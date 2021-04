Heucheln als europäische Regierungsform. Macron führt als kriegerischer “Heuchlerkönig, wird Merkel ihn wieder “freundschaftlich” unterstützen, nach Mali im Tschad? Mit “Kanzlerin Baerbock” sicher kein Problem….



Bild: French President, Emmanuel Macron in Paris, France on 17 March 2021 [Julien Mattia/Anadolu Agency]

Macrons Doppelmoral wird ihn noch heimsuchen

Von Yvonne Ridley

23. April 2021

Die Heuchelei eines der führenden Islamfeinde Europas, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, scheint grenzenlos zu sein, als er alle Söldner aufforderte, Libyen zu verlassen, um der noch jungen Regierung der Nationalen Einheit (GNU) zu helfen. Viele der Söldner wurden überhaupt erst von Frankreich dorthin geschickt; jetzt werden sie wahrscheinlich in den Tschad gehen, um die neue Militärregierung zu stützen und die französischen Interessen in Libyens südlichem Nachbarland zu schützen.

Macrons Einmischung im ölreichen Libyen zielte darauf ab, die von der UNO unterstützte Regierung der nationalen Eintracht (GNA) zu stürzen. Seine Unterstützung für den abtrünnigen Feldmarschall Khalifa Haftar zeigt, dass der französische Staatschef bereit ist, sich mit jeder Art von Schurken und Despoten zusammenzusetzen, um Frankreichs koloniale Ambitionen in Afrika zu verfolgen. Es wird jedoch immer offensichtlicher, dass er jegliche Glaubwürdigkeit, die Frankreich in Bezug auf Libyen gehabt haben könnte, beschädigt hat.

Die gleichen rücksichtslosen französischen Ambitionen erhielten vor einigen Tagen einen großen Rückschlag, als der Präsident des Tschad, Idriss Déby, in einem Feuergefecht mit einem Rebellenkonvoi, der von Libyen aus nach Süden fuhr, getötet wurde. Macron nahm heute an seinem Staatsbegräbnis teil, nachdem er ihn als einen “mutigen Freund” Frankreichs gelobt hatte. In der Zwischenzeit hat die tschadische Armee – aus der Déby als hoher Offizier kam – das Parlament aufgelöst und eine 18-monatige militärische Übergangsregierung eingesetzt, mit dem 37-jährigen General Mahamat Idriss Déby, dem Sohn des Toten, als Interimschef.

Während ich schreibe, schließt Macron wahrscheinlich schon einen Deal mit Haftar ab, um seine Söldner aus Libyen in die ehemalige französische Kolonie zu schicken, wo Frankreich seit Jahren über die brutale Unterdrückung und Korruption hinweggesehen hat. Der von Paris unterstützte Krieg im Tschad wurde den weitgehend säkularen Franzosen immer als edler Kampf gegen den muslimischen Extremismus verkauft, und drei Jahrzehnte lang regierte ihr Mann, Präsident Déby, mit eiserner Faust. Macron ist einfach der jüngste französische Präsident, der Débys korrupte und unmenschliche Herrschaft seit seiner Machtergreifung im Jahr 1990 ignoriert.

Der eingeschlossene Tschad grenzt im Norden an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik, im Südwesten an Kamerun und Nigeria und im Westen an Niger. Aufstände wurden mit Hilfe, Unterstützung und Rückendeckung von Frankreich niedergeschlagen. Vor zwei Jahren schickte Paris Kampfjets, um einen Rebellenkonvoi zu zerstören, der auf die Hauptstadt N’Djamena zusteuerte, und französische Soldaten wurden zuvor in den Tschad entsandt, um zahlreiche Aufstände niederzuschlagen.

Déby manövrierte sich strategisch in das Zentrum der afrikanischen Politik und Sicherheit, während er sein ölreiches Land ausplünderte, um seine eigenen Taschen zu füllen, und den Tschad zu einer der ärmsten Nationen der Welt machte. Er war sehr Macrons Mann und machte sich unentbehrlich. Sein früher Tod hat den Tschad und in gewisser Weise auch Frankreichs Pläne für die Sahelzone in einen Zustand politischer, sicherheitspolitischer und sozialer Unsicherheit versetzt. Frankreich besteht darauf, dass es die sogenannten G5-Sahel-Länder Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger im Kampf gegen islamistische Kämpfer unterstützen muss. In Wirklichkeit geht es um den Zugang zu den Bodenschätzen in der Region.

Der Zeitpunkt von Débys Ableben ist eine schlechte Nachricht für Macron, der ein unheimliches Talent dafür zu haben scheint, den “falschen” Mann auszuwählen, um die Interessen seiner Nation in Afrika zu schützen. Haftar wurde in Libyen zur Seite geschoben, wo die Regierung der Nationalen Einheit das Land während der schwierigen Zeit bis zu den nationalen Wahlen später in diesem Jahr führen wird. Die Resolution 2570 des UN-Sicherheitsrates fordert unterdessen den schnellen Abzug ausländischer Truppen und Söldner aus dem Land. Ein kleines UN-Team wurde mit der Überwachung des Waffenstillstandsabkommens beauftragt.

Macron wird nun sicherstellen wollen, dass die tschadische Armee, die an der Seite von 5.000 französischen Soldaten in der Operation Barkhane in der Sahelzone kämpft, die dominierende Kraft im jahrzehntelangen Kampf gegen die extremistischen Dschihadisten von Boko Haram bleibt und die schlecht ausgerüstete nigerianische Armee ablöst. Eine große Bedrohung geht auch von den in Libyen ansässigen Rebellen aus, die die Front für Wandel und Eintracht im Tschad (FACT) bilden. Viele der Rebellen sind ehemalige Offiziere der tschadischen Armee.

Die FACT hat Frankreich beschuldigt, Luftüberwachung für Flugzeuge zur Verfügung gestellt zu haben, die am Mittwochabend einen Kommandoposten bombardiert haben, um den Anführer der Front, Mahamat Mahadi Ali, zu töten. “Unser Kommandoposten wurde auf Befehl der Militärjunta mit der Komplizenschaft ausländischer Agenturen, die in unserem Land präsent sind, bombardiert”, sagte die Gruppe, die nicht mit Islamisten verbunden ist.

Am Freitag wurde eine Waffenruhe ausgerufen, damit das Staatsbegräbnis stattfinden konnte. Débys Sarg, in die Nationalflagge gehüllt, kam auf dem Hauptplatz der Hauptstadt an, während in N’Djamena 21 Salutschüsse ertönten. Macron war der erste Würdenträger, der sich dem Sarg näherte, wo er sich verneigte.

Zweifellos wird Macron die verfassungswidrige Machtübernahme durch Débys Sohn verteidigen. Mit der wachsenden Opposition von Gruppen wie FACT wird es jedoch immer offensichtlicher, dass der französische Präsident eine weitere schwere Fehlkalkulation begangen hat.

Eines der unbeabsichtigten Ergebnisse von Macrons komplexer Einmischung ist, dass die tschadischen Rebellen bereits indirekte Verbindungen zu Haftar in Libyen entwickelt haben, der kürzlich mit FACT “zusammengearbeitet” hat, um einen Luftwaffenstützpunkt zu sichern. Während er die Rückendeckung des französischen Präsidenten erhält, hat der schurkische Feldmarschall auch Hilfe von den VAE und Russland angenommen, die beide Rivalen Frankreichs im laufenden Kampf um Einfluss in der Zentralafrikanischen Republik sind.

Macron lädt mehr Ärger und Feindseligkeit gegenüber Frankreich ein, da die Rückwirkungen seiner katastrophalen Einmischung in Libyen, dem Tschad und der weiteren Region zu einem weiteren potenziellen Stellvertreterkrieg führen. Er scheint nicht nur sehr geschickt darin zu sein, Tyrannen bedingungslos zu unterstützen, sondern er ist auch sehr gut darin, sich eher Feinde als Freunde zu machen. Während eines Wortgefechts mit der muslimischen Welt im letzten Jahr sagte Macron, dass “Freiheit nur existieren kann, wenn man Hass und Gewalt beendet und Respekt für andere fördert.” Er sollte seinen eigenen Rat befolgen.

Präsident Emmanuel Macron hat als Staatsmann auf so vielen Ebenen versagt, wenn es um Diplomatie, Menschenrechte und die muslimischen Bürger seines eigenen Landes geht, ganz zu schweigen von denen, die anderswo leben. Wenn es aber um Heuchelei geht, spielt er in einer ganz eigenen Liga. Afrika ist ein hartes Pflaster; seine Doppelmoral wird ihn noch heimsuchen. Übersetzt mit Deepl.com

