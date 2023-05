Marching To The Beat Of The Imperial Machine: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): ❖ The problem that underpins most other problems in modern times is that human minds are highly hackable, and that the science of hacking them at mass scale has been advancing since Bernays over a century ago.

Marschieren im Takt der imperialen Maschine:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

21. Mai 2023

❖

Das Problem, das den meisten anderen Problemen der modernen Zeit zugrunde liegt, ist, dass der menschliche Verstand in hohem Maße hackbar ist, und dass die Wissenschaft des Hackens in großem Maßstab seit Bernays vor über einem Jahrhundert Fortschritte gemacht hat. Das ist es, was die Menschen dazu bringt, den zerstörerischen und ausbeuterischen Plänen der Mächtigen gegen ihre eigenen Interessen zuzustimmen.

Die Tatsache, dass unsere Gehirne in unserer Zivilisation massenhaft manipuliert werden, ist das bei weitem bedeutendste Ereignis auf der Welt, aber kaum jemand spricht darüber, weil kaum jemand weiß, dass es geschieht. Und eine Menge Macht hängt davon ab, dass es so bleibt.

Schritt 1 besteht darin, zu lernen, dass der Verstand sehr leicht zu hacken ist und dass er ständig in großem Umfang gehackt wird.

Schritt 2 besteht darin, zu lernen, dass der eigene Verstand davon betroffen ist.

Schritt 3 ist das Auspacken der Implikationen von Schritt 2 (Schritt 3 endet nie wirklich).

Schritt 4 besteht darin, anderen zu helfen, Schritt 1 und 2 zu erreichen.

❖

Es funktioniert folgendermaßen:

So viele Menschen wie möglich werden in zwei politische Mainstream-Fraktionen getrieben, die vorgeben, sich gegenseitig zu bekämpfen, während sie in Wirklichkeit zusammenarbeiten, um die Interessen der Mächtigen zu fördern.

Diejenigen, die nicht in die beiden Mainstream-Fraktionen getrieben werden können, werden zu falschen “populistischen” Fraktionen getrieben, die sie dann in die Mainstream-Fraktionen treiben.

Diejenigen, die sich nicht in eine der beiden Kategorien einordnen lassen, werden an den Rand der Unsichtbarkeit gedrängt.

Wenn man diese unterste Schicht erreicht hat, ist ihre Zahl so unbedeutend, dass man sie davon abhalten kann, irgendeinen Einfluss zu haben, indem man ihnen einfach Plattformen in den Mainstream-Medien verweigert und die “Demokratie” den Rest erledigen lässt, weil man die Mehrheit genau da hat, wo man sie haben will.

Die meiste Propaganda zielt nicht auf eklatante, offensichtliche Lügen wie die Irak-Invasion, sondern auf banale Kontrollsysteme wie den ideologischen Herdentrichter, den ich gerade beschrieben habe. Wirklich plumpe Propaganda ist im Westen die Ausnahme, nicht die Regel; der Löwenanteil der Manipulationen des Imperiums dient nur dazu, die Menschen im Takt der imperialen Maschine marschieren zu lassen.

❖

Die Israel/Palästina-Frage ist nicht kompliziert oder schwer zu verstehen, es gibt nur eine weit verbreitete Annahme unter den westlichen Mainstream-Bürgern, dass es unmöglich so einfach sein kann, wie es aussieht, weil die Mainstream-Informationssphäre verzerrt ist, um zu verschleiern, was auf den ersten Blick offensichtlich ist. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewalttätiges und missbräuchliches Apartheidsystem, bei dem eine Ethnie gegenüber der anderen bevorzugt behandelt wird, aber die Menschen gehen davon aus, dass es so einfach nicht sein kann, weil sie fälschlicherweise denken, dass, wenn es so eindeutig wäre, es nicht so viele Debatten darüber geben würde – wobei ihre eigene Regierung die Apartheidseite unterstützt.

Der westliche Mainstream wurde darauf konditioniert, zu erwarten, dass, wenn das Thema wirklich so eindeutig wäre, wie es zu sein scheint, die Medien ständig darüber reden würden, wie böse es ist, und die israelische Regierung von den westlichen Regierungen sanktioniert und häufig verurteilt werden würde.

Das Problem ist, wie so oft, dass der westliche Mainstream davon ausgeht: “Wenn es so wäre, hätten wir schon in den Nachrichten davon gehört.” Sie verstehen nicht, dass ihre “Nachrichten”-Medien dazu da sind, die Interessen der Mächtigen zu fördern, und nicht, um über Nachrichten zu berichten.

❖

Die Regierung überwacht uns mehr und mehr, um sicherzustellen, dass wir unter Kontrolle sind. Technologieunternehmen überwachen uns mehr und mehr, um unser Kaufverhalten zu manipulieren. Arbeitgeber überwachen uns mehr und mehr, um zu kontrollieren, wie wir arbeiten. Gleichzeitig wird jede Institution, die Macht über uns hat, immer geheimnisvoller.

❖

Viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, sind sich bis zu einem gewissen Grad bewusst, dass unsere gesamte Zivilisation Schwachsinn ist. Relativ wenige sind jedoch in der Lage, genau zu beschreiben, wie und warum es Schwachsinn ist, weil es so viel Schwachsinn gibt, dass es schwer ist, einen klaren Überblick darüber zu bekommen, wie der Schwachsinn passiert.

Es ist schwer zu verstehen, wie und warum unsere Zivilisation Mist ist, eben weil unsere Zivilisation Mist ist. Es wimmelt von Lügen, die Lehrer füttern uns mit Lügen, die Algorithmen füttern uns mit Lügen, und wir sind darauf trainiert, in Bereichen nach Informationen zu suchen, in denen wir Lügen finden.

Die Wahrheit in unserer Bullshit-Gesellschaft zu finden, ist, als wäre man in einem Raum, der sich schnell mit tatsächlichem, buchstäblichem Bullenkot füllt. Er spritzt umher, er gerät in deine Augen, du kämpfst darum, deinen Kopf darüber zu halten, damit du atmen kannst – es ist also schwer zu erkennen, woher der ganze Mist in den Raum geleitet wird. Wenn man verstehen will, was in der Welt vor sich geht, ist es ähnlich: Man hat den Verdacht, dass man verarscht wird, aber jede Quelle, die man findet, wenn man versucht, sich zu informieren, versichert einem, dass alles gut ist und die Welt so funktioniert, wie man es in der Schule gelernt hat.

In einer Zivilisation, die aus Schwachsinn besteht, ist es selten, dass man genug Halt und Boden unter den Füßen hat, um sich umzusehen und klar zu erkennen, wie der ganze Schwachsinn abläuft. Alles hier ist darauf ausgerichtet, uns daran zu hindern, diesen Fuß zu fassen. Es erfordert harte, fleißige Arbeit und mehr als nur ein bisschen Glück. Übersetzt mit Deepl.com

_____________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

