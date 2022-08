An zynischer und mörderischer Perversität kaum zu überbieten, israelische Bombardierungsaktion -” Anbrechende Morgendämmerung”

Live-Updates: Krankenhäuser im Gazastreifen stehen vor der Schließung, da die israelische Bombardierung anhält

Israelische Jets bombardieren den belagerten Gazastreifen den zweiten Tag, während palästinensische Gruppen mit Raketen zurückfeuern

Wichtigste Punkte

Mindestens 15 Palästinenser getötet, darunter ein Fünfjähriges Mädchen

Die israelische Armee bereitet sich nach eigenen Angaben auf eine einwöchige Operation vor

Das einzige Kraftwerk in Gaza schaltet sich ab

Live-Updates

Israelisches Dorf an der Grenze zu Gaza wird evakuiert

vor 12 Minuten

Ein israelisches Dorf (Yishuv) nahe der Grenze zum Gazastreifen soll evakuiert werden, da die israelische Armee droht, ihre Angriffe gegen die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad auszuweiten.

Nach Angaben des israelischen Rundfunksenders Kann sollen die Bewohner des nicht näher bezeichneten Dorfes morgen evakuiert werden.

Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz davor gewarnt, dass die Führung des Islamischen Dschihad, die “im Ausland in Restaurants und Hotels in Teheran, Syrien und im Libanon sitzt”, ebenfalls “die Rechnung bezahlen” werde.

Die Äußerungen von Gantz fielen in eine Zeit, in der aus dem Gazastreifen ein anhaltender Raketenbeschuss auf Israel erfolgte.

Nach israelischen Schätzungen wurden bisher rund 400 Geschosse abgefeuert, die zwei Leichtverletzte und einige Schäden in der südlichen Stadt Aschkelon verursachten. Sirenen, die vor ankommenden Raketen warnten, waren unter anderem in Aschkelon, Aschdod und Tel Aviv zu hören.

Ägyptens Sisi arbeitet mit Israel und Gaza zusammen, um den Frieden wiederherzustellen”.

vor 29 Minuten

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat am zweiten Tag des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen die Hoffnung geäußert, dass bald wieder Ruhe einkehren wird.

Bei einer Veranstaltung der Militärakademie am Samstag sagte Sisi, seine Regierung versuche, durch Kontakte mit der palästinensischen und israelischen Seite eine positive Rolle zu spielen.

“Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um Frieden und Stabilität im Gazastreifen wiederherzustellen”, sagte er.

Ägypten spielt traditionell eine Vermittlerrolle im israelisch-palästinensischen Konflikt, seit es Israel 1979 formell anerkannt hat.

Kairo vermittelte den Waffenstillstand, der den 11-tägigen Krieg in Gaza im vergangenen Jahr beendete. In diesem Krieg wurden 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet und mindestens 72 000 Menschen vertrieben, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Proteste in Solidarität mit Gaza

vor 1 Stunde

Palästinensische Demonstranten sind in Haifa und Umm al-Fahm auf die Straße gegangen. Weitere Proteste werden im besetzten Westjordanland und in Jerusalem erwartet, um ein Ende des israelischen Beschusses zu fordern, durch den innerhalb von 24 Stunden 15 Menschen in Gaza getötet wurden.

Übersetzung: Umm al-Fahm: Protestkundgebung zur Verurteilung der israelischen Aggression gegen Gaza

Israelische Ultranationalisten planen Al-Aqsa-Angriff und riskieren weitere Gewalt

vor 1 Stunde

Israelische Ultranationalisten, darunter auch Siedler, planen für Sonntag eine groß angelegte Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee, nachdem die Palästinenser zu einer Mobilisierung an dem besetzten Ort in Ostjerusalem aufgerufen hatten.

Al-Aqsa-Moschee: Israelische Razzien und Übergriffe erklärt

Die geplante Erstürmung der Moschee, die von rechtsextremen Gruppen in Abstimmung mit den israelischen Streitkräften organisiert wird, soll zwischen 7 und 10 Uhr Ortszeit und dann noch einmal um 13:30 Uhr anlässlich des jüdischen Feiertags Tisha B’av stattfinden.

Trotz der Befürchtung, dass die provokativen Besichtigungen der Al-Aqsa-Moschee durch israelische Siedler zu einer Eskalation der Gewalt führen könnten, hat die israelische Polizei nach Angaben israelischer Medien nicht vor, die für morgen geplanten Stürmungen zu verhindern.

Die Situation könnte sich jedoch bis Sonntag ändern, so Sicherheitsquellen gegenüber der israelischen Tageszeitung Haaretz.

Pro-palästinensische Bewegung in Südafrika verurteilt Israels Angriffe auf Gaza

vor 1 Stunde

Die Palästina-Solidaritätskampagne (PSC) in Südafrika hat Israels “mutwilligen Angriff auf Gaza” scharf verurteilt.

“Unser Beileid gilt den Familien all jener, die von den feigen Besatzungstruppen ermordet wurden, insbesondere der Familie des fünfjährigen Alaa Abdullah Riyaad Qaddoum. Alaas Vater und sein sechsjähriger Bruder wurden bei dem Angriff ebenfalls verletzt”, heißt es in der PSC-Erklärung, die Middle East Eye vorliegt.

PSC ist eine Basisorganisation, die auf Israels Missachtung des Völkerrechts, die anhaltende militärische Besetzung Palästinas und die systematische Diskriminierung von Palästinensern hinweisen will.

In der Erklärung heißt es weiter, dass es bei der aktuellen israelischen Kampagne darum geht, die politische Unterstützung von Politikern im Vorfeld von Wahlen zu sichern.

“Palästinensische Leben, einschließlich des Lebens von Kindern, sind im israelischen Wahlkampf entbehrlich. [Ministerpräsident Yair Lapid ist es gleichgültig, dass sein Angriff auf die größtenteils auf der Flucht befindliche Bevölkerung im Gazastreifen – einem Gefängnis unter freiem Himmel – darauf abzielt, mehr Gewalt zu provozieren”, heißt es in der PSC-Erklärung weiter.

Warum greift Israel den Gazastreifen an?

vor 2 Stunden

Das israelische Militär hat Operationen gegen den belagerten Gazastreifen eingeleitet, die von einigen als politischer Schachzug der geschäftsführenden Regierung bezeichnet wurden. Warum hat der Angriff stattgefunden und wie ist es dazu gekommen?

Für den MEE-Kolumnisten Ameer Makhoul ist die Bombenkampagne Teil einer Strategie, die darauf abzielt, Spannungen unter den Palästinensern zu erzeugen und die Verbündeten des Iran zu schwächen. Lesen Sie seine Kolumne hier.

Israel-Gaza: Wie die Welt auf die Angriffe reagierte

vor 2 Stunden

Israels Verbündete haben zu den Morden an Zivilisten geschwiegen oder das Recht Israels auf “Selbstverteidigung” unterstützt, während andere sich gegen die “Aggression” ausgesprochen haben.

Israelische Jets machen Wohnhäuser in Gaza platt

vor 3 Stunden

Israel hat ein Wohnhaus im westlichen Gazastreifen zerstört und mindestens acht Familien vertrieben, wie Augenzeugen gegenüber Mohammed el-Hajjar von Middle East Eye berichteten.

“Wir haben noch nie ein derartiges Ausmaß an Brutalität gesehen. Wir sind hier alle Zivilisten. Wir sind keine Mitglieder einer bewaffneten Gruppe”, sagte Khamees Shammalk, 75, gegenüber MEE.

“Sie gaben uns nur 15 Minuten Zeit für die Evakuierung, und wir mussten uns beeilen, wir konnten nichts von unserem Besitz mitnehmen”, sagte er.

Nach Angaben der palästinensischen Behörden in Gaza wurden in den 24 Stunden seit Beginn des israelischen Angriffs, der auf mehrere Wohntürme abzielte, 650 Wohneinheiten beschädigt, wie lokale Medien berichteten.

Gesundheitsdienste in Gaza stellen Betrieb in 72 Stunden ein

vor 3 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat davor gewarnt, dass die Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen innerhalb von 72 Stunden vollständig geschlossen werden müssen.

Die Stromausfälle, die durch die Schließung des einzigen Kraftwerks in der Enklave verursacht wurden, weil die Israelis die Einfahrt von Tanklastwagen in den Gazastreifen verhindert haben, bedeuten, dass den Krankenhäusern “schwierige und entscheidende” Stunden bevorstehen.

“Der Stromausfall stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Arbeit der lebenswichtigen Abteilungen in den Krankenhäusern dar, insbesondere für die Notaufnahme, die Intensivpflege, die Operationen, die Dialyseabteilungen, die Labors, die Kindergärten, die Wäschereien, die Sauerstoffsysteme und die medizinischen Gase”, so das Ministerium in einer Erklärung.

“In Anbetracht dieser Entwicklungen kündigt das Gesundheitsministerium die Einstellung der Arbeit in den Ambulanzen aller Krankenhäuser und die Einstellung der geplanten Operationen an, um die volle Möglichkeit zu haben, Notoperationen für die Opfer der anhaltenden Aggression durchzuführen.

“Das Gesundheitsministerium ruft alle internationalen, humanitären und Hilfsinstitutionen dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und Druck auf die israelische Besatzungsmacht auszuüben, damit Patienten, die eine kritische Versorgung benötigen, unverzüglich den Grenzübergang Beit Hanoun passieren können, und sich für die Versorgung der Gesundheitseinrichtungen mit dringend benötigten Medikamenten und Treibstoff einzusetzen.”

Das Ministerium fügte hinzu, dass Israel im Rahmen seiner 15-jährigen Blockade des Gazastreifens die Einfuhr von 24 diagnostischen Röntgengeräten sowie von Ersatzteilen für andere lebensrettende Geräte verhindert.

Der Gesundheitssektor im Gazastreifen befand sich bereits vor Beginn des Angriffs in der “schlimmsten Situation seit Jahren”, so der Bericht weiter. Es fehlten 40 Prozent der medizinischen Güter, 30 Prozent der benötigten Notfall- und Operationsgüter und 60 Prozent der Labor- und Blutbankgüter.

Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt auf 15

vor 3 Stunden

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist am Samstag auf 15 gestiegen, da israelische Jets weiterhin überfüllte Wohngebiete in der palästinensischen Enklave bombardieren, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Unter den Toten sind ein fünfjähriges Mädchen, eine 23-jährige Frau und eine 75-jährige Großmutter. Mindestens 125 Zivilisten wurden verwundet, und die Zahl der Verletzten dürfte noch steigen.

Unterdessen wurden im Süden Israels zwei Soldaten durch Raketensplitter leicht verletzt.

Direktor des größten Krankenhauses im Gazastreifen sagt, der Gesundheitssektor sei nicht auf den Krieg vorbereitet

vor 6 Stunden

Mohammed Abu Salmiyeh, der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza, sagte am Samstag gegenüber Middle East Eye, dass die Zahl der Todesopfer des israelischen Bombardements auf 12 Palästinenser gestiegen sei.

Er fügte hinzu, dass mindestens 80 weitere Palästinenser im selben Krankenhaus, dem Hauptkrankenhaus des Gazastreifens, behandelt wurden. Fünf Personen befinden sich in kritischem Zustand und wurden in die Intensivstation eingeliefert.

Abu Salmiyeh sagte, der Gesundheitssektor sei nicht auf einen Krieg vorbereitet, da es aufgrund der israelischen Blockade des Gazastreifens an Versorgungsgütern mangele.

“Um das Leben der Palästinenser im Gazastreifen zu retten, appellieren wir an die internationale Gemeinschaft, die Krankenhäuser im Gazastreifen mit den notwendigen Vorräten und Treibstoff zu versorgen”, sagte er gegenüber MEE. Nach Angaben der Energiebehörde soll das einzige Kraftwerk im Gazastreifen am Samstag abgeschaltet werden, wodurch die Versorgung des Krankenhauses gefährdet ist.

Der Gesundheitssektor im Gazastreifen leide unter einem 40-prozentigen Mangel an medizinischen Hilfsgütern, sagte er und fügte hinzu, dass auch 30 Prozent der benötigten Notfall- und chirurgischen Hilfsgüter fehlten.

Die israelischen Behörden verbieten auch die Einfuhr von Röntgengeräten in den Gazastreifen.

“Die israelischen Streitkräfte gehen mit tödlicher Gewalt gegen palästinensische Bürger vor, was dazu führte, dass gestern Kindern, die in Krankenhäuser gebracht wurden, die oberen und unteren Gliedmaßen amputiert wurden”, sagte Abu Salmiyeh.

Interview von Hind Khoudary

Spiel zwischen Juventus und Atletico Madrid in Tel Aviv wegen der Eskalation im Gazastreifen abgesagt

Ein für Sonntag in Tel Aviv geplantes Freundschaftsspiel zwischen den Fußballvereinen Juventus und Atletico Madrid ist abgesagt worden, wie spanische Medien berichteten.

Die beiden Vereine begründeten die Absage mit den seit Freitagnachmittag andauernden Kämpfen zwischen Israel und bewaffneten Gruppen im Gaza-Streifen.

Das Spiel sollte am 7. August im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv, Israel, stattfinden.

Diese Entwicklung erfolgt am zweiten Tag der israelischen Bombardierung des Gazastreifens, bei der nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 11 Palästinenser getötet und mehr als 80 verletzt wurden.

Bewaffnete palästinensische Gruppen in Gaza haben mit Raketen geantwortet, die Tel Aviv und eine Reihe anderer Städte und Einrichtungen trafen.

Das einzige Kraftwerk in Gaza wird am Samstag abgeschaltet

vor 8 Stunden

Die Energiebehörde in Gaza kündigte am Samstag an, dass das einzige Kraftwerk in dem belagerten Streifen um die Mittagszeit vollständig abgeschaltet wird.

In einer Erklärung der Behörde hieß es, die Entscheidung sei aufgrund der israelischen Blockade und der Straßensperrungen seit Dienstag und der daraus resultierenden Unfähigkeit, den für den Betrieb des Kraftwerks erforderlichen Brennstoff zu liefern, getroffen worden.

“Die verfügbare Energie im Gazastreifen hat 120 Megawatt erreicht, und das zu einer Zeit, in der der Gazastreifen im Sommer mehr als 500 Megawatt pro Tag benötigt”, heißt es in der Erklärung, in der erklärt wird, dass die Haushalte nach der Abschaltung nur noch vier Stunden pro Tag mit Strom versorgt werden.

Diese Entwicklung erfolgt am zweiten Tag der israelischen Bombardierung des Gazastreifens, bei der nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 11 Palästinenser getötet und mehr als 80 verwundet wurden.

Knessetmitglied: Gaza-Krieg ist Teil eines unmoralischen Wahlkampfs

vor 8 Stunden

Der palästinensische Abgeordnete Sami Abu Shehadeh hat die israelische Militäroperation im Gazastreifen als Teil einer Wahlkampagne des geschäftsführenden Premierministers Yair Lapid und des israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz kritisiert.

“Israels jüngste Aggression im Gazastreifen zeigt den Willen von Lapid und Gantz und ihrer [Regierungs-]Koalition, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben, einschließlich der Tötung eines fünfjährigen Mädchens. Dieses neue Kriegsverbrechen ist Teil einer unmoralischen Wahlkampagne, mit der sie zeigen wollen, dass sie genauso kriminell sein können wie Benjamin Netanjahu”, erklärte Shehadeh gegenüber Middle East Eye und bezog sich dabei auf den Oppositionsführer, der während seiner Zeit als Premierminister drei Militäraktionen gegen den Gazastreifen leitete.

“Das palästinensische Volk braucht dringend internationalen Schutz. Die israelische Regierung hat ihre Angriffe und Verbrechen in Palästina verstärkt, und dabei geht es nicht nur um eine bestimmte Fraktion: Ihre Angriffe reichen von Menschenrechtsorganisationen bis hin zu den Familien von Sheikh Jarrah”, fügte Shehadeh, ein Abgeordneter der Gemeinsamen Liste, hinzu.

“Wer wird diese Kriegsverbrechen stoppen? Die internationale Gemeinschaft belohnt die israelische Besatzung auf eine Weise, die die Apartheid noch weiter vertieft. Aber das ist nicht unumkehrbar: Wir werden weiter für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit kämpfen, denn das ist der einzige Weg, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.” Übersetzt mit Deepl.com

vor 6 Stunden

Während ich die folgenden Zeilen auf Hebräisch abschickte und sie dann ins Englische übersetzte, ertönte in meiner Stadt Holon der Luftangriffsalarm. Ich habe keinen Schutz gesucht, sondern bin einfach an meinem Computer geblieben und habe weiter gearbeitet. Ich behaupte nicht, ein besonderer Held zu sein – die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Rakete aus dem Gazastreifen direkt auf meinem Haus landet, war sehr gering. In der Tat ist es nicht dazu gekommen – ich und mein Computer sind völlig unversehrt.

Ich schicke Ihnen dies, und dann werde ich mir ein Taxi nehmen, um selbst an der Demo in Tel Aviv teilzunehmen.

Adam Keller – Gush Shalom

Stoppt das Blutvergießen! Stoppt den Gaza-Krieg jetzt! Nur Frieden wird Sicherheit bringen!

Sa. Abend 6. August – Protestdemonstrationen im ganzen Land



Tel Aviv 19:00 vor dem Verteidigungsministerium

Jaffa 19:00 Uhr Uhrenplatz

Haifa 17:00 Emil-Habibi-Platz (Eingang zum Wadi Nisnas)

Jerusalem: 20:30 Uhr Alter Mashbir-Platz

Umm El Fahm: 18:00 Uhr am Eingang zur Stadt

Yeshiva-Brücke in Sde Ya’akov: 17:30

*Pressemitteilung* 6. Aug. 2022

Die Bewegung Ezracheiha (“Alle Bürger”), eine neue jüdisch-arabische Bürgerbewegung, fordert die israelische Regierung auf, die bewaffnete, mit dem Blut Unschuldiger getränkte Wahlkampagne, die zynisch darauf abzielt, der geschäftsführenden Regierung von Yair Lapid einen kriegerischen Anstrich im Hinblick auf die Parlamentswahlen im November zu geben, sofort zu beenden.

Es ist an der Zeit zu erkennen, dass es keine militärische Lösung des Konflikts gibt. Es gibt nur einen einzigen Weg, um die Sicherheit aller Menschen in diesem Land dauerhaft zu gewährleisten. Dieser Weg ist die Beendigung der Besatzung und der Abschluss eines für alle akzeptablen Friedensabkommens.

Wir, Juden und Araber, wollen eine andere Zukunft für uns und für unsere Kinder. Also, Herr Premierminister, hören Sie auf zu bombardieren und fangen Sie an zu reden!

Contact:

Avraham Burg

+972-(0)50-900-2222

Prof. Faisal Azeize

+972-(0)50-530-9365

While I was sending out the following in Hebrew and then translating it to English the air raid alarm sounded in my city of Holon. I did not seek shelter, I just remained at my computer and continued working. I do not claim any special heroism – the statistical chance of a rocket from Gaza landing directly on my home was very small. Indeed, it did not happen – I and my computer are completely intact.

So, I will send this to you, and then I am going to catch a taxi to attend the Tel Aviv demo myself.

Adam Keller – Gush Shalom

Stop the bloodshed! Stop the Gaza war now! Only peace will bring security!

Sat. night Aug. 6 – protest demonstrations throughout the country

Tel Aviv 19:00 in front of the Defense Ministry

Jaffa 19:00 Clock Square

Haifa 17:00 Emil Habibi Square (entrance to Wadi Nisnas)

Jerusalem: 20:30 Old Mashbir Square

Umm El Fahm: 18:00 at the entrance to the city

Yeshiva Bridge in Sde Ya’akov: 17:30

*Press Release* Aug. 6. 2022

The Ezracheiha (‘All Citizens’) Movement, new Jewish-Arab civil movement, today calls on the government of Israeli to immediately stop an armed election campaign soaked in the blood of innocents, cynically aimed at giving the caretaker government of Yair lapid a warlike imgae towards the November general elections.

The time has come to realize that there is no military solution to the conflict. The there is one and only one way to ensure the sustainable security of all the people of this country. The way is putting an end to the occupation and achieving a peace agreement acceptable to all.

We, Jews and Arabs, want a different future for ourselves and for our children. So, Mr. Prime Minister, stop bombing and start talking!

Contact:

Avraham Burg

+972-(0)50-900-2222

Prof. Faisal Azeize

+972-(0)50-530-9365

