Is Netanyahu making credible promises to Arab Israeli voters? As Israel heads to the polls today, opposition leader and former Prime Minister Benjamin Netanyahu is hoping that Arab citizens of the occupation state will head to the polling stations “in droves” to cast their votes for him as a result of his election campaign promises.

Macht Netanjahu glaubwürdige Versprechen an arabische israelische Wähler?



Von Motasem A Dalloul

1. November 2022

Der Oppositionsführer und frühere Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hofft, dass die arabischen Bürger des Besatzungsstaates aufgrund seiner Wahlkampfversprechen “in Scharen” zu den Wahllokalen gehen werden, um für ihn ihre Stimme abzugeben.

Das ist weit entfernt von den Parlamentswahlen 2015, als Netanjahu behauptete, die arabischen Israelis würden “in Scharen” in die Wahllokale gehen, als ob dies eine Bedrohung für den Staat wäre. Während der jüngsten Wahlkampagne hat er sich jedoch bemüht, die arabischen Bürger Israels dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. Hoffentlich “in Scharen”.

Am Vorabend der Wahl 2021 richtete Netanjahu arabischsprachige TikTok- und Facebook-Konten ein, um sich an die arabischen Gemeinschaften in Israel zu wenden. Im September gab er bekannt, dass er neue arabischsprachige Konten auf Twitter und Instagram eingerichtet hat. Als einziger jüdischer israelischer Politiker mit arabischsprachigen Konten in den sozialen Medien schien es ihm ein Anliegen zu sein, den arabischen Israelis näher zu kommen.

Bei den fünften Parlamentswahlen in weniger als vier Jahren werden die israelischen Wähler entscheiden, ob der Likud-Vorsitzende Netanjahu trotz seiner strafrechtlichen Verfolgung aufgrund von Korruptionsvorwürfen wieder als Ministerpräsident an die Spitze zurückkehren oder die Partei des derzeitigen Ministerpräsidenten Yair Lapid an der Macht bleiben soll.

Jede Partei in Israel muss mindestens 3,25 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, um in die Knesset (Parlament) einzuziehen. Eine Partei oder ein Parlamentsblock benötigt 61 der 120 Sitze in der Knesset, um die Regierung zu bilden.

Jüngste Umfragen zeigen, dass Netanjahus Rechtsblock noch mindestens zwei oder drei weitere Sitze benötigt, um die einfache Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen und ihn wieder an die Macht zu bringen. Jede Stimme zählt; daher liegt der Schwerpunkt auf der Anwerbung arabischer Wähler.

Anfang letzten Monats sagte die arabische Abgeordnete Aida Touma-Suleiman bei einem Wahlkampfauftritt in Jaffa, dass die “Wahlbeteiligung [der arabischen Bürger] diese Schlacht entscheiden wird”. Jeff Barak, der ehemalige Chefredakteur der Jerusalem Post, erklärte im September gegenüber i24 News English, dass die arabischen Wähler bei den israelischen Wahlen inzwischen eine wichtige Rolle spielen.

Arabische Israelis machen mehr als 20 Prozent der Bevölkerung des Besatzungsstaates aus, aber sie haben seit der Gründung Israels im Jahr 1948 unter Diskriminierung gelitten. Sie wurden

Sie werden als Bürger zweiter Klasse behandelt und haben ihre individuellen Rechte fast jedes Jahr aufs Neue verloren.

Die Wahlbeteiligung der arabischen Wähler in Israel schwankt von Wahl zu Wahl, je nach den Versprechen, die ihnen die Kandidaten machen. Bei der Wahl 2020 waren es 64,8 Prozent der arabischen Wähler.

Netanjahu ist nicht bereit, zurückzutreten Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Die Wahlbeteiligung der arabischen Wähler ist im vergangenen Jahr auf 44,6 Prozent gesunken. Frühe Umfragen deuteten darauf hin, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal 40 Prozent nicht übersteigen wird, obwohl neuere Umfragen darauf hindeuten, dass die arabische Wahlbeteiligung 50 oder sogar 60 Prozent übersteigen könnte. Dennoch herrscht nach wie vor Misstrauen und ein Mangel an Glauben, dass die Versprechen der arabischen und jüdischen Kandidaten erfüllt werden.

Netanjahu besuchte überwiegend arabische Gebiete im Norden Israels und setzte sich mit Beduinen zusammen, um bitteren arabischen Kaffee zu trinken; es war ein sehr deutlicher Appell an die arabische Wählerschaft. Allerdings glauben einige

Analysten glauben jedoch, dass eine niedrige arabische Wahlbeteiligung es Netanjahus Block leichter machen wird, die für die Regierungsbildung erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen. “Eine niedrige arabische Wahlbeteiligung bedeutet, dass der rechte Flügel in Israel wahrscheinlich besser dasteht”, erklärte Barak.

Lapid ist da anderer Meinung. Er hat die arabischen Bürger dazu aufgerufen, für die arabischen Parteien zu stimmen, wenn sie nicht für ihn stimmen wollen.

Tatsächlich werden weder Netanjahu noch Lapid die Mehrheit der arabischen Stimmen auf sich vereinen können, da beide nichts getan haben, um sie zu verdienen. Während der Amtszeit beider Premierminister litten die arabischen Israelis weiterhin unter Diskriminierung. Die meisten Araber glauben, dass alle jüdischen israelischen Politiker Lügner sind und falsche Behauptungen über ihre Unterstützung für die Gemeinschaft aufstellen, die sich sofort nach Schließung der Wahllokale in Luft auflösen. Die Realität scheint zu sein, dass nur Versprechen in die Tat umgesetzt werden, um Juden in Israel zu unterstützen, nicht aber Araber.

Letztere mussten nämlich mit ansehen, wie sich die vorherige Netanjahu-Koalitionsregierung, an der eine arabische Partei beteiligt war, nicht von den Regierungen ohne arabische Beteiligung unterschied. Sie mussten auch mit ansehen, wie das so genannte Grundgesetz unter Netanjahu geändert wurde, wodurch sie innerhalb des “jüdischen” Staates noch mehr benachteiligt wurden.

Erst vor zwei Wochen sahen sie, wie ein jüdischer Abgeordneter im besetzten Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah mit einer Waffe herumfuchtelte; er wollte jeden Araber erschießen, der einen Stein nach ihm warf, während er in ihre Häuser eindrang. Dies geschah während der Amtszeit von Premierminister Lapid, der jedoch nichts dagegen unternahm.

Israelische Wahlen 2022: Ist die arabisch-israelische Wählerschaft zusammengebrochen?

Es ist also nicht nur Netanjahu, der nicht glaubwürdig ist und dem man nicht trauen kann, sondern auch andere israelische Politiker und Parteien. In der israelischen Politik bieten Wahlversprechen keine Garantien, wenn sie sich an die arabischen Wähler richten; Politiker und Regierungen der Rechten, der Linken und der Mitte sind in dieser Hinsicht alle gleich, selbst wenn die Koalitionen eine arabische Beteiligung haben.

Ich glaube, dass Netanjahu die nächste Regierung bilden wird, aber es werden nicht die arabischen Stimmen sein, die ihn an diesen Punkt bringen. Es werden die rechtsextremen jüdischen Parteien und ihre Unterstützer sein. Die Versprechungen, die er macht, um die arabischen Stimmen zu gewinnen, sind in keiner Weise glaubwürdig. Übersetzt mit Deepl.com

