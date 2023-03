Das sind die altbekannten Ablenkungsmanöver von zionisititschen Verbrechen, die nur noch Kopfschütteln und Widerstand erregen sollten. So wird Antisemitismus und Abscheu erzeugt! Die ADL und Greenblatt schaden und isolieren sich damit noch mehr! Evelyn Hecht-Galinski

Jonathan Greenblatt, CEO und Nationaler Direktor der ADL, spricht am 1. Mai 2022 auf dem Virtual National Leadership Summit der ADL



Der jährliche Bericht der ADL über Antisemitismus in den USA bietet ein verzerrtes Bild des Themas, weil die Gruppe antizionistische Proteste gegen Israel als antisemitische Handlungen zählt.

Medien werben für ADL-Bericht, der Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt



Von Michael Arria

24. März 2023

In dieser Woche hat die Anti-Defamation League (ADL) ihre Jahresbilanz über antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Den Daten zufolge stiegen antisemitische Vorfälle im Jahr 2022 um 36% auf 3.697 Vorfälle. Das ist die höchste Zahl, seit die ADL 1979 mit der Erfassung dieser Informationen begonnen hat, und ein Anstieg um fast 500 % in den letzten zehn Jahren.

Ein flüchtiger Blick auf die Methodik der Gruppe zeigt jedoch sofort, dass ihre Schlussfolgerungen zweifelhaft sind. Die ADL wertet antizionistische Aktionen und Proteste gegen Israel ganz offen als Beispiele für Antisemitismus, weil sie jüdischen Studenten Unbehagen bereiten können.

“Öffentliche Äußerungen gegen den Zionismus, die oft antisemitisch sind, werden in die Prüfung einbezogen, wenn festgestellt werden kann, dass sie eine negative Auswirkung auf eine oder mehrere jüdische Personen oder identifizierbare, lokalisierte Gruppen von Juden hatten”, erklären die Autoren des Berichts. “Dies ist vor allem an Universitäten der Fall, wo Studien gezeigt haben, dass eine lautstarke Opposition gegen Israel und den Zionismus eine abschreckende Wirkung auf das jüdische Studentenleben haben kann und den von jüdischen Studenten empfundenen Druck zusätzlich zu den in diesem Audit erfassten Vorfällen verstärkt.

Es überrascht nicht, dass die “Empfehlungen” des Audits die Annahme der umstrittenen IHRA-Definition von Antisemitismus, die Förderung des Abraham-Abkommens und die Mobilisierung gegen die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) beinhalten.

Auf Twitter hat die Präsidentin der Foundation for Middle East Peace, Lara Friedman, einen aufschlussreichen Beitrag verfasst, in dem sie die überhöhten Zahlen aufschlüsselt. 241 der dokumentierten Vorfälle stehen im Zusammenhang mit Kritik an Israel oder dem Zionismus. Von diesen 241 Vorfällen schreibt die ADL 70 Personen zu, die mit antizionistischen Aktivistengruppen in Verbindung stehen.

Friedman weist darauf hin, dass diese Vorfälle, selbst wenn man die verzerrte Sichtweise der ADL auf den Antisemitismus akzeptiert, keinen nennenswerten Teil der dokumentierten Vorfälle ausmachen. Nichtsdestotrotz widmet die ADL Israel in ihrem Bericht mehr Worte als jedem anderen Thema und räumt ihm mehr als doppelt so viel Platz ein wie dem weißen Rassismus oder antisemitischen Übergriffen.

Kurz gesagt, die ADL verwendet weiterhin eine politisierte Definition von Antisemitismus, die freie Meinungsäußerung, die Israel/Zionismus kritisiert, dämonisiert, UND die ADL bläht diese höchst fragwürdigen Zahlen auf und widmet der “Bedrohung”, die von der Kritik an Israel/Zionismus ausgeht, unverhältnismäßig viel Platz”, schließt Friedman.

Der Inhalt des Berichts ist nicht wirklich überraschend. ADL-Chef Jonathan Greenblatt hat wiederholt erklärt, dass er Antizionismus für antisemitisch hält. “Antizionismus als Ideologie ist in Wut verwurzelt”, sagte er auf dem National Leadership Summit der ADL im Jahr 2022 dem Publikum. “Er beruht auf einem einzigen Konzept: der Negation eines anderen Volkes, ein Konzept, das dem modernen Diskurs ebenso fremd ist wie die weiße Vorherrschaft. Es erfordert die vorsätzliche Leugnung selbst einer oberflächlichen Geschichte des Judentums und der großen Geschichte des jüdischen Volkes. Und wenn eine Idee aus solch schockierender Intoleranz geboren wird, führt sie zu, nun ja, schockierenden Taten.”

“Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Antizionismus ist Antisemitismus”, sagte er im November 2021. “Das Recht der Juden – als einziges aller Völker der Welt – auf ein Heimatland zu leugnen, ist Antisemitismus. Nur den jüdischen Staat zu verurteilen und andere zu ignorieren, ist ein Vorurteil”.

Die Mainstream-Medien haben über den Bericht berichtet, es aber weitgehend versäumt, die Behauptungen zu widerlegen oder die politische Ideologie der Gruppe zu erläutern. In einem NPR-Bericht über die Ergebnisse der Gruppe werden Israel, Palästina oder der Zionismus mit keinem Wort erwähnt. Ebenso wenig in der Berichterstattung von CNN. Der Bericht der New York Times erwähnt lediglich, dass er “einige Vorfälle enthält, die als antizionistisch oder israelfeindlich bezeichnet werden”, akzeptiert aber die (falsche) Behauptung der ADL, dass er “allgemeine Kritik an Israel oder Anti-Israel-Aktivismus nicht mit Antisemitismus in einen Topf wirft”.

Greenblatt wurde in die PBS Newshour eingeladen, um über den Bericht zu sprechen und Antizionisten offen zu verleumden, ohne dass er zurückgewiesen wurde. “Wenn wir sehen, dass hartgesottene antizionistische Aktivisten auf dem College-Campus offen, aggressiv und fast schadenfroh jüdische Studenten einschüchtern, dann ist etwas grundlegend kaputt in unserer Gesellschaft”, sagte er dem Moderator Geoff Bennett.

Bennett wiederholte dann offen die Argumente der ADL und bat Greenblatt, die gefälschten Zahlen zu erläutern. “Auch ich war erstaunt, als ich diesen Bericht über den 41-prozentigen Anstieg antisemitischer Aktivitäten auf dem Campus von Hochschulen und Universitäten las”, sagte Bennett. “Und als ich mehr darüber las, erfuhr ich, dass jüdische Studenten oft sagen, dass die Belästigung oft noch verstärkt wird, wenn Kritik an Israel aufkommt. Erzählen Sie mir mehr darüber.”

In seiner Antwort geht Greenblatt so weit zu behaupten, dass Antizionisten indirekt für die Nazi-Graffiti verantwortlich sind.

“Nun, sehen Sie, es ist sicherlich nichts falsch daran, die Politik des Staates Israel zu kritisieren”, sagte Greenblatt. “Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist es, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Die ADL tut das auch. Aber die unerbittliche Besessenheit mit dem jüdischen Staat, die Behauptungen, dass er irgendwie Völkermord an Palästinensern begeht oder für die weiße Vorherrschaft verantwortlich ist, wenn man denkt, dass ein Land, der einzige jüdische Staat der Welt, irgendwie weißer Vorherrschaft ist oder irgendwie Völkermord begeht, dann sollten wir uns natürlich nicht wundern, wenn Hakenkreuze auf der jüdischen Studentenverbindung auftauchen oder wenn Leute meinen, dass es in Ordnung ist, offen jüdische Studenten anzugreifen und zu schikanieren.”

Aktivisten haben immer wieder darauf gedrängt, dass Menschenrechtsgruppen nicht mehr mit der ADL zusammenarbeiten, weil die Organisation seit langem gegen die Rechte der Palästinenser kämpft und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Im Jahr 2020 veröffentlichte eine Koalition von Gruppen (darunter American Muslims for Palestine, Palestinian Youth Movement, Adalah Justice Project und IfNotNow) einen offenen Brief, der zum Handeln aufrief.

“Auch wenn die ADL in die Gemeindearbeit zu einer Reihe von Themen integriert ist, hat sie eine Geschichte und ein fortlaufendes Muster, Bewegungen für soziale Gerechtigkeit anzugreifen, die von farbigen Gemeinschaften, queeren Menschen, Immigranten, Muslimen, Arabern und anderen Randgruppen geführt werden, während sie sich mit der Polizei, rechtsgerichteten Führern und Tätern staatlicher Gewalt verbündet”, heißt es darin. “Noch beunruhigender ist, dass sie diese Angriffe oft unter dem Banner der ‘Bürgerrechte’ durchgeführt hat.” Übersetzt mit Deepl.com

