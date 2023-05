Multiple US Officials Confronted About US Assange Hypocrisy On World Press Freedom Day ❖ Wednesday was World Press Freedom Day, and it saw US Secretary of State Antony Blinken, White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, and Deputy State Department Spokesman Vedant Patel confronted about the glaring hypocrisy of the Biden administration’s persecution of Julian Assange for the crime of good journalism.

Mehrere US-Beamte werden am Welttag der Pressefreiheit mit der Heuchelei von US-Assange konfrontiert

von Caitlin Johnstone

4. Mai 2023

Am Mittwoch, dem Welttag der Pressefreiheit, wurden der US-Außenminister Antony Blinken, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, mit der eklatanten Heuchelei der Biden-Regierung konfrontiert, die Julian Assange wegen des Verbrechens des guten Journalismus verfolgte.

Während eines Auftritts bei einer von David Ignatius von der Washington Post am Mittwochmorgen veranstalteten Veranstaltung zur Pressefreiheit wurde Blinken von den Code Pink-Aktivisten Medea Benjamin und Tighe Barry konfrontiert, die Gerechtigkeit für Assange forderten, bevor er rasch von der Bühne gezerrt wurde.

“Entschuldigen Sie uns, wir können diesen Tag nicht nutzen, ohne die Freiheit von Julian Assange zu fordern”, sagte Benjamin und hielt ein Schild mit der Aufschrift FREE JULIAN ASSANGE” hoch.

Die beiden wurden sofort von zahlreichen Sicherheitskräften umringt, und der Ton auf der Bühne wurde vorübergehend unterbrochen.

“Stoppt das Auslieferungsersuchen für Julian Assange”, ist Benjamin zu hören.

“Zwei Stunden und kein einziges Wort über die Journalistin Shireen Abu-Akleh, die von den israelischen Besatzungstruppen in Palästina ermordet wurde, kein einziges Wort über Julian Assange”, sagte Barry.

“Wir sind hier, um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu feiern, und wir haben es gerade erlebt”, sagte Ignatius ohne eine Spur von Ironie, nachdem der Dissens zum Schweigen gebracht worden war. Dann kehrte er zu dem Thema zurück, wie schlimm und furchtbar die russische Regierung ist, weil sie den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich inhaftiert hat.

Während der Pressekonferenz des Weißen Hauses am Mittwochnachmittag wurde Karine Jean-Pierre von Steven Portnoy von CBS News eine Frage gestellt, die so unangenehm war, dass die Pressesprecherin sagte, sie würde sie nicht beantworten.

“Befürworter haben heute auf Twitter viel darüber gesprochen, wie die Vereinigten Staaten Heuchelei betreiben, indem sie darüber sprechen, dass Evan Gershkovich in Russland wegen Spionage inhaftiert ist, die Vereinigten Staaten aber eine Anklage nach dem Espionage Act gegen Julian Assange anhängig haben. Können Sie auf diese Kritik eingehen?”, fragte Portnoy.

“Worin besteht die Kritik?”, fragte Jean-Pierre.

“Nun, die Kritik ist, dass – das Argument ist, dass Julian Assange ein Journalist ist, der sich mit der Veröffentlichung von Regierungsdokumenten beschäftigt”, antwortete Portnoy. “Die Vereinigten Staaten beschuldigen ihn eines Verbrechens nach dem Spionagegesetz, und deshalb verlieren die Vereinigten Staaten die moralische Überlegenheit, wenn es um die Frage geht, ob ein Reporter im Rahmen seiner Arbeit Spionage betreibt. Können Sie darauf antworten?”

“Hören Sie, ich werde von hier aus nicht über Julian Assange und diesen Fall sprechen”, sagte Jean-Pierre.

Und das tat sie dann auch nicht. Sie wies Portnoys Frage einfach ohne Erklärung zurück, plapperte dann eine Weile über Dinge, die Biden gesagt hat und die die Pressefreiheit unterstützen, und sagte dann erneut: “Ich werde mich nicht zu Kommentaren über Julian Assange äußern.”

Diese Art von Ausweichmanöver “Ich antworte nicht darauf, lecken Sie mich am Arsch” ist für einen Pressesprecher des Weißen Hauses ein seltener Zug. Normalerweise sagen sie nicht einfach, dass sie sich weigern, eine hochrelevante und leicht zu beantwortende Frage zu beantworten, die ein Reporter gerade gestellt hat. Wenn die Frage zu unbequem ist, werden sie entweder eine verwirrende Nicht-Antwort formulieren, sagen, dass die Antwort in die Zuständigkeit einer anderen Abteilung fällt, oder sagen, dass sie sich wieder melden werden, wenn sie mehr Informationen haben. Es ist nicht üblich, dass sie die Frage einfach wegwinken, ohne auch nur so zu tun, als ob sie einen Grund dafür angeben würden.

Aber welche Wahl hatte sie denn? Wie die Wall Street Journal-Korrespondentin für das Weiße Haus, Sabrina Siddiqi, kürzlich auf MSNBC einräumte, ist es nicht die Aufgabe des Pressesprechers des Weißen Hauses, die Wahrheit zu sagen, sondern “bei der Sache zu bleiben und die Geschichte zu kontrollieren”. Erst neulich sagte Biden beim White House Correspondents’ Dinner, dass “Journalismus kein Verbrechen ist”, doch seine Verfolgung von Assange zielt darauf ab, den Journalismus zu kriminalisieren.

Es gibt einfach keine Möglichkeit, die Geschichte der US-Regierung über sich selbst mit ihren Bemühungen in Einklang zu bringen, die Auslieferung und Verfolgung von Journalisten auf der ganzen Welt unter dem Espionage Act zu normalisieren. Wenn es Ihre Aufgabe ist, das Weiße Haus gut aussehen zu lassen, ist die einzige Möglichkeit, auf Fragen zur Heuchelei der USA im Fall Assange zu antworten, überhaupt nicht zu antworten.

Später in der Pressekonferenz antwortete Jean-Pierre auf die Frage eines anderen Reporters nach den Pressefreiheiten in China mit der Zusicherung, dass die Regierung Biden “die Autokraten und ihre Ermöglicher, die weiterhin freie und unabhängige Medien unterdrücken, zur Rechenschaft ziehen wird”.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag zitierte Matt Lee von AP den bereits erwähnten Protest von Code Pink, um den stellvertretenden Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, zu Assange zu befragen, und wurde mit einem ähnlichen Maß an Ausweichmanövern empfangen.

“Darf ich Sie also fragen, wie es vielleicht ein wenig abrupt zu Beginn seiner Kommentare heute Morgen angesprochen wurde, ob das Außenministerium Julian Assange als einen Journalisten betrachtet, der unter die Ideen des Welttags der Pressefreiheit fällt oder nicht?

“Das Außenministerium ist der Meinung, dass Herrn Assange in den Vereinigten Staaten ein schweres kriminelles Verhalten vorgeworfen wird, und zwar im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Rolle bei einer der größten Kompromittierungen von Geheiminformationen in der Geschichte unseres Landes”, antwortete Patel. “Seine Handlungen gefährdeten die nationale Sicherheit der USA und kamen unseren Gegnern zugute. Er setzte namentlich genannte menschliche Quellen einer ernsten und unmittelbaren Gefahr aus und riskierte schwere körperliche Schäden und willkürliche Inhaftierung. Es spielt also keine Rolle, wie wir eine Person kategorisieren, aber dies ist – wir betrachten dies als ein – als etwas, das er mit schwerem kriminellen Verhalten angeklagt wurde.”

“Nun, aber es ist tatsächlich wichtig, und das ist meine Frage. Glauben Sie, dass er ein Journalist ist oder nicht?”, fragte Lee.

“Unsere Meinung zu Herrn Assange ist, dass er in den Vereinigten Staaten wegen schwerer krimineller Handlungen angeklagt wurde”, sagte Patel.

“Ja, aber jeder kann wegen allem angeklagt werden”, antwortete Lee. “Evan Gershkovich wurde in Russland wegen einer schweren Straftat angeklagt, und Sie sagen, dass er ein Journalist ist, und das ist er offensichtlich. Und ich möchte nur wissen, ob Sie, das Außenministerium – unabhängig von den Anklagen, die gegen ihn erhoben werden – glauben, dass er ein Journalist ist oder etwas anderes.”

“In den Vereinigten Staaten werden Menschen nicht willkürlich inhaftiert, und die richterliche Aufsicht und die Kontrolle, die wir in unserem System haben, sind im Vergleich zum russischen System ein wenig anders”, sagte Patel, bevor er seine Aussage wiederholte, dass Assange eines sehr schweren Verbrechens angeklagt sei.

“Okay. Also, im Grunde genommen ist das Fazit, dass Sie keine Antwort haben. Sie wollen nicht sagen, ob Sie ihn für einen Journalisten halten oder nicht”, antwortete Lee.

Auch hier hatte Patel keine sicheren Antworten auf Lees Fragen, denn natürlich ist Assange unbestreitbar ein Journalist. Die Veröffentlichung von Informationen und Berichten, die im öffentlichen Interesse liegen, ist genau das, was Journalismus ausmacht; deshalb hat Assange auch so viele Preise für Journalismus gewonnen. Der Versuch, zu behaupten, Assange sei kein Journalist, ist ein unschlagbares Argument.

Später in derselben Pressekonferenz wurde Patel von Sam Husseini von Accuracy.org zu seiner Behauptung, Assange habe der nationalen Sicherheit der USA geschadet, befragt.

“Sie beziehen sich darauf, dass WikiLeaks angeblich die nationale Sicherheit der USA beschädigt”, sagte Husseini. “Die Leute erinnern sich vielleicht daran, dass WikiLeaks bekannt wurde, weil sie das Video Collateral Murder veröffentlichten. Das Video zeigte, wie das US-Militär Reuters-Reporter – Mitarbeiter im Irak – niedermähte. Reuters forderte die US-Regierung wiederholt auf, diese Informationen über diese Tötungen offen zu legen, was die US-Regierung wiederholt ablehnte. Erst dann erfuhren wir durch das Kollateralmord-Video, was passiert war, nämlich dass der US-Hubschrauber diese Reuters-Mitarbeiter niedermähte. Wollen Sie damit sagen, dass die Offenlegung eines solchen Verbrechens durch die US-Regierung die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt?”

“Ich werde nicht weiter auf Einzelheiten eingehen”, sagte Patel, bevor er seine Aussage wiederholte, dass Assange schwerer Verbrechen beschuldigt werde, die der nationalen Sicherheit der USA schadeten.

Der Journalist Max Blumenthal twitterte zu Patels Äußerungen: “Diesem Pressesprecher des Außenministeriums zufolge ist die Inhaftierung von Julian Assange gerechtfertigt, weil er der nationalen Sicherheit der USA geschadet hat”. Aber Assange ist kein amerikanischer Staatsbürger. Nach dieser Logik können die USA jeden ausländischen Journalisten, der die nationale Sicherheit der USA beleidigt, entführen und auf unbestimmte Zeit inhaftieren.”

Es ist gut, dass Aktivisten und Journalisten so viel getan haben, um die Heuchelei des US-Imperiums aufzuzeigen, das selbstgerecht von seiner Liebe zu den Pressefreiheiten kräht, während es den berühmtesten Journalisten der Welt verfolgt, weil er großartigen Journalismus betreibt. Die Hervorhebung dieser Heuchelei zeigt, dass sich das US-Imperium in Wirklichkeit überhaupt nicht um die Pressefreiheit kümmert, sondern nur in dem Maße, wie es vorgeben kann, sich um sie zu kümmern, um mit dem Finger auf Regierungen zu zeigen, die es nicht mag.

Assange hat während seiner Arbeit mit WikiLeaks viele Dinge über unsere Herrscher aufgedeckt, aber keine dieser Enthüllungen war so bedeutsam wie das, was er sie gezwungen hat, über sich selbst zu enthüllen, nämlich wie weit sie gehen werden, um einen Journalisten zum Schweigen zu bringen, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Übersetzt mit Deepl.com

