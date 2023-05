Mexico’s AMLO sent Biden letter blasting US ‘interventionism’ and funding of opposition groups Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador sent US leader Joe Biden a letter criticizing Washington for meddling in his country’s internal affairs. The document condemned funding that the US Agency for International Development (USAID) has given to right-wing opposition groups that have organized protests against Mexico’s elected government, seeking to destabilize it.



Mexikos Präsident AMLO hat Joe Biden einen Brief geschickt, in dem er den “Interventionismus” der USA verurteilt, etwa die Finanzierung rechter Oppositionsgruppen durch USAID, die versuchen, seine gewählte Regierung zu destabilisieren.

Mexikos AMLO schickte Biden einen Brief, in dem er den “Interventionismus” der USA und die Finanzierung von Oppositionsgruppen verurteilt

von Ben Norton

10. Mai 2023

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat US-Regierungschef Joe Biden einen Brief geschickt, in dem er Washington für seine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes kritisiert.

In dem Schreiben wird die Finanzierung rechter Oppositionsgruppen durch die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) verurteilt, die Proteste gegen die gewählte mexikanische Regierung organisiert haben, um diese zu destabilisieren.

USAID ist ein berüchtigter CIA-Ableger, der dazu benutzt wird, Oppositionsgruppen und Versuche eines Regimewechsels in Ländern zu finanzieren, die Washingtons außenpolitische Interessen herausfordern.

https://www.youtube.com/watch?v=iFxiuqE_wy8





López Obrador, der im Volksmund mit seinen Initialen AMLO bezeichnet wird, ist Mexikos erster linksgerichteter Präsident seit Jahrzehnten.

AMLO trat sein Amt im Dezember 2018 mit dem Versprechen an, die “lange und dunkle neoliberale Nacht” zu beenden. Er hat die Lithiumreserven und das Stromnetz des Landes verstaatlicht, die Teilprivatisierung der Ölindustrie rückgängig gemacht, die Sozialausgaben erhöht und den Mindestlohn deutlich angehoben.

Am 2. Mai schickte AMLO einen Brief an Biden. Das Büro des mexikanischen Präsidenten veröffentlichte das Dokument auf seiner offiziellen Website.

“Seit einiger Zeit finanziert die Regierung der Vereinigten Staaten, insbesondere die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), Gruppen, die sich offen gegen die legale und legitime Regierung, die ich vertrete, stellen, was zweifellos ein Akt des Interventionismus ist, der das Völkerrecht und den Respekt, der zwischen freien und souveränen Staaten herrschen sollte, verletzt”, schrieb AMLO.

“Darüber hinaus wurde vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass die besagte Behörde das Budget für Organisationen, die gegen unsere Regierung sind, erhöhen wird, wie auf der offiziellen Website des Außenministeriums veröffentlicht wurde”, fügte er hinzu.

Der mexikanische Präsident verlas den Brief in seiner morgendlichen Pressekonferenz am 3. Mai. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal seines Büros wurde sogar ein eigenes Video mit dem Clip veröffentlicht.

“Ich empfinde das als sehr arrogant, sehr beleidigend, und ich kann nicht schweigen”, sagte AMLO in Bezug auf die Einmischung der USA.

CIA-Gelder finanzieren Mexikos rechtsgerichtete Opposition

USAID und andere US-Regierungsorganisationen wie die National Endowment for Democracy (NED) haben zahlreiche rechtsgerichtete Oppositionsgruppen in Mexiko finanziert, insbesondere Medien und so genannte “zivilgesellschaftliche” Organisationen.

Ein bekanntes Beispiel ist Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Mexikaner gegen Korruption und Straflosigkeit, oder MCCI), eine Gruppe, die von dem rechtsgerichteten Multimillionär und Oligarchen Claudio X. González, einem der schärfsten Gegner AMLOs, gegründet wurde.

Die MCCI gab auf ihrer Website bekannt, dass sie von USAID und NED sowie von der berüchtigten, mit der CIA verbundenen Ford Foundation finanziert wird.

Die CIA nutzte USAID-Flüge für “humanitäre Hilfe”, um in den 1980er Jahren Waffen an die rechtsextremen Contra-Todesschwadronen in Nicaragua zu schicken.

Als die Sandinisten 2007 durch demokratische Wahlen an die Macht zurückkehrten, gab USAID Milliarden Dollar für die Finanzierung rechter Oppositionsgruppen aus, die dann eine Schlüsselrolle bei einem gewaltsamen Putschversuch im Jahr 2018 spielten, bei dem Hunderte von Menschen starben.

Bei einer Regimewechsel-Operation in Venezuela im Jahr 2019 wurde USAID erneut als politische Waffe eingesetzt und arbeitete eng mit dem US-Verteidigungsministerium zusammen, um zu versuchen, die linksgerichtete Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu stürzen.

Die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz verurteilten die Rolle von USAID bei dem Putschversuch in Venezuela und stellten klar, dass die US-Regierungsorganisation keine humanitäre Hilfe leistete. Eine interne USAID-Prüfung räumte 2021 sogar ein, dass die Operation gegen humanitäre Grundsätze verstoßen habe.

Die NED hat bei der Finanzierung von US-Einmischungsplänen und Regimewechseloperationen eine noch ruchlosere Rolle gespielt.

In einem Bericht aus dem Jahr 1991, in dem die Washington Post die von Washington in der ehemaligen Sowjetunion geförderten “Putsche ohne Spionage” rühmte, bezeichnete sie das NED als “den Sugar Daddy der offenen Operationen” und bescheinigte ihm, “antikommunistischen Kräften hinter dem Eisernen Vorhang Geld zukommen zu lassen”.

Ein Mitbegründer des NED, Allen Weinstein, sagte der Post: “Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Verborgenen getan”.

US-Stiftungen wie Ford und Rockefeller haben in der Vergangenheit eine ähnliche Rolle gespielt und eng mit der CIA zusammengearbeitet, um antikommunistische, auch gewalttätige, Gruppen zu finanzieren.

Die Journalistin Frances Stonor Saunders hat in ihrem Buch Der kulturelle Kalte Krieg gezeigt, wie die Ford- und Rockefeller-Stiftungen “bewusste Instrumente einer verdeckten US-Außenpolitik waren, deren Direktoren und leitende Angestellte eng mit dem amerikanischen Geheimdienst verbunden waren oder ihm sogar angehörten”.

AMLO bietet “Zusammenarbeit und Freundschaft” an, während rechtsextreme US-Politiker in Mexiko einmarschieren wollen

In seiner Pressekonferenz am 3. Mai, in der er die Einmischung Washingtons verurteilte, schlug Präsident López Obrador vor, dass die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko auf “Zusammenarbeit und Freundschaft” beruhen sollten.

“Gemeinsam sollten wir Probleme wie die Migrationsfrage und den Drogenhandel, insbesondere Fentanyl, angehen”, betonte er.

In Washington haben rechtsextreme US-Politiker jedoch das Gegenteil gefordert.

Prominente republikanische Kongressmitglieder haben das US-Militär aufgefordert, in Mexiko einzumarschieren, um die Drogenkartelle zu bekämpfen, und sogar einen Gesetzesentwurf zur Rechtfertigung einer Intervention vorgelegt.

Falsche US-Politiker haben Mexiko und China für die Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht und dabei ignoriert, dass große Pharmakonzerne von der Entstehung des Problems profitiert haben.

AMLO hat die Drohungen der USA gegen sein Land wiederholt verurteilt.

Am 18. März organisierte er eine große Kundgebung im Herzen von Mexiko-Stadt, bei der er den Jahrestag der Enteignung der Ölreserven des Landes feierte und rief: “Wir erinnern diese heuchlerischen und unverantwortlichen Politiker daran, dass Mexiko ein unabhängiges und freies Land ist, keine Kolonie oder ein Protektorat der Vereinigten Staaten!”

In einem Tweet am 1. April wütete AMLO:

Sie drohen mit einer Invasion; sie verkaufen auf ihren Märkten hochmoderne Waffen; sie tun nichts für ihre Jugend; sie leiden – leider – unter der schrecklichen und tödlichen Fentanyl-Pandemie, gehen aber nicht gegen deren Ursachen vor.

Sie kümmern sich nicht um Wohlfahrt, sondern nur um Geld.

Während die Falken in Washington ausländische Staaten wie Mexiko und China zum Sündenbock für die Opioid-Krise im eigenen Land gemacht haben, haben sie milliardenschwere Oligarchen wie die der Familie Sackler, die enorme Gewinne mit dem Verkauf hochgradig süchtig machender Medikamente wie OxyContin gemacht haben, weitgehend ignoriert.

In einem bahnbrechenden Artikel von 2018 mit dem Titel “Origins of an Epidemic: Purdue Pharma Knewed Its Opioids Were Widely Abused” (Die Ursprünge einer Epidemie: Purdue Pharma wusste, dass seine Opioide weithin missbraucht wurden) stellte die New York Times fest: “Ein vertraulicher Bericht des Justizministeriums ergab, dass das Unternehmen schon früh wusste, dass OxyContin wegen seines starken Narkotikums zerquetscht und geschnupft wurde, es aber weiterhin als weniger süchtig machend bewarb.”

Die Times schrieb:

Purdue Pharma, das Unternehmen, das mit seiner aggressiven Vermarktung von OxyContin den Grundstein für die Opioid-Epidemie gelegt hat, behauptet seit langem, dass ihm der zunehmende Missbrauch des starken opioiden Schmerzmittels erst Jahre nach seiner Markteinführung bekannt war.

Aus einer Kopie eines vertraulichen Berichts des Justizministeriums geht jedoch hervor, dass Bundesstaatsanwälte, die gegen das Unternehmen ermittelten, feststellten, dass Purdue Pharma in den ersten Jahren nach der Einführung des Medikaments im Jahr 1996 von einem “erheblichen” Missbrauch von OxyContin wusste und diese Information verschwieg.

Beamte des Unternehmens hatten Berichte erhalten, dass die Pillen zerkleinert und geschnupft wurden, dass sie aus Apotheken gestohlen wurden und dass einige Ärzte wegen des Verkaufs von Verschreibungen angeklagt wurden, wie aus Dutzenden von bisher unveröffentlichten Dokumenten hervorgeht, die einen detaillierten Einblick in das Innere von Purdue Pharma bieten. Doch der Arzneimittelhersteller fuhr “trotz dieses Wissens” fort, OxyContin als weniger anfällig für Missbrauch und Abhängigkeit zu vermarkten als andere verschreibungspflichtige Opioide, so die Staatsanwälte im Jahr 2006.

Auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse nach einer vierjährigen Untersuchung empfahlen die Staatsanwälte, drei hochrangige Führungskräfte von Purdue Pharma unter Anklage zu stellen, unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, was bei einer Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe hätte führen können.

Aber hochrangige Beamte des Justizministeriums in der Regierung von George W. Bush unterstützten diesen Schritt nicht, sagten vier Anwälte, die an diesen Diskussionen teilnahmen oder darüber informiert wurden. Stattdessen legte die Regierung den Fall im Jahr 2007 bei. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …