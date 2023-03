‘Mexico is not a US colony!’: AMLO condemns invasion threats, celebrates nationalization of oil, lithium Mexico’s leftist President Andrés Manuel López Obrador (AMLO) organized a massive rally in the heart of the capital, honoring the anniversary of the country’s nationalization of its oil reserves and expropriation of foreign corporations. AMLO also used the demonstration as an opportunity to publicly condemn US politicians who have proposed militarily invading Mexico to combat drug trafficking.



Mexikos linker Präsident AMLO verurteilte “heuchlerische” Republikaner, die eine Invasion des US-Militärs fordern, und erklärte: “Mexiko ist ein unabhängiges und freies Land, keine US-Kolonie oder ein Protektorat!” Auf einer Großkundgebung feierte López Obrador auch die Enteignung von Öl und Lithium und verurteilte ausbeuterische ausländische Konzerne.

Mexikanischer Präsident über die USA: “Das sind Lügner”(RT)

Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador zeigt sich verärgert über Vorwürfe des US-Außenministeriums, nach denen Mexiko die Menschenrechte verletze. In einer Reaktion auf die Vorwürfe nahm López Obrador kein Blatt vor den Mund.

Mexiko ist keine US-Kolonie!”: AMLO verurteilt Invasionsdrohungen und feiert die Verstaatlichung von Öl und Lithium



Von Ben Norton

21. März 2023

Mexikos linker Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) organisierte eine Großkundgebung im Herzen der Hauptstadt, um den Jahrestag der Verstaatlichung der Ölreserven des Landes und der Enteignung ausländischer Unternehmen zu feiern.

AMLO nahm die Demonstration auch zum Anlass, US-Politiker öffentlich zu verurteilen, die eine militärische Invasion Mexikos zur Bekämpfung des Drogenhandels vorgeschlagen haben.

“Wir erinnern diese heuchlerischen und unverantwortlichen Politiker daran, dass Mexiko ein unabhängiges und freies Land ist, keine Kolonie oder ein Protektorat der Vereinigten Staaten!” erklärte López Obrador.

“Sie können uns damit drohen, irgendeinen Missbrauch zu begehen, aber wir werden niemals zulassen, dass sie unsere Souveränität verletzen und die Würde unseres Heimatlandes mit Füßen treten”, versicherte er.

AMLO fügte hinzu: “Ich möchte klarstellen, dass dies nicht mehr die Zeit von [Felipe] Calderón oder [Genaro] García Luna ist, dass es nicht mehr die Zeit der zwielichtigen Verbindungen zwischen der mexikanischen Regierung und den Behörden der US-Regierung ist”.

Der mexikanische Staatschef stimmte dann einen Sprechchor an: “Zusammenarbeit? Ja. Unterwerfung? Nein! Interventionismus? Nein!”

AMLO hielt diese feurige Rede am 18. März auf dem Zócalo, dem Platz im Herzen von Mexiko-Stadt.

Seine Regierung hatte die Veranstaltung offiziell einberufen, um des 85. Jahrestages der Ölverstaatlichung von 1938 durch den revolutionären ehemaligen Präsidenten Lázaro Cárdenas zu gedenken.

Mexiko 85. Jahrestag der Enteignung des Erdöls

Das Plakat der Veranstaltung der mexikanischen Regierung zum 85. Jahrestag der Enteignung des Erdöls durch Präsident Lázaro Cárdenas

López Obrador widmete die Hälfte seiner einstündigen Rede der Geschichte der Cárdenas-Revolution und den Lehren, die sich daraus für die Gegenwart ziehen lassen.

AMLO lobte Cárdenas dafür, dass er ausländische Konzerne herausgefordert und die nationale Souveränität verteidigt habe, während er gleichzeitig Land an die Armen umverteilte, Arbeitsrechte schützte, Gewerkschaften förderte und ein Bündnis mit Arbeitern und Bauern gegen die “konservative Oligarchie” einging, die Mexiko während der Diktatur von Porfirio Díaz vor der Revolution von 1910 regiert hatte.

Die Rede war eines der leidenschaftlichsten Beispiele für López Obradors linksnationalistische Ideologie.

AMLO zog deutliche Parallelen zwischen der Regierung Cárdenas und seiner eigenen Regierung heute, zwischen Cárdenas’ Ölverstaatlichung und López Obradors Verstaatlichung der mexikanischen Lithiumreserven.

Rechtsextreme Republikaner rufen zum Einmarsch des US-Militärs in Mexiko auf

Im März dieses Jahres haben eine Reihe rechtsextremer US-Politiker der Republikanischen Partei die Invasion des Militärs in Mexiko gefordert, angeblich im Namen der Bekämpfung der Drogenkartelle.

Die rechtsextreme Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene behauptete in einem Tweet vom 15. März fälschlicherweise, dass mexikanische Kartelle “Bomben auf unserem Land in unserem Land platzieren”. (Sie postete ein Foto, das nach Angaben der US-Grenzpatrouille keine Bombe zeigte, sondern “einen mit Klebeband befestigten und mit Sand gefüllten Ball, der nicht als Bedrohung für die Agenten/Öffentlichkeit angesehen wurde”).

“Unser US-Militär muss gegen die mexikanischen Kartelle vorgehen”, betonte sie. “Beenden Sie diesen vom Kartell geführten Krieg gegen Amerika!”

Greene ist eine Donald-Trump-Anhängerin und Unterstützerin der neofaschistischen QAnon-Sekte. Sie kandidierte für das Amt, indem sie zu Gewalt gegen die Linke aufrief und in ihren Wahlkampfspots das Wort “Sozialismus” in die Luft schoss und sprengte.

Aber Greene ist bei weitem nicht allein.

Der republikanische Kongressabgeordnete Dan Crenshaw hat mehrere Gesetzesentwürfe eingebracht, die das US-Militär ermächtigen, Kartelle in Mexiko anzugreifen.

Ein von Crenshaw im Januar eingebrachter Gesetzesentwurf beruft sich auf die 2001 erteilte Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt (Authorization for Use of Military Force – AUMF), die eine Woche nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet wurde, um den Einmarsch des US-Militärs in Mexiko zu rechtfertigen.

In einem Meinungsartikel verglich Crenshaw die mexikanischen Drogenkartelle mit ISIS, al-Qaida, Osama bin Laden und Saddam Hussein.

Der republikanische Abgeordnete forderte außerdem, dass die USA Sanktionen gegen Mexiko verhängen sollten – einen ihrer drei wichtigsten Handelspartner.

Greene schrieb, sie sei “stolz darauf, die Gesetzgebung des Abgeordneten Dan Crenshaw mit zu unterstützen, die den mexikanischen Kartellen den KRIEG erklärt”.

“Wir müssen den Einsatz militärischer Gewalt genehmigen, um die Verbrecher zu eliminieren, die Drogen und illegale Einwanderer über unsere Südgrenze schmuggeln”, betonte Greene.

Der rechtsextreme Republikaner schlug außerdem vor, dass Washington Sanktionen gegen Mexiko verhängen sollte.

“Wir befinden uns in einem Krieg, der jeden einzelnen Amerikaner betrifft, aber er findet nicht in der Ukraine oder im Nahen Osten statt, sondern an unserer Südgrenze”, erklärte Greene.

Im US-Senat will ein weiterer Trump-Verbündeter, Lindsey Graham, dass das US-Militär in Mexiko eingreift.

“Wir werden den Zorn und die Macht der USA gegen diese Kartelle entfesseln”, erklärte Graham am 8. März auf einer Pressekonferenz.

Graham verglich die mexikanischen Drogenkartelle mit ISIS und Al-Qaida, bezeichnete sie als “Narkoterroristen” und forderte, “dem Militär die Befugnis zu geben, gegen diese Organisationen vorzugehen, wo immer sie existieren”.

Trumps ehemaliger CIA-Direktor und Außenminister Mike Pompeo veröffentlichte einen Artikel, in dem er erklärte: “Es ist Zeit für Amerika, den Drogenkartellen den Krieg zu erklären”.

“Als Außenminister habe ich vorgeschlagen, dass wir Drohnen einsetzen, um die Kartelle zu bekämpfen”, prahlte er.

Mit unverhohlener neokolonialer Rhetorik behauptete Pompeo, dass es Mexiko “völlig an Souveränität mangelt”. (In seinen Memoiren gab Pompeo zu, dass die Trump-Administration versucht hat, die venezolanische Regierung zu stürzen, weil diese angeblich “Russland, China, dem Iran, Kuba und den Kartellen in einer Verletzung der Monroe-Doktrin des einundzwanzigsten Jahrhunderts den roten Teppich auslegt”, womit er sich auf die 200 Jahre alte Kolonialdoktrin bezieht).

In Anlehnung an die “Krieg-gegen-Terror”-Rhetorik der George-W.-Bush-Ära bezeichnete Pompeo die Kartelle als “narco-terroristische Organisationen” und bestand darauf, dass “die US-Regierung die wichtigsten Drogenkartelle – das Golfkartell (das für die jüngsten Entführungen und Morde verantwortlich ist), das Cartel Del Noreste, das Cartel de Sinaloa und das Cartel de Jalisco Nueva Generacion, um nur einige zu nennen – als ausländische terroristische Organisationen (FTO) bezeichnen sollte”.

Pompeo versuchte auch, China mit mexikanischen Drogenkartellen in Verbindung zu bringen, ohne dafür Beweise zu haben. Er behauptete, dass die USA im Kampf gegen die Kartelle “gegen die von der Kommunistischen Partei Chinas unterstützten Organisationen vorgehen müssen, die die Kartelle mit Vorläuferstoffen versorgen”.

AMLO verurteilt die Drohungen der USA: “Mexiko ist keine Kolonie!”

In seiner Rede vom 18. März erklärte López Obrador:

Freund, ich kann nicht vergessen zu erwähnen, dass in den letzten Tagen einige Gesetzgeber aus den Vereinigten Staaten, die es gewohnt sind, heuchlerisch mit Steinen zu werfen und dabei vergessen, dass sie im Glashaus sitzen, einen propagandistischen Plan haben. Wie wir hier im Volksmund sagen, schmieden sie Pläne. Und zu Wahlkampfzwecken sagen politische Agenten, dass sie im Kongress vorschlagen werden, dass nordamerikanische Soldaten unser Territorium besetzen, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, wenn wir den Fentanylhandel an der Nordgrenze nicht stoppen.

Zunächst möchte ich klarstellen, dass dies nicht mehr die Zeit von [Felipe] Calderón oder [Genaro] García Luna ist, dass es nicht mehr die Zeit der zwielichtigen Verbindungen zwischen der mexikanischen Regierung und den Behörden der US-Regierung ist.

Das Wichtigste ist, dass wir von hier aus, von diesem Zócalo aus, dem politischen und kulturellen Herzen Mexikos, diese heuchlerischen und unverantwortlichen Politiker daran erinnern, dass Mexiko ein unabhängiges und freies Land ist, keine Kolonie oder ein Protektorat der Vereinigten Staaten, und dass sie uns damit drohen können, irgendeine Art von Missbrauch zu begehen, aber wir werden ihnen niemals erlauben, unsere Souveränität zu verletzen und die Würde unseres Heimatlandes mit Füßen zu treten!

Zusammenarbeit? Ja. Unterwerfung? Nein! Interventionismus? Nein!

AMLO rief dann die folgenden Worte, und das Publikum antwortete: “Oligarchie? Nein! Korruption? Nein! Klassenkampf? Nein! Rassismus? Nein! Freiheit? Ja! Demokratie? Ja! Ehrlichkeit? Ja! Soziale Gerechtigkeit? Ja! Gleichheit? Ja! Souveränität? Ja!”

Der Präsident schloss seine Rede mit Sprechchören: “Es lebe die Enteignung des Erdöls! Es leben die Arbeiter und Techniker, früher und heute, in der nationalen Erdölindustrie! Es lebe General Lázaro Cárdenas del Río! Es lebe Mexiko! Es lebe Mexiko! Lang lebe Mexiko!”

Cardenas Mexiko Verstaatlichung Eisenbahnen 1937

Der mexikanische Präsident Lázaro Cárdenas verkündet 1937 die Verstaatlichung der Eisenbahnen

AMLO ehrt das revolutionäre Erbe von Lázaro Cárdenas

AMLO ging in der ersten Hälfte seiner Rede auf das Erbe des linken ehemaligen Präsidenten Lázaro Cárdenas ein.

Er erklärte:

General Lázaro Cárdenas zögerte nicht, sich bei der Durchführung seiner Umgestaltung auf die Untergebenen zu verlassen. Die Strategie des Generals lässt sich in drei wichtigen, aufeinanderfolgenden Maßnahmen zusammenfassen. Zunächst gab er den Bauern Land und half den Arbeitern. Dann motivierte er sie, sich zu organisieren. Und schließlich konnte er mit dieser sozialen Basis die Enteignung des Erdöls und anderer nationaler Ressourcen durchführen, die Porfirio Díaz an Einzelpersonen, vor allem an Ausländer, verschenkt hatte.

In der Strategie der Cardenistas war es das Wichtigste, die wirtschaftlichen und sozialen Forderungen der Bauern und Arbeiter zu erfüllen.

…

Es ist unbestritten, dass die Bauern in Cárdenas einen treuen Vertreter der revolutionären Sache sahen. Die Agrarreform sorgte dafür, dass viele Menschen der Cardenista-Regierung die Treue hielten, und von da an gab es ein Bündnis zwischen den Bauern und dem Staat.

Außerdem fühlten sich die Arbeiter während des Cardenismo durch die strikte Einhaltung der Gesetze in ihren Arbeitsrechten garantiert. Cárdenas respektierte den wirtschaftlichen Kampf der Arbeiter für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

…

Die Organisation und politische Mobilisierung der Massen förderte das Ziel, die wirtschaftliche Unabhängigkeit unseres Landes zu schätzen.

So wurden mit der Enteignung der Ölkonzerne nationale Güter und Ressourcen an das Land zurückgegeben, die seit der Diktatur von Porfirio Díaz in den Händen von Ausländern waren.

…

Es hat in Mexiko keinen Präsidenten gegeben, der dem einfachen Volk so nahe stand wie General Cárdenas, und keinen, der sich so sehr für die soziale Gerechtigkeit einsetzte.

Zum Beispiel schrieb er schon als Präsident, als er 1935 an die Macht kam, folgendes in seine Notizen: “Die Beendigung des Elends, unter dem das Volk leidet, steht über allen anderen Interessen”.

…

Ich zitiere General Cárdenas; er sagt: “Wir zogen die Umstände in Betracht, die eintreten könnten, wenn Regierungen wie die von England und den Vereinigten Staaten im Interesse der Unterstützung der Erdölgesellschaften die Regierung von Mexiko mit gewaltsamen Maßnahmen unter Druck setzten. Wir haben aber auch berücksichtigt, dass mit den zunehmenden Provokationen des nazifaschistischen Imperialismus bereits die Gefahr eines neuen Weltkriegs besteht und dass dies sie unter anderem davon abhalten würde, Mexiko im Falle einer Enteignung anzugreifen”.

Und unter Ausnutzung dieses Umstandes wurde am 18. März 1938 die Enteignung des Erdöls vollzogen.

…

Dann gab er der ganzen Nation per Radio den Schritt bekannt, den die Regierung zur Verteidigung ihrer Souveränität unternommen hatte, indem sie den Erdölreichtum wieder in ihre Domäne integrierte, den, wie derselbe General sagte, “das imperialistische Kapital ausgenutzt hat, um das Land in einer demütigenden Situation zu halten”.

Als Antwort auf die Enteignung des mexikanischen Ölreichtums durch Cárdenas erklärte AMLO: “Die Millionäre haben um eine [militärische] Intervention der USA gebeten. Sie haben sich bei den Vereinigten Staaten beschwert”.

Dann fügte er in einem sarkastischen Ton hinzu: “Das kommt mir bekannt vor, das kommt mir bekannt vor, das kommt mir bekannt vor”.

Die Millionäre “gingen hin und beschwerten sich, damit [die Vereinigten Staaten] hierher kommen, um ihre Unternehmen zu schützen”, fügte AMLO hinzu.

Doch die Bedrohung durch Nazi-Deutschland und die klaren Anzeichen für den bevorstehenden Zweiten Weltkrieg hielten die USA davon ab, militärisch einzugreifen, um die Verstaatlichung zu stoppen, argumentierte López Obrador.

Er wies auch darauf hin, dass der damalige US-Regierungschef Franklin Delano Roosevelt war, den AMLO als “einen der besten Präsidenten, die dieses Land in seiner ganzen Geschichte hatte” bezeichnete.

“Aber die Konzerne waren nicht so bewusst und respektvoll” wie FDR, fuhr López Obrador fort.

Ausländische Konzerne glaubten, dass “Mexikaner geboren wurden, um Ausländer zu bereichern”, sagte er, “und dass Gott wichtige natürliche Ressourcen unter Mexikos Boden gelegt hat, um das Vermögen in den Schatztruhen der Ausbeuter und Konzessionäre zu vergrößern”.

AMLO erinnerte daran, dass die Regierung Cárdenas gezwungen war, sich “einem Boykott, Druck und Sabotageakten zu stellen, die von den ausländischen Ölgesellschaften in unserem Land gefördert und finanziert wurden”.

Der mexikanische Präsident fuhr fort:

Die Enteignung des Erdöls löste bei einer Minderheit, vor allem bei den damaligen Wohlhabenden, in Teilen der Mittelschicht und bei der Mehrheit der Medien, großes Unbehagen aus.

Interessant ist, und das ist eine Lehre, dass sich die Rechte historisch gesehen immer dann zusammenfindet, wenn ein demokratischer Wandel angestrebt wird, und sie wird schlichtweg intolerant und sogar gewalttätig, wenn es um soziale Forderungen zugunsten des Volkes und der Kontrolle der Nation geht.

López Obrador erwähnte das Beispiel von Francisco Madero, einem Führer der mexikanischen Revolution, der von 1911 bis 1913 als Präsident regierte, dann aber durch einen von den Vereinigten Staaten unterstützten und von der Rechten durchgeführten Staatsstreich gestürzt und ermordet wurde.

AMLO betonte:

Erinnern wir uns daran, dass der Sturz von Präsident Madero, unserem Apostel der Demokratie, auf der Intervention des US-Botschafters beruhte, aber dass dieser Sturz von internen rechten Gruppen durchgeführt wurde, die zuvor eine Kampagne des Hasses und der Verleumdung gefördert hatten, die darin bestand, den Anführer, Präsident Madero, in ihren Zeitungen lächerlich zu machen, bis hin zu dem Punkt, ihn als verrückt und spiritistisch zu behandeln.

Als Beispiel für die lange Geschichte der rechten Eliten Mexikos, die die nationalen Interessen ihres Landes in Zusammenarbeit mit ausländischen Konzernen verraten, wies AMLO darauf hin, dass die rechte Partei PAN, die von 2000 bis 2012 regierte, 1939 als Vertretung der reichen oligarchischen Kräfte gegründet wurde, die sich der Enteignung des Erdöls durch Cárdenas widersetzten.

Der mexikanische Präsident fasste schließlich seine Diskussion über Cárdenas zusammen: “In dieser kurzen Geschichte gibt es größere Lektionen. Die wichtigste ist, dass es nur mit dem Volk, nur mit der Unterstützung der Mehrheit, möglich ist, einen Volkswandel durchzuführen, um Gerechtigkeit zu garantieren und den Reaktionären entgegenzutreten, die ihre Privilegien nicht verlieren wollen”.

AMLO rühmt sich mit noch nie dagewesenen Regierungsausgaben für Sozialprogramme zur Unterstützung der mexikanischen Arbeiterklasse

Im weiteren Verlauf der Rede vom 18. März prahlte AMLO mit den beispiellosen Sozialausgaben, die seine Regierung getätigt hat:

Alle Ersparnisse der Regierung werden zur Finanzierung von Sozialprogrammen verwendet, wie z.B. Renten für ältere Menschen, Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, alleinstehende Mütter, Bauern und Fischer; mit Stipendien für Studenten aus armen Familien; Internet für alle; Programme zum Bau und zur Verbesserung von Wohnungen; günstige Kredite; Düngemittel und garantierte Preise für Kleinerzeuger im Land; die Wellness-Bank; das Streben nach öffentlicher Bildung und Gesundheitsversorgung, allgemein und kostenlos.

In diesem Jahr werden mehr als 25 Millionen Menschen direkte Unterstützung in Höhe von 600 Milliarden Pesos erhalten. Mit anderen Worten: Von den 35 Millionen Haushalten des Landes profitieren bereits 71 % von mindestens einem der Sozialprogramme.

Mit dieser Politik der Aufmerksamkeit für die Bedürftigsten, die Schwächsten und vor allem für die Jugend konnten wir auch die Kriminalität senken

…

Diese Politik] hat es uns ermöglicht, weitere Schulden zu vermeiden. Seit wir an der Regierung sind, haben wir keine zusätzlichen Schulden mehr gemacht.

…

Die Preise für Benzin, Diesel, Gas und Strom sind nicht gestiegen.

…

Auch die öffentlichen Investitionen sind gestiegen, was viele Jahre lang nicht der Fall war. Dieses Jahr werden mehr als 1 Billion Peso für öffentliche Arbeiten ausgegeben. Das heißt, wir werden weiterhin Straßen, Brücken, Züge, Flughäfen, Krankenhäuser, Universitäten, Märkte, Sportanlagen, Piers und Natur-, Erholungs- und Umweltparks bauen.

…

In der Zeit, in der wir an der Regierung sind, ist der Mindestlohn real um 90 % gestiegen und hat sich an der Grenze mehr als verdoppelt.

Erinnern Sie sich noch daran, was die verlogenen Technokraten über die Erhöhung des Lohns gesagt haben, dass es eine Inflation geben würde? Reiner Blödsinn! Das ist nicht wahr.

Natürlich müssen wir die Löhne auf verantwortungsvolle Weise erhöhen, um den Binnenmarkt zu stärken, wie wir es tun, und damit Wohlstand für unsere Bevölkerung zu erreichen.

…

“Wir haben unsere Mittel und Anstrengungen auch darauf gerichtet, die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Energie zu erreichen.

…

Wir können sicherstellen, dass wir garantiert die Erdölsouveränität haben werden. Nächstes Jahr werden wir kein Benzin, keinen Diesel oder andere Ölprodukte im Ausland kaufen. Wir werden alle unsere Rohstoffe selbst verarbeiten.

…

Und vor kurzem wurde das Lithium verstaatlicht, ein strategischer Mineralstoff, der für die Herstellung von Batterien für Elektroautos und das Speichersystem für saubere Energie verwendet wird. Es erfüllt mich mit Stolz, mich daran zu erinnern.

Bei der Aufzählung der Errungenschaften seiner Regierung verwies López Obrador auch auf die Verhandlungen in den Jahren 2018 und 2019, die zur Ersetzung der NAFTA durch das neue Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) führten.

AMLO sagte mit Stolz:

Wir konnten aus dem Freihandelsabkommen ein umfangreiches Kapitel streichen, das unser Öl in diesem Abkommen gefährdete, und stattdessen einen kleinen Absatz einfügen, den ich Ihnen jetzt vorlesen werde.

Darin heißt es, dass die Vereinigten Staaten und Kanada anerkennen, dass “Mexiko sich das souveräne Recht vorbehält, seine Verfassung und seine innerstaatliche Gesetzgebung zu reformieren, und dass Mexiko das unmittelbare, unveräußerliche und uneinnehmbare Eigentum an allen Kohlenwasserstoffen im Untergrund seines Staatsgebiets hat”.

Der mexikanische Präsident fügte hinzu:

Wir werden mit diesem kollektiven Gewissen weitermachen. Wir werden uns weiterhin gegen den schmutzigen Krieg, die Verleumdungskampagnen und die Manipulationsversuche wehren, die sie weiterhin durchführen werden, weil sie keine andere Wahl haben, unsere Gegner und ihre Medien, die ausverkauft und aufgekauft sind und sich in den Händen der Mitglieder des korrupten konservativen Blocks befinden.

Aber gleichzeitig müssen wir auf die Weisheit und Loyalität des Volkes vertrauen.

…

Ich behaupte, dass die Oligarchen, was auch immer sie tun, nicht an die Macht zurückkehren werden. In unserem geliebten Mexiko wird weiterhin eine echte und wahre Demokratie herrschen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …