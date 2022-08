https://www.aljazeera.com/news/2022/8/14/several-israelis-wounded-in-attack-on-jerusalem-bus

Tatortermittler der israelischen Polizei am Tatort des Anschlags in der Nähe der Altstadt von Jerusalem [Maya Alleruzzo/AP Photo].

Mehrere Israelis bei Angriff auf Jerusalemer Bus verwundet

14 August 2022

Die israelische Polizei nimmt einen mutmaßlichen Bewaffneten fest, nachdem bei einem Schusswechsel in einem Bus in der Jerusalemer Altstadt mindestens acht Menschen verletzt wurden.

Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen, der bei einem Schusswechsel mit einem Bus in der Jerusalemer Altstadt mindestens acht Menschen verletzt hat, zwei davon lebensgefährlich.

Der Anschlag ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags, als der Bus mit Israelis auf einem Parkplatz in der Nähe der Westmauer, einer heiligen Gebetsstätte für Juden, wartete.

Unter den Opfern befand sich auch eine 35-jährige schwangere Frau, wie die Zeitung The Times of Israel berichtet.

Die Zeitung berichtete auch von einer weiteren Schießerei auf einem Parkplatz in der Gegend.

Ein Verdächtiger stellte sich später den israelischen Behörden, heißt es in einer Erklärung der Polizei, die ihn nicht identifizierte.

Die israelischen Streitkräfte waren in das nahe gelegene palästinensische Viertel Silwan eingedrungen, um den mutmaßlichen Angreifer zu verfolgen.

Natasha Ghoneim von Al Jazeera, die aus dem besetzten Ostjerusalem berichtet, sagte, dass israelische Streitkräfte Hausdurchsuchungen in der Gegend durchgeführt und Verhaftungen vorgenommen hätten.

“Die Polizei hat mehrere Häuser in Silwan durchsucht. Vor kurzem wurde berichtet, dass vier Personen verhaftet wurden, darunter zwei Frauen, die möglicherweise mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen”, sagte sie.

Der Angriff in Jerusalem folgte auf eine angespannte Woche zwischen Israel und palästinensischen Kämpfern im Gaza-Streifen und im Westjordanland.

In der vergangenen Woche führten israelische Kampfjets Angriffe auf den Gazastreifen durch, die sich gegen die bewaffnete palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad richteten, nachdem einer ihrer Anführer im Westjordanland festgenommen worden war.

Neunundvierzig Palästinenser, darunter 17 Kinder und zwei Kommandanten des Islamischen Dschihad, wurden bei dem israelischen Bombardement getötet. Hunderte von Palästinensern wurden ebenfalls verwundet.

Der Islamische Dschihad feuerte daraufhin Hunderte von Raketen auf Israel ab, von denen die meisten jedoch abgefangen werden konnten. Kein Israeli wurde getötet oder schwer verletzt.

Die Kämpfe endeten mit einem von Ägypten vermittelten Waffenstillstand und der Zusicherung Kairos, sich für die Freilassung von zwei von Israel festgehaltenen Mitgliedern des Islamischen Dschihad einzusetzen.

Die Hamas-Gruppe, die den Gazastreifen regiert, blieb außen vor.

Analysten zufolge ist der Waffenstillstand weiterhin brüchig.

“Die Atmosphäre ist von Spannung und Frustration geprägt”, sagte Yoni Ben-Menachem, ein in Westjerusalem ansässiger Nahost-Analyst.

“Die Palästinenser sind sehr frustriert über das, was in Gaza passiert ist. Für sie war es eine Niederlage des Palästinensischen Islamischen Dschihad, weil Israel eine erfolgreiche Operation durchgeführt hat, und obwohl ein Waffenstillstand herrscht, sind die Spannungen sehr hoch, weil der Islamische Dschihad weiterhin die Freilassung seiner Gefangenen fordert”, so Ben-Menachem gegenüber Al Jazeera. Übersetzt mit Deepl.com

