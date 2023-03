MSNBC Pundit Goes To Fight In Ukraine, Acts Like A Disruptive Troll And Leaves ❖ One year ago then-MSNBC analyst Malcolm Nance announced he had left the network to join the fight against Russia with the Ukrainian International Legion, telling MSNBC’s Joy Reid ” I’m done talking ” to much fanfare from the blue-and-yellow-flag-waving crowd.

MSNBC Pundit geht zum Kampf in die Ukraine, verhält sich wie ein störender Troll und verlässt das Land

Von Caitlin Johnstone

26. März 2023

Vor einem Jahr verkündete der damalige MSNBC-Analyst Malcolm Nance, dass er den Sender verlassen habe, um mit der ukrainischen Internationalen Legion in den Kampf gegen Russland zu ziehen, und sagte zu Joy Reid von MSNBC unter großem Jubel der blau-gelben Flaggen schwenkenden Zuschauer: “Ich bin fertig mit Reden”.

Ein Jahr später hat die New York Times einen Bericht veröffentlicht, der darauf hinzudeuten scheint, dass Nance doch noch nicht mit dem Reden fertig war.

In einem Artikel mit dem Titel “Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker” (Gestohlene Tapferkeit: Die US-Freiwilligen in der Ukraine, die lügen, verschwenden und zanken) beschreibt die Times, wie ausländische freiwillige Kämpfer, denen es an den Fähigkeiten oder der Disziplin fehlt, um effektiv zu helfen, die Kriegsanstrengungen behindern, indem sie sagen, dass “Leute, die in einem von den USA geführten Krieg nicht einmal in die Nähe des Schlachtfelds gelassen würden, an der ukrainischen Front aktiv sind – oft mit unkontrolliertem Zugang zu Waffen und militärischer Ausrüstung.

Justin Scheck und Thomas Gibbons-Neff von der New York Times nennen mehrere dieser problematischen Freiwilligen, die “lügen, verschwenden und zanken”, darunter der bekannte amerikanische freiwillige Kämpfer James Vasquez, den sie mit Lügen konfrontieren, die er aufgedeckt hat, um an die Front in der Ukraine zu gelangen. Aber wie bei vielen Artikeln in den Mainstream-Medien finden sich die interessantesten Stellen erst viele Absätze weiter unten.

Aus dem Artikel:

Malcolm Nance, ein ehemaliger Navy-Kryptologe und MSNBC-Kommentator, kam letztes Jahr in der Ukraine an und fasste den Plan, Ordnung und Disziplin in die Legion zu bringen. Stattdessen wurde er in das Chaos verwickelt.

Nance, dessen Fernsehauftritte ihn zu einem der bekanntesten Amerikaner gemacht haben, die die Ukraine unterstützen, war ein erfahrener Militärangehöriger. Er entwarf einen Ehrenkodex für die Organisation und spendete dem Vernehmen nach auch Ausrüstung.

Heute ist Herr Nance in einen chaotischen, ablenkenden Machtkampf verwickelt. Dieser spielt sich oft auf Twitter ab, wo Herr Nance einen ehemaligen Verbündeten als “fett” und Mitarbeiter eines “verifizierten Betrügers” beschimpfte.

Er beschuldigte eine pro-ukrainische Spendensammelgruppe des Betrugs und lieferte keine Beweise. Nach einem Streit mit zwei Legionsverwaltern schrieb Nance einen Bericht über “Gegenspionage” und versuchte, sie zu entlassen. Im Mittelpunkt dieses Berichts steht die Anschuldigung, dass eine Legion-Beamtin, Emese Abigail Fayk, in betrügerischer Absicht versucht habe, in einer australischen Reality-TV-Show mit Geld, das sie nicht hatte, ein Haus zu kaufen. Er bezeichnete sie als “potenzielle russische Spionin” und legte keine Beweise vor. Frau Fayk wies die Anschuldigungen zurück und bleibt bei der Legion.

Nance sagte, als Mitglied der Legion mit geheimdienstlichem Hintergrund habe er sich verpflichtet gefühlt, dies der ukrainischen Spionageabwehr zu melden, als er Bedenken hatte.

Scheck und Gibbons-Neff berichten, dass “Mr. Nance die Ukraine verlassen hat”, was Sinn machen würde, wenn er sich so verhalten hätte. Vielleicht wurde er gebeten, die Ukraine zu verlassen, vielleicht ist er aber auch von sich aus gegangen, weil so viele Leute ihn hassten.

Für den Fall, dass Sie es nicht wissen: Malcolm Nance hat eine lange Geschichte von dreisten Lügen, um die Interessen des US-Imperiums zu fördern, und er hat als Experte keine beruflichen Konsequenzen dafür zu tragen. Wie der Journalist Glenn Greenwald im Laufe der Jahre dokumentiert hat, gehören dazu die objektiv falsche Behauptung auf MSNBC, dass die ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Jill Stein, “eine Sendung auf Russia Today hat”, die falsche Behauptung, dass die vor der Wahl 2016 veröffentlichten WikiLeaks-Dokumente “voller offensichtlicher Fälschungen” seien, und die falsche Beschuldigung von Greenwald selbst, “ein Agent von Trump und Moskau” zu sein, der “tief in der Tasche des Kremls steckt”.

Normalerweise besteht die Propaganda der Massenmedien darin, unkritisch über falsche Behauptungen von Regierungsvertretern zu berichten oder Halbwahrheiten, Verzerrungen und Lügen durch Unterlassung zu verwenden, um dem Publikum ein falsches Bild von den Ereignissen zu vermitteln. Die Medienkarriere von Malcolm Nance ist so schamlos propagandistisch, dass andere Propagandisten vor seinem Mangel an Subtilität zurückschrecken, weshalb sogar die imperialen Schmutzblätter wie die New York Times jetzt auf ihn spucken.

In diesem zermürbenden Krieg gab es nur sehr wenig, was ein Lächeln hervorrief, aber zumindest werden wir immer die Geschichte eines abscheulichen imperialen Spinmeisters haben, der in die Ukraine flog, um gegen die Russen zu kämpfen, nur um dann in Schande nach Hause zurückzukehren, während er von seinen Propagandakollegen verschmäht wurde, nachdem er sich wie ein infantiler Troll benommen hatte.Übersetzt mit Deepl.com

