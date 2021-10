Mandla Mandela ruft zum Boykott des Miss Universe-Wettbewerbs in Israel auf Von Nadda Osman

Mandla Mandela ist nicht nur eine wunderschöne Frau, sondern sie hat auch noch die Kampfstärke und den politischen Verstand ihres unvergessenen Großvaters geerbt!

Bild: Lalela Mswane, die Gewinnerin der Miss South Africa 2021, wurde zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen (Screengrab/Instagram)

Von Nadda Osman



Mandla Mandela ruft zum Boykott des Miss Universe-Wettbewerbs in Israel auf

Die israelische Apartheid-Besetzung ist nicht weniger verabscheuungswürdig als die Apartheid in Südafrika”, sagt Nelson Mandelas Enkelin

22. Oktober 2021

Mandla Mandela, der Enkel des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten, hat die Länder aufgefordert, die Miss-Universe-Wahl zu boykottieren, die im Dezember dieses Jahres in Israel stattfinden soll – unter Hinweis auf die Besetzung Palästinas.

In einer Erklärung rief Mandela Anfang der Woche alle ehemaligen Miss-Südafrika-Gewinnerinnen auf, die Veranstaltung aus Protest gegen die “Besetzung und die grausame Behandlung der Palästinenser durch das israelische Apartheidregime” zu boykottieren.

Wir dürfen die Viktimisierung unserer palästinensischen Brüder und Schwestern weder unterstützen noch legitimieren”.

– Mandla Mandela

“Es gibt nichts Schönes an der Besatzung, der Brutalität und der institutionalisierten Diskriminierung des palästinensischen Volkes”, fügte er hinzu.

Mandelas Erklärung erfolgte, nachdem die 24-jährige Lalela Mswane am Samstag in der Grand Arena in Kapstadt zur Miss Südafrika 2021 gekrönt worden war.

Auch Mandela rief auf seinem Instagram-Account zum Boykott der Veranstaltung auf und verglich die Besetzung Palästinas mit der Apartheid in Südafrika.

“Die israelische Apartheid-Besetzung ist nicht weniger verabscheuungswürdig als die Apartheid in Südafrika. Die Welt ist unserem Aufruf zur weltweiten Solidarität gegen das Apartheidregime gefolgt. Jetzt wiederholen wir unseren Aufruf zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionskampagnen gegen das Apartheid-Israel”, hieß es in der Überschrift.

“Wir dürfen die Viktimisierung unserer palästinensischen Brüder und Schwestern nicht unterstützen oder legitimieren”, fügte er hinzu.

In einem weiteren Posting lobte Mandela die Miss Universe Malaysia und die Miss Indonesien für ihren Rückzug von der Veranstaltung und nannte dies eine heldenhafte und mutige Haltung. Mandela nutzte den Beitrag auch, um auf illegale israelische Siedlungen hinzuweisen, die gegen internationales Recht verstoßen.

Alle von ihnen hassen Frauen

Sarah Idan, ein irakisch-amerikanisches Model, das 2017 zur Miss Universe Irak gekrönt wurde, reagierte in einem auf Twitter geposteten Video auf Mandelas Aussage und verurteilte ihn für seinen Beitrag.

“Ich kann nur sagen: Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es als Mann wagen, einer Organisation für Frauen und Frauenförderung zu sagen, was sie zu tun hat”, sagte sie.

“Dies ist eine Gelegenheit, von der Millionen von Frauen träumen, auf die Weltbühne zu gehen und ihr Volk, ihre Nation und ihre Kultur zu repräsentieren – nicht die Regierungen, nicht die Politik und schon gar nicht die politischen Agenden”, fügte sie hinzu.

Das Model kritisierte Mandela auch für die Verwendung des Begriffs Apartheid, der nur von radikalen Islamisten und Organisationen wie der Hamas, den Taliban und der iranischen Regierung verwendet werde.

“Sie alle hassen Frauen und Frauenrechte. Bitte erlauben Sie es Miss Südafrika, Israel aus nächster Nähe zu erleben… Sie wird schockiert sein, genau wie ich, zu sehen, dass die israelische Regierung aus Muslimen, Juden, Arabern und Christen besteht”, schloss sie.

Israel ist zum ersten Mal Gastgeber des Miss-Universe-Wettbewerbs im südlichen Urlaubsort Eilat, an dem Teilnehmerinnen aus 100 Ländern teilnehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Israel für die Ausrichtung eines Kunst- und Kulturfestivals verurteilt wird, wobei Aktivisten die Besetzung der Palästinenser anführen.

Im Jahr 2019 protestierten Aktivisten gegen den Eurovision Song Contest, der in Tel Aviv stattfand, um auf die Notlage der Palästinenser aufmerksam zu machen. Viele kritisierten auch die Sängerin Madonna für ihren geplanten Auftritt bei der Veranstaltung und forderten in den sozialen Medien, dass sie ihren Auftritt absagt. Übersetzt mit Deepl.com

