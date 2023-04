US-“Werte” Evellyn Hecht-Galinskihttps://thegrayzone.com/2023/04/03/bellingcat-terror-attack-st-petersburg-cafe/

“Legitimes Ziel” – Bellingcat verteidigt Terroranschlag auf St. Petersburger Cafe

Von Alexander Rubinstein

3. April 2023

Christo Grozev von der von der US-Regierung geförderten Organisation Bellingcat hat den Terroranschlag gebilligt, bei dem ein russischer Kriegsreporter während einer öffentlichen Veranstaltung in St. Petersburg getötet und viele andere verletzt wurden. Er verteidigte auch den Versuch der Ukraine, einen russischen Philosophen zu ermorden, weil er ein “Propagandist” sei.

In den Stunden nach dem Bombenanschlag auf ein Café im russischen St. Petersburg am 2. April 2023 verteidigte Christo Grozev von der von der US-Regierung finanzierten Organisation Bellingcat den Terroranschlag, bei dem ein Kriegsreporter getötet und 30 weitere Menschen verletzt wurden.

In seinem achtminütigen Interview mit Sky News hat der leitende Russland-Rechercheur von Bellingcat, Christo Grozev, den Terroranschlag bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Street Food Bar № 1 in St. Petersburg unumwunden und de facto gebilligt. Um den Bombenanschlag zu rechtfertigen, stellte Grozev ihn entweder als legitime ukrainische Operation im Rahmen der “hybriden Kriegsführung” oder als mögliche russische Falschmeldung dar.

Grozev bezeichnete das Ziel des Angriffs, den aus dem Donbas stammenden Kriegsberichterstatter Vladlen Tatarsky, als “legitimes Ziel”, weil Tatarsky 2014 als bewaffneter Teilnehmer an der Rebellion in der Ostukraine gegen die Regierung in Kiew nach dem Staatsstreich teilgenommen hatte. Der Bellingcat-Blogger argumentierte auch, dass das Café, in dem der Sprengstoff gezündet wurde, nicht “rein zivil” war, sondern vielmehr ein Zentrum für “russische Cyberkrieger”.

“Er war ein legitimes Ziel, er war ein Offizier und ein Propagandist zugleich”, sagte Grozev selbstbewusst gegenüber Sky News.

Auf die Frage des Moderators, warum die Ukraine ihre Operationen nicht auf militärische Einrichtungen “und nicht auf ein Café in Russlands zweitgrößter Stadt” beschränke, antwortete Grozev: “Das ist ein Krieg, der wenig Ähnlichkeit mit dem hat, was wir bisher gesehen haben. Es ist nicht nur ein heißer Krieg, sondern auch ein hybrider Krieg”.

Der Bellingcat-Autor, der wohl selbst ein militärischer Blogger ist, rechtfertigte die Bombardierung des Cafés damit, dass es “regelmäßig als eine Art Sammelpunkt für russische Cyber-Akteure, Cyber-Krieger, die in der Tat die ukrainische Infrastruktur ins Visier nehmen, genutzt wurde… Ob es sich also um einen rein zivilen Ort handelte oder nicht – darüber könnte man streiten.”

Grozevs Kommentare spiegeln die Äußerungen von neokonservativen Aktivisten wie Michael Weiss und der als NAFO bekannten pro-kiewer Trollarmee wider.

Die Internetpräsenz des Cafés erzählt eine andere Geschichte, mit 2.073 Google-Bewertungen und 161 Bewertungen auf TripAdvisor. Vermutlich haben russische Cyber-Krieger Wichtigeres mit ihrer Zeit anzufangen, als Restaurants online zu bewerten. Sky News selbst berichtet, dass sich der Blogger Tatarsky zum Zeitpunkt des Angriffs mit “Mitgliedern der Öffentlichkeit” traf.

Gäste sehen sich ein Fußballspiel in dem Café an, das später Ziel eines Terroranschlags wurde

Grozev rechtfertigte auch das versuchte Attentat des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU auf den russischen nationalistischen Philosophen Alexander Dugin, bei dem stattdessen seine Tochter Dariya Dugina getötet wurde. Er beschrieb sie als “ebenfalls eine Propagandistin, aber in keiner Weise so einflussreich wie ihr Vater, oder, und als legitimes Ziel”.

Auf die Frage, ob der Anschlag in St. Petersburg möglicherweise von einem russischen Staatsbürger verübt wurde, beklagte Grozev gegenüber Sky News den Mangel an einheimischem Terror: “So sehr man auch hoffen würde, dass es in Russland einen aktiven Widerstand gibt, der Risiken eingeht, so denke ich doch, dass vieles, was wir darüber gehört haben, in Wirklichkeit ukrainische Operationen sind, die als lokaler Widerstand dargestellt werden.”

Grozevs Argument, dass Vladlen Tatarsky und Alexander Dugin legitime Terrorziele seien, weil sie als “Propagandisten” fungierten, würde nicht nur Scharen von westlichen Medienkommentatoren für politische Gewalt öffnen, wenn seine Logik auf sie angewandt würde, sondern auch Grozevs Arbeitgeber bei Bellingcat in besondere Gefahr bringen. Tatsächlich arbeitet Grozev für ein Magazin, das von der als National Endowment for Democracy bekannten CIA-Außenstelle finanziert wird und an einer verdeckten Initiative des britischen Außenministeriums beteiligt war, die darauf abzielte, “den Einfluss des russischen Staates zu schwächen”. Übersetzt mit Deepl.com

