particulières” avec les États voyous

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 7 juin 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/deutschland-und-seine-besonderen-beziehungen-zu-schurkenstaaten-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Il semble que la paix n’est plus le but d’une politique raisonnable, mais la guerre comme volonté absolue de se maintenir au pouvoir. Il n’y a pas d’autre explication à la politique servile bien connue de l’Allemagne vis-à-vis des Etats-Unis et d’Israël. Et celle-ci est si bien intériorisée qu’il est désormais quasiment impossible de s’exprimer publiquement contre cette politique de “nouvelle ère” des bellicistes de la coalition tricolore rouge-vert-jaune. L’Allemagne, comme toujours peu souveraine, est entrée « volontairement » dans la dépendance d’États voyous et ce, semble-t-il, avec enthousiasme. Le « fonds spécial » complaisant de centaines de milliards, sans que des protestations de la population ne secouent le pays, le prouve. Comme l’a écrit Werner Rügemer : “L’américanisation de l’Europe et sa fin nécessaire. Pourquoi l’UE et surtout l’Allemagne doivent se libérer de « America First ». https://www.nachdenkseiten.de/?p=84498

Comment se comporter envers le « pays voyou » États-Unis et son président Biden ?

Un exemple à suivre est le refus de trois présidents de participer au Sommet des Amériques cette semaine à Los Angeles. Devant l’exclusion autocratique du Nicaragua, de Cuba et du Venezuela, le président bolivien Luis Arce, la présidente hondurienne Xiomara Castro et, récemment, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador se sont montrés solidaires des exclus. Par cette exclusion, les « États-Unis voyous » et le président Biden ont été fidèles à leur mauvaise réputation historique. Le président mexicain l’a exprimé clairement : « Nous considérons qu’il s’agit de la poursuite de la vieille politique d’interventionnisme et de mépris ». C’est de cette manière qu’on peut démontrer comment on peut et doit se comporter envers le « pays voyou » États-Unis et son président Biden.

Comment est-il possible que l’Ukraine, un État encombré de nazis et de néo-nazis, soit présentée comme une démocratie, alors que les conditions démocratiques sont loin d’être exemplaires, et que nous défendions « notre liberté, notre démocratie et nos valeurs » pour elle ? Je pense que la nostalgie des liens entre l’Allemagne fasciste, l’Ukraine et aussi les pays baltes a pris le dessus. Les liens du sionisme et du fascisme se sont également montrés efficaces pour le régime sioniste israélien. Le « Grand Israël » et la « Grande Ukraine » dont rêve le comique Zelensky peuvent alors lutter ensemble « corps à corps » pour leurs objectifs – et ce avec plusieurs milliards d’aides aux frais des contribuables allemands. La diabolisation odieuse de la Russie et surtout du président Poutine me rappelle de plus en plus la propagande « brune ».

L’attention est fixée sur l’Ukraine et sur « l’État juif » que l’on soutient sans réserve. Outre la vérité, les Russes et les Palestiniens sont laissés pour compte en tant que parias des médias et des politiciens allemands à tendance fermement transatlantique. Les think tanks de propagande, les manuels de la hasbara comme « The Israel Project », le « Dictionnaire du langage global », le « Framing », offrent des instructions diversifiées du langage de propagande politique.

Comment distinguer le vrai du faux – au sujet de l’Ukraine et de la Palestine ?

A force de répétitions, quelque chose reste toujours en mémoire, le cerveau est en fin de compte si bourré d’informations soit disant véridiques que le consommateur normal n’est plus en mesure de distinguer le vrai du faux. Cela me ramène, bien sûr, parallèlement à l’Ukraine et à la Russie, à mon sujet clé, la Palestine.

Il est effrayant de constater à quel point le 15 mai 1948 et le 6 juin 1967 sont peu présents dans les esprits en Allemagne. Qui se souvient encore de la Nakba, la « catastrophe » du peuple palestinien, ou de la Naksa, la « rechute » ? Ce jour fait référence à la deuxième Nakba, l’expulsion des Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza il y a 55 ans, pendant la guerre de 1967. Il rappelle que l’occupation sioniste a annexé d’autres parties de la Palestine, en a volé 78 % et a déraciné et expulsé plus de 800 000 personnes en Palestine.

La Naksa était la continuation de l’occupation illégale, la continuation de la Nakba. Dix-neuf ans plus tôt, en 1948, les occupants sionistes avaient unilatéralement proclamé la création de « l’État juif » d’Israël. Jusqu’aujourd’hui, la colonisation de la Palestine se poursuit dans un processus violent qui a entraîné l’expulsion et le génocide des Palestiniens. Cela, sous les yeux de la communauté internationale de « valeurs » qui se tait !

Malgré tous les crimes de l’occupation, la Palestine ne se laisse pas réduire au silence, et la résistance légale contre l’occupation illégale, contre la colonisation et les expulsions se poursuit jusqu’aujourd’hui. Malgré toutes les tentatives de criminaliser la résistance, de la scinder, de l’affaiblir, la voix de la Palestine se fait entendre haut et fort. Les Palestiniennes et les Palestiniens des territoires occupés en 1948 et 1967 et des camps de réfugiés dans les pays voisins, ainsi que ceux du monde entier, sont unis par une revendication claire :

Liberté pour la Palestine ! Retour de toutes les personnes expulsées et de leurs descendants !

Des millions de personnes dans le monde entier se tiennent à leur côté et soutiennent la lutte juste de la Palestine, la résistance légitime contre la colonisation brutale de leur pays. Partout et en particulier en Allemagne, l’État, les médias et les politiciens répliquent à cette lutte pour une Palestine libre par la répression et la diffamation. Les oppresseurs, les bellicistes et les racistes n’ont qu’un but : étouffer la lutte pour la vérité et la justice. L’Allemagne doit enfin reconnaître que notre liberté est liée à la liberté de la Palestine. C’est là que « nos » valeurs sont défendues ainsi que ce « PLUS JAMAIS ÇA » qui était déjà valable après la libération d’Auschwitz en 1945 par l’ARMÉE ROUGE (!). Les Palestiniens sont, en effet, les dernières victimes du fascisme allemand en tant que souffre-douleurs innocents qui doivent payer pour une faute à laquelle ils n’ont pas participé, et dont on doit défendre la liberté.

Combien de temps encore présentera-t-on « l’État voyou juif », cet État d’apartheid spoliateur, brutal, terroriste et sans scrupules comme un État noble, démocratique et pacifique qui lutte uniquement pour sa survie ?

Nous en avons assez des razzias quotidiennes, des destructions de maisons, des expulsions et des représailles, des assassinats ciblés par des tireurs d’élite, des mutilations ou des enfants utilisés comme boucliers humains (tout ce qu’on ne trouve pratiquement jamais dans les médias allemands). https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-use-human-shields-rising

Nous en avons assez des mythes sionistes : « Israël unique démocratie », « « lumière dans l’obscurité », « droit à l’existence », « terre sans peuple », « il n’y a pas de peuple palestinien », « peuple juif », « l’armée juive de défense la plus morale du monde ». En réalité, « l’État voyou juif » est un régime qui n’est pas une démocratie car il marginalise les citoyens palestiniens et ne les considère pas comme des égaux.

« Seulement pour les Juifs, les autres religions doivent rester dehors » ne doit plus être valable

En acquérant la nationalité et la citoyenneté israéliennes par la religion (le judaïsme), chaque Juif a droit à la loi du retour qui lui permet d’immigrer sans restriction dans « l’État juif ». « Seulement pour les Juifs », les autres religions « doivent rester dehors ». Plus archaïque encore : les mariages mixtes interreligieux restent interdits, ce qui oblige les couples de religions différentes à se marier à l’étranger mais ne les protège pas d’être traités comme des «goyim lépreux » à leur retour. Peut-on imaginer ce genre de lois israéliennes « démocratiques » en Allemagne, en France ou dans d’autres pays européens ? Sûrement pas ! Et pourtant, l’Occident « des valeurs » entretient avec cet État raciste des coopérations amicales et étroites, des livraisons d’armes et des échanges culturels, au lieu de balancer ces « valeurs » dans la poubelle des mythes « bruns » !

Cette « communauté de valeurs » est dirigée par l’État voyou hypocrite N° 1, les États-Unis, tout à fait dans le style de la soi-disant « lutte contre le terrorisme » avec des guerres et des orgies d’extermination sans fin, comme on peut le voir dans le monde arabe/islamique complètement détruit.

Il est insupportable que des colons juifs extrémistes et racistes traversent Jérusalem occupée et la Palestine en braillant « Mort aux Arabes » et en brandissant des drapeaux à l’étoile de David. Et la « communauté de valeurs » ainsi nommée se tait face à cette abjection et soutient même cet État. Et il est tout aussi insupportable qu’à l’aide d’un lavage de cerveau de droit public en Ukraine, des « néonazis Azov » et des partisans de Bandera soient stylisés comme « nos » héros.

Pas d’armes et pas de « fonds spéciaux » pour les États voyous !

Fini les relations « particulières » de l’Allemagne avec les États voyous et fini le soutien au régime proche du fascisme de l’Ukraine ! Imposer enfin des négociations de paix ! “Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ».

