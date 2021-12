Meine palästinensischen Freunde in Palästina und speziell in Gaza warten dringend auf Impfstoff und fürchten ganz besonders Covid und die Auswirkungen, als ob sie nicht schon genug Leid durch die illegale zionistische Besatzung und unmenschlichen Zustände unter denen sie dadurch leben müssen, erleiden. Sie schütteln den Kopf über Deutschland, eine verfehlte Politik und fragen mich wieso habt ihr so viele Impfgegner und Corona Leugner, wo wir immer dachten die Deutschen wären ein kluges und kultiviertes Volk. Da kann ich leider nur zustimmen!

https://mondoweiss.net/2021/12/israel-and-jordan-limit-travelers-as-omicron-spreads-to-24-countries/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=covid-newsletter-fri



Bild: Palestinians take part in a campaign to encourage people to get vaccinated against the coronavirus in Gaza City on December 2, 2021. (Photo: Ashraf Amra/APA Images)

lsrael und Jordanien schränken Reisende ein, während sich Omicron auf 24 Länder ausbreitet

Von der Mondoweiss-Redaktion

3. Dezember 2021 Bild: Palästinenser nehmen am 2. Dezember 2021 in Gaza-Stadt an einer Kampagne teil, die Menschen dazu ermutigen soll, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. (Foto: Ashraf Amra/APA Images) Das Neueste: 461.467 Palästinenser positiv auf COVID-19 getestet; 453.392 Genesungen; 4.810 Todesfälle

Von denjenigen, die positiv getestet wurden, leben 243.648 im Westjordanland und 187.463 im Westjordanland

1.344.668 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 1.331.063 Rückfälle; 8.199 Todesfälle Die Palästinenser haben erneut den Ausnahmezustand verhängt, der die Öffnung einiger Geschäfte verbietet, und sowohl Israel als auch Jordanien haben die Einreise von Reisenden über das Wochenende eingeschränkt, um die Ausbreitung der Omicron-Variante zu verhindern, die als ansteckender gilt als frühere Mutationen. Am Sonntag verhängte Jordanien ein Einreiseverbot für Touristen aus Südafrika, Lesotho, Simbabwe, Mosambik, Namibia, Eswatini und Botsuana. Zurückkehrende jordanische Staatsbürger werden am Flughafen einem PCR-Test unterzogen und müssen dann die Kosten für eine zweiwöchige staatliche Quarantäne tragen. Am selben Tag ging Israel noch aggressiver vor und verhängte ein 14-tägiges Einreiseverbot für alle Touristen. Während die Omicron-Variante bei Palästinensern noch nicht nachgewiesen werden konnte, wurden in Israel letzte Woche zwei Fälle gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte am Mittwoch, die Variante habe 24 Länder erreicht.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens impfen Palästinenser in ihren Häusern in Gaza-Stadt am 2. Dezember 2021. (Foto: Ashraf Amra/APA Images) Palästinensische Impfkampagne ins Stocken geraten Die Ankunft der Variante erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die palästinensische Impfkampagne ins Stocken geraten ist. Seit Wochen liegt die Impfquote bei der Zielbevölkerung, d. h. bei Personen ab 18 Jahren, bei etwa 50 %. Mitte August hatten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nur 20 % der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen mindestens eine Dosis erhalten. Im darauffolgenden Monat wurden täglich über 8.000 Menschen geimpft, so dass die Impfquote im September bei 47 % lag. Dieser Sprung von 27 % wurde im November nicht fortgesetzt, als die Impfquote von 52 % auf 57 % der Zielbevölkerung zurückging. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen ist seit dem Höchststand der 3. Welle (für den Gazastreifen) und der 4. Welle (für das Westjordanland) Mitte September leicht zurückgegangen, was jedoch mit einem Rückgang der Tests und der Qualität der Tests zusammenfiel. Einem wöchentlichen epidemiologischen Bericht der WHO zufolge sind von den derzeitigen COVID-19-Tests nur 15 % PCR-Tests, der Rest sind die weniger genauen Schnelltests. Im Jahr 2020 verwendeten die Palästinenser fast ausschließlich PCR-Tests, aber nachdem der Zugang zu den Vorräten im April eingeschränkt wurde, begannen die Gesundheitsbeamten, sich auf den Antigentest zu verlassen. Auf den Gazastreifen entfallen derzeit rund 65 % aller palästinensischen Fälle. Die Intensivstationen sind zu 20 % und im Westjordanland zu 50 % ausgelastet. Übersetzt mit Deepl.com --

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...