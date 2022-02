Münchner Künstleragentur trennt sich von Dirigent Gergijew

Unglaublich, einem der besten und international geschätzten Dirigenten der Welt,Valery Gergiev zu drohen und Forderungen zu stellen, die mehr als dreist sind . Dieser Münchner SPD OB Reiter,hat sich auch in der BDS Affäre mehr als weit herausgewagt hat und vertritt damit einseitig eine israelische völkerrechtswidrige Politik, wer hier also “umstritten” ist lassen wir einmal dahingestellt. Wahrlich kein guter Renommee für München und Deutschland. Alles erinnert mich an dunkle Zeiten, als “Hitler und Mussolini” Verbündete waren. Wird demnächst auch russische Musik und weitere russische KünstlerInnen auf den Index kommen?

