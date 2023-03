Michael Hudson: Why the US banking system is breaking up California-based Silicon Valley Bank collapsed on March 10, leading to the largest ever bank run. It was the second-biggest bank to fail in US history, and the most influential financial institution to crash since the 2008 financial crisis.

Ein Ansturm auf die American Union Bank im Jahr 1932

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson reagiert auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und erklärt die Ähnlichkeiten mit dem Finanzcrash 2008 und der Spar- und Darlehenskrise der 1980er Jahre.

Michael Hudson: Warum das US-Bankensystem zusammenbricht

12. März 2023

Die in Kalifornien ansässige Silicon Valley Bank brach am 10. März zusammen und löste damit den größten Bankenansturm aller Zeiten aus. Sie war die zweitgrößte Bank, die in der Geschichte der USA zusammenbrach, und das einflussreichste Finanzinstitut, das seit der Finanzkrise 2008 zusammenbrach.

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson, Co-Moderator der Sendung Geopolitical Economy Hour, analysiert die Katastrophe:

Der Zusammenbruch der Banken, der sich jetzt in den Vereinigten Staaten ereignet, ist das unvermeidliche Ergebnis der Art und Weise, wie die Obama-Regierung 2008 die Banken gerettet hat.

Als die Immobilienpreise zusammenbrachen, flutete die Federal Reserve das Finanzsystem mit 15 Jahren quantitativer Lockerung (QE), um die Immobilienpreise wieder aufzublähen – und damit auch die Aktien- und Anleihekurse.

Aufgeblasen wurden die Preise von Vermögenswerten – vor allem von Hypothekenpaketen, die die Banken hielten, aber auch von Aktien und Anleihen im Allgemeinen. Das ist es, was Bankkredite bewirken.

Sie brachten den Inhabern von Finanzanlagen – dem einen Prozent und ein bisschen mehr – Billionen von Dollar ein.

Die Wirtschaft polarisierte sich, als sich die Aktienkurse erholten, die Kosten für Wohneigentum in die Höhe schnellten (aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsen) und die US-Wirtschaft den größten Boom am Anleihemarkt in der Geschichte erlebte, als die Zinssätze unter ein Prozent fielen.

Doch mit der Unterstützung des Finanzsektors hat sich die Fed selbst in die Enge getrieben: Was würde passieren, wenn die Zinssätze endlich stiegen?

Steigende Zinsen führen zu sinkenden Anleihekursen. Und genau das ist es, was im Rahmen des Kampfes der Fed gegen die “Inflation” passiert, womit sie steigende Löhne meint.

Die Preise für Anleihen und auch für den kapitalisierten Wert von Hypothekenpaketen und anderen Wertpapieren, in denen die Banken ihre Vermögenswerte gegenüber den Einlegern halten, sinken.

Das Ergebnis ähnelt der Situation, in der sich die Spar- und Darlehenskassen (S&Ls) in den 1980er Jahren befanden und die zu ihrem Untergang führte. S&Ls hatten langfristige Hypotheken zu erschwinglichen Zinssätzen vergeben. Doch im Zuge der Volcker-Inflation stieg das allgemeine Zinsniveau an.

Die S&Ls konnten ihren Einlegern keine höheren Zinsen zahlen, da ihre Einnahmen aus den Hypotheken auf niedrigere Sätze festgelegt waren. Also zogen die Einleger ihr Geld ab.

Um das Geld für die Auszahlung dieser Einleger zu erhalten, mussten die S&Ls ihre Hypotheken verkaufen. Der Nennwert dieser Schulden war jedoch aufgrund der höheren Zinssätze niedriger. Die S&Ls (und viele Banken) schuldeten den Einlegern kurzfristig Geld, waren aber an langfristige Vermögenswerte mit fallenden Preisen gebunden.

Natürlich waren die Hypotheken der S&Ls viel längerfristig angelegt als die der Geschäftsbanken. Und vermutlich können die Banken Vermögenswerte gegen die Kreditlinie der Fed eintauschen. Aber so wie die QE zur Stützung der Banken durchgeführt wurde, muss ihre Rückabwicklung den umgekehrten Effekt haben. Und wenn die Bank einen schlechten Derivathandel gemacht hat, ist sie in Schwierigkeiten.

Jede Bank hat das Problem, die Preise ihrer Aktiva mit den Verbindlichkeiten aus Einlagen aufrechtzuerhalten. Wenn die Anleihekurse einbrechen, wird die Vermögensstruktur der Bank geschwächt. Das ist die Ecke, in die die Fed die Wirtschaft gemalt hat.

Die Erkenntnis dieses Problems veranlasste die Fed, es so lange wie möglich zu vermeiden. Doch als die Beschäftigung zu steigen begann und die Löhne sich zu erholen begannen, konnte die Fed nicht widerstehen, den üblichen Klassenkampf gegen die Arbeitnehmer zu führen. Und dieser hat sich auch zu einem Krieg gegen das Bankensystem entwickelt.

Silverlake war der erste, der gehen musste. Es hatte versucht, auf der Welle der Kryptowährungen zu reiten, indem es als Bank für verschiedene Markennamen diente. Nachdem ein riesiger Betrug von Sam Bankman-Fried (SBF) aufgedeckt wurde, kam es zu einem Run auf Kryptowährungen. Ihre Manager bezahlten, indem sie ihre Einlagen bei den Banken abzogen – allen voran Silverlake. Sie ging unter.

Und mit Silverlake wollten viele Kryptowährungseinlagen. Der populäre Eindruck war, dass Kryptowährungen eine Alternative zu Geschäftsbanken und “Fiat-Währungen” darstellen.

Aber in was konnten Krypto-Fonds investieren, um ihre Münzkäufe zu untermauern, wenn nicht in Bankeinlagen, Staatspapiere oder private Aktien und Anleihen? Was war Krypto letztlich, wenn nicht einfach ein Investmentfonds mit geheimen Eigentumsverhältnissen zum Schutz von Geldwäschern?

Das war ein “Sonderfall”, da es sich um eine spezielle Einlagenbasis handelte. Die Silicon Valley Bank war ebenfalls ein Spezialfall, da sie Kredite an IT-Startups vergab. Und die New Republic war ebenfalls ein Spezialfall, da sie Kredite an wohlhabende Einleger in der Gegend von San Francisco und Nordkalifornien vergab. Sie alle mussten mit ansehen, wie der Marktpreis ihrer Finanztitel sank, als der Vorsitzende Jerome Powell die Zinssätze der Fed anhob. Und nun wurden ihre Einlagen abgezogen, so dass sie gezwungen waren, ihre Wertpapiere mit Verlust zu verkaufen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am 10. März, dass die Bankreserven bei der Fed stark zurückgingen. Das ist kaum verwunderlich, denn die Banken zahlen etwa 0,2 Prozent auf Einlagen, während die Einleger ihr Geld abziehen können, um zweijährige US-Schatzanweisungen mit einer Rendite von 3,8 oder fast 4 Prozent zu kaufen. Kein Wunder, dass wohlhabende Anleger vor den Banken davonlaufen.

Das ist die Zwickmühle, in der sich die Banken – und hinter ihnen die Fed – befinden.

Die offensichtliche Frage ist, warum die Fed die Banken nicht einfach aus der Patsche hilft. Das Problem ist, dass die fallenden Preise für langfristige Bankaktiva angesichts der kurzfristigen Einlagenverbindlichkeiten jetzt wie das neue Normal aussehen.

Die Fed kann den Banken für ihre derzeitige Unterdeckung Kredite gewähren – aber wie kann die Solvenz gelöst werden, ohne die Zinssätze drastisch zu senken, um die 15-jährige abnorme Nullzinspolitik (ZIRP) wiederherzustellen?

Am 10. März stiegen die Zinssätze sprunghaft an. Da mehr Arbeitskräfte eingestellt wurden als erwartet, kündigte Powell an, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise noch stärker anheben müsse, als er es angekündigt hatte. Die Volatilität nahm zu.

Und damit kam eine Quelle von Turbulenzen ins Spiel, die weit über das hinausgeht, was 2008 den Zusammenbruch von AIG und anderen Spekulanten verursachte: Derivate.

JP Morgan Chase und andere New Yorker Banken haben Derivate im Wert von mehreren Billionen Dollar im Portfolio, d. h. sie wetten im Casino darauf, wie sich Zinssätze, Anleihekurse, Aktienkurse und andere Messgrößen entwickeln werden. Für jede Gewinnwette gibt es einen Verlierer.

Wenn auf Billionen von Dollar gewettet wird, ist es unvermeidlich, dass irgendein Bankhändler einen Verlust erleidet, der leicht das gesamte Eigenkapital der Bank aufzehren kann.

Es gibt jetzt eine Flucht in “Bargeld”, in einen sicheren Hafen – etwas, das noch besser ist als Bargeld: U.S. Staatsanleihen. Trotz des Geredes der Republikaner, die sich weigern, die Schuldenobergrenze anzuheben, kann das Finanzministerium jederzeit Geld drucken, um seine Anleihegläubiger zu bezahlen.

Es sieht so aus, als würde das Finanzministerium für diejenigen, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, zum neuen bevorzugten Depot werden. Die Bankeinlagen werden sinken. Und mit ihnen auch die Reserven der Banken bei der Fed.

Bisher hat sich der Aktienmarkt dem Einbruch der Anleihekurse widersetzt. Ich vermute, dass wir jetzt die große Rückabwicklung des großen Booms des fiktiven Kapitals von 2008-2015 erleben werden.

Die Hühner kommen also hoffentlich an die frische Luft – wobei das “Huhn” vielleicht der riesige Überhang an Derivaten ist. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …