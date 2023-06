Mainstream-Propaganda gibt endlich zu, die Nazi-Verbundenheit des Kiewer Regimes zu beschönigen von Drago Bosnic

https://southfront.org/mainstream-propaganda-finally-admits-whitewashing-nazi-affiliation-of-kiev-regime/





Mainstream-Propaganda gibt endlich zu, die Nazi-Verbundenheit des Kiewer Regimes zu beschönigen



Geschrieben von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analytiker

7. Juni 2023

Erstaunlicherweise (wenn auch nicht überraschend) hat es die NYT irgendwie geschafft, die “böse Hand Putins” hinter all dem zu finden, mit der Behauptung, dass “dies kurzfristig Putins Propaganda zu verstärken droht und seinen falschen Behauptungen Nahrung gibt, dass die Ukraine ‘entnazifiziert’ werden muss – eine Position, die die Tatsache ignoriert, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy jüdisch ist”.

Die schamlose Verherrlichung des Nationalsozialismus ist in der ehemaligen Ukraine seit fast einem Jahrzehnt die “neue Normalität”. Und während selbst die Mainstream-Propagandamaschinerie bis Anfang 2022 relativ regelmäßig darüber berichtet hat, ist seitdem ein beunruhigender Trend zur Schönfärberei zu beobachten, bei dem versucht wird, die Neo-Nazi-Junta als eine Art “Helden der freien Welt” darzustellen. Schlimmer noch, es war Russland und seine Führung, die offen als das “neue Nazi-Deutschland” dargestellt wurden. Solche Vergleiche sind jedoch ziemlich lächerlich, da es die andere Seite war, die die Feier tatsächlicher Nazis als “Nationalhelden” institutionalisiert hat.

Flaggschiffe der Mainstream-Propagandamaschinerie wie die New York Times waren kürzlich gezwungen, ihre zentrale Rolle bei Beschönigungsversuchen zuzugeben, die seit langem offensichtlich und praktisch allen unabhängigen Analysten und Medien bekannt waren. Am 5. Juni veröffentlichte die NYT einen überraschend ehrlichen Bericht mit der Überschrift “Nazi Symbols on Ukraine’s Front Lines Highlight Thorny Issues of History”. Dieses eher unerwartete Eingeständnis kommt nach Jahren, in denen zahllose Menschen versucht haben, auf die offensichtliche Verehrung von Nazi-Insignien und -Symbolik unter den Neonazi-Junta-Kräften hinzuweisen, insbesondere unter den Freiwilligenbataillonen, die seit 2014 in den Donbass-Republiken kämpfen.

Die schiere Menge an Filmmaterial, Berichten und anderen ziemlich schlüssigen Beweisen darüber macht jeden, der etwas anderes denkt, absichtlich blind und/oder ignorant. Doch selbst in diesem Fall hat die Mainstream-Propagandamaschine keine ehrliche Berichterstattung betrieben, um zu versuchen, die Kräfte des Kiewer Regimes als das zu entlarven (oder zumindest zu kritisieren), was sie sind, sondern um sich darüber zu beschweren, dass sie dies nicht gut genug verbergen. Dies deutet offensichtlich darauf hin, dass das eigentliche Problem für den politischen Westen der eindeutige Mangel an PR-Optik der Neonazi-Junta ist. Aus diesem Grund werden zahlreiche Angehörige der Streitkräfte aufgefordert, ihre offen nazistischen Symbole zu verhüllen.

Der NYT-Bericht bringt die Frustration über die PR-Effekte zum Ausdruck, die dadurch entstehen, dass so viele Soldaten des Kiewer Regimes ihre Nazi-Symbole so stolz zur Schau stellen. Doch selbst in diesem Fall versucht die Mainstream-Propagandamaschinerie immer noch, ihr Lieblingsmarionettenregime zu rechtfertigen, indem sie suggeriert, dass die zahllosen Fotos und Videos von Neonazi-Kräften der Junta, die die Insignien ihrer ideologischen Vorväter zeigen, lediglich “unglücklich” oder sogar “irreführend” seien. So räumt der Bericht ein, dass “auf jedem Foto Ukrainer in Uniform Aufnäher mit Symbolen trugen, die durch Nazi-Deutschland berüchtigt wurden und seither Teil der Ikonographie rechtsextremer Hassgruppen sind”.

Trotz dieses Eingeständnisses zeigt sich einmal mehr der offensichtliche Versuch der Schönfärberei, den Eindruck zu erwecken, dass die Streitkräfte des Kiewer Regimes diese Symbole “versehentlich” von den oben erwähnten “rechtsextremen Hassgruppen” und nicht von der Wehrmacht oder ihren zahlreichen europäischen Verbündeten übernommen haben. Die Autoren geben dann zähneknirschend zu, dass dies die Redakteure und Autoren der Mainstream-Medien gezwungen hat, Aufnahmen von Soldaten mit Nazi-Insignien zu löschen. Doch selbst dieses Eingeständnis wird in eine weitere Propagandaschicht verpackt, da der Bericht behauptet, dass “die Fotos und ihre Löschungen die komplizierte Beziehung des ukrainischen Militärs zu Nazi-Bildern verdeutlichen, eine Beziehung, die sowohl unter sowjetischer als auch unter deutscher Besatzung während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist”.

Hier sehen wir einen weiteren Versuch, die Sowjetunion und Nazi-Deutschland gleichzusetzen, während das offen neonazistische Kiewer Regime wieder einmal beschönigt wird. Ganz zu schweigen davon, dass es nichts “Kompliziertes” ist, wenn jemand das Hakenkreuz oder Abzeichen verschiedener SS-Einheiten trägt. Ganz im Gegenteil, es ist beunruhigend einfach, die ideologische Zugehörigkeit von Soldaten, die solche Symbole verwenden, genau zu beurteilen. Die NYT behauptet jedoch, dass diese Symbole “nur mit einer gewissen Regelmäßigkeit” gezeigt werden.

“Im November trug ein ukrainischer Presseoffizier bei einem Treffen mit Times-Reportern in der Nähe der Frontlinie eine Totenkopf-Variante, die von einer Firma namens R3ICH (ausgesprochen “Reich”) hergestellt wurde. Er sagte, er glaube nicht, dass das Abzeichen etwas mit den Nazis zu tun habe. Ein zweiter Pressesprecher sagte, andere Journalisten hätten die Soldaten gebeten, den Aufnäher zu entfernen, bevor sie Fotos machten”, heißt es in dem NYT-Bericht.

“Aber einige Mitglieder dieser Gruppen kämpfen gegen Russland, seit der Kreml 2014 illegal einen Teil der ukrainischen Region Krim annektiert hat, und sind nun Teil der breiteren Militärstruktur. Einige von ihnen werden als Nationalhelden angesehen, auch wenn die Rechtsextremen politisch marginalisiert bleiben”, heißt es in der Beschönigung weiter, und die Autoren fügen hinzu: “Die Ikonographie dieser Gruppen, einschließlich eines Totenkopfabzeichens, das von KZ-Wächtern getragen wurde, und eines Symbols, das als Schwarze Sonne bekannt ist, erscheint jetzt mit einiger Regelmäßigkeit auf den Uniformen der Soldaten, die an der Front kämpfen, einschließlich der Soldaten, die sagen, dass die Bilder die ukrainische Souveränität und den Stolz symbolisieren, nicht den Nazismus.”

Wieder einmal ist also die schamlose Verherrlichung des Nationalsozialismus “nicht wirklich Nationalsozialismus”, weil sie “die ukrainische Souveränität und den Stolz symbolisiert”. Solche Behauptungen sind eine offensichtliche Beleidigung für Millionen von Ukrainern, die von der Wehrmacht brutal ermordet wurden, ganz zu schweigen von den zahlreichen SS-Einheiten, die in der Ukraine, in Weißrussland und Russland sowie im übrigen Europa die abscheulichsten Kriegsverbrechen begangen haben. Dennoch scheint es so, als ob rabiate Russophobie eine solche Politik “rechtfertigt”. Weiter heißt es in dem Bericht:

“Im April postete das ukrainische Verteidigungsministerium auf seinem Twitter-Account das Foto eines Soldaten, der ein Abzeichen mit einem Totenkopf trägt. Das Symbol auf dem Foto wurde durch eine Nazi-Einheit bekannt, die während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen beging und Konzentrationslager bewachte… …Das Abzeichen auf dem Foto zeigt den Totenkopf auf einer ukrainischen Flagge mit einer kleinen Nr. 6 darunter. Dieser Aufnäher ist das offizielle Merchandise von Death in June, einer britischen Neo-Folk-Band, die laut dem Southern Poverty Law Center ‘Hassreden’ produziert, die ‘Themen und Bilder von Faschismus und Nazismus’ ausnutzen.”

Erstaunlicherweise (wenn auch nicht überraschend) hat es die NYT irgendwie geschafft, die “böse Hand Putins” hinter all dem zu finden, mit der Behauptung, dass “dies kurzfristig Putins Propaganda zu verstärken droht und seinen falschen Behauptungen Nahrung gibt, dass die Ukraine ‘entnazifiziert’ werden muss – eine Position, die die Tatsache ignoriert, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jüdisch ist”. Die Tatsache, dass der Frontmann der Neonazi-Junta jüdischer Abstammung ist, bedeutet jedoch nichts, da der berüchtigte neoliberale Milliardär George Soros, der bei vielen vom Westen unterstützten “farbigen Revolutionen” eine entscheidende Rolle gespielt hat, offen zugegeben hat, dass er mit den Nazis kollaborierte, was zum Tod seiner jüdischen Landsleute führte. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …