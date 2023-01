Lawrow: Biden bat Putin um ein Treffen der Geheimdienstchefs

Das Treffen zwischen dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR), Sergei Naryschkin, und dem Chef der Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, fand im vergangenen Jahr auf Ersuchen von US-Präsident Joe Biden an den russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der russischen Diplomatie im Jahr 2022. Er sagte:

“Biden bat Putin um ein Treffen zwischen Naryschkin und Burns – das Treffen fand statt. Ja, es war sehr ernsthaft und nützlich, auch wenn es keinen Durchbruch gebracht hat.”

Der russische Außenminister erklärte, Russland werde auf jeden ernsthaften Vorschlag der USA ausdrücklich reagieren. Lawrow präzisierte:

“Der Dialog selbst, ein ernsthafter Dialog, kein Treffen, um jemanden aller Todsünden zu beschuldigen, sondern ein ernsthaftes Gespräch mit gegenseitigem Respekt ist immer nützlich. Es liegt also nicht an uns.”

Das Treffen zwischen den Leitern des SWR und der CIA fand am 14. November 2022 in Ankara in der Zentrale des türkischen Geheimdienstes statt. Laut Lawrow hatten die Vereinigten Staaten darauf bestanden, dass der Kommunikationskanal zwischen Burns und Naryschkin vertraulich sei, aber bei der Ankunft der US-amerikanischen Delegation in Ankara seien die Informationen sofort durchgesickert.

Mehr zum Thema – Medien: Russland und USA führen Gespräche in Ankara