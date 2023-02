“Man könnte also sagen, dass der Einmarsch in die Ukraine einen Wendepunkt in der geopolitischen Geschichte markiert, an dem die Vereinigten Staaten nicht nur einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen, sondern auch einen Wirtschaftskrieg gegen ganz Europa anzetteln. Wenn Hershs Nord-Stream-Geschichte wahr ist, könnte dies eine Schockwelle durch Europa schicken und sollte dazu führen, dass lang gehegte Überzeugungen über die Art der Beziehung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten in Frage gestellt werden. Angesichts der massiven negativen Folgen für Washington ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Enthüllung nicht im Fernsehen übertragen wird.”

Medien ignorieren Seymour Hershs bahnbrechenden Bericht über Nordstream II

Von Alan MacLeod, Mintpress News.

15. Februar 2023

Vor einer Woche hat Seymour Hersh einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, in dem er behauptet, dass die Biden-Administration die Nord-Stream-II-Gaspipeline absichtlich und ohne Deutschlands Zustimmung oder gar Wissen in die Luft gesprengt hat – eine Operation, deren Planung lange vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine begann.

Auf der Grundlage von Interviews mit Insidern der nationalen Sicherheit behauptet Hersh – der Journalist, der über das Massaker von My Lai, das Spionageprogramm der CIA und den Folterskandal von Abu Ghraib berichtete -, dass im Juni Taucher der US-Marine in die Ostsee fuhren und C4-Sprengladungen an der Pipeline anbrachten. Im September ordnete Präsident Biden persönlich die Zerstörung der Pipeline an. Hersh zufolge waren sich alle Beteiligten der Tragweite ihres Handelns bewusst und wussten, dass es als flagrante Kriegshandlung” gegen ihre Verbündeten gewertet werden würde, wenn sie erwischt würden.

Trotzdem haben die Konzernmedien die Enthüllungen des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporters weitgehend ignoriert. Eine Studie von MintPress News analysierte die 20 einflussreichsten Publikationen in den Vereinigten Staaten, wie das Analyseunternehmen Similar Web mitteilte, und fand nur vier Erwähnungen des Berichts unter ihnen.

Die gesamte Aufmerksamkeit, die der Geschichte in den Unternehmensmedien zuteil wurde, bestand aus:

Ein Mini-Bericht von 166 Wörtern in Bloomberg;

einem fünfminütigen Beitrag in der Sendung “Tucker Carlson Tonight” (Fox News); einer 600 Wörter umfassenden Zusammenfassung in der New York Post;

ein schriller Angriffsartikel in Business Insider, in dessen Überschrift Hersh als “diskreditierter Journalist” bezeichnet wird, der “Putin ein Geschenk” gemacht habe.

Die 20 untersuchten Medien sind, in alphabetischer Reihenfolge:

ABC News; Bloomberg News; Business Insider; BuzzFeed; CBS News; CNBC; CNN; Forbes; Fox News; The Huffington Post; MSNBC; NBC News; The New York Post; The New York Times; NPR; People Magazine; Politico; USA Today, The Wall Street Journal und The Washington Post.

Die Websites der einzelnen Medien wurden nach den Begriffen “Seymour Hersh” und “Nord Stream” durchsucht und anschließend mit präzisen Google-Suchanfragen und den Ergebnissen der Nachrichtendatenbank Dow Jones Factiva abgeglichen.

Dieses mangelnde Interesse kann nicht durch die Irrelevanz des Berichts erklärt werden. Wenn die Regierung Biden tatsächlich eng mit der norwegischen Regierung zusammengearbeitet hat, um Nord Stream II zu sprengen, wodurch ein unmittelbarer Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist und eine ganze Region der Welt in einen eisigen Winter ohne ausreichende Energieversorgung gestürzt wurde, dann handelt es sich um einen der schlimmsten Terroranschläge in der Geschichte, einen eklatanten Akt der Aggression gegen einen vermeintlichen Verbündeten.

Wenn Biden diesen Angriff tatsächlich befohlen hat, kann man sich kaum eine folgenreichere Nachricht vorstellen. Laut Hersh waren sich alle Beteiligten – von Biden über die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland und den Staatssekretär Anthony Blinken bis hin zum nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan – darüber im Klaren, dass es sich um einen “kriegerischen Akt” handelte.

“Das Mediensystem hat vorhersehbar versucht, den Bericht an den Rand zu drängen”, sagte Bryce Greene, ein Schriftsteller und Medienkritiker, der das Desinteresse der Presse an der Nord Stream-Geschichte genau verfolgt hat, gegenüber MintPress und fügte hinzu,

Sie wollen sich nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Es wirft auch ein schlechtes Licht auf den Berufsstand… Sogar Jeffery Sachs sagte in seinem Bloomberg-Interview, dass Journalisten, die er persönlich kennt, diese Beweise verstanden haben, aber auch wussten, dass das Mediensystem, in dem sie arbeiteten, nicht freundlich auf jede Andeutung einer US-Komplizenschaft reagieren würde, also haben sie geschwiegen”.

Greene erklärte, dass beunruhigende Fakten über den Krieg konsequent unter den Teppich gekehrt wurden, und stellte fest, dass,

Dies ist bezeichnend für die gesamte Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Dies ist bezeichnend für die gesamte Berichterstattung über den Ukraine-Krieg: Vom Verschweigen der Geschichte der NATO-Erweiterung über die Bezeichnung der ukrainischen Nazis als russische Propaganda bis hin zur Rücknahme einer Geschichte über ukrainische Korruption durch CBS. Die Tatsache, dass US-Medienfiguren als ‘auf der Seite der Guten’ oder ‘auf der richtigen Seite der Geschichte’ gesehen werden wollen, bedeutet, dass sie nicht bereit sind, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, wie sie existiert.”

Funkstille

Diese völlige Funkstille bei den meisten der einflussreichsten Nachrichtenorganisationen des Landes ist umso bemerkenswerter, als Hershs Enthüllungen in allen Nachrichtendiensten zu finden sind. Reuters zum Beispiel hat seit Donnerstag 14 separate Berichte zu diesem Thema veröffentlicht. Jedes große Medienunternehmen in Amerika (und viele mittelgroße und sogar kleine) hat Reuters abonniert und veröffentlicht die Inhalte seiner Newswires.

Eine der Hauptaufgaben eines Redakteurs ist es, die Nachrichten zu verfolgen und die Inhalte von Reuters weiterzuverfolgen. Das bedeutet, dass Redakteure im ganzen Land jeden Tag mit dieser Geschichte bombardiert wurden, seit sie erschienen ist, und praktisch jeder einzelne von ihnen hat sie weitergegeben – 14 Mal hintereinander. Das heißt, dass sich fast alle Redaktionen in den USA dagegen entschieden haben, auch wenn ihnen wiederholt kostenlose Inhalte zur Vermarktung angeboten wurden. Unabhängige Medien, die von den Lesern unterstützt werden, haben die Geschichte jedoch viel intensiver verfolgt.

Das soll nicht heißen, dass Reuters die Behauptungen von Hersh unterstützt hat. Der erste Artikel zu diesem Thema trug die Überschrift “White House says blog post on Nord Stream explosion ‘is utterly false'” (Weißes Haus sagt, Blogpost über Nord Stream-Explosion sei völlig falsch), was es der Biden-Regierung ermöglichte, die Agenda zu bestimmen und Hershs Untersuchung als bloßen Blogpost herunterzuspielen – etwas, das von den alternativen Medien schnell hervorgehoben wurde. Hersh veröffentlichte seinen Bericht selbst auf der Online-Plattform Substack – eine Tatsache, die entweder seine Ergebnisse oder die Glaubwürdigkeit des Medienapparats der Konzerne untergräbt, je nachdem, wie man es betrachtet.

“Das Unglaublichste an der Gegenreaktion auf Hershs Artikel über die Sprengung der Nord Stream-Pipelines durch die USA ist die Tatsache, dass offensichtlich keine der etablierten Medien die Absicht hat, den grundlegenden Journalismus durchzuführen, der nötig wäre, um seine Berichte zu bestätigen oder zu widerlegen”, schrieb der Journalist und MintPress-Mitarbeiter Jonathan Cook.

In einem Interview mit dem Radio War Nerd-Podcast schoss Hersh zurück und behauptete

Die New York Times und die Washington Post haben mich einfach ignoriert. Sie meinen, ich solle den Namen [der Quelle] verwenden, ihn ins Gefängnis bringen und solche Sachen, was meine Karriere beenden würde. Ich mache das nun schon seit 50 Jahren. My Lai begann 1969, und ich werde Ihnen etwas sagen … ich werde die Leute schützen.”

Er wies auch darauf hin, dass er tatsächlich mehrere bestätigende Quellen für die Geschichte kultiviert hat.

Eine Geschichte wie keine andere

Laut Hershs Quelle haben Taucher der US-Marine, die in Panama City, Florida, stationiert sind, im Juni letzten Jahres unter dem Deckmantel einer internationalen NATO-Übung, die in dem Gebiet stattfand, C4-Sprengstoff mit Fernzündung an einem Abschnitt der Pipeline angebracht. Drei Monate später wurde der Befehl zur Sprengung der Pipeline gegeben. Die Navy-Taucher wurden vom norwegischen Militär unterstützt, das den perfekten Ort fand: ruhiges und seichtes Wasser vor der Küste der Insel Bornholm in Dänemark.

Eine frühere Nord-Stream-Pipeline versorgte Deutschland und Westeuropa bereits mit russischem Gas und stellte eine billige und schnell verfügbare Brennstoffquelle für Heizung und Stromerzeugung auf dem Kontinent dar. Mit der Einführung der zweiten Pipeline wäre Europa von den Vereinigten Staaten energiemäßig unabhängig geworden. Dies eröffnete die Möglichkeit, dass sich der Kontinent auch politisch in eine neutrale oder unabhängige Richtung bewegen und einen eigenen mächtigen regionalen Block bilden könnte, anstatt des derzeit vorherrschenden atlantischen (d. h. von den USA dominierten) Modells. Die 760 Meilen lange Pipeline verläuft entlang der Ostsee von Westrussland nach Nordostdeutschland und transportiert verflüssigtes Erdgas zu Haushalten und Unternehmen in ganz Europa. Als solche stellt sie eine weitaus kosteneffizientere Energieform dar als der Kauf von amerikanischem Flüssiggas oder Fracking-Öl – etwas, das Washington von Europa mit Nachdruck forderte, umzusteigen.

Die aufeinanderfolgenden Regierungen des Weißen Hauses hatten ihren Widerstand gegen das neue, milliardenschwere Projekt schon lange öffentlich bekannt gemacht. Hersh behauptet jedoch, dass die Regierung Biden mit der Planung der Sabotage im Jahr 2021 begann, viele Monate vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine.

Die Entscheidung für den Einsatz von Marinetauchern anstelle von Mitgliedern des amerikanischen Sondereinsatzkommandos war Berichten zufolge auf die Geheimhaltung zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Spezialkräften müssen der Kongress, der Senat und die Führung des Repräsentantenhauses nicht über die Operationen der Marine informiert werden. “Die Biden-Administration tat alles, um undichte Stellen zu vermeiden”, schrieb Hersh.

Dennoch hatten viele Eingeweihte kalte Füße. “Einige Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums sagten: ‘Tun Sie das nicht. Es ist dumm und wird ein politischer Alptraum, wenn es herauskommt”, sagte Hershs Quelle.

Am Ende gab Biden selbst grünes Licht für die Mission, und drei Monate nach deren Abschluss drückte Washington auf den Knopf und zerstörte die Pipeline.

Unmittelbar nach der Zerstörung hielten sich die westlichen Medien in Bezug auf den Täter bedeckt und behaupteten sogar, Wladimir Putin selbst sei bei weitem der Hauptverdächtige in diesem Fall. Sie unterdrückten auch aktiv alle anderen Meinungen zu diesem Thema, manchmal in einem fast komischen Ausmaß. Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, wurde beispielsweise von Bloomberg abrupt aus der Sendung genommen, als er Indizien vortrug, die darauf hindeuten, dass westliche Kräfte hinter dem Anschlag stecken könnten.

Können wir das glauben?

Hershs Bericht verleiht den Behauptungen von Sachs mehr Gewicht. Aber ist er auch glaubwürdig? Einerseits ist Hersh ein erfahrener Enthüllungsjournalist, der sich über Jahrzehnte hinweg einen hervorragenden Ruf erworben hat, indem er eng mit Regierungsquellen zusammenarbeitete, um wichtige Nachrichten zu veröffentlichen. Andererseits stützt sich seine Bombenmeldung fast ausschließlich auf ungenannte Quellen. Es ist gängige journalistische Praxis, Quellen zu nennen und zu überprüfen. Im Ethikkodex der Society of Professional Journalists heißt es, dass “Reporter jede mögliche Möglichkeit nutzen sollten, um Informationen zu bestätigen und zuzuordnen, bevor sie sich auf ungenannte Quellen verlassen”, und dass sie “immer die Motive der Quellen hinterfragen müssen, bevor sie Anonymität versprechen”, weil zu viele “Informationen nur dann liefern, wenn es ihnen nützt”.

Ohne einen Namen, der zu einer Behauptung gehört, gibt es keine Konsequenzen für Quellen (oder Journalisten), die einfach lügen, um ihre Agenda voranzutreiben. Hersh bittet die Leser daher implizit, seiner Glaubwürdigkeit und seinem Urteilsvermögen zu vertrauen. Außerdem handelt es sich bei Hershs Quellen um Insider der Regierung und der Geheimdienste. Zu ihren Aufgaben gehört es, falsche oder ungenaue Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, um die Ziele des Staates zu fördern. Aus journalistischer Sicht sind anonyme Regierungs- oder Geheimdienstmitarbeiter also die am wenigsten glaubwürdigen Quellen, die man sich vorstellen kann.

Dennoch scheint klar zu sein, dass in Anbetracht von Washingtons Krieg gegen Whistleblower keine Quelle jemals diese Art von Informationen öffentlich machen würde, es sei denn, sie wäre bereit, Jahrzehnte im Gefängnis zu riskieren. Daher könnten sie vernünftigerweise Anspruch auf Anonymität erheben.

Greene nahm eine nuancierte Position zur Glaubwürdigkeit der Geschichte ein, indem er feststellte,

Ist alles, was Hersh behauptet, richtig? Während es mich überraschen würde, wenn es Beweise dafür gäbe, dass eine andere Macht hinter der Pipeline-Explosion steckt – was bedeuten würde, dass Hershs Bericht eine komplette Erfindung ist – wäre es nicht überraschend, wenn ein paar von Hershs Details nicht stimmen, aber das ist im Journalismus üblich und nicht immer das Ergebnis von Bösgläubigkeit oder Inkompetenz.

“Man darf nicht vergessen, dass Hershs Quellen aus der Welt des Militärs und der Geheimdienste stammen. Sie werden lügen, übertreiben, verschleiern – und natürlich aus Versehen Dinge falsch machen”, fügte Greene hinzu. “Aber die abgeschottete Natur jeder Bürokratie – und der Geheimdienstwelt im Besonderen – bedeutet, dass das Gesamtbild manchmal undurchsichtig ist, selbst für diejenigen, die als ‘Eingeweihte’ gelten. Die Tatsache, dass Hershs Quelle so viele Details kennt, ist bemerkenswert, aber angesichts der Geschichte der hochrangigen Informanten sicherlich nicht unplausibel.”

Wer profitiert?

Wenn die Vereinigten Staaten Nord Stream II tatsächlich sabotiert haben, war dies einer der am wenigsten gut versteckten und am deutlichsten gekennzeichneten Angriffe in der Geschichte. Die USA und die NATO hatten jahrelang öffentlich deutlich gemacht, dass sie Optionen prüfen, um das Projekt zu stoppen.

Wenige Wochen vor dem russischen Einmarsch im Februar letzten Jahres lud Biden den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ins Weiße Haus ein, wo der Präsident ihn an einer bizarren Pressekonferenz teilnehmen ließ, in der Biden erklärte: “Wenn Russland einmarschiert – das heißt, wenn Panzer oder Truppen die Grenze zur Ukraine überschreiten – dann wird es kein Nord Stream II mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.”

Die Veranstaltung wirkte wie ein Erwachsener, der ein verhaltensauffälliges Kind züchtigt, doch Biden sagte Scholz ins Gesicht, dass die Infrastruktur seines Landes von den USA angegriffen werden könnte.

Um dem Präsidenten gegenüber fair zu sein, wiederholte er lediglich, was viele in seiner Verwaltung schon seit Monaten öffentlich gesagt hatten. Sowohl Victoria Nuland als auch der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, hatten unabhängig voneinander erklärt, dass Nord Stream II so oder so nicht vorankommen wird”.

Auch nach dem Angriff versuchten die USA kaum, ihre Genugtuung zu verbergen. “Dies ist eine großartige Gelegenheit”, strahlte Anthony Blinken. Der Außenminister fuhr fort,

Es ist eine großartige Gelegenheit, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin die Möglichkeit zu nehmen, Energie als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu nutzen. Das ist sehr bedeutsam und bietet eine enorme strategische Chance”.

Andere wichtige Beamte hielten die Schuld der USA an der Explosion für so offensichtlich, dass sie davon ausgingen, dass sie die Schuld auf sich nehmen würden, anstatt zu behaupten, Russland habe einen Anschlag unter falscher Flagge verübt. Radek Sikorski, Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger Außenminister Polens, twitterte beispielsweise ein Bild der Explosion mit den Worten “Danke, USA”. Sikorski, der mit der US-Sicherheitsbeauftragten Anne Applebaum verheiratet ist, löschte seinen Beitrag später.

Für Greene stehen die Vereinigten Staaten ganz oben auf der Liste der möglichen Schuldigen. Wie er erklärte,

Der Vorwurf der Komplizenschaft der USA wird durch zahlreiche Indizien gestützt: Die klarste Antwort auf die Frage ‘cui bono’ [wem nützt es?] sind offensichtlich die USA. Schon vor Hershs Bericht sollen deutsche Beamte gesagt haben, sie seien offen für die Idee einer westlichen Komplizenschaft. In dieser Hinsicht deckt sich Hershs Bericht also mit dem, was wir bereits wissen (und was die Mainstream-Medien sich weigern, ernsthaft zu diskutieren).

Sicherlich hat Washington von der Explosion stark profitiert. Sein Hauptkonkurrent (Russland) wurde wirtschaftlich ernsthaft geschwächt, und die europäischen Käufe von teurem amerikanischem Flüssigerdgas haben sich seit dem letzten Jahr mehr als verdoppelt. Auch Norwegen hat von der Explosion profitiert und ist nun Deutschlands wichtigster Gaslieferant, was dem Land Milliardengewinne beschert.

Ein Reporter wie kein anderer

Hersh wurde 1937 in eine jüdische Einwandererfamilie der Arbeiterklasse hineingeboren und begann Anfang der 1960er Jahre in Chicago als Kriminalreporter zu arbeiten. Nationale Aufmerksamkeit erlangte er jedoch erst 1969, als er das Massaker an Hunderten von vietnamesischen Zivilisten durch US-Truppen in My Lai aufdeckte – ein Scoop, für den er den Pulitzer-Preis erhielt. Seine Enthüllungen wurden von den etablierten Medien jedoch alles andere als begrüßt, und er musste darum kämpfen, dass selbst eine kleine, neu gegründete Nachrichtenagentur seine Geschichte aufgriff.

1974 löste Hersh erneut einen landesweiten Skandal aus, nachdem er eine massive Spionageaktion der CIA aus der Nixon-Ära aufgedeckt hatte, die sich gegen Hunderttausende linke Aktivisten, Kriegsgegner und andere Personen richtete, die gegen das Establishment waren. Auch hier war der Großteil der Konzernpresse weit davon entfernt, sich zu freuen, sondern versuchte, den nationalen Sicherheitsstaat zu verteidigen und ihn und seine Berichterstattung zu diskreditieren.

Dreißig Jahre später ließ er eine weitere Bombe in der amerikanischen Öffentlichkeit platzen, als er die weit verbreitete Folter irakischer Gefangener im Abu-Ghraib-Gefängnis aufdeckte.

Ob er nun über die Rolle der USA beim Staatsstreich in Chile 1973 berichtete oder die Behauptungen der Obama-Regierung zu den Chemiewaffenangriffen in Syrien widerlegte – Hersh hat in seiner Karriere immer wieder Kontroversen ausgelöst und Kritik auf sich gezogen. Doch seine Unerschrockenheit hat ihm weltweit Respekt eingebracht. Wie der Journalist Glenn Greenwald feststellte,

Seymour Hersh ist unbestritten einer der zwei oder drei erfolgreichsten, wichtigsten und mutigsten Journalisten seiner Generation. Nur sehr wenige Journalisten auf der Welt – und praktisch keiner, der noch in den größten Medienkonzernen des Landes arbeitet – kommen auch nur annähernd an ihn heran, wenn es darum geht, mehr bedeutende, geschichtsverändernde Geschichten zu veröffentlichen.”

Schwerwiegende Konsequenzen

Aus diesem Grund ist Hershs Bericht so wichtig – und warum die standhafte Weigerung der Konzernmedien, darüber zu berichten, so bemerkenswert ist. Wenn Hersh Recht hat, haben die Vereinigten Staaten und Norwegen im Wesentlichen ihre vermeintlichen NATO-Verbündeten angegriffen, was gigantische geopolitische Auswirkungen haben könnte. Artikel 5 des NATO-Vertrags besagt, dass im Falle eines Angriffs auf ein NATO-Mitglied alle anderen NATO-Mitglieder dieses Land verteidigen müssen. Mehrere NATO-Mitglieder, darunter das Vereinigte Königreich und Frankreich, verfügen über Atomwaffen.

Natürlich wird die NATO den Vereinigten Staaten nicht den Krieg erklären, eben weil sie von Anfang an ein ungleiches Bündnis war. Wie Lord Ismay, der erste Generalsekretär der Organisation, erklärte, “besteht die Aufgabe der NATO darin, die Russen draußen, die Deutschen unten und die Amerikaner drinnen zu halten”. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen von den USA dominierten Zusammenschluss, der das gesamteuropäische Projekt unterdrücken soll, das darauf abzielt, den Kontinent von der Abhängigkeit von den USA zu befreien und zu einem unabhängigen regionalen Block zu machen.

Während die Schuldigen für die Anschläge noch immer nicht feststehen, sind viele der Konsequenzen nicht klar.

Die Deutschen mussten – wie ein großer Teil Europas – eisige Winter in Verbindung mit enormen Preissteigerungen für Brennstoffe ertragen. Die Energieknappheit hat in Deutschland zu einer zweistelligen Inflation beigetragen, die die Ersparnisse von mehreren Millionen Menschen aufgezehrt hat. Die Energiekosten führen dazu, dass zahlreiche Unternehmen dauerhaft schließen müssen, und stellen eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit für die europäische Industrie dar, die mit den amerikanischen und asiatischen Herstellern konkurrieren muss, die von den billigen Brennstoffen profitieren.

Darüber hinaus schließen zahlreiche europäische Unternehmen oder bauen ihre einheimische Belegschaft ab, um ihre Produktion in die USA zu verlagern, wo ihnen die Regierung Biden neben den niedrigeren Energiekosten auch finanzielle Anreize bietet, dies zu tun. Die Europäische Union hat Washington vorgeworfen, gegen die Regeln der Welthandelsorganisation zu verstoßen.

Man könnte also sagen, dass der Einmarsch in die Ukraine einen Wendepunkt in der geopolitischen Geschichte markiert, an dem die Vereinigten Staaten nicht nur einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen, sondern auch einen Wirtschaftskrieg gegen ganz Europa anzetteln. Wenn Hershs Nord-Stream-Geschichte wahr ist, könnte dies eine Schockwelle durch Europa schicken und sollte dazu führen, dass lang gehegte Überzeugungen über die Art der Beziehung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten in Frage gestellt werden. Angesichts der massiven negativen Folgen für Washington ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Enthüllung nicht im Fernsehen übertragen wird. Übersetzt mit Deepl.com

